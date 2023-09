React, znany również jako React.js lub ReactJS, to biblioteka JavaScript typu open source do tworzenia interfejsów użytkownika lub komponentów interfejsu użytkownika, głównie na potrzeby aplikacji jednostronicowych (SPA) przy tworzeniu witryn internetowych. Opracowany i utrzymywany przez Facebooka, React umożliwia programistom tworzenie nadających się do ponownego użycia, komponowalnych komponentów interfejsu użytkownika przy użyciu JavaScript i unikalnej składni zwanej JSX, która łączy razem HTML i JavaScript. Wydany po raz pierwszy w 2013 roku React szybko zyskał popularność dzięki wydajnemu algorytmowi różnicowania zwanemu „Virtual DOM” (lub VDOM), który minimalizuje ilość manipulacji DOM wymaganą podczas renderowania i poprawia wydajność aplikacji.

React obejmuje koncepcję architektury opartej na komponentach, która modularyzuje rozwój interfejsu użytkownika i zachęca do rozdzielenia obaw. Komponenty React mogą reprezentować elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski, formularze i listy, a także komponenty wyższego rzędu, takie jak układy aplikacji i menu nawigacyjne. Komponenty mogą być stanowe, co oznacza, że ​​mogą zarządzać własnymi danymi wewnętrznymi i je modyfikować, lub mogą być bezstanowe i polegać wyłącznie na danych zewnętrznych przekazywanych przez właściwości (rekwizyty).

Oprócz swojej podstawowej biblioteki React posiada bogaty ekosystem bibliotek, narzędzi i frameworków kierowanych przez społeczność, które uzupełniają i rozszerzają jego funkcjonalność. Godne uwagi przykłady obejmują Redux do zarządzania stanem, React Router do routingu po stronie klienta i React-Intl do lokalizacji. AppMaster wykorzystuje ten ekosystem, integrując React z jego potężną platformą no-code, umożliwiającą użytkownikom tworzenie solidnych, skalowalnych i w pełni interaktywnych aplikacji internetowych.

Jedną z najważniejszych zalet Reacta jest jego zdolność do płynnej integracji z różnymi technologiami backendowymi. AppMaster wykorzystuje tę siłę na swojej platformie, generując aplikacje backendowe przy użyciu Go (Golang), nowoczesnego, skompilowanego języka o typie statycznym opracowanego przez Google. Połączenie React i Go tworzy wysokowydajne, skalowalne aplikacje internetowe, które obsługują przypadki użycia w przedsiębiorstwach i przy dużym obciążeniu.

Kolejnym istotnym aspektem Reacta jest obsługa renderowania po stronie serwera (SSR). SSR umożliwia renderowanie i wstępne wypełnianie aplikacji danymi na serwerze przed wysłaniem ich do klienta. Takie podejście nie tylko zwiększa wydajność aplikacji, ale także poprawia optymalizację wyszukiwarek (SEO), ponieważ wyszukiwarki mogą dokładniej indeksować wstępnie renderowane treści. AppMaster, jako część swojego zestawu funkcji, obsługuje renderowanie po stronie serwera dla różnych komponentów aplikacji, dając użytkownikom dodatkową kontrolę nad doświadczeniem użytkownika i pozycjonowaniem w rankingu wyszukiwania.

React korzysta również z doskonałych narzędzi programistycznych i kwitnącej społeczności. React DevTools to rozszerzenie przeglądarki, które oferuje wgląd w hierarchię, stan i właściwości komponentów aplikacji React, a jednocześnie zapewnia narzędzia do monitorowania wydajności, testowania zachowania komponentów i debugowania problemów. Aktywna społeczność React współtworzy liczne zasoby, samouczki i fora ułatwiające naukę, rozwiązywanie problemów i współpracę.

W dziedzinie tworzenia aplikacji mobilnych React Native, odgałęzienie React, umożliwia programistom tworzenie natywnych aplikacji mobilnych przy użyciu tej samej architektury opartej na komponentach i wykorzystując podobny zestaw umiejętności programistycznych. Aplikacje React Native są pisane w JavaScript, TypeScript lub innych technologiach internetowych, współpracując z natywnymi interfejsami API platform mobilnych. Dzięki takiemu podejściu powstają wieloplatformowe aplikacje mobilne o wyglądzie, działaniu i wydajności aplikacji natywnych, ale z dodatkową korzyścią w postaci udostępniania kodu między platformami i szybszych cykli programowania.

W AppMaster rozumiemy znaczenie zapewniania naszym klientom najnowocześniejszych, łatwych w użyciu narzędzi i struktur programistycznych. Nasza platforma no-code w połączeniu z mocą React zapewnia kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i wydajności. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym programistą, czy też jesteś nowicjuszem w świecie tworzenia stron internetowych i aplikacji, React i AppMaster razem oferują usprawnione i przyszłościowe podejście do tworzenia nowoczesnych, skalowalnych i interaktywnych aplikacji.