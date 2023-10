SiriKit is een raamwerk van Apple waarmee iOS-ontwikkelaars hun apps kunnen integreren met Siri, de virtuele assistent van Apple, op iOS-apparaten. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in iOS 10 en sindsdien is het voortdurend verbeterd om meer domeinen en mogelijkheden te ondersteunen. Met SiriKit kunnen apps van derden hun functionaliteit aan gebruikers aanbieden via spraakopdrachten, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor ontwikkelaars die de gebruikerservaring en toegankelijkheid van hun apps willen verbeteren.

Door SiriKit te integreren in een iOS-app zijn spraakgestuurde interacties mogelijk die de algehele gebruikerservaring aanzienlijk kunnen verbeteren. Gebruikers kunnen spraakopdrachten aan Siri geven vanuit de app of rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm of startscherm van het apparaat. Hierdoor kunnen gebruikers naadloos met de app communiceren en zelfs handsfree taken uitvoeren, wat ongelooflijk nuttig kan zijn in situaties waarin ze hun handen niet kunnen of willen gebruiken, zoals tijdens het autorijden of koken.

SiriKit is gebouwd rond het concept van intenties, dit zijn gestructureerde representaties van gebruikersverzoeken. Intents hebben specifieke parameters die gedetailleerd beschrijven welk type actie gebruikers Siri willen laten uitvoeren. De app moet definiëren welk soort intenties hij kan verwerken door overeenkomstige intenthandlers te implementeren. Wanneer een gebruiker een spraakopdracht geeft, bepaalt Siri welke app aan het verzoek kan voldoen door te bepalen wat de beste match is tussen de beschikbare intent handlers en de opdracht van de gebruiker.

Om de kracht en flexibiliteit van SiriKit te illustreren, kunnen we een hypothetische berichten-app overwegen die is ontwikkeld met behulp van het AppMaster platform. Door SiriKit te integreren, kan de app gebruikers in staat stellen berichten te verzenden met behulp van spraakopdrachten. Een gebruiker zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Hé Siri, stuur een bericht naar Jane met MyApp en zeg: 'Ik kom te laat voor het avondeten.'" Siri interpreteerde het verzoek van de gebruiker, creëerde een overeenkomstige intentie en riep vervolgens de intentiehandler van de app aan. om aan het verzoek te voldoen zonder enige aanvullende gebruikersinvoer.

Apple heeft SiriKit opgedeeld in verschillende domeinen, die elk een specifiek functionaliteitsgebied bestrijken. Enkele van de meest populaire domeinen zijn onder meer berichten, betalingen, foto's zoeken, ritten boeken, trainingen, auto-opdrachten en lijsten. Elk domein heeft zijn eigen intenties, die door de app moeten worden geïmplementeerd om relevante gebruikersverzoeken af ​​te handelen. Deze modulaire aanpak stelt ontwikkelaars in staat selectief de domeinen en intenties te implementeren die passen bij het doel van hun app, terwijl ze een efficiënte en gestroomlijnde codebasis behouden.

Ondersteuning voor Siri Shortcuts is een ander belangrijk kenmerk van SiriKit. Met Siri Shortcuts kunnen gebruikers aangepaste spraakopdrachten maken voor hun favoriete app-acties, waardoor het nog eenvoudiger wordt om met de app te communiceren via Siri. Snelkoppelingen kunnen door de app worden voorgesteld of rechtstreeks door de gebruiker in de Snelkoppelingen-app worden gemaakt. Wanneer een gebruiker een spraakopdracht geeft die aan een snelkoppeling is gekoppeld, voert Siri de bijbehorende actie uit in de app. Dit vergroot het gebruikersgemak en de betrokkenheid verder, omdat gebruikers hierdoor hun gepersonaliseerde spraakopdrachten en workflows kunnen creëren.

Het ontwikkelen van een app met SiriKit-integratie met behulp van het AppMaster platform kan een gestroomlijnd en efficiënt proces zijn. AppMaster biedt een uitgebreide, no-code omgeving waarmee ontwikkelaars de gebruikersinterface, de backend en de bedrijfslogica van de app kunnen bouwen met behulp van drag-and-drop elementen en visuele editors. Door SiriKit binnen deze omgeving te implementeren, kunnen ontwikkelaars optimaal profiteren van de snelle prototyping- en implementatiemogelijkheden van AppMaster en tegelijkertijd profiteren van de krachtige spraakopdrachtfuncties die Siri biedt.

Kortom, SiriKit is een essentieel raamwerk voor ontwikkelaars van iOS-apps die hun gebruikers naadloze en gemakkelijke spraakcommando-interacties willen bieden. Door gebruikers in staat te stellen met apps te communiceren met behulp van spraakopdrachten, kan SiriKit de algehele gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren en apps toegankelijker en boeiender maken. Met het AppMaster no-code platform kunnen ontwikkelaars SiriKit snel en eenvoudig in hun apps integreren en profiteren van de voordelen van spraakgestuurde app-interacties in combinatie met het gestroomlijnde ontwikkelingsproces dat AppMaster biedt.