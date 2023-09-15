بنية بدون خادم

تشير البنية بدون خادم إلى أسلوب حديث لبناء تطبيقات برمجية تسمح للمطورين بالتركيز على كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيقات دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية الأساسية. من خلال الاستفادة من الخدمات المستندة إلى السحابة، تقوم البنية بدون خادم تلقائيًا بتوفير الموارد وتوسيع نطاق التطبيق وإدارة التسامح مع الأخطاء، فضلاً عن توفير الأداء العالي وقابلية الصيانة. يتيح هذا التحول النموذجي في تطوير التطبيقات الوصول إلى السوق بشكل أسرع، وعمليات التطوير المبسطة، وفعالية التكلفة، وتقليل التعقيد التشغيلي.

في البنية بدون خادم، لا يهتم المطورون بالمسؤوليات من جانب الخادم مثل صيانة الأجهزة وتحديثات نظام التشغيل ومهام الشبكات. وبدلاً من ذلك، يقومون بنشر التعليمات البرمجية الخاصة بهم كوظائف كخدمة (FaaS)، والتي تنفذ التعليمات البرمجية استجابةً لأحداث أو مشغلات محددة. يقدم مقدمو الخدمات السحابية الرائدون مثل Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure منصات حوسبة بدون خادم، مثل AWS Lambda وGoogle Cloud Functions وAzure Functions، والتي تسمح للمطورين ببناء ونشر تطبيقات بدون خادم، مع الاستفادة من البنية التحتية الأساسية و الخدمات المدارة.

تقدم AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، عددًا كبيرًا من الأدوات والخدمات التي تلبي احتياجات البنية بدون خادم. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم العمليات التجارية، وتنفيذ REST APIs، وتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. من خلال اعتماد نهج يعتمد على الخادم وإنشاء تطبيقات من الصفر لكل تغيير، يضمن AppMaster قابلية التوسع والصيانة الدائمة، وبالتالي التخلص من الديون التقنية.

تتضمن بعض الفوائد المحتملة لاستخدام البنية بدون خادم ما يلي:

توفير التكاليف: تستهلك التطبيقات التي لا تحتوي على خادم الموارد إلا عند التشغيل النشط، مما يعني أن موفري الخدمات السحابية يقومون بتحصيل الفواتير وفقًا للاستخدام بدلاً من الموارد المخصصة مسبقًا. يساعد نموذج الدفع أولاً بأول على توفير التكاليف، خاصة بالنسبة للتطبيقات ذات الطلب المتقلب.

تستهلك التطبيقات التي لا تحتوي على خادم الموارد إلا عند التشغيل النشط، مما يعني أن موفري الخدمات السحابية يقومون بتحصيل الفواتير وفقًا للاستخدام بدلاً من الموارد المخصصة مسبقًا. يساعد نموذج الدفع أولاً بأول على توفير التكاليف، خاصة بالنسبة للتطبيقات ذات الطلب المتقلب. قابلية التوسع: تتعامل الأنظمة الأساسية بدون خادم مع توسيع نطاق التطبيقات تلقائيًا عن طريق إنشاء مثيلات جديدة حسب الحاجة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على منطق الأعمال دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية. تساعد آلية القياس التلقائي هذه في التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في حركة المرور وتدعم حالات الاستخدام ذات التحميل العالي دون عناء.

تتعامل الأنظمة الأساسية بدون خادم مع توسيع نطاق التطبيقات تلقائيًا عن طريق إنشاء مثيلات جديدة حسب الحاجة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على منطق الأعمال دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية. تساعد آلية القياس التلقائي هذه في التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في حركة المرور وتدعم حالات الاستخدام ذات التحميل العالي دون عناء. خيارات النشر المرنة: تتيح البنية بدون خادم للمؤسسات نشر التطبيقات في بيئات مختلفة بسرعة، والتكيف مع ظروف حركة المرور المتنوعة وتلبية متطلبات العمل. يمكن نشر تطبيقات AppMaster محليًا أو على السحابة، مما يوفر مرونة لا مثيل لها في مكان استضافة التطبيق.

