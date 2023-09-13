React.js veya ReactJS olarak da bilinen React, öncelikle web sitesi geliştirmede tek sayfalı uygulamalar (SPA'lar) için kullanıcı arayüzleri veya UI bileşenleri oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir JavaScript kitaplığıdır. Facebook tarafından geliştirilen ve sürdürülen React, geliştiricilere JavaScript ve HTML ile JavaScript'i bir araya getiren JSX adı verilen benzersiz bir sözdizimi kullanarak yeniden kullanılabilir, oluşturulabilir kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmaları için bir araç sağlar. İlk kez 2013'te piyasaya sürülen React, oluşturma sırasında gereken DOM manipülasyonu miktarını en aza indiren ve uygulama performansını artıran "Sanal DOM" (veya VDOM) adı verilen etkili diferansiyel algoritması nedeniyle hızla popülerlik kazandı.

React, kullanıcı arayüzü geliştirmeyi modüler hale getiren ve endişelerin ayrılmasını teşvik eden bileşen tabanlı mimari konseptini benimser. React bileşenleri, düğmeler, formlar ve listeler gibi kullanıcı arayüzü öğelerinin yanı sıra uygulama düzenleri ve gezinme menüleri gibi üst düzey bileşenleri de temsil edebilir. Bileşenler durum bilgisi olan olabilir, yani kendi dahili verilerini yönetebilirler ve değiştirebilirler veya durum bilgisi olmayan olabilirler ve tamamen özellikler (props) aracılığıyla aktarılan harici verilere güvenebilirler.

React, çekirdek kütüphanesine ek olarak, işlevselliğini tamamlayan ve genişleten, topluluk odaklı kütüphaneler, araçlar ve çerçevelerden oluşan zengin bir ekosisteme sahiptir. Dikkate değer örnekler arasında durum yönetimi için Redux, istemci tarafı yönlendirme için React Router ve yerelleştirme için React-Intl yer alır. AppMaster React'ı güçlü no-code platformuyla entegre ederek bu ekosistemden yararlanır ve kullanıcıların sağlam, ölçeklenebilir ve tamamen etkileşimli web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

React'ın en önemli avantajlarından biri, çeşitli arka uç teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilme yeteneğidir. AppMaster Google tarafından geliştirilen modern, derlenmiş, statik olarak yazılan bir dil olan Go'yu (Golang) kullanarak arka uç uygulamaları oluşturarak platformunda bu gücü kullanır. React ve Go'nun birleşimi, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına hitap eden yüksek performanslı, ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturur.

React'ın bir diğer önemli özelliği de sunucu tarafı oluşturma (SSR) desteğidir. SSR, uygulamaların istemciye gönderilmeden önce sunucudaki verilerle oluşturulmasını ve önceden doldurulmasını sağlar. Bu yaklaşım yalnızca uygulamanın performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda arama motorlarının önceden oluşturulmuş içeriği daha doğru bir şekilde dizine eklemesini sağlayarak arama motoru optimizasyonunu (SEO) da geliştirir. AppMaster, özellik kümesinin bir parçası olarak, çeşitli uygulama bileşenleri için sunucu tarafı oluşturmayı destekleyerek kullanıcılara kullanıcı deneyimi ve arama sıralaması konumlandırması üzerinde ek kontrol sağlar.

React ayrıca mükemmel geliştirici araçlarından ve gelişen bir topluluktan da yararlanır. React DevTools, React uygulamasının bileşen hiyerarşisine, durumuna ve özelliklerine ilişkin bilgiler sunan ve aynı zamanda performansı izlemek, bileşen davranışını test etmek ve sorunları ayıklamak için araçlar sağlayan bir tarayıcı uzantısıdır. Aktif React topluluğu, öğrenmeyi, problem çözmeyi ve işbirliğini kolaylaştıran çok sayıda kaynağa, öğreticiye ve foruma katkıda bulunur.

Mobil uygulama geliştirme alanında, React'in bir kolu olan React Native, geliştiricilerin aynı bileşen tabanlı mimariyi kullanarak ve benzer geliştirme becerilerinden yararlanarak yerel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. React Native uygulamaları, yerel mobil platform API'leriyle arayüz oluştururken JavaScript, TypeScript veya diğer web teknolojileriyle yazılır. Bu yaklaşım, yerel uygulamaların görünümü, hissi ve performansına sahip, ancak platformlar arasında kod paylaşımı ve daha hızlı geliştirme döngüleri gibi ek faydalara sahip platformlar arası mobil uygulamalarla sonuçlanır.

AppMaster olarak müşterilerimize son teknoloji ürünü, kullanımı kolay geliştirme araçları ve çerçeveleri sunmanın önemini anlıyoruz. no-code platformumuz, React'ın gücüyle birleştiğinde, yüksek kalite ve performansı korurken web, mobil ve arka uç uygulamalarını hızla geliştirmek için kapsamlı bir çözüm sunar. İster deneyimli bir geliştirici olun ister web ve uygulama geliştirme dünyasında yeni olun, React ve AppMaster birlikte modern, ölçeklenebilir ve etkileşimli uygulamalar oluşturmaya yönelik modern ve geleceğe yönelik bir yaklaşım sunar.