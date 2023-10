SiriKit é uma estrutura fornecida pela Apple que permite aos desenvolvedores iOS integrar seus aplicativos ao Siri, o assistente virtual da Apple, em dispositivos iOS. Ele foi introduzido pela primeira vez no iOS 10 e, desde então, tem sido continuamente aprimorado para oferecer suporte a mais domínios e recursos. O SiriKit permite que aplicativos de terceiros ofereçam suas funcionalidades aos usuários por meio de comandos de voz, tornando-o uma ferramenta essencial para desenvolvedores que desejam melhorar a experiência do usuário e a acessibilidade de seus aplicativos.

A integração do SiriKit em um aplicativo iOS permite interações baseadas em voz que podem melhorar significativamente a experiência geral do usuário. Os usuários podem emitir comandos de voz para o Siri de dentro do aplicativo ou diretamente da tela de bloqueio ou tela inicial do dispositivo. Isso permite que os usuários interajam com o aplicativo de maneira integrada e até mesmo executem tarefas com as mãos livres, o que pode ser extremamente benéfico em situações em que eles não conseguem ou não querem usar as mãos, como ao dirigir ou cozinhar.

O SiriKit é construído em torno do conceito de intenções, que são representações estruturadas de solicitações do usuário. As intenções possuem parâmetros específicos que detalham o tipo de ação que os usuários desejam que o Siri execute. O aplicativo deve definir que tipo de intenções ele pode manipular implementando manipuladores de intenções correspondentes. Quando um usuário emite um comando de voz, a Siri determina qual aplicativo pode atender à solicitação, determinando a melhor correspondência entre os manipuladores de intenções disponíveis e o comando do usuário.

Para ilustrar o poder e a flexibilidade do SiriKit, considere um aplicativo de mensagens hipotético desenvolvido usando a plataforma AppMaster. Ao integrar o SiriKit, o aplicativo poderá permitir que os usuários enviem mensagens usando comandos de voz. Por exemplo, um usuário pode dizer: "Ei, Siri, envie uma mensagem para Jane usando MyApp dizendo: 'Vou chegar atrasado para o jantar'." A Siri interpretaria a solicitação do usuário, criaria uma intenção correspondente e, em seguida, invocaria o manipulador de intenções do aplicativo para atender à solicitação sem qualquer entrada adicional do usuário.

A Apple dividiu o SiriKit em vários domínios, cada um cobrindo uma área específica de funcionalidade. Alguns dos domínios mais populares incluem mensagens, pagamentos, pesquisa de fotos, reserva de viagens, treinos, comandos de carro e listas. Cada domínio tem seu conjunto de intenções, que devem ser implementadas pelo aplicativo para lidar com solicitações relevantes do usuário. Essa abordagem modular permite que os desenvolvedores implementem seletivamente os domínios e intenções que atendem à finalidade de seu aplicativo, mantendo uma base de código eficiente e enxuta.

O suporte para atalhos da Siri é outro recurso importante do SiriKit. Os atalhos da Siri permitem que os usuários criem comandos de voz personalizados para as ações de seus aplicativos favoritos, tornando ainda mais fácil a interação com o aplicativo usando a Siri. Os atalhos podem ser sugeridos pelo app ou criados pelo usuário diretamente no app Atalhos. Quando um usuário emite um comando de voz associado a um atalho, o Siri executará a ação correspondente dentro do aplicativo. Isso aumenta ainda mais a conveniência e o envolvimento do usuário, pois permite que os usuários criem seus comandos de voz e fluxos de trabalho personalizados.

Desenvolver um aplicativo com integração SiriKit usando a plataforma AppMaster pode ser um processo simplificado e eficiente. AppMaster fornece um ambiente abrangente e no-code que permite aos desenvolvedores construir a interface do usuário, o back-end e a lógica de negócios do aplicativo usando elementos drag-and-drop e editores visuais. Ao implementar o SiriKit neste ambiente, os desenvolvedores podem aproveitar ao máximo os recursos rápidos de prototipagem e implantação do AppMaster, ao mesmo tempo em que se beneficiam dos poderosos recursos de comando de voz oferecidos pelo Siri.

Concluindo, o SiriKit é uma estrutura essencial para desenvolvedores de aplicativos iOS que desejam fornecer a seus usuários interações de comando de voz convenientes e contínuas. Ao permitir que os usuários interajam com os aplicativos usando comandos de voz, o SiriKit pode melhorar significativamente a experiência geral do usuário e tornar os aplicativos mais acessíveis e envolventes. Com a plataforma no-code AppMaster, os desenvolvedores podem integrar o SiriKit em seus aplicativos de forma rápida e fácil e aproveitar os benefícios das interações de aplicativos orientadas por voz, juntamente com o processo de desenvolvimento simplificado oferecido pelo AppMaster.