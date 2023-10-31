في سياق نمذجة البيانات، يعد "الجدول" بنية بيانات أساسية تنظم المعلومات بطريقة منظمة وفعالة داخل قاعدة بيانات علائقية. الوظيفة الأساسية للجدول هي تخزين البيانات وإدارتها، والتي تتكون من السجلات (الصفوف) والسمات (الأعمدة). تُستخدم الجداول لتخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها مع الحفاظ على العلاقات والتكامل بين البيانات المخزنة في الجداول الأخرى بقاعدة البيانات.

يجب أن يكون لكل جدول في قاعدة بيانات علائقية اسم فريد لتمييزه عن الجداول الأخرى ولتوفير نقطة مرجعية للوصول إلى بيانات محددة داخل قاعدة البيانات. يتكون الجدول من أعمدة، يمثل كل منها سمة أو حقل بيانات، وصفوف، تعرف أيضًا بالسجلات أو المجموعات، تمثل إدخالات البيانات الفردية. يمثل تقاطع الصف والعمود في الجدول قيمة بيانات واحدة، تُعرف أيضًا باسم الخلية.

من أجل الحفاظ على تناسق البيانات، تلتزم الجداول الموجودة في قاعدة البيانات العلائقية بمبادئ تصميم محددة وقواعد تسوية. تساعد هذه القواعد على تقليل تكرار البيانات وتقليل حالات الشذوذ في البيانات أثناء عمليات معالجة البيانات. أحد المتطلبات الحيوية للجدول هو وجود مفتاح أساسي، وهو معرف فريد لكل صف من البيانات داخل الجدول. يضمن المفتاح الأساسي إمكانية تحديد كل سجل في الجدول بشكل فريد، مما يتيح الوصول إلى البيانات وتحديثها بكفاءة. وبالمثل، يتم استخدام المفاتيح الخارجية لإنشاء رابط بين الجداول المرتبطة في قاعدة البيانات، مما يسهل إنشاء علاقات معقدة وقيود سلامة البيانات.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي وتحديد الجداول والأعمدة وأنواع البيانات والعلاقات والقيود كجزء من عملية تطوير التطبيقات الخلفية باستخدام أدوات نمذجة البيانات المضمنة. تتيح هذه الأدوات تمثيلًا واضحًا وموجزًا ​​لهياكل البيانات المقصودة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك كمخططات لإنشاء التعليمات البرمجية المصدر المطلوبة والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات.

تدعم الجداول المصممة في منصة AppMaster أنواع البيانات المختلفة، مثل النص والأعداد الصحيحة والعوامات والتواريخ والأوقات والقيم المذكورة، مما يسمح للمستخدمين بتخزين وإدارة مجموعة واسعة من المعلومات بطريقة منظمة. توفر المنصة أيضًا ميزات قوية للفهرسة وتحسين الاستعلامات، مما يتيح استرجاع البيانات ومعالجتها بكفاءة مع الحفاظ على الأداء العالي وقابلية التوسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي للمؤسسات.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار تطبيق التجارة الإلكترونية الذي يتطلب نماذج بيانات (جداول) للعملاء والأوامر والمنتجات وفئات المنتجات. في هذا السيناريو، يمكن استخدام أدوات نمذجة البيانات الخاصة بـ AppMaster لإنشاء الجداول ذات الصلة بالأعمدة وأنواع البيانات المناسبة. سيتم تعريف المفاتيح الأساسية لكل جدول، مثل معرف العميل لجدول العملاء ومعرف الطلب لجدول الطلبات. سيتم استخدام المفاتيح الخارجية لإنشاء علاقات بين الجداول، مثل الارتباط بين الطلبات والعملاء الذين يستخدمون معرف العميل كمفتاح خارجي في جدول الطلبات. سيتم تطبيق قواعد الفهرسة والقيود والتسوية المناسبة للجدول للحفاظ على تكامل البيانات وتحسين أداء الجدول.

عند الانتهاء من عملية نمذجة البيانات، تقوم منصة AppMaster بإنشاء كود المصدر المقابل لمخطط قاعدة البيانات، ومنطق الأعمال من جانب الخادم (عمليات الأعمال)، endpoints REST API لتطبيقات الواجهة الخلفية. تمت كتابة كود المصدر الذي تم إنشاؤه بلغة Go (golang) لضمان الأداء العالي وقابلية التوسع والتوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql.

بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للعملاء إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة باستخدام أدوات واجهة المستخدم drag-and-drop المرئية AppMaster ، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع نماذج البيانات والخدمات الخلفية لتوفير تجربة تطوير متكاملة وسلسة. تستخدم تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول أطر عمل تعتمد على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

بشكل عام، تلعب الجداول في سياق نمذجة البيانات داخل النظام الأساسي AppMaster no-code دورًا حاسمًا في توفير طريقة منظمة وفعالة وقابلة للتطوير لتنظيم وإدارة البيانات داخل تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. تتيح المنصة التطوير السريع ونشر حلول برمجية عالية الجودة مع إلغاء الحاجة إلى الترميز اليدوي، وتقليل وقت التطوير وتكاليفه، وضمان أعلى مستويات سلامة البيانات وأمنها.