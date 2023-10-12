SiriKit — это платформа, предоставленная Apple, которая позволяет разработчикам iOS интегрировать свои приложения с Siri, виртуальным помощником Apple, на устройствах iOS. Впервые он был представлен в iOS 10 и с тех пор постоянно совершенствуется для поддержки большего количества доменов и возможностей. SiriKit позволяет сторонним приложениям предлагать пользователям свои функции посредством голосовых команд, что делает его важным инструментом для разработчиков, которые хотят улучшить взаимодействие с пользователем и доступность своих приложений.

Интеграция SiriKit в приложение iOS обеспечивает голосовое взаимодействие, которое может значительно улучшить общее впечатление от пользователя. Пользователи могут подавать голосовые команды Siri из приложения или непосредственно с экрана блокировки или главного экрана устройства. Это позволяет пользователям беспрепятственно взаимодействовать с приложением и даже выполнять задачи без помощи рук, что может быть невероятно полезно в ситуациях, когда они не могут или не хотят использовать свои руки, например, во время вождения или приготовления пищи.

SiriKit построен на концепции намерений, которые представляют собой структурированное представление запросов пользователя. Намерения имеют определенные параметры, которые подробно описывают тип действия, которое пользователи хотят, чтобы Siri выполнила. Приложение должно определить, какие намерения оно может обрабатывать, реализовав соответствующие обработчики намерений. Когда пользователь выдает голосовую команду, Siri определяет, какое приложение может выполнить запрос, определяя наилучшее соответствие между доступными обработчиками намерений и командой пользователя.

Чтобы проиллюстрировать мощь и гибкость SiriKit, рассмотрим гипотетическое приложение для обмена сообщениями, разработанное с использованием платформы AppMaster. Благодаря интеграции SiriKit приложение может позволить пользователям отправлять сообщения с помощью голосовых команд. Например, пользователь может сказать: «Привет, Siri, отправьте Джейн сообщение с помощью MyApp со словами: «Я опоздаю на ужин». Siri интерпретирует запрос пользователя, создает соответствующее намерение, а затем вызывает обработчик намерений приложения. для выполнения запроса без какого-либо дополнительного ввода пользователя.

Apple разделила SiriKit на несколько доменов, каждый из которых охватывает определенную область функциональности. Некоторые из наиболее популярных доменов включают обмен сообщениями, платежи, поиск фотографий, бронирование поездок, тренировки, команды автомобиля и списки. Каждый домен имеет свой набор намерений, которые должны быть реализованы приложением для обработки соответствующих запросов пользователей. Этот модульный подход позволяет разработчикам выборочно реализовывать домены и намерения, соответствующие целям их приложения, сохраняя при этом эффективную и компактную кодовую базу.

Поддержка ярлыков Siri — еще одна ключевая особенность SiriKit. Ярлыки Siri позволяют пользователям создавать собственные голосовые команды для любимых действий в приложении, что еще больше упрощает взаимодействие с приложением с помощью Siri. Ярлыки могут быть предложены приложением или созданы пользователем непосредственно в приложении «Ярлыки». Когда пользователь подает голосовую команду, связанную с ярлыком, Siri выполнит соответствующее действие в приложении. Это еще больше повышает удобство и вовлеченность пользователей, поскольку позволяет пользователям создавать персонализированные голосовые команды и рабочие процессы.

Разработка приложения с интеграцией SiriKit с использованием платформы AppMaster может оказаться упрощенным и эффективным процессом. AppMaster предоставляет комплексную среду no-code, которая позволяет разработчикам создавать пользовательский интерфейс, серверную часть и бизнес-логику приложения с помощью элементов drag-and-drop и визуальных редакторов. Внедряя SiriKit в эту среду, разработчики могут в полной мере воспользоваться возможностями быстрого прототипирования и развертывания AppMaster, одновременно получая выгоду от мощных функций голосового управления, предлагаемых Siri.

В заключение отметим, что SiriKit — это необходимая платформа для разработчиков приложений iOS, которые хотят предоставить своим пользователям беспрепятственное и удобное взаимодействие с помощью голосовых команд. Позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями с помощью голосовых команд, SiriKit может значительно улучшить общее взаимодействие с пользователем и сделать приложения более доступными и привлекательными. С помощью платформы AppMaster no-code разработчики могут быстро и легко интегрировать SiriKit в свои приложения и воспользоваться преимуществами голосового взаимодействия с приложениями в сочетании с оптимизированным процессом разработки, предлагаемым AppMaster.