SiriKit è un framework fornito da Apple che consente agli sviluppatori iOS di integrare le proprie app con Siri, l'assistente virtuale di Apple, sui dispositivi iOS. È stato introdotto per la prima volta in iOS 10 e da allora è stato continuamente migliorato per supportare più domini e funzionalità. SiriKit consente alle app di terze parti di offrire le proprie funzionalità agli utenti tramite comandi vocali, rendendolo uno strumento essenziale per gli sviluppatori che desiderano migliorare l'esperienza utente e l'accessibilità delle proprie app.

L'integrazione di SiriKit in un'app iOS consente interazioni vocali che possono migliorare significativamente l'esperienza utente complessiva. Gli utenti possono impartire comandi vocali a Siri dall'interno dell'app o direttamente dalla schermata di blocco o dalla schermata iniziale del dispositivo. Ciò consente agli utenti di interagire con l'app senza problemi e persino di eseguire attività a mani libere, il che può essere incredibilmente vantaggioso in situazioni in cui non possono o non vogliono usare le mani, ad esempio mentre guidano o cucinano.

SiriKit si basa sul concetto di intenti, che sono rappresentazioni strutturate delle richieste degli utenti. Gli intenti hanno parametri specifici che descrivono in dettaglio il tipo di azione che gli utenti desiderano che Siri esegua. L'app deve definire il tipo di intenti che può gestire implementando i gestori di intenti corrispondenti. Quando un utente emette un comando vocale, Siri determina quale app può soddisfare la richiesta determinando la migliore corrispondenza tra i gestori di intenti disponibili e il comando dell'utente.

Per illustrare la potenza e la flessibilità di SiriKit, considera un'ipotetica app di messaggistica sviluppata utilizzando la piattaforma AppMaster. Integrando SiriKit, l'app potrebbe consentire agli utenti di inviare messaggi utilizzando i comandi vocali. Ad esempio, un utente potrebbe dire: "Ehi Siri, invia un messaggio a Jane utilizzando MiaApp dicendo: 'Farò tardi per cena'". Siri interpreterebbe la richiesta dell'utente, creerebbe un intento corrispondente e quindi invocherebbe il gestore dell'intento dell'app per soddisfare la richiesta senza alcun input aggiuntivo da parte dell'utente.

Apple ha suddiviso SiriKit in diversi domini, ciascuno dei quali copre un'area specifica di funzionalità. Alcuni dei domini più popolari includono messaggistica, pagamenti, ricerca di foto, prenotazione di corse, allenamenti, comandi di auto ed elenchi. Ogni dominio ha il proprio insieme di intenti, che devono essere implementati dall'app per gestire le richieste degli utenti pertinenti. Questo approccio modulare consente agli sviluppatori di implementare selettivamente i domini e gli intenti che si adattano allo scopo della loro app mantenendo una base di codice efficiente e snella.

Il supporto per le scorciatoie Siri è un'altra caratteristica chiave di SiriKit. Le scorciatoie Siri consentono agli utenti di creare comandi vocali personalizzati per le azioni delle loro app preferite, rendendo ancora più semplice l'interazione con l'app utilizzando Siri. Le scorciatoie possono essere suggerite dall'app o create dall'utente direttamente nell'app Scorciatoie. Quando un utente emette un comando vocale associato a una scorciatoia, Siri eseguirà l'azione corrispondente all'interno dell'app. Ciò migliora ulteriormente la comodità e il coinvolgimento dell'utente poiché consente agli utenti di creare comandi vocali e flussi di lavoro personalizzati.

Sviluppare un'app con l'integrazione di SiriKit utilizzando la piattaforma AppMaster può essere un processo snello ed efficiente. AppMaster fornisce un ambiente completo e no-code che consente agli sviluppatori di creare l'interfaccia utente, il backend e la logica aziendale dell'app utilizzando elementi drag-and-drop ed editor visivi. Implementando SiriKit all'interno di questo ambiente, gli sviluppatori possono sfruttare appieno le capacità di prototipazione e implementazione rapida di AppMaster, beneficiando al tempo stesso delle potenti funzionalità di comando vocale offerte da Siri.

In conclusione, SiriKit è un framework essenziale per gli sviluppatori di app iOS che desiderano fornire ai propri utenti interazioni con comandi vocali semplici e convenienti. Consentendo agli utenti di interagire con le app utilizzando i comandi vocali, SiriKit può migliorare significativamente l'esperienza utente complessiva e rendere le app più accessibili e coinvolgenti. Con la piattaforma no-code AppMaster, gli sviluppatori possono integrare rapidamente e facilmente SiriKit nelle loro app e godere dei vantaggi delle interazioni vocali delle app insieme al processo di sviluppo ottimizzato offerto da AppMaster.