تتيح البنية بدون خادم للمؤسسات نشر التطبيقات في بيئات مختلفة بسرعة، والتكيف مع ظروف حركة المرور المتنوعة وتلبية متطلبات العمل. يمكن نشر تطبيقات محليًا أو على السحابة، مما يوفر مرونة لا مثيل لها في مكان استضافة التطبيق. تحسين إنتاجية المطورين: من خلال التخلص من المهام المتعلقة بالبنية التحتية، تسمح البنى بدون خادم للمطورين بالتركيز على كتابة منطق الأعمال، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ووقت وصول أسرع إلى السوق.

من خلال التخلص من المهام المتعلقة بالبنية التحتية، تسمح البنى بدون خادم للمطورين بالتركيز على كتابة منطق الأعمال، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ووقت وصول أسرع إلى السوق. التكامل السهل مع الخدمات الأخرى: توفر الأنظمة الأساسية بدون خادم موصلات مبتكرة للعديد من خدمات الجهات الخارجية الشائعة، مما يسهل تكامل المكونات الرئيسية مثل قواعد البيانات وأنظمة المراسلة وموفري المصادقة.

ومع ذلك، فمن الضروري ملاحظة أن البنية بدون خادم قد لا تكون مناسبة لجميع السيناريوهات أو التطبيقات. تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها قبل اعتماد البنية بدون خادم ما يلي:

زمن وصول بدء التشغيل: قد تتمتع الوظائف التي لا تحتوي على خادم بزمن وصول أعلى لبدء التشغيل، خاصة بالنسبة لعمليات البدء الباردة حيث يتم إنشاء مثيل جديد. يمكن أن يؤثر زمن الوصول هذا على أوقات الاستجابة للتطبيقات ذات الوقت الحرج.

قد تتمتع الوظائف التي لا تحتوي على خادم بزمن وصول أعلى لبدء التشغيل، خاصة بالنسبة لعمليات البدء الباردة حيث يتم إنشاء مثيل جديد. يمكن أن يؤثر زمن الوصول هذا على أوقات الاستجابة للتطبيقات ذات الوقت الحرج. تقييد المورد: معظم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على خادم هي ملكية خاصة، مما يعني أن الترحيل من مزود سحابي إلى آخر يمكن أن يكون معقدًا وقد يتطلب إعادة كتابة التطبيقات لتناسب البيئة المستهدفة.

معظم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على خادم هي ملكية خاصة، مما يعني أن الترحيل من مزود سحابي إلى آخر يمكن أن يكون معقدًا وقد يتطلب إعادة كتابة التطبيقات لتناسب البيئة المستهدفة. انعدام الحالة: تم تصميم الوظائف بدون خادم لتكون عديمة الحالة وعابرة، وهو ما قد لا يكون مناسبًا للتطبيقات التي تحتاج إلى الحفاظ على حالة الجلسة أو التعامل مع المعاملات طويلة الأمد.

تم تصميم الوظائف بدون خادم لتكون عديمة الحالة وعابرة، وهو ما قد لا يكون مناسبًا للتطبيقات التي تحتاج إلى الحفاظ على حالة الجلسة أو التعامل مع المعاملات طويلة الأمد. قيود وقت التنفيذ: يفرض معظم موفري الخدمة بدون خادم حدًا أقصى لوقت التنفيذ للوظائف، والذي يتراوح عادةً من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق. قد لا يكون هذا القيد مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب مهام طويلة الأمد.

باختصار، برزت البنية بدون خادم باعتبارها نهجًا قويًا لتطوير التطبيقات الحديثة، مما يوفر العديد من الفوائد مثل توفير التكاليف وقابلية التوسع وإنتاجية المطورين. يمكن للمؤسسات التي تتبنى هذا النهج الاستفادة من الأنظمة no-code مثل AppMaster لإنشاء ونشر تطبيقات بدون خادم، مع الاستفادة من مجموعة أدواتها الشاملة ونهجها القائم على الخادم لتلبية متطلبات أعمالها.