SiriKit, Apple tarafından sağlanan ve iOS geliştiricilerinin uygulamalarını iOS aygıtlarında Apple'ın sanal asistanı Siri ile entegre etmelerine olanak tanıyan bir çerçevedir. İlk olarak iOS 10'da tanıtıldı ve o zamandan beri daha fazla alanı ve özelliği destekleyecek şekilde sürekli olarak geliştirildi. SiriKit, üçüncü taraf uygulamaların sesli komutlar yoluyla işlevselliklerini kullanıcılara sunmasına olanak tanıyor ve bu da onu, uygulamalarının kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliğini geliştirmek isteyen geliştiriciler için önemli bir araç haline getiriyor.

SiriKit'in bir iOS uygulamasına entegre edilmesi, genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilecek ses odaklı etkileşimlere olanak tanır. Kullanıcılar, uygulamanın içinden veya doğrudan cihazın kilit ekranından veya ana ekranından Siri'ye sesli komutlar verebilir. Bu, kullanıcıların uygulamayla sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine ve hatta görevleri eller serbest olarak gerçekleştirmesine olanak tanır; bu, araba sürerken veya yemek pişirirken olduğu gibi ellerini kullanamadıkları veya kullanmak istemedikleri durumlarda inanılmaz derecede faydalı olabilir.

SiriKit, kullanıcı isteklerinin yapılandırılmış temsilleri olan niyet kavramı etrafında oluşturulmuştur. Niyetlerin, kullanıcıların Siri'nin gerçekleştirmesini istediği eylem türünü ayrıntılandıran belirli parametreleri vardır. Uygulama, karşılık gelen Amaç İşleyicileri uygulayarak ne tür amaçları işleyebileceğini tanımlamalıdır. Bir kullanıcı sesli komut verdiğinde Siri, mevcut amaç işleyicileri ile kullanıcının komutu arasındaki en iyi eşleşmeyi belirleyerek hangi uygulamanın isteği yerine getirebileceğini belirler.

SiriKit'in gücünü ve esnekliğini göstermek için AppMaster platformu kullanılarak geliştirilen varsayımsal bir mesajlaşma uygulamasını düşünün. Uygulama, SiriKit'i entegre ederek kullanıcıların sesli komutları kullanarak mesaj göndermesine olanak tanıyabilir. Örneğin, bir kullanıcı şöyle diyebilir: "Hey Siri, MyApp'i kullanarak Jane'e 'Akşam yemeğine geç kalacağım' diyen bir mesaj gönder." Siri, kullanıcının isteğini yorumlayacak, karşılık gelen bir amaç oluşturacak ve ardından uygulamanın amaç işleyicisini çağıracaktır. isteği herhangi bir ek kullanıcı girişi olmadan yerine getirmek için.

Apple, SiriKit'i her biri belirli bir işlevsellik alanını kapsayan çeşitli alanlara ayırmıştır. En popüler alan adlarından bazıları arasında mesajlaşma, ödemeler, fotoğraf arama, araç rezervasyonu, antrenmanlar, araba komutları ve listeler yer alır. Her alanın, ilgili kullanıcı isteklerini işlemek için uygulama tarafından uygulanması gereken kendi amaçları vardır. Bu modüler yaklaşım, geliştiricilerin verimli ve yalın bir kod tabanını korurken, uygulamalarının amacına uygun etki alanlarını ve amaçları seçerek uygulamalarına olanak tanır.

Siri Kısayolları desteği, SiriKit'in bir diğer önemli özelliğidir. Siri Kısayolları, kullanıcıların favori uygulama eylemleri için özel sesli komutlar oluşturmasına olanak tanıyarak, Siri'yi kullanarak uygulamayla etkileşime geçmeyi daha da kolaylaştırıyor. Kısayollar uygulama tarafından önerilebilir veya kullanıcı tarafından doğrudan Kısayollar uygulamasında oluşturulabilir. Bir kullanıcı bir kısayolla ilişkili bir sesli komut verdiğinde Siri, uygulama içinde ilgili eylemi yürütür. Bu, kullanıcıların kişiselleştirilmiş sesli komutlarını ve iş akışlarını oluşturmalarına olanak tanıdığı için kullanıcı rahatlığını ve katılımını daha da artırır.

AppMaster platformunu kullanarak SiriKit entegrasyonuyla bir uygulama geliştirmek, kolaylaştırılmış ve verimli bir süreç olabilir. AppMaster, geliştiricilerin drag-and-drop öğelerini ve görsel düzenleyicileri kullanarak uygulamanın kullanıcı arayüzünü, arka ucunu ve iş mantığını oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı, no-code bir ortam sağlar. Geliştiriciler, SiriKit'i bu ortamda uygulayarak AppMaster hızlı prototip oluşturma ve dağıtım özelliklerinden tam olarak yararlanırken, Siri'nin sunduğu güçlü sesli komut özelliklerinden de yararlanabilirler.

Sonuç olarak SiriKit, kullanıcılarına kesintisiz ve kullanışlı sesli komut etkileşimleri sağlamak isteyen iOS uygulama geliştiricileri için önemli bir çerçevedir. Kullanıcıların sesli komutları kullanarak uygulamalarla etkileşime girmesine olanak tanıyan SiriKit, genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir ve uygulamaları daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirebilir. Geliştiriciler, AppMaster no-code platformuyla SiriKit'i hızlı ve kolay bir şekilde uygulamalarına entegre edebilir ve AppMaster tarafından sunulan kolaylaştırılmış geliştirme süreciyle birlikte ses odaklı uygulama etkileşimlerinin avantajlarından yararlanabilirler.