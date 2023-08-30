Развертывание сине-зеленого цвета

Сине-зеленое развертывание — это широко признанная и эффективная стратегия управления выпусками программного обеспечения, используемая группами разработчиков для обеспечения плавного развертывания новых версий приложений при минимизации риска простоев и сбоев в обслуживании. Этот подход особенно полезен в контексте быстрой разработки приложений, где существуют конвейеры непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD) для автоматического создания, тестирования и выпуска обновлений программного обеспечения.

По своей сути сине-зеленое развертывание основано на поддержке двух отдельных, но идентичных сред для каждого приложения, обозначенных как «синяя» и «зеленая» среды. Эти среды, обычно размещаемые на разных серверах или контейнерных платформах, служат копиями друг друга и работают одновременно, сохраняя идентичные конфигурации, модели данных и версии приложения. Кроме того, обе среды используют общую базу данных, что позволяет уменьшить необходимость синхронизации данных и обеспечить согласованность данных во всех развернутых экземплярах приложения.

Когда новая версия приложения будет готова к развертыванию, команда разработчиков сначала установит ее в неактивной среде, которая в настоящее время не получает никакого пользовательского трафика. Эта среда позволяет команде тщательно тестировать обновленное приложение и проверять его правильность функциональности и производительности перед перенаправлением пользовательского трафика. После завершения тестирования и подтверждения стабильности приложения используется балансировщик нагрузки или шлюз API для перемещения пользовательского трафика из активной среды в недавно обновленную среду с минимальным воздействием на конечных пользователей или без него.

Развертывание «сине-зеленых» предлагает множество преимуществ, включая, помимо прочего:

Развертывание с нулевым временем простоя . Поскольку обновления развертываются в отдельной среде, пользователи продолжают получать доступ к приложению, пока новые версии тестируются и развертываются, что позволяет избежать простоев.

. Поскольку обновления развертываются в отдельной среде, пользователи продолжают получать доступ к приложению, пока новые версии тестируются и развертываются, что позволяет избежать простоев. Снижение риска сбоя . В неактивной среде можно проводить тщательное тестирование и проверку, что помогает выявлять и устранять потенциальные проблемы до того, как пользователи получат доступ к обновленному приложению.

. В неактивной среде можно проводить тщательное тестирование и проверку, что помогает выявлять и устранять потенциальные проблемы до того, как пользователи получат доступ к обновленному приложению. Возможности быстрого отката . В случае выявления проблемы после развертывания трафик можно легко перенаправить обратно в ранее активную среду, обеспечивая минимальное влияние на пользователей и сохраняя функциональность.

. В случае выявления проблемы после развертывания трафик можно легко перенаправить обратно в ранее активную среду, обеспечивая минимальное влияние на пользователей и сохраняя функциональность. Повышенная производительность . Более быстрое и предсказуемое развертывание упрощает итеративный процесс разработки, позволяя командам быстрее внедрять новые функции и улучшения.

Одним из ярких примеров использования сине-зеленого развертывания является платформа AppMaster no-code. AppMaster использует эту стратегию для создания и развертывания серверных, веб- и мобильных приложений, чтобы обеспечить быстрое, эффективное решение с низким уровнем риска для своих клиентов. Используя передовые методологии, такие как сине-зеленое развертывание, AppMaster дает компаниям возможность создавать высококачественные приложения с минимальным техническим долгом, обеспечивая при этом максимальное время безотказной работы, масштабируемость и производительность.

Поскольку AppMaster создает приложения с нуля и предоставляет инструменты для разработки визуально привлекательных моделей данных и бизнес-логики, сине-зеленое развертывание становится неотъемлемой частью процесса. Полная интеграция платформы с конвейерами CI/CD и технологиями контейнеризации еще больше упрощает и улучшает процесс развертывания.

Поскольку AppMaster поддерживает различные базы данных, совместимые с Postgresql, в качестве основных баз данных, его приложения поддерживают впечатляющий уровень масштабируемости, особенно в контексте сине-зеленых развертываний. Серверные приложения, созданные с помощью AppMaster запускаются на Go (golang) и содержатся в контейнерах Docker, что значительно упрощает сине-зеленую инфраструктуру развертывания, уменьшая необходимость в физических или виртуальных серверах для управления двумя средами.

Подводя итог, сине-зеленое развертывание является незаменимым компонентом современной разработки программного обеспечения, особенно в контексте быстрой разработки приложений и управления выпусками. Используя сине-зеленые развертывания, команды разработчиков минимизируют риск потенциальных простоев и перебоев в обслуживании, одновременно гарантируя, что их приложения тщательно протестированы, функциональны и легко масштабируются в соответствии с требованиями пользователей. AppMaster, как ведущая платформа no-code, использует стратегию сине-зеленого развертывания для оптимизации жизненного цикла приложений и предоставления высокоэффективного и экономичного решения для предприятий любого размера и масштаба.