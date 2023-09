Architektura bezserwerowa odnosi się do nowoczesnego podejścia do tworzenia aplikacji, które pozwala programistom skupić się na pisaniu kodu specyficznego dla aplikacji, nie martwiąc się o zarządzanie podstawową infrastrukturą. Wykorzystując usługi oparte na chmurze, architektura bezserwerowa automatycznie udostępnia zasoby, skaluje aplikację i zarządza odpornością na awarie, a także zapewnia wysoką wydajność i łatwość konserwacji. Ta zmiana paradygmatu w tworzeniu aplikacji umożliwia szybsze wprowadzenie produktu na rynek, usprawnienie procesów rozwoju, opłacalność i zmniejszoną złożoność operacyjną.

W architekturze bezserwerowej programiści nie zajmują się obowiązkami po stronie serwera, takimi jak konserwacja sprzętu, aktualizacje systemu operacyjnego i zadania sieciowe. Zamiast tego wdrażają swój kod jako funkcję jako usługę (FaaS), która wykonuje kod w odpowiedzi na określone zdarzenia lub wyzwalacze. Wiodący dostawcy usług w chmurze, tacy jak Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure, oferują bezserwerowe platformy obliczeniowe, takie jak AWS Lambda, Google Cloud Functions i Azure Functions, które umożliwiają programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji bezserwerowych, korzystając z podstawowej infrastruktury i usługi zarządzane.

AppMaster, potężna platforma no-code, oferuje mnóstwo narzędzi i usług obsługujących architekturę bezserwerową. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą wizualnie tworzyć modele danych, projektować procesy biznesowe, wdrażać interfejsy API REST oraz tworzyć aplikacje internetowe i mobilne bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej. Przyjmując podejście oparte na serwerze i generując aplikacje od podstaw dla każdej zmiany, AppMaster zapewnia trwałą skalowalność i łatwość konserwacji, eliminując w ten sposób dług techniczny.

Niektóre z potencjalnych korzyści wynikających ze stosowania architektury bezserwerowej obejmują:

Oszczędności: aplikacje bezserwerowe zużywają zasoby tylko wtedy, gdy są aktywne, co oznacza, że ​​dostawcy usług w chmurze rozliczają się na podstawie wykorzystania, a nie wstępnie przydzielonych zasobów. Ten model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem pomaga obniżyć koszty, szczególnie w przypadku zastosowań o zmiennym zapotrzebowaniu.

Skalowalność: platformy bezserwerowe automatycznie obsługują skalowanie aplikacji, tworząc w razie potrzeby nowe instancje, umożliwiając programistom skupienie się na logice biznesowej bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą. Ten mechanizm automatycznego skalowania pomaga radzić sobie z nagłymi skokami ruchu i bez trudu obsługuje przypadki użycia o dużym obciążeniu.

Elastyczne opcje wdrażania: architektura bezserwerowa umożliwia organizacjom szybkie wdrażanie aplikacji w różnych środowiskach, dostosowując się do zmiennych warunków ruchu i spełniając wymagania biznesowe. Aplikacje AppMaster można wdrażać lokalnie lub w chmurze, oferując niezrównaną elastyczność w zakresie miejsca hostowania aplikacji.

Większa produktywność programistów: abstrahując zadania związane z infrastrukturą, architektury bezserwerowe pozwalają programistom skoncentrować się na pisaniu logiki biznesowej, co skutkuje szybszymi cyklami rozwoju i krótszym czasem wprowadzenia produktu na rynek.

Łatwa integracja z innymi usługami: platformy bezserwerowe oferują gotowe złącza do wielu popularnych usług innych firm, ułatwiając integrację kluczowych komponentów, takich jak bazy danych, systemy przesyłania wiadomości i dostawcy uwierzytelniania.

Należy jednak pamiętać, że architektura bezserwerowa może nie być odpowiednia dla wszystkich scenariuszy i aplikacji. Oto niektóre czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed przyjęciem architektury bezserwerowej:

Opóźnienie uruchamiania: funkcje bezserwerowe mogą mieć większe opóźnienia uruchamiania, szczególnie w przypadku zimnego startu, gdy pojawia się nowa instancja. To opóźnienie może mieć wpływ na czas reakcji aplikacji, w których czas jest krytyczny.

Uzależnienie od dostawcy: większość platform bezserwerowych jest zastrzeżona, co oznacza, że ​​migracja od jednego dostawcy usług w chmurze do innego może być złożona i może wymagać przepisania aplikacji w celu dopasowania ich do środowiska docelowego.

Bezstanowość: Funkcje bezserwerowe są zaprojektowane tak, aby były bezstanowe i efemeryczne, co może nie być odpowiednie dla aplikacji, które muszą utrzymywać stan sesji lub zajmować się długotrwałymi transakcjami.

Ograniczenia czasu wykonania: większość dostawców usług bezserwerowych wymusza maksymalny czas wykonywania funkcji, zwykle wahający się od kilku sekund do kilku minut. To ograniczenie może nie być odpowiednie w przypadku aplikacji wymagających długotrwałych zadań.

Podsumowując, architektura bezserwerowa okazała się potężnym podejściem do tworzenia nowoczesnych aplikacji, oferującym liczne korzyści, takie jak oszczędności, skalowalność i produktywność programistów. Organizacje stosujące to podejście mogą wykorzystywać platformy no-code takie jak AppMaster, do tworzenia i wdrażania aplikacji bezserwerowych, korzystając z ich wszechstronnego zestawu narzędzi i podejścia opartego na serwerze, aby spełnić swoje wymagania biznesowe.