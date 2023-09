Blau-grüne Bereitstellung

Die Blue-Green-Bereitstellung ist eine weithin anerkannte und effektive Software-Release-Management-Strategie, die von Entwicklungsteams eingesetzt wird, um die nahtlose Bereitstellung neuer Versionen von Anwendungen sicherzustellen und gleichzeitig das Risiko von Ausfallzeiten und Serviceunterbrechungen zu minimieren. Dieser Ansatz ist besonders nützlich im Zusammenhang mit der schnellen Anwendungsentwicklung, wo Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) vorhanden sind, um Software-Updates automatisch zu erstellen, zu testen und zu veröffentlichen.

Im Kern beruht die Blau-Grün-Bereitstellung auf der Aufrechterhaltung zweier separater, aber identischer Umgebungen für jede Anwendung, die als „blaue“ und „grüne“ Umgebungen bezeichnet werden. Diese Umgebungen, die normalerweise auf unterschiedlichen Servern oder Containerplattformen gehostet werden, dienen als Replikate voneinander und werden gleichzeitig ausgeführt, wobei sie identische Konfigurationen, Datenmodelle und Versionen der Anwendung enthalten. Darüber hinaus nutzen beide Umgebungen eine gemeinsame Datenbank, um den Aufwand für die Datensynchronisierung zu reduzieren und die Datenkonsistenz über alle bereitgestellten Instanzen der App hinweg sicherzustellen.

Wenn eine neue Version einer Anwendung zur Bereitstellung bereit ist, installiert das Entwicklungsteam sie zunächst in der inaktiven Umgebung, die derzeit keinen benutzergenerierten Datenverkehr empfängt. In dieser Umgebung kann das Team die aktualisierte Anwendung gründlich testen und ihre ordnungsgemäße Funktionalität und Leistung überprüfen, bevor der Benutzerverkehr umgeleitet wird. Sobald die Tests abgeschlossen sind und sich die Anwendung als stabil erwiesen hat, wird ein Load Balancer oder ein API-Gateway eingesetzt, um den Benutzerverkehr von der aktiven Umgebung in die neu aktualisierte Umgebung zu verlagern, mit minimalen oder keinen Auswirkungen auf die Endbenutzer.

Blau-grüne Bereitstellungen bieten zahlreiche Vorteile, darunter unter anderem:

Bereitstellung ohne Ausfallzeiten : Da Updates in einer separaten Umgebung bereitgestellt werden, können Benutzer weiterhin auf die Anwendung zugreifen, während neue Versionen getestet und bereitgestellt werden, wodurch Ausfallzeiten vermieden werden.

: Da Updates in einer separaten Umgebung bereitgestellt werden, können Benutzer weiterhin auf die Anwendung zugreifen, während neue Versionen getestet und bereitgestellt werden, wodurch Ausfallzeiten vermieden werden. Reduziertes Ausfallrisiko : In der inaktiven Umgebung können gründliche Tests und Validierungen durchgeführt werden, die dabei helfen, potenzielle Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor Benutzer auf die aktualisierte Anwendung zugreifen.

: In der inaktiven Umgebung können gründliche Tests und Validierungen durchgeführt werden, die dabei helfen, potenzielle Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor Benutzer auf die aktualisierte Anwendung zugreifen. Schnelle Rollback-Funktionen : Falls nach der Bereitstellung ein Problem festgestellt wird, kann der Datenverkehr problemlos zurück in die zuvor aktive Umgebung umgeleitet werden, wodurch die Auswirkungen auf die Benutzer minimal sind und die Funktionalität erhalten bleibt.

: Falls nach der Bereitstellung ein Problem festgestellt wird, kann der Datenverkehr problemlos zurück in die zuvor aktive Umgebung umgeleitet werden, wodurch die Auswirkungen auf die Benutzer minimal sind und die Funktionalität erhalten bleibt. Verbesserte Produktivität : Schnellere und vorhersehbarere Bereitstellungen ermöglichen einen effizienteren, iterativen Entwicklungsprozess, sodass Teams neue Funktionen und Verbesserungen schneller bereitstellen können.

Ein prominentes Beispiel für die Verwendung von Blue-Green-Bereitstellungen ist die no-code -Plattform AppMaster. AppMaster nutzt diese Strategie zur Generierung und Bereitstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, um seinen Kunden eine schnelle, effiziente und risikoarme Lösung zu ermöglichen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Methoden wie der Blue-Green-Bereitstellung ermöglicht AppMaster Unternehmen, qualitativ hochwertige Anwendungen mit minimalem technischem Aufwand zu erstellen und gleichzeitig maximale Betriebszeit, Skalierbarkeit und Leistung zu gewährleisten.

Da AppMaster Anwendungen von Grund auf generiert und Tools zur Entwicklung optisch ansprechender Datenmodelle und Geschäftslogik bereitstellt, wird die Blue-Green-Bereitstellung zu einem integralen Bestandteil des Prozesses. Die nahtlose Integration der Plattform in CI/CD-Pipelines und Containerisierungstechnologien vereinfacht und verbessert den Bereitstellungsprozess weiter.

Da AppMaster verschiedene Postgresql-kompatible Datenbanken als Primärdatenbanken unterstützt, behalten seine Anwendungen ein beeindruckendes Maß an Skalierbarkeit bei, insbesondere im Kontext von Blue-Green-Bereitstellungen. Über AppMaster generierte Backend-Anwendungen laufen auf Go (Golang) und sind in Docker-Containern enthalten, was die Blue-Green-Bereitstellungsinfrastruktur erheblich vereinfacht, indem der Bedarf an physischen oder virtuellen Servern zur Verwaltung der beiden Umgebungen verringert wird.

Zusammenfassend ist Blue-Green-Deployment ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Software-Engineerings, insbesondere im Kontext der schnellen Anwendungsentwicklung und des Release-Managements. Durch den Einsatz von Blue-Green-Bereitstellungen minimieren Entwicklungsteams das Risiko potenzieller Ausfallzeiten und Dienstunterbrechungen und stellen gleichzeitig sicher, dass ihre Anwendungen gründlich getestet, funktionsfähig und problemlos an die Benutzeranforderungen skalierbar sind. Als führende no-code Plattform nutzt AppMaster die Strategie der Blue-Green-Bereitstellungen, um den Anwendungslebenszyklus zu rationalisieren und eine hocheffiziente, kostengünstige Lösung für Unternehmen jeder Größe und Größenordnung bereitzustellen.