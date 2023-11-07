Veri Saklama Politikası (DRP), bir kuruluş tarafından toplanan, işlenen ve saklanan verilerin yönetimini, saklanmasını ve imha edilmesini düzenleyen bir dizi prosedür ve kuralı belirleyen kapsamlı ve iyi tanımlanmış bir kılavuzdur. Uygulama İzleme ve Analitik bağlamında, bir DRP, izleme araçları tarafından oluşturulan büyük miktardaki veriyi yönetmek ve aynı zamanda çeşitli yasal, düzenleyici ve organizasyonel gereksinimlerle uyumluluğu sağlamak için gereklidir. Politika, performans ölçümleri, hata günlükleri, kullanıcı davranışı ve özellik kullanımı gibi bir uygulamanın çeşitli bileşenlerinden toplanan verileri dikkate almalıdır.

Sağlam bir DRP, kuruluşların katı veri işleme ve depolama ilkelerine uymasını gerektiren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) gibi veri gizliliği düzenlemelerinin sürekli büyüyen ortamında çok önemlidir. no-code bir platform olarak AppMaster, verileri bu düzenlemelere uygun olarak toplayan ve işleyen uygulamalar oluşturarak müşterilerinin hassas verilerin işlenmesindeki karmaşıklıklar konusunda endişelenmeden uygun veri yönetimi uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar.

Etkili bir Veri Saklama Politikası, aşağıdakiler dahil olmak üzere veri yönetiminin birçok yönünü ele almalıdır:

Veri Sınıflandırması: Bu, toplanan verilerin hassasiyetine, değerine ve kuruluş açısından önemine göre sınıflandırılmasını içerir. Veri sınıflandırması, her kategori için uygun saklama sürelerinin ve erişim kontrollerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Bu, toplanan verilerin hassasiyetine, değerine ve kuruluş açısından önemine göre sınıflandırılmasını içerir. Veri sınıflandırması, her kategori için uygun saklama sürelerinin ve erişim kontrollerinin belirlenmesine yardımcı olur. Saklama Süreleri: İlgili yasal, uyumluluk ve operasyonel gereksinimleri dikkate alarak farklı türdeki verileri saklamak için iyi tanımlanmış zaman dilimleri oluşturmak. Saklama süreleri tüm veri kategorilerinde tutarlı olmalı ve kuruluş içindeki tüm uygulamalar için geçerli olmalıdır.

İlgili yasal, uyumluluk ve operasyonel gereksinimleri dikkate alarak farklı türdeki verileri saklamak için iyi tanımlanmış zaman dilimleri oluşturmak. Saklama süreleri tüm veri kategorilerinde tutarlı olmalı ve kuruluş içindeki tüm uygulamalar için geçerli olmalıdır. Arşivleme ve Depolama: Saklanan verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesine yönelik yöntem ve standartların tanımlanması ve depolama altyapısının, uygulama izleme ve analiz araçları tarafından oluşturulan artan veri hacimlerine uyum sağlayabilmesinin sağlanması.

Saklanan verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesine yönelik yöntem ve standartların tanımlanması ve depolama altyapısının, uygulama izleme ve analiz araçları tarafından oluşturulan artan veri hacimlerine uyum sağlayabilmesinin sağlanması. Veri Temizleme: Belirlenen saklama sürelerine uygun olarak verilerin kalıcı olarak silinmesine yönelik otomatik bir sürecin geliştirilmesi ve verilerin kurtarılamaz hale getirilmesinin sağlanması.

Belirlenen saklama sürelerine uygun olarak verilerin kalıcı olarak silinmesine yönelik otomatik bir sürecin geliştirilmesi ve verilerin kurtarılamaz hale getirilmesinin sağlanması. Erişim Kontrolü: Saklanan verileri yetkisiz erişime, değiştirmeye ve silinmeye karşı korumak için sıkı erişim kontrollerinin uygulanması. Bu, erişimin yalnızca iş işlevleri için verilere ihtiyaç duyan kişilerle sınırlandırılmasını ve izinlerin düzenli olarak gözden geçirilip güncellenmesini içerir.

Saklanan verileri yetkisiz erişime, değiştirmeye ve silinmeye karşı korumak için sıkı erişim kontrollerinin uygulanması. Bu, erişimin yalnızca iş işlevleri için verilere ihtiyaç duyan kişilerle sınırlandırılmasını ve izinlerin düzenli olarak gözden geçirilip güncellenmesini içerir. Denetim ve Uyumluluk: Veri Saklama Politikası ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduklarından emin olmak için veri işleme, saklama ve temizleme süreçlerini periyodik olarak denetlemek. Bu aynı zamanda denetim amacıyla veri yönetimi uygulamalarına ilişkin kapsamlı dokümantasyonun hazırlanmasını ve sürdürülmesini de içerir.

Oluşturulan uygulamalar verileri güvenli ve uyumlu bir şekilde yönetmek ve işlemek için yerleşik yeteneklerle birlikte geldiğinden kuruluşlar, AppMaster platformunu kullanarak uygulamalarının yerleşik DRP'ye uyduğunu garanti edebilir. Ayrıca AppMaster, müşterilerine, oluşturulan uygulamalardaki veri yönetimi ve saklama politikalarını özelleştirme yeteneği sağlayarak, onların belirli düzenleyici gereksinimleri ve iş ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır.

Örneğin bir kuruluş, farklı veri türlerini, kullanıcı segmentlerini ve işlem gereksinimlerini dikkate alarak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi ve e-ticaret uygulaması gibi farklı uygulamalar için özel veri saklama politikaları belirleyebilir. AppMaster geliştiricilerin uygulamaları tasarlarken bu politikaları yapılandırmasını kolaylaştırır ve bunların tüm veri işleme bileşenleri ve işlevlerinde otomatik olarak uygulanmasını sağlar.

Sonuç olarak, kapsamlı bir Veri Saklama Politikası, Uygulama İzleme ve Analitik araçları aracılığıyla oluşturulan büyük miktarda veriyi yöneten herhangi bir kuruluş için çok önemlidir. Böyle bir politikanın uygulanması, kuruluşların veri gizliliğini ve güvenliğini sağlarken yasal, düzenleyici ve operasyonel gereksinimleri karşılamasını sağlar. AppMaster no-code platformu, işletmelere yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uyumlu uygulamalar oluşturma becerisi kazandırdığından, müşterileri, geleneksel yazılım geliştirme yaklaşımlarının karmaşıklığıyla uğraşmadan, veri yönetişimi ve yönetimindeki en iyi uygulamaları kolayca sürdürebilir. Sonuçta, günümüzün sürekli gelişen veri ortamıyla uğraşırken daha hızlı uygulama geliştirme, daha iyi maliyet verimliliği ve daha iyi yönetilebilirlik elde edilir.