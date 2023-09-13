مقبس الويب

Websocket هي تقنية متقدمة في مجال تطوير مواقع الويب، وهي عبارة عن بروتوكول اتصال يوفر قنوات اتصال ثنائية الاتجاه ومزدوجة الاتجاه بين العميل والخادم عبر اتصال واحد طويل الأمد. وهو يعمل عبر نفس منافذ HTTP وHTTPS (المنفذان 80 و443، على التوالي) وأصبح جزءًا لا يتجزأ من تطبيقات الويب الحديثة، مما يتيح نقل البيانات في الوقت الفعلي ويلغي الحاجة إلى الاستقصاء المستمر من جانب العميل.

ظهر بروتوكول Websocket لمعالجة بعض القيود المفروضة على الاتصالات التقليدية المستندة إلى HTTP. بينما يعمل HTTP على نموذج الاستجابة للطلب، تسمح Websockets بتبادل البيانات المستمر والمعتمد على الأحداث، مما يقلل بشكل كبير من زمن الوصول ويحسن أداء تطبيقات الويب. بفضل الدعم من معظم المتصفحات الحديثة، وجدت Websockets استخدامًا في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك أنظمة الدردشة المباشرة ولوحات معلومات المراقبة في الوقت الفعلي والألعاب عبر الإنترنت والتحرير التعاوني.

تنبع الفوائد الأساسية لـ Websockets من قدرتها على التعامل مع عمليات نقل البيانات المتعددة في وقت واحد وبشكل مستقل دون الحاجة إلى الحاجة إلى اتصالات جديدة أو موارد خادم. علاوة على ذلك، فإن الحمل الرأسي المرتبط ببروتوكول Websocket أقل بكثير من HTTP التقليدي، وبالتالي تحسين كفاءة الشبكة. وبالتالي، يمكن لتطبيقات الويب التي تستفيد من Websockets التوسع لاستيعاب عدد أكبر من المستخدمين المتزامنين دون التأثير على أداء البنية التحتية للخادم.

على منصة AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من تقنية Websocket لإنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وفعالة تسهل الاتصال في الوقت الفعلي بين عملاء الواجهة الخلفية والويب والمحمول.

من أجل دمج Websockets في تطبيق AppMaster ، يمكن إنشاء endpoints Websocket قابلة للاستدعاء بواسطة عملاء الويب والهواتف المحمولة. يمكن endpoints هذه التعامل مع تدفقات البيانات في الاتجاهين، مما يمكّن الخادم والعملاء من تبادل المعلومات بشكل مستمر دون الحاجة إلى دورات الاستجابة للطلبات التقليدية أو الاستقصاء. ومن خلال استخدام مصمم BP (عمليات الأعمال) المرئي، يمكن للعملاء بسهولة تصميم وتنفيذ منطق الأعمال المعقد المرتبط برسائل Websocket هذه، ودمج المعالجة المستندة إلى الأحداث في تطبيقاتهم.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية المبنية باستخدام لغة البرمجة Go (Golang)، المعروفة بكفاءتها وملاءمتها للعمليات المتزامنة. وهذا يضمن أن التطبيقات التي تستخدم Websockets على النظام الأساسي AppMaster مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع الاتصالات المتزامنة المتعددة وتوفير أداء سلس للمستخدمين النهائيين.

يعمل AppMaster أيضًا على تمكين المطورين من خلال تقديم أدوات لتخصيص endpoints Websocket لسيناريوهات مختلفة، مثل المصادقة ومعالجة الرسائل والتسلسل والبث. يمكن للمستخدمين أيضًا تكوين endpoints لإعادة الاتصال تلقائيًا والحفاظ على حالة مستمرة أثناء انقطاع الشبكة أو تعليق جهاز العميل، وبالتالي تحسين الموثوقية الإجمالية للتطبيق.

من خلال تكامل Websockets، يمكن لتطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster أن تدعم بسهولة ميزات الوقت الفعلي، مثل الإشعارات المباشرة وتحديثات البيانات. على سبيل المثال، يمكن لأعمال التجارة الإلكترونية استخدام Websockets لتحديث مستويات المخزون على الفور وتزويد العملاء بمعلومات محدثة حول توفر المنتج، مما يعزز رضا العملاء ويزيد من المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Websockets تمكين التعاون المباشر للمستخدمين الذين يعملون في مشاريع مشتركة، مما يسمح بالمشاركة الفورية للتحديثات وتعزيز العمل الجماعي الفعال.

في الختام، أصبحت Websockets عنصرًا لا غنى عنه في تطوير مواقع الويب الحديثة نظرًا لقدرتها على تمكين الاتصال ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي بين العملاء والخوادم. إنها توفر مزايا أداء كبيرة مقارنة بالتقنيات التقليدية المستندة إلى HTTP وتوفر حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير لتطبيقات الويب المختلفة. تعمل منصة AppMaster no-code ، مع مصمم BP المرئي الخاص بها، وتوليد الواجهة الخلفية لـ Golang، وبيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE)، على تمكين المطورين من تسخير الإمكانات الكاملة لـ Websockets، وإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والخلفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل فعال. متطلبات العالم الرقمي اليوم.