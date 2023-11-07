تعد سياسة الاحتفاظ بالبيانات (DRP) بمثابة دليل توجيهي شامل ومحدد جيدًا يحدد مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تحكم إدارة البيانات التي تم جمعها ومعالجتها وتخزينها بواسطة المؤسسة والاحتفاظ بها والتخلص منها. في سياق مراقبة التطبيقات والتحليلات، يعد DRP ضروريًا لإدارة الكم الهائل من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات المراقبة مع ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية والتنظيمية المختلفة. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار البيانات التي تم جمعها من المكونات المختلفة للتطبيق، مثل مقاييس الأداء وسجلات الأخطاء وسلوك المستخدم واستخدام الميزات.

يعد نظام DRP القوي أمرًا بالغ الأهمية في المشهد المتنامي للوائح خصوصية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مما يتطلب من المؤسسات الالتزام بمبادئ معالجة البيانات وتخزينها الصارمة. وباعتبارها منصة no-code ، تقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات تجمع البيانات وتعالجها بما يتوافق مع هذه اللوائح، مما يضمن أن يتمكن عملاؤها من الحفاظ على ممارسات إدارة البيانات المناسبة دون القلق بشأن التعقيدات التي ينطوي عليها التعامل مع البيانات الحساسة.

يجب أن تعالج سياسة الاحتفاظ بالبيانات الفعالة جوانب متعددة لإدارة البيانات، بما في ذلك:

تصنيف البيانات: يتضمن تصنيف البيانات التي تم جمعها حسب حساسيتها وقيمتها وأهميتها بالنسبة للمنظمة. يساعد تصنيف البيانات في تحديد فترات الاحتفاظ المناسبة وضوابط الوصول لكل فئة.

يتضمن تصنيف البيانات التي تم جمعها حسب حساسيتها وقيمتها وأهميتها بالنسبة للمنظمة. يساعد تصنيف البيانات في تحديد فترات الاحتفاظ المناسبة وضوابط الوصول لكل فئة. فترات الاحتفاظ: وضع أطر زمنية محددة جيدًا للاحتفاظ بأنواع مختلفة من البيانات، مع مراعاة المتطلبات القانونية والامتثال والتشغيلية ذات الصلة. يجب أن تكون فترات الاحتفاظ متسقة عبر جميع فئات البيانات وقابلة للتطبيق على جميع التطبيقات داخل المؤسسة.

وضع أطر زمنية محددة جيدًا للاحتفاظ بأنواع مختلفة من البيانات، مع مراعاة المتطلبات القانونية والامتثال والتشغيلية ذات الصلة. يجب أن تكون فترات الاحتفاظ متسقة عبر جميع فئات البيانات وقابلة للتطبيق على جميع التطبيقات داخل المؤسسة. الأرشفة والتخزين: تحديد الأساليب والمعايير لتخزين وأرشفة البيانات المحتجزة بشكل آمن، والتأكد من أن البنية التحتية للتخزين قادرة على استيعاب أحجام البيانات المتزايدة الناتجة عن أدوات مراقبة وتحليلات التطبيقات.

تحديد الأساليب والمعايير لتخزين وأرشفة البيانات المحتجزة بشكل آمن، والتأكد من أن البنية التحتية للتخزين قادرة على استيعاب أحجام البيانات المتزايدة الناتجة عن أدوات مراقبة وتحليلات التطبيقات. تطهير البيانات: تطوير عملية آلية لحذف البيانات نهائيًا وفقًا لفترات الاحتفاظ المحددة والتأكد من عدم إمكانية استرجاع البيانات.

تطوير عملية آلية لحذف البيانات نهائيًا وفقًا لفترات الاحتفاظ المحددة والتأكد من عدم إمكانية استرجاع البيانات. التحكم في الوصول: تنفيذ ضوابط وصول صارمة لحماية البيانات المحفوظة من الوصول غير المصرح به والتعديل والحذف. يتضمن ذلك تقييد الوصول إلى الأفراد الذين يحتاجون إلى البيانات الخاصة بوظائفهم الوظيفية فقط ومراجعة الأذونات وتحديثها بانتظام.

تنفيذ ضوابط وصول صارمة لحماية البيانات المحفوظة من الوصول غير المصرح به والتعديل والحذف. يتضمن ذلك تقييد الوصول إلى الأفراد الذين يحتاجون إلى البيانات الخاصة بوظائفهم الوظيفية فقط ومراجعة الأذونات وتحديثها بانتظام. التدقيق والامتثال: التدقيق بشكل دوري على عمليات معالجة البيانات والاحتفاظ بها وتطهيرها للتأكد من أنها تتماشى مع سياسة الاحتفاظ بالبيانات والمتطلبات التنظيمية. يتضمن ذلك أيضًا إعداد والحفاظ على وثائق شاملة حول ممارسات إدارة البيانات لأغراض التدقيق.

ومن خلال استخدام منصة AppMaster ، يمكن للمؤسسات ضمان التزام تطبيقاتها بـ DRP المعمول به، حيث تأتي التطبيقات التي تم إنشاؤها مزودة بقدرات مدمجة لإدارة البيانات ومعالجتها بطريقة آمنة ومتوافقة. علاوة على ذلك، توفر AppMaster لعملائها القدرة على تخصيص سياسات إدارة البيانات والاحتفاظ بها داخل التطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يسمح لهم بتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة واحتياجات العمل.

على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة تعيين سياسات مخصصة للاحتفاظ بالبيانات لتطبيقات مختلفة، مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيق التجارة الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار أنواع البيانات المميزة وشرائح المستخدمين ومتطلبات المعاملات. يسهل AppMaster على المطورين تكوين هذه السياسات عند تصميم التطبيقات ويضمن تنفيذها تلقائيًا عبر جميع مكونات ووظائف معالجة البيانات.

في الختام، تعد السياسة الشاملة للاحتفاظ بالبيانات أمرًا بالغ الأهمية لأي مؤسسة تدير كميات هائلة من البيانات التي يتم إنشاؤها من خلال أدوات مراقبة التطبيقات والتحليلات. يؤدي تنفيذ مثل هذه السياسة إلى تمكين المؤسسات من تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية مع ضمان خصوصية البيانات وأمانها. وبما أن منصة AppMaster no-code تمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومتوافقة بدرجة كبيرة، فيمكن لعملائها بسهولة الحفاظ على أفضل ممارسات حوكمة البيانات وإدارتها دون التعامل مع تعقيدات أساليب تطوير البرامج التقليدية. والنتيجة النهائية هي تطوير أسرع للتطبيقات، وتحسين فعالية التكلفة، وتحسين الإدارة عند التعامل مع مشهد البيانات المتطور باستمرار في يومنا هذا.