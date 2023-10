SiriKit to platforma dostarczana przez firmę Apple, która pozwala programistom iOS integrować swoje aplikacje z Siri, wirtualnym asystentem Apple, na urządzeniach z systemem iOS. Zostało po raz pierwszy wprowadzone w iOS 10 i od tego czasu jest stale udoskonalane, aby obsługiwać więcej domen i możliwości. SiriKit pozwala aplikacjom innych firm oferować użytkownikom swoją funkcjonalność za pomocą poleceń głosowych, co czyni go niezbędnym narzędziem dla programistów, którzy chcą poprawić komfort użytkowania i dostępność swoich aplikacji.

Integracja SiriKit z aplikacją na iOS umożliwia interakcje sterowane głosem, które mogą znacznie poprawić ogólne wrażenia użytkownika. Użytkownicy mogą wydawać polecenia głosowe Siri z poziomu aplikacji lub bezpośrednio z ekranu blokady urządzenia lub ekranu głównego. Umożliwia to użytkownikom płynną interakcję z aplikacją, a nawet wykonywanie zadań bez użycia rąk, co może być niezwykle przydatne w sytuacjach, gdy nie mogą lub nie chcą używać rąk, na przykład podczas prowadzenia pojazdu lub gotowania.

SiriKit opiera się na koncepcji intencji, które są ustrukturyzowaną reprezentacją żądań użytkowników. Intencje mają określone parametry, które szczegółowo opisują typ akcji, którą użytkownicy chcą, aby Siri wykonała. Aplikacja musi określić, jakiego rodzaju intencje może obsłużyć, implementując odpowiednie moduły obsługi intencji. Gdy użytkownik wydaje polecenie głosowe, Siri określa, która aplikacja może spełnić żądanie, określając najlepsze dopasowanie dostępnych procedur obsługi intencji do polecenia użytkownika.

Aby zilustrować możliwości i elastyczność SiriKit, rozważmy hipotetyczną aplikację do przesyłania wiadomości opracowaną przy użyciu platformy AppMaster. Dzięki integracji SiriKit aplikacja może umożliwić użytkownikom wysyłanie wiadomości za pomocą poleceń głosowych. Na przykład użytkownik może powiedzieć: „Hej, Siri, wyślij wiadomość do Jane za pomocą Mojej aplikacji, mówiąc: «Spóźnię się na obiad»”. Siri zinterpretuje żądanie użytkownika, utworzy odpowiednią intencję, a następnie wywoła procedurę obsługi intencji aplikacji aby spełnić żądanie bez dodatkowego udziału użytkownika.

Apple podzielił SiriKit na kilka domen, z których każda obejmuje określony obszar funkcjonalności. Niektóre z najpopularniejszych domen obejmują przesyłanie wiadomości, płatności, wyszukiwanie zdjęć, rezerwację przejazdów, treningi, polecenia dotyczące samochodu i listy. Każda domena ma swój zestaw intencji, które muszą zostać zaimplementowane przez aplikację, aby obsłużyć odpowiednie żądania użytkowników. To modułowe podejście umożliwia programistom selektywne wdrażanie domen i celów, które odpowiadają celom ich aplikacji, przy jednoczesnym zachowaniu wydajnej i uproszczonej bazy kodu.

Obsługa skrótów Siri to kolejna kluczowa funkcja SiriKit. Skróty Siri umożliwiają użytkownikom tworzenie niestandardowych poleceń głosowych dla ulubionych czynności w aplikacji, co jeszcze bardziej ułatwia interakcję z aplikacją za pomocą Siri. Skróty mogą być sugerowane przez aplikację lub tworzone przez użytkownika bezpośrednio w aplikacji Skróty. Gdy użytkownik wyda polecenie głosowe powiązane ze skrótem, Siri wykona odpowiednią akcję w aplikacji. To jeszcze bardziej zwiększa wygodę i zaangażowanie użytkownika, ponieważ umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych poleceń głosowych i przepływów pracy.

Tworzenie aplikacji z integracją SiriKit przy użyciu platformy AppMaster może być usprawnionym i wydajnym procesem. AppMaster zapewnia kompleksowe środowisko no-code, które umożliwia programistom tworzenie interfejsu użytkownika, zaplecza i logiki biznesowej aplikacji za pomocą elementów drag-and-drop oraz edytorów wizualnych. Wdrażając SiriKit w tym środowisku, programiści mogą w pełni wykorzystać możliwości szybkiego prototypowania i wdrażania AppMaster, jednocześnie korzystając z potężnych funkcji poleceń głosowych oferowanych przez Siri.

Podsumowując, SiriKit to niezbędna platforma dla twórców aplikacji na iOS, którzy chcą zapewnić swoim użytkownikom płynną i wygodną interakcję za pomocą poleceń głosowych. Umożliwiając użytkownikom interakcję z aplikacjami za pomocą poleceń głosowych, SiriKit może znacznie poprawić ogólne wrażenia użytkownika oraz sprawić, że aplikacje będą bardziej dostępne i wciągające. Dzięki platformie AppMaster no-code programiści mogą szybko i łatwo zintegrować SiriKit ze swoimi aplikacjami i cieszyć się korzyściami płynącymi z interakcji w aplikacjach sterowanych głosowo w połączeniu z usprawnionym procesem programowania oferowanym przez AppMaster.