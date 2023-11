Een Data Retentie Beleid (DRP) is een uitgebreide en goed gedefinieerde richtlijn die een reeks procedures en regels vastlegt voor het beheer, het bewaren en verwijderen van gegevens die door een organisatie zijn verzameld, verwerkt en opgeslagen. In de context van Application Monitoring en Analytics is een DRP essentieel voor het beheren van de enorme hoeveelheid gegevens die door de monitoringtools worden gegenereerd, terwijl de naleving van verschillende wettelijke, regelgevende en organisatorische vereisten wordt gewaarborgd. Het beleid moet rekening houden met de gegevens die zijn verzameld uit verschillende componenten van een applicatie, zoals prestatiestatistieken, foutenlogboeken, gebruikersgedrag en functiegebruik.

Een robuuste DRP is van cruciaal belang in het steeds groter wordende landschap van regelgeving op het gebied van gegevensprivacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer Privacy Act (CCPA), waarbij organisaties worden verplicht zich te houden aan strikte principes voor gegevensverwerking en -opslag. Als een no-code platform genereert AppMaster applicaties die gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving, zodat hun klanten de juiste data governance-praktijken kunnen handhaven zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit die gepaard gaat met het omgaan met gevoelige gegevens.

Een effectief beleid voor gegevensbewaring moet meerdere aspecten van gegevensbeheer aanpakken, waaronder:

Gegevensclassificatie: Dit omvat het categoriseren van de verzamelde gegevens op basis van de gevoeligheid, waarde en belang ervan voor de organisatie. Gegevensclassificatie helpt bij het bepalen van de juiste bewaartermijnen en toegangscontroles voor elke categorie.

Bewaartermijnen: Het vaststellen van goed gedefinieerde tijdsbestekken voor het bewaren van verschillende soorten gegevens, rekening houdend met de relevante wettelijke, compliance- en operationele vereisten. De bewaartermijnen moeten consistent zijn voor alle gegevenscategorieën en van toepassing zijn op alle applicaties binnen de organisatie.

Archivering en opslag: Het definiëren van de methoden en standaarden voor het veilig opslaan en archiveren van de bewaarde gegevens, en ervoor zorgen dat de opslaginfrastructuur in staat is de groeiende gegevensvolumes te accommoderen die worden gegenereerd door tools voor applicatiemonitoring en analyse.

Gegevensopschoning: het ontwikkelen van een geautomatiseerd proces voor het permanent verwijderen van gegevens in overeenstemming met de vastgestelde bewaartermijnen en het garanderen dat de gegevens niet meer kunnen worden hersteld.

Toegangscontrole: het implementeren van strikte toegangscontroles om de bewaarde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en verwijdering. Dit omvat onder meer het beperken van de toegang tot alleen die personen die de gegevens nodig hebben voor hun functie en het regelmatig controleren en bijwerken van de machtigingen.

Audit en naleving: Periodiek controleren van de processen voor gegevensverwerking, bewaring en opschoning om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met het gegevensbewaarbeleid en de wettelijke vereisten. Dit omvat ook het opstellen en bijhouden van uitgebreide documentatie over gegevensbeheerpraktijken voor auditdoeleinden.

Door gebruik te maken van het AppMaster platform kunnen organisaties garanderen dat hun applicaties voldoen aan de vastgestelde DRP, omdat de gegenereerde applicaties ingebouwde mogelijkheden hebben voor het beheren en verwerken van gegevens op een veilige en conforme manier. Bovendien biedt AppMaster zijn klanten de mogelijkheid om het gegevensbeheer- en bewaarbeleid binnen de gegenereerde applicaties aan te passen, waardoor ze kunnen voldoen aan specifieke wettelijke vereisten en zakelijke behoeften.

Een organisatie kan bijvoorbeeld een aangepast beleid voor het bewaren van gegevens instellen voor verschillende toepassingen, zoals een CRM-systeem (Customer Relationship Management) en een e-commercetoepassing, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende gegevenstypen, gebruikerssegmenten en transactionele vereisten. AppMaster maakt het voor ontwikkelaars eenvoudiger om dit beleid te configureren bij het ontwerpen van de applicaties en zorgt ervoor dat ze automatisch worden afgedwongen voor alle gegevensverwerkingscomponenten en -functies.

Kortom: een alomvattend beleid voor het bewaren van gegevens is van cruciaal belang voor elke organisatie die grote hoeveelheden gegevens beheert die zijn gegenereerd via tools voor applicatiemonitoring en analyse. Door een dergelijk beleid te implementeren, kunnen organisaties voldoen aan wettelijke, regelgevende en operationele vereisten en tegelijkertijd de privacy en beveiliging van gegevens garanderen. Omdat het AppMaster no-code platform bedrijven de mogelijkheid biedt om zeer schaalbare en compatibele applicaties te creëren, kunnen klanten eenvoudig hun best practices op het gebied van databeheer en -beheer handhaven zonder zich bezig te hoeven houden met de complexiteit van traditionele softwareontwikkelingsbenaderingen. Het eindresultaat is een snellere applicatieontwikkeling, verbeterde kostenefficiëntie en betere beheerbaarheid in het steeds veranderende datalandschap van vandaag.