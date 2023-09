Im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken ist ein Abfrageoptimierer eine entscheidende Komponente, die dafür verantwortlich ist, den effizientesten Weg zur Ausführung einer Abfrage im zugrunde liegenden Datenbankverwaltungssystem (DBMS) zu finden. Im Wesentlichen handelt es sich um einen intelligenten Algorithmus, der dafür verantwortlich ist, Benutzerabfragen auf hoher Ebene (normalerweise in SQL geschrieben) in systemspezifische Anweisungen auf niedriger Ebene zu übersetzen und gleichzeitig die für die Ausführung erforderlichen Ressourcen zu minimieren. Das Hauptziel eines Abfrageoptimierers besteht darin, die Leistung, Antwortzeit und Ressourcennutzung des relationalen Datenbanksystems zu verbessern und gleichzeitig genaue und zuverlässige Abfrageergebnisse sicherzustellen. Dies macht Abfrageoptimierer zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Datenspeicher- und -abrufsystemen, insbesondere in Unternehmensumgebungen mit hoher Auslastung und leistungskritischen Umgebungen.

Ein Abfrageoptimierer untersucht die Struktur der Abfrage, das Datenbankschema und das physische Speicherlayout der Daten. Es können auch Statistiken zur Datenverteilung berücksichtigt werden, einschließlich der Anzahl und Größe der Datensätze, der Verteilung von Werten und der Selektivität von Prädikaten. Mit diesen Informationen generiert der Optimierer mehrere alternative Ausführungspläne, dargestellt als Operationsbäume für den Zugriff auf und die Verknüpfung von Tabellen, das Filtern und Sortieren von Ergebnissen und das Durchführen von Aggregationen und anderen Aufgaben. Anschließend werden die Kosten jedes Plans geschätzt und verglichen, um eine fundierte Entscheidung über die effizienteste Umsetzungsstrategie zu treffen.

Angesichts der Vielzahl möglicher Ausführungspläne ist das Problem der Abfrageoptimierung äußerst komplex, und die Suche nach dem optimalen Plan ist oft rechnerisch nicht durchführbar. Daher verwenden Abfrageoptimierer bei der Suche nach effizienten Plänen in der Regel heuristische und kostenbasierte Ansätze. Heuristikbasierte Optimierer stützen sich auf eine Reihe von Regeln, die aus der Erfahrung von Datenbankexperten und Systemdesignern abgeleitet wurden, während kostenbasierte Optimierer sich auf die Bewertung der Kosten verschiedener Vorgänge auf der Grundlage von Schätzungen zu E/A, CPU, Speicherauslastung und Netzwerklatenz konzentrieren . Eine Kombination dieser Techniken wird oft verwendet, um ein Gleichgewicht zwischen Suchzeit und Planqualität zu finden.

Moderne Abfrageoptimierer können verschiedene fortschrittliche Techniken beinhalten, wie etwa die adaptive Abfrageoptimierung, bei der der Optimierer die Ausführung von Abfragen überwacht und seine Strategien basierend auf beobachteten Diskrepanzen zwischen den geschätzten und tatsächlichen Kosten anpasst. Techniken des maschinellen Lernens (ML) und der künstlichen Intelligenz (KI) werden ebenfalls untersucht, um die Effizienz und Genauigkeit von Abfrageoptimierungsalgorithmen zu verbessern. Darüber hinaus müssen Abfrageoptimierer die zunehmende Komplexität von Datenspeichersystemen berücksichtigen, wie z. B. verteilte und parallele Datenbanken, cloudbasierte Datendienste und Hybridumgebungen, die mehrere Systemtypen kombinieren.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster ist die Verwendung eines hochwertigen Abfrageoptimierers von wesentlicher Bedeutung, um die schnelle und ressourceneffiziente Ausführung von Abfragen sicherzustellen, die von visuellen Datenmodellierungstools, Geschäftsprozessdesignern und API- endpoints generiert werden. Die generierten Anwendungen, die mit modernsten Technologien wie Go, Vue3, Kotlin und Jetpack Compose erstellt wurden, sind speziell für die nahtlose Integration mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken konzipiert. Daher verlassen sie sich nicht nur auf die Leistung des generierten Codes, sondern auch auf die Effizienz ihrer Kommunikation mit dem Datenbanksystem, die stark von der Funktionsweise des Abfrageoptimierers beeinflusst wird.

Beispielsweise könnte ein Benutzer, der das visuelle Datenmodellierungstool von AppMaster nutzt, um ein Schema für eine E-Commerce-Anwendung zu erstellen, Tabellen zum Speichern von Informationen über Produkte, Kunden und Bestellungen definieren. Die Geschäftsprozessdesigner und API- endpoints der Plattform würden es dem Benutzer dann ermöglichen, eine komplexe Geschäftslogik zu erstellen, die mehrere Abfragen in diesen Tabellen umfasst, beispielsweise das Abrufen der meistverkauften Artikel, die Suche nach Kunden mit bestimmten Kriterien oder die Erstellung von Verkaufszusammenfassungen. Wenn der Abfrageoptimierer der zugrunde liegenden Datenbank keine effizienten Ausführungspläne auswählt, könnte die Leistung der generierten Anwendung negativ beeinflusst werden, auch wenn die Anwendung selbst für eine hohe Leistung konzipiert und strukturiert ist. Umgekehrt würde ein effektiver Abfrageoptimierer sicherstellen, dass effizient auf die Datenbank zugegriffen wird und dass die generierte Anwendung den Endbenutzern eine hervorragende Leistung liefert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Abfrageoptimierer in relationalen Datenbanksystemen eine entscheidende Rolle spielt, da er die effizienteste Art und Weise zur Ausführung der Abfragen des Benutzers ermittelt und so eine optimale Ressourcennutzung und Systemleistung gewährleistet. Ein gut konzipierter und fachmännisch entwickelter Abfrageoptimierer kann die Gesamtleistung datengesteuerter Anwendungen erheblich verbessern, insbesondere solcher, die im Kontext leistungsstarker Entwicklungsumgebungen wie AppMaster entwickelt wurden, die die Generierung und Bereitstellung leistungsstarker Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erleichtern Anwendungen.