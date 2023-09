Arquitetura sem servidor refere-se a uma abordagem moderna para a construção de aplicativos de software que permite aos desenvolvedores se concentrarem em escrever código específico do aplicativo sem se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura subjacente. Ao aproveitar os serviços baseados em nuvem, a arquitetura sem servidor provisiona recursos automaticamente, dimensiona o aplicativo e gerencia a tolerância a falhas, além de oferecer alto desempenho e facilidade de manutenção. Essa mudança de paradigma no desenvolvimento de aplicativos permite um tempo de lançamento no mercado mais rápido, processos de desenvolvimento simplificados, economia e complexidade operacional reduzida.

Na arquitetura sem servidor, os desenvolvedores não estão preocupados com as responsabilidades do servidor, como manutenção de hardware, atualizações de sistema operacional e tarefas de rede. Em vez disso, eles implantam seu código como Funções como Serviço (FaaS), que executa o código em resposta a eventos ou gatilhos específicos. Os principais provedores de nuvem, como Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, oferecem plataformas de computação sem servidor, como AWS Lambda, Google Cloud Functions e Azure Functions, que permitem aos desenvolvedores criar e implantar aplicativos sem servidor, aproveitando a infraestrutura subjacente e serviços gerenciados.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, oferece uma infinidade de ferramentas e serviços que atendem à arquitetura sem servidor. Com AppMaster, os usuários podem criar modelos de dados visualmente, projetar processos de negócios, implementar APIs REST e desenvolver aplicativos web e móveis sem a necessidade de amplo conhecimento técnico. Ao adotar uma abordagem orientada ao servidor e gerar aplicativos do zero para cada mudança, AppMaster garante escalabilidade e capacidade de manutenção duradouras, eliminando assim dívidas técnicas.

Alguns dos benefícios potenciais do uso da arquitetura sem servidor incluem:

Economia de custos: os aplicativos sem servidor só consomem recursos quando estão em execução ativa, o que significa que os provedores de nuvem cobram de acordo com o uso, em vez de recursos pré-alocados. Esse modelo de pagamento conforme o uso ajuda a economizar custos, especialmente para aplicações com demanda flutuante.

os aplicativos sem servidor só consomem recursos quando estão em execução ativa, o que significa que os provedores de nuvem cobram de acordo com o uso, em vez de recursos pré-alocados. Esse modelo de pagamento conforme o uso ajuda a economizar custos, especialmente para aplicações com demanda flutuante. Escalabilidade: As plataformas sem servidor lidam automaticamente com o escalonamento de aplicativos, criando novas instâncias conforme necessário, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica de negócios sem se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura. Esse mecanismo de escalonamento automático ajuda a lidar com picos repentinos de tráfego e oferece suporte a casos de uso de alta carga sem esforço.

As plataformas sem servidor lidam automaticamente com o escalonamento de aplicativos, criando novas instâncias conforme necessário, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica de negócios sem se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura. Esse mecanismo de escalonamento automático ajuda a lidar com picos repentinos de tráfego e oferece suporte a casos de uso de alta carga sem esforço. Opções flexíveis de implantação: a arquitetura sem servidor permite que as organizações implantem aplicativos em vários ambientes rapidamente, ajustando-se às diversas condições de tráfego e atendendo aos requisitos de negócios. Os aplicativos AppMaster podem ser implantados no local ou na nuvem, oferecendo flexibilidade incomparável sobre onde hospedar o aplicativo.

a arquitetura sem servidor permite que as organizações implantem aplicativos em vários ambientes rapidamente, ajustando-se às diversas condições de tráfego e atendendo aos requisitos de negócios. Os aplicativos podem ser implantados no local ou na nuvem, oferecendo flexibilidade incomparável sobre onde hospedar o aplicativo. Maior produtividade do desenvolvedor: ao abstrair as tarefas relacionadas à infraestrutura, as arquiteturas sem servidor permitem que os desenvolvedores se concentrem na escrita da lógica de negócios, resultando em ciclos de desenvolvimento mais rápidos e no tempo de lançamento no mercado mais rápido.

ao abstrair as tarefas relacionadas à infraestrutura, as arquiteturas sem servidor permitem que os desenvolvedores se concentrem na escrita da lógica de negócios, resultando em ciclos de desenvolvimento mais rápidos e no tempo de lançamento no mercado mais rápido. Fácil integração com outros serviços: as plataformas sem servidor oferecem conectores prontos para uso para muitos serviços populares de terceiros, facilitando a integração de componentes importantes, como bancos de dados, sistemas de mensagens e provedores de autenticação.

No entanto, é essencial observar que a arquitetura sem servidor pode não ser adequada para todos os cenários ou aplicações. Alguns fatores a serem considerados antes de adotar a arquitetura sem servidor incluem:

Latência de inicialização: funções sem servidor podem ter latência de inicialização mais alta, especialmente para inicializações a frio em que uma nova instância é gerada. Essa latência pode afetar os tempos de resposta de aplicativos com tempo crítico.

funções sem servidor podem ter latência de inicialização mais alta, especialmente para inicializações a frio em que uma nova instância é gerada. Essa latência pode afetar os tempos de resposta de aplicativos com tempo crítico. Aprisionamento de fornecedor: a maioria das plataformas sem servidor são proprietárias, o que significa que a migração de um provedor de nuvem para outro pode ser complexa e pode exigir a reescrita de aplicativos para se adequar ao ambiente de destino.

a maioria das plataformas sem servidor são proprietárias, o que significa que a migração de um provedor de nuvem para outro pode ser complexa e pode exigir a reescrita de aplicativos para se adequar ao ambiente de destino. Ausência de estado: As funções sem servidor são projetadas para serem sem estado e efêmeras, o que pode não ser adequado para aplicativos que precisam manter o estado da sessão ou lidar com transações de longa duração.

As funções sem servidor são projetadas para serem sem estado e efêmeras, o que pode não ser adequado para aplicativos que precisam manter o estado da sessão ou lidar com transações de longa duração. Limitações de tempo de execução: a maioria dos provedores sem servidor impõe um tempo máximo de execução para funções, normalmente variando de alguns segundos a alguns minutos. Esta limitação pode não ser adequada para aplicativos que exigem tarefas de longa execução.

Em resumo, a arquitetura sem servidor surgiu como uma abordagem poderosa para o desenvolvimento de aplicações modernas, oferecendo inúmeros benefícios, como economia de custos, escalabilidade e produtividade do desenvolvedor. As organizações que adotam essa abordagem podem aproveitar plataformas no-code como o AppMaster para criar e implantar aplicativos sem servidor, aproveitando seu conjunto abrangente de ferramentas e abordagem orientada a servidor para atender aos seus requisitos de negócios.