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Политика хранения данных

07, нояб. 2023

Политика хранения данных (DRP) — это комплексное и четко определенное руководство, устанавливающее набор процедур и правил, регулирующих управление, хранение и удаление данных, собранных, обработанных и хранящихся в организации. В контексте мониторинга и аналитики приложений DRP необходим для управления огромным объемом данных, генерируемых инструментами мониторинга, обеспечивая при этом соответствие различным юридическим, нормативным и организационным требованиям. Политика должна учитывать данные, собранные из различных компонентов приложения, такие как показатели производительности, журналы ошибок, поведение пользователей и использование функций.

Надежный DRP имеет решающее значение в постоянно растущем наборе правил конфиденциальности данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей (CCPA), требующий от организаций строгого соблюдения принципов обработки и хранения данных. Являясь платформой no-code, AppMaster создает приложения, которые собирают и обрабатывают данные в соответствии с этими правилами, гарантируя, что их клиенты могут поддерживать надлежащие методы управления данными, не беспокоясь о сложностях, связанных с обработкой конфиденциальных данных.

Эффективная политика хранения данных должна охватывать множество аспектов управления данными, в том числе:

  • Классификация данных. Сюда входит категоризация собранных данных в соответствии с их конфиденциальностью, ценностью и важностью для организации. Классификация данных помогает определить соответствующие периоды хранения и средства управления доступом для каждой категории.
  • Сроки хранения: установление четко определенных сроков хранения различных типов данных с учетом соответствующих юридических, нормативных и эксплуатационных требований. Сроки хранения должны быть одинаковыми для всех категорий данных и применимы ко всем приложениям внутри организации.
  • Архивирование и хранение: определение методов и стандартов безопасного хранения и архивирования сохраняемых данных, а также обеспечение способности инфраструктуры хранения обрабатывать растущие объемы данных, генерируемые инструментами мониторинга и анализа приложений.
  • Очистка данных: Разработка автоматизированного процесса безвозвратного удаления данных в соответствии с установленными сроками хранения и обеспечения невозможности восстановления данных.
  • Контроль доступа: внедрение строгого контроля доступа для защиты сохраненных данных от несанкционированного доступа, изменения и удаления. Это включает в себя ограничение доступа только для тех лиц, которым данные требуются для выполнения своих должностных функций, а также регулярную проверку и обновление разрешений.
  • Аудит и соблюдение требований: периодический аудит процессов обработки, хранения и очистки данных, чтобы гарантировать их соответствие Политике хранения данных и нормативным требованиям. Это также включает подготовку и ведение комплексной документации по методам управления данными для целей аудита.

Используя платформу AppMaster, организации могут гарантировать, что их приложения соответствуют установленному DRP, поскольку созданные приложения имеют встроенные возможности для управления и обработки данных безопасным и совместимым образом. Кроме того, AppMaster предоставляет своим клиентам возможность настраивать политики управления и хранения данных в созданных приложениях, что позволяет им соответствовать конкретным нормативным требованиям и потребностям бизнеса.

Например, организация может установить собственные политики хранения данных для различных приложений, таких как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и приложение электронной коммерции, принимая во внимание различные типы данных, сегменты пользователей и требования к транзакциям. AppMaster упрощает для разработчиков настройку этих политик при разработке приложений и гарантирует их автоматическое применение во всех компонентах и ​​функциях обработки данных.

В заключение, комплексная политика хранения данных имеет решающее значение для любой организации, управляющей огромными объемами данных, генерируемых с помощью инструментов мониторинга и аналитики приложений. Внедрение такой политики позволяет организациям соблюдать юридические, нормативные и эксплуатационные требования, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность данных. Поскольку платформа AppMaster no-code дает предприятиям возможность создавать высокомасштабируемые и совместимые приложения, ее клиенты могут легко поддерживать свои передовые методы управления данными и управления ими, не сталкиваясь со сложностями традиционных подходов к разработке программного обеспечения. Конечным результатом является более быстрая разработка приложений, повышение экономической эффективности и улучшение управляемости при работе с современным постоянно меняющимся ландшафтом данных.

Изучите больше терминов:
API-аналитика KPI (ключевой показатель эффективности) Анализ вовлеченности пользователей Анализ масштабируемости Анализ поведения пользователей Анализ сеанса Аналитика в реальном времени Аналитика машинного обучения Журналы Инструменты визуализации данных Коэффициент удержания Личность пользователя Мониторинг приложений Рейтинг кликов (CTR) Соответствие конфиденциальности данных Тепловая карта

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