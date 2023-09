Le déploiement bleu-vert est une stratégie de gestion des versions logicielles largement reconnue et efficace, utilisée par les équipes de développement pour garantir un déploiement transparent des nouvelles versions d'applications tout en minimisant le risque de temps d'arrêt et d'interruption de service. Cette approche est particulièrement utile dans le contexte du développement rapide d'applications, où des pipelines d'intégration et de livraison continues (CI/CD) sont en place pour créer, tester et publier automatiquement des mises à jour logicielles.

À la base, le déploiement bleu-vert repose sur le maintien de deux environnements distincts mais identiques pour chaque application, désignés comme environnements « bleu » et « vert ». Ces environnements, généralement hébergés sur des serveurs ou des plates-formes de conteneurs distincts, servent de répliques les uns des autres et s'exécutent simultanément tout en transportant des configurations, des modèles de données et des versions identiques de l'application. De plus, les deux environnements partagent une base de données commune pour réduire l'importance des efforts de synchronisation des données et garantir la cohérence des données sur toutes les instances déployées de l'application.

Lorsqu'une nouvelle version d'une application est prête à être déployée, l'équipe de développement l'installe d'abord sur l'environnement inactif, qui ne reçoit actuellement aucun trafic généré par les utilisateurs. Cet environnement permet à l'équipe de tester minutieusement l'application mise à jour et de vérifier son bon fonctionnement et ses performances avant de réacheminer le trafic des utilisateurs. Une fois les tests terminés et que l'application s'est avérée stable, un équilibreur de charge ou une passerelle API est utilisé pour déplacer le trafic utilisateur de l'environnement actif vers l'environnement nouvellement mis à jour, avec un impact minimal ou nul sur les utilisateurs finaux.

Les déploiements bleu-vert offrent de nombreux avantages, notamment :

Déploiement sans temps d'arrêt : étant donné que les mises à jour sont déployées dans un environnement distinct, les utilisateurs continuent d'accéder à l'application pendant que les nouvelles versions sont testées et déployées, évitant ainsi les temps d'arrêt.

: étant donné que les mises à jour sont déployées dans un environnement distinct, les utilisateurs continuent d'accéder à l'application pendant que les nouvelles versions sont testées et déployées, évitant ainsi les temps d'arrêt. Risque d'échec réduit : des tests et une validation approfondis peuvent être effectués sur l'environnement inactif, ce qui permet d'identifier et de corriger les problèmes potentiels avant que les utilisateurs n'accèdent à l'application mise à jour.

: des tests et une validation approfondis peuvent être effectués sur l'environnement inactif, ce qui permet d'identifier et de corriger les problèmes potentiels avant que les utilisateurs n'accèdent à l'application mise à jour. Capacités de restauration rapide : si un problème est identifié après le déploiement, le trafic peut être facilement redirigé vers l'environnement précédemment actif, garantissant ainsi un impact minimal sur les utilisateurs et préservant les fonctionnalités.

: si un problème est identifié après le déploiement, le trafic peut être facilement redirigé vers l'environnement précédemment actif, garantissant ainsi un impact minimal sur les utilisateurs et préservant les fonctionnalités. Productivité améliorée : des déploiements plus rapides et plus prévisibles facilitent un processus de développement itératif plus rationalisé, permettant aux équipes de fournir de nouvelles fonctionnalités et améliorations plus rapidement.

Un exemple frappant d’utilisation du déploiement bleu-vert se trouve au sein de la plate-forme no-code AppMaster. AppMaster utilise cette stratégie pour générer et déployer des applications backend, Web et mobiles afin de faciliter une solution rapide, efficace et à faible risque pour ses clients. En tirant parti de méthodologies avancées telles que le déploiement bleu-vert, AppMaster permet aux entreprises de créer des applications de haute qualité avec une dette technique minimale, tout en garantissant une disponibilité, une évolutivité et des performances maximales.

Étant donné AppMaster génère des applications à partir de zéro et fournit des outils pour développer des modèles de données et une logique métier visuellement attrayants, le déploiement bleu-vert devient une partie intégrante du processus. L'intégration transparente de la plateforme avec les pipelines CI/CD et les technologies de conteneurisation simplifie et améliore encore le processus de déploiement.

Comme AppMaster prend en charge diverses bases de données compatibles Postgresql en tant que bases de données principales, ses applications maintiennent un niveau d'évolutivité impressionnant, en particulier dans le contexte des déploiements bleu-vert. Les applications backend générées via AppMaster s'exécutent sur Go (golang) et sont contenues dans des conteneurs Docker, ce qui simplifie considérablement l'infrastructure de déploiement bleu-vert en atténuant le besoin de serveurs physiques ou virtuels pour gérer les deux environnements.

En résumé, le déploiement bleu-vert est un élément indispensable de l’ingénierie logicielle moderne, en particulier dans le contexte du développement rapide d’applications et de la gestion des versions. En employant des déploiements bleu-vert, les équipes de développement minimisent le risque de temps d'arrêt potentiel et d'interruptions de service tout en garantissant que leurs applications sont minutieusement testées, fonctionnelles et facilement évolutives selon les demandes des utilisateurs. AppMaster, en tant que plateforme no-code leader, utilise la stratégie de déploiements bleu-vert pour rationaliser le cycle de vie des applications et fournir une solution hautement efficace et rentable aux entreprises de toutes tailles et de toutes échelles.