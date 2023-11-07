Veri Metrikleri, uygulama izleme ve analiz bağlamında, bir yazılım uygulamasının performansını, sağlığını ve kullanıcı deneyimini değerlendirmek için kullanılan niceliksel ölçümleri veya temel performans göstergelerini (KPI'ler) ifade eder. Uygulama performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunarak geliştiricilerin, QA ekiplerinin ve BT profesyonellerinin uygulamaların beklendiği gibi çalışmasını, iş hedeflerini karşılamasını ve olumlu son kullanıcı deneyimleri sağlamasını sağlamalarına yardımcı olur. Veri ölçümleri, bir uygulamanın performansını optimize etmede ve AppMaster gibi no-code platformlarla oluşturulan uygulamalardaki iyileştirmeler ve güncellemeler söz konusu olduğunda bilinçli karar almayı yönlendirmede kritik bir rol oynar.

Uygulama izleme ve analizde kullanılan bazı yaygın veri ölçümleri şunları içerir:

Bir uygulama sunucusuna saniyede gelen isteklerin sayısını ölçer. Bu ölçüm, geliştiricilerin uygulamanın iş yükünü anlamalarına, eğilimleri belirlemelerine, olası performans sorunlarını tespit etmelerine ve gerektiğinde kapasite yükseltmelerini planlamalarına yardımcı olur.

Hatalarla sonuçlanan isteklerin yüzdesini temsil eder. Yüksek hata oranı uygulama kodu, veritabanı veya yapılandırmayla ilgili sorunlara işaret edebilir. AppMaster hata oranlarının izlenmesi, sorun giderme veya optimizasyon gerektiren belirli bileşenlerin veya iş süreçlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Uygulamanın bir isteği işlemesi ve istemciye yanıt göndermesi için geçen süreyi ölçer. Bu temel performans göstergesi, uygulamanın kullanıcı etkileşimlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetme becerisi hakkında temel bilgileri sağlar. AppMaster ortamında bu ölçüm; bileşenler, iş süreçleri veya endpoints performans darboğazlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir ve optimizasyon önlemlerine rehberlik edebilir.

Bu ölçüm, kullanıcı memnuniyeti seviyelerini uygulama performansıyla ölçmek ve karşılaştırmak için standartlaştırılmış bir yöntem sağlar. 0 ile 1 arasında değişen toplu bir puanı temsil eder; daha yüksek puanlar daha iyi performansı gösterir.

Uygulamanın erişilebilir ve çalışır durumda olduğu sürenin yüzdesini ölçer. Yüksek kullanılabilirlik, olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve hizmet düzeyi anlaşmalarını (SLA'lar) karşılamak için kritik öneme sahiptir.

Uygulama tarafından zaman birimi başına işlenen ve genellikle saniye başına işlem veya istek olarak ölçülen veri miktarını belirtir. Verimin izlenmesi, performans darboğazlarının ve olası altyapı sınırlamalarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Veri ölçümleri, Uygulama Performansı İzleme (APM) yazılımı, günlük analizörleri ve sunucu izleme yardımcı programları gibi teknik izleme araçlarının bir kombinasyonunun yanı sıra son kullanıcı geri bildirimi ve analiz platformlarından toplanabilir. AppMaster platformunda, Go ile sunucu tarafından oluşturulan uygulamalar, Vue3 ile web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamaların tümü, ilgili veri ölçümlerinin uygulanmasından ve analizinden yararlanabilir.

Uygulama geliştirme ve bakım yaşam döngüsü boyunca veri ölçümlerinin izlenmesi ve analiz edilmesi önemlidir. Geliştirme sırasında veri ölçümleri, potansiyel performans darboğazlarına ve optimizasyon gerektiren alanlara ilişkin değerli bilgiler sağlar. Dağıtım sonrası veri ölçümleri, uygulamaların amaçlanan amaçlarıyla uyumlu kalmasını sağlamaya ve değişen koşulları izleyerek, performans bozulmalarını tespit ederek ve sorunları büyük sorunlara dönüşmeden önce ele alarak son kullanıcı beklentilerini karşılamaya yardımcı olur.

Uygulama geliştiricileri ve yöneticileri, performans temellerini belirlemek, hedef KPI'leri belirlemek ve eşik ihlalleri için uyarılar oluşturmak gibi en iyi uygulamaları takip ederek, sürekli iyileştirmeyi desteklemek için veri ölçümlerinden etkili bir şekilde yararlanabilir. Ayrıca, uygulamanın çeşitli bileşenleri arasındaki metriklerin korelasyonu ve toplanması, sistem performansının bütünsel bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir, potansiyel sorunların proaktif olarak tanımlanmasına olanak tanır ve etkili kök neden analizini kolaylaştırır.

AppMaster gibi no-code platformların kullanılması, geleneksel kodlama uygulamalarıyla ilişkili karmaşıklıkları ortadan kaldırarak uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanır. Tek vatandaş geliştiricilerin bile teknik borcu en aza indirirken yüksek kaliteli, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Böyle bir ortamda veri ölçümleri, karar verme sürecine rehberlik eden ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eden, uygulamaların yaşam döngüleri boyunca performanslı, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli kalmasını sağlayan hayati araçlar olarak hizmet eder.