React، والمعروفة أيضًا باسم React.js أو ReactJS، هي مكتبة JavaScript مفتوحة المصدر لبناء واجهات المستخدم أو مكونات واجهة المستخدم، بشكل أساسي لتطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) في تطوير مواقع الويب. توفر React، التي تم تطويرها وصيانتها بواسطة Facebook، وسيلة للمطورين لإنشاء مكونات واجهة مستخدم قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتركيب باستخدام JavaScript وبناء جملة فريد يسمى JSX، والذي يمزج بين HTML وJavaScript معًا. تم إصدار React لأول مرة في عام 2013، وسرعان ما اكتسب شعبية بسبب خوارزمية التفريق الفعالة التي تسمى "Virtual DOM" (أو VDOM)، والتي تقلل من مقدار معالجة DOM المطلوبة أثناء العرض وتحسن أداء التطبيق.

تتبنى React مفهوم البنية القائمة على المكونات، والتي تعمل على تقسيم تطوير واجهة المستخدم وتشجع على فصل الاهتمامات. يمكن أن تمثل مكونات React عناصر واجهة المستخدم، مثل الأزرار والنماذج والقوائم، بالإضافة إلى المكونات ذات الترتيب الأعلى مثل تخطيطات التطبيق وقوائم التنقل. يمكن أن تكون المكونات ذات حالة، مما يعني أنها تستطيع إدارة وتعديل بياناتها الداخلية، أو يمكن أن تكون عديمة الحالة وتعتمد بشكل كامل على البيانات الخارجية التي تم تمريرها عبر الخصائص (الدعائم).

بالإضافة إلى مكتبتها الأساسية، تمتلك React نظامًا بيئيًا غنيًا من المكتبات والأدوات والأطر المجتمعية التي تكمل وظائفها وتوسعها. تشمل الأمثلة البارزة Redux لإدارة الحالة، وReact Router للتوجيه من جانب العميل، وReact-Intl للترجمة. يستفيد AppMaster من هذا النظام البيئي من خلال دمج React مع منصته القوية no-code ، مما يسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات ويب قوية وقابلة للتطوير وتفاعلية بالكامل.

إحدى أهم مزايا React هي قدرتها على التكامل مع تقنيات الواجهة الخلفية المختلفة بسلاسة. يستخدم AppMaster هذه القوة في نظامه الأساسي من خلال إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام Go (Golang)، وهي لغة حديثة ومجمعة ومكتوبة بشكل ثابت تم تطويرها بواسطة Google. يؤدي الجمع بين React وGo إلى إنشاء تطبيقات ويب عالية الأداء وقابلة للتطوير تلبي احتياجات المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

جانب أساسي آخر في React هو دعم العرض من جانب الخادم (SSR). يتيح SSR عرض التطبيقات وتعبئتها مسبقًا بالبيانات الموجودة على الخادم قبل إرسالها إلى العميل. لا يعمل هذا الأسلوب على تحسين أداء التطبيق فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين محرك البحث (SEO)، حيث يمكن لمحركات البحث فهرسة المحتوى المعروض مسبقًا بشكل أكثر دقة. يدعم AppMaster ، كجزء من مجموعة الميزات الخاصة به، العرض من جانب الخادم لمكونات التطبيق المختلفة، مما يمنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في تجربة المستخدم وتحديد موضع ترتيب البحث.

تستفيد React أيضًا من أدوات المطورين الممتازة والمجتمع المزدهر. React DevTools هو امتداد للمتصفح يقدم رؤى حول التسلسل الهرمي لمكونات تطبيق React وحالته ودعائمه، مع توفير أيضًا أدوات لمراقبة الأداء واختبار سلوك المكونات وتصحيح الأخطاء. يساهم مجتمع React النشط في العديد من الموارد والبرامج التعليمية والمنتديات التي تسهل التعلم وحل المشكلات والتعاون.

في مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تسمح React Native، وهي فرع من React، للمطورين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية باستخدام نفس البنية القائمة على المكونات والاستفادة من مجموعة مماثلة من مهارات التطوير. تتم كتابة تطبيقات React Native بلغة JavaScript أو TypeScript أو تقنيات الويب الأخرى أثناء التفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات النظام الأساسي للجوال الأصلية. ينتج عن هذا النهج تطبيقات الهاتف المحمول عبر الأنظمة الأساسية مع شكل ومظهر وأداء التطبيقات الأصلية، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في مشاركة التعليمات البرمجية بين الأنظمة الأساسية ودورات التطوير الأسرع.

في AppMaster ، نحن ندرك أهمية تزويد عملائنا بأدوات وأطر تطوير متطورة وسهلة الاستخدام. توفر منصتنا no-code ، جنبًا إلى جنب مع قوة React، حلاً شاملاً للتطوير السريع لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية مع الحفاظ على الجودة والأداء العالي. سواء كنت مطورًا متمرسًا أو جديدًا في عالم تطوير الويب والتطبيقات، يقدم React و AppMaster معًا نهجًا مبسطًا ومقاومًا للمستقبل لإنشاء تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير وتفاعلية.