Nel contesto della modellazione dei dati, una "Tabella" è una struttura dati fondamentale che organizza le informazioni in modo strutturato ed efficiente all'interno di un database relazionale. La funzione principale di una tabella è archiviare e gestire i dati, costituiti da record (righe) e attributi (colonne). Le tabelle vengono utilizzate per archiviare, recuperare e manipolare i dati mantenendo le relazioni e l'integrità tra i dati archiviati in altre tabelle del database.

Ogni tabella in un database relazionale deve avere un nome univoco per distinguerla dalle altre tabelle e fornire un punto di riferimento per accedere a dati specifici all'interno del database. Una tabella è composta da colonne, ciascuna delle quali rappresenta un attributo o un campo dati, e righe, note anche come record o tuple, che rappresentano singole voci di dati. L'intersezione di una riga e di una colonna in una tabella rappresenta un singolo valore di dati, noto anche come cella.

Per mantenere la coerenza dei dati, le tabelle in un database relazionale aderiscono a principi di progettazione e regole di normalizzazione specifici. Queste regole aiutano a ridurre al minimo la ridondanza dei dati e a ridurre al minimo le anomalie dei dati durante le operazioni di manipolazione dei dati. Un requisito fondamentale per una tabella è la presenza di una chiave primaria, ovvero un identificatore univoco per ogni riga di dati all'interno di una tabella. La chiave primaria garantisce che ogni record in una tabella possa essere identificato in modo univoco, consentendo un accesso e aggiornamenti efficienti ai dati. Allo stesso modo, le chiavi esterne vengono utilizzate per stabilire un collegamento tra tabelle correlate nel database, facilitando la creazione di relazioni complesse e vincoli di integrità dei dati.

Nella piattaforma no-code AppMaster, i clienti possono creare visivamente modelli di dati (schema di database) e definire tabelle, colonne, tipi di dati, relazioni e vincoli come parte del processo di sviluppo dell'applicazione backend utilizzando gli strumenti di modellazione dei dati integrati. Questi strumenti consentono una rappresentazione chiara e concisa delle strutture dati previste, che possono quindi essere utilizzate come modelli per generare il codice sorgente richiesto e gli script di migrazione dello schema del database.

Le tabelle progettate nella piattaforma AppMaster supportano vari tipi di dati, come testo, numeri interi, numeri in virgola mobile, date, ore e valori enumerati, consentendo agli utenti di archiviare e gestire un'ampia gamma di informazioni in modo strutturato. La piattaforma fornisce inoltre potenti funzionalità per l'indicizzazione e l'ottimizzazione delle query, consentendo un recupero e una manipolazione efficiente dei dati mantenendo al contempo prestazioni elevate e scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Ad esempio, considera un'applicazione di e-commerce che richiede modelli di dati (tabelle) per clienti, ordini, prodotti e categorie di prodotti. In questo scenario, gli strumenti di modellazione dei dati di AppMaster possono essere utilizzati per creare le tabelle pertinenti con le colonne e i tipi di dati appropriati. Le chiavi primarie verrebbero definite per ogni tabella, ad esempio CustomerID per la tabella Customers e OrderID per la tabella Orders. Le chiavi esterne verrebbero utilizzate per stabilire relazioni tra le tabelle, ad esempio il collegamento tra ordini e clienti utilizzando CustomerID come chiave esterna nella tabella Orders. Verrebbero applicati l'indicizzazione, i vincoli e le regole di normalizzazione corrette delle tabelle per mantenere l'integrità dei dati e ottimizzare le prestazioni della tabella.

Al completamento del processo di modellazione dei dati, la piattaforma AppMaster genera il codice sorgente corrispondente per lo schema del database, la logica aziendale lato server (processi aziendali) e endpoints API REST per le applicazioni backend. Il codice sorgente generato è scritto in Go (golang) per garantire prestazioni elevate, scalabilità e compatibilità con i database compatibili con Postgresql.

Per le applicazioni web e mobili, i clienti possono creare interfacce utente interattive e reattive utilizzando gli strumenti dell'interfaccia utente visiva drag-and-drop AppMaster, che funzionano insieme ai modelli di dati e ai servizi backend per fornire un'esperienza di sviluppo integrata e senza soluzione di continuità. Le applicazioni web generate da AppMaster utilizzano il framework Vue3 e JavaScript/TypeScript, mentre le applicazioni mobili utilizzano framework basati su server basati su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

Nel complesso, le tabelle nel contesto della modellazione dei dati all'interno della piattaforma no-code AppMaster svolgono un ruolo fondamentale nel fornire un metodo strutturato, efficiente e scalabile per organizzare e gestire i dati all'interno di applicazioni web, mobili e backend. La piattaforma consente un rapido sviluppo e implementazione di soluzioni software di alta qualità eliminando la necessità di codifica manuale, riducendo tempi e costi di sviluppo e garantendo i massimi livelli di integrità e sicurezza dei dati.