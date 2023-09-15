Geç Yükleme

Web sitesi geliştirme bağlamında Tembel Yükleme , web uygulamalarının yükleme performansını ve kullanıcı deneyimini optimize etmede çok önemli bir rol oynayan bir tasarım modelidir. Bunu, resimler, videolar, komut dosyaları ve diğer kritik olmayan içerik öğeleri gibi kaynakların başlatılmasını ve yüklenmesini, kullanıcının web uygulamasıyla etkileşimi tarafından aktif olarak ihtiyaç duyulana veya talep edilene kadar erteleyerek gerçekleştirir.

Lazy Loading, özellikle daha yavaş cihazlarda ve ağlarda önemli gecikmelere ve artan bellek tüketimine yol açabilecek tüm kaynakları ve içeriği önceden yüklemek yerine, ilk yükleme hızını ve bir web uygulamasının algılanan yanıt verme hızını artırır. Bunu yaparak, kullanıcı etkileşimini korumak ve hemen çıkma oranlarını azaltmak için hayati önem taşıyan gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunar. Google'a göre mobil kullanıcıların %53'ü, yüklenmesi 3 saniyeden uzun süren bir siteyi terk ediyor; bu da web uygulamalarının performans beklentilerini karşılayacak şekilde optimize edilmesinin önemini vurguluyor.

Tembel Yükleme'nin uygulanması, JavaScript ve CSS kullanımından, resimler ve iframe'ler için yükleme özelliği gibi daha yeni HTML özelliklerinin benimsenmesine kadar çeşitli faktörler ve teknikler tarafından yönlendirilir. Yaygın olarak kullanılan bu tür yöntemlerden biri, geliştiricilerin görünüm alanıyla öğelerin görünürlüğünü veya kesişimini izlemesine olanak tanıyan ve böylece kaynakların uygun zamanda hassas şekilde yüklenmesini sağlayan "Kesişme Gözlemci API'sidir".

Tembel Yükleme aynı zamanda herhangi bir zamanda son kullanıcıya teslim edilen içeriğin miktarını ve boyutunu azalttığı için bant genişliğinin korunmasında ve sunucu yükünün azaltılmasında da hayati bir rol oynar. Bu, özellikle veri kullanımı kısıtlamalarıyla sık sık karşılaşan mobil kullanıcılar ve web sitelerine yavaş veya güvenilmez ağlar üzerinden erişenler için faydalıdır.

Tembel Yükleme'nin etkinliğini göstermek için, çok sayıda yüksek çözünürlüklü görsel içeren bir ürün kataloğuna sahip bir e-ticaret sitesi örneğini ele alalım. Tüm bu görüntülerin ilk sayfa yüklemesinde yüklenmesi yalnızca önemli miktarda bant genişliği ve bellek tüketmekle kalmayacak, aynı zamanda yavaş yükleme süreleri nedeniyle kullanıcı deneyimini de olumsuz etkileyecektir. Lazy Loading kullanılarak görseller yalnızca kullanıcı kaydırdığında yüklenebiliyor ve bu da daha verimli ve akıcı bir deneyim sağlıyor.

AppMaster no-code platformunda geliştiriciler, Tembel Yükleme teknikleri aracılığıyla web uygulamalarını daha da optimize edebilir. AppMaster üzerinde oluşturulan web uygulamalarının temelini oluşturan Vue3 çerçevesinin bir parçası olarak Lazy Loading, Dinamik İçe Aktarmalar veya Async Bileşenleri gibi özellikler kullanılarak kolayca uygulanabilir. Bu tekniklerle bileşenler isteğe bağlı olarak yüklenir ve kod bölme işlemi gerçekleştirilebilir, bu da daha hızlı ilk yükleme süreleri ve kaynakların daha verimli kullanılmasıyla sonuçlanır, böylece kullanıcı deneyimi ve memnuniyeti artar.

Üstelik AppMaster mobil uygulamalarının sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin Android ve iOS uygulamaları için kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını, uygulama pazarlarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyor. Go programlama diliyle oluşturulan optimize edilmiş ve durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları aynı zamanda kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlar. Ayrıca AppMaster PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla entegrasyonu, güçlü performans ve kusursuz veri yönetimi sağlar.

Özetlemek gerekirse, Tembel Yükleme, web uygulamalarının performansını ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıran, son derece alakalı ve etkili bir tasarım modelidir. Kaynakların ve içeriğin yüklenmesini akıllıca yöneterek, sunucu yükünün azaltılması, başlangıç ​​yükleme hızının iyileştirilmesi ve genel yanıt verme hızının artması açısından somut faydalar sağlar. Lazy Loading'in AppMaster no-code platformunda kullanılması ve uygulanması, müşterilere ölçeklenebilir, kesintisiz ve yüksek performanslı web uygulamalarını uygun maliyetli ve verimli bir şekilde oluşturma olanağı vererek, son kullanıcıların ağdan bağımsız olarak optimize edilmiş bir tarama deneyimi almasını sağlar. veya cihaz kısıtlamaları.