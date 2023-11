Richtlinie zur Datenaufbewahrung

Eine Datenaufbewahrungsrichtlinie (Data Retention Policy, DRP) ist eine umfassende und klar definierte Richtlinie, die eine Reihe von Verfahren und Regeln für die Verwaltung, Aufbewahrung und Entsorgung der von einer Organisation erfassten, verarbeiteten und gespeicherten Daten festlegt. Im Kontext der Anwendungsüberwachung und -analyse ist ein DRP von entscheidender Bedeutung für die Verwaltung der riesigen Datenmengen, die von den Überwachungstools generiert werden, und gleichzeitig die Einhaltung verschiedener rechtlicher, behördlicher und organisatorischer Anforderungen sicherzustellen. Die Richtlinie sollte die von verschiedenen Komponenten einer Anwendung gesammelten Daten berücksichtigen, z. B. Leistungsmetriken, Fehlerprotokolle, Benutzerverhalten und Funktionsnutzung.

Ein robustes DRP ist in der ständig wachsenden Landschaft von Datenschutzbestimmungen wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) von entscheidender Bedeutung, die von Unternehmen die Einhaltung strenger Grundsätze für die Datenverarbeitung und -speicherung verlangen. Als no-code Plattform generiert AppMaster Anwendungen, die Daten in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften sammeln und verarbeiten und so sicherstellen, dass ihre Kunden ordnungsgemäße Datenverwaltungspraktiken beibehalten können, ohne sich über die Komplexität des Umgangs mit sensiblen Daten Gedanken machen zu müssen.

Eine wirksame Datenaufbewahrungsrichtlinie sollte mehrere Aspekte der Datenverwaltung berücksichtigen, darunter:

Datenklassifizierung: Dazu gehört die Kategorisierung der gesammelten Daten nach ihrer Sensibilität, ihrem Wert und ihrer Bedeutung für die Organisation. Die Datenklassifizierung hilft bei der Bestimmung der geeigneten Aufbewahrungsfristen und Zugriffskontrollen für jede Kategorie.

Aufbewahrungsfristen: Festlegung klar definierter Zeitrahmen für die Aufbewahrung verschiedener Datentypen unter Berücksichtigung der relevanten rechtlichen, Compliance- und betrieblichen Anforderungen. Die Aufbewahrungsfristen sollten über alle Datenkategorien hinweg einheitlich sein und für alle Anwendungen innerhalb der Organisation gelten.

Archivierung und Speicherung: Definieren der Methoden und Standards für die sichere Speicherung und Archivierung der aufbewahrten Daten und Sicherstellen, dass die Speicherinfrastruktur in der Lage ist, die wachsenden Datenmengen aufzunehmen, die durch Anwendungsüberwachungs- und Analysetools generiert werden.

Datenbereinigung: Entwicklung eines automatisierten Prozesses zur dauerhaften Löschung von Daten gemäß den festgelegten Aufbewahrungsfristen und zur Sicherstellung, dass die Daten nicht wiederherstellbar sind.

Zugriffskontrolle: Implementierung strenger Zugriffskontrollen, um die gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff, Änderung und Löschung zu schützen. Dazu gehört, den Zugriff nur auf diejenigen Personen zu beschränken, die die Daten für ihre berufliche Tätigkeit benötigen, und die Berechtigungen regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren.

Prüfung und Compliance: Regelmäßige Prüfung der Datenverarbeitungs-, Aufbewahrungs- und Löschprozesse, um sicherzustellen, dass sie mit der Datenaufbewahrungsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen. Dazu gehört auch die Erstellung und Pflege einer umfassenden Dokumentation der Datenverwaltungspraktiken für Prüfungszwecke.

Durch den Einsatz der AppMaster Plattform können Unternehmen garantieren, dass ihre Anwendungen dem etablierten DRP entsprechen, da die generierten Anwendungen über integrierte Funktionen zur sicheren und konformen Verwaltung und Verarbeitung von Daten verfügen. Darüber hinaus bietet AppMaster seinen Kunden die Möglichkeit, die Datenverwaltungs- und Aufbewahrungsrichtlinien innerhalb der generierten Anwendungen anzupassen, sodass sie spezifische regulatorische Anforderungen und Geschäftsanforderungen erfüllen können.

Beispielsweise kann eine Organisation benutzerdefinierte Datenaufbewahrungsrichtlinien für verschiedene Anwendungen festlegen, beispielsweise ein Customer Relationship Management (CRM)-System und eine E-Commerce-Anwendung, und dabei die unterschiedlichen Datentypen, Benutzersegmente und Transaktionsanforderungen berücksichtigen. AppMaster erleichtert Entwicklern die Konfiguration dieser Richtlinien beim Entwerfen der Anwendungen und stellt sicher, dass sie automatisch für alle Datenverarbeitungskomponenten und -funktionen durchgesetzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine umfassende Datenaufbewahrungsrichtlinie für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, das große Datenmengen verwaltet, die durch Anwendungsüberwachungs- und Analysetools generiert werden. Durch die Implementierung einer solchen Richtlinie können Unternehmen rechtliche, behördliche und betriebliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig Datenschutz und Sicherheit gewährleisten. Da die AppMaster no-code -Plattform Unternehmen in die Lage versetzt, hoch skalierbare und konforme Anwendungen zu erstellen, können ihre Kunden ihre Best Practices für Datenverwaltung und -verwaltung problemlos beibehalten, ohne sich mit der Komplexität traditioneller Softwareentwicklungsansätze befassen zu müssen. Das Endergebnis ist eine schnellere Anwendungsentwicklung, eine verbesserte Kosteneffizienz und eine bessere Verwaltbarkeit im Umgang mit der sich ständig weiterentwickelnden Datenlandschaft von heute.