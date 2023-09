A implantação azul-verde é uma estratégia de gerenciamento de lançamento de software amplamente reconhecida e eficaz, empregada por equipes de desenvolvimento para garantir a implantação perfeita de novas versões de aplicativos e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de tempo de inatividade e interrupção do serviço. Essa abordagem é particularmente útil no contexto de desenvolvimento rápido de aplicativos, onde pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) estão em vigor para criar, testar e liberar automaticamente atualizações de software.

Basicamente, a implantação azul-verde depende da manutenção de dois ambientes separados, porém idênticos, para cada aplicativo, designados como ambientes "azul" e "verde". Esses ambientes, normalmente hospedados em servidores ou plataformas de contêineres distintos, servem como réplicas uns dos outros e são executados simultaneamente, transportando configurações, modelos de dados e versões do aplicativo idênticos. Além disso, ambos os ambientes compartilham um banco de dados comum para reduzir a ênfase nos esforços de sincronização de dados e garantir a consistência dos dados em todas as instâncias implantadas do aplicativo.

Quando uma nova versão de um aplicativo estiver pronta para implantação, a equipe de desenvolvimento irá primeiro instalá-la no ambiente inativo, que atualmente não está recebendo nenhum tráfego gerado pelo usuário. Esse ambiente permite que a equipe teste minuciosamente o aplicativo atualizado e verifique sua funcionalidade e desempenho adequados antes de redirecionar o tráfego do usuário. Depois que o teste for concluído e o aplicativo tiver se mostrado estável, um balanceador de carga ou gateway de API será empregado para transferir o tráfego do usuário do ambiente ativo para o ambiente recém-atualizado, com impacto mínimo ou nenhum impacto sobre os usuários finais.

As implantações azul-verde oferecem vários benefícios, incluindo, entre outros:

Implantação com tempo de inatividade zero : como as atualizações são implantadas em um ambiente separado, os usuários continuam acessando o aplicativo enquanto novas versões são testadas e implantadas, evitando tempo de inatividade.

: como as atualizações são implantadas em um ambiente separado, os usuários continuam acessando o aplicativo enquanto novas versões são testadas e implantadas, evitando tempo de inatividade. Risco reduzido de falha : testes e validação completos podem ser realizados no ambiente inativo, o que ajuda a identificar e corrigir possíveis problemas antes que os usuários acessem o aplicativo atualizado.

: testes e validação completos podem ser realizados no ambiente inativo, o que ajuda a identificar e corrigir possíveis problemas antes que os usuários acessem o aplicativo atualizado. Capacidades de reversão rápida : caso um problema seja identificado após a implantação, o tráfego pode ser facilmente redirecionado de volta ao ambiente anteriormente ativo, garantindo impacto mínimo sobre os usuários e preservando a funcionalidade.

: caso um problema seja identificado após a implantação, o tráfego pode ser facilmente redirecionado de volta ao ambiente anteriormente ativo, garantindo impacto mínimo sobre os usuários e preservando a funcionalidade. Produtividade aprimorada : implantações mais rápidas e previsíveis facilitam um processo de desenvolvimento mais simplificado e iterativo, permitindo que as equipes forneçam novos recursos e melhorias com mais rapidez.

Um exemplo proeminente de uso de implantação azul-verde está na plataforma no-code AppMaster. AppMaster emprega essa estratégia para gerar e implantar aplicativos back-end, web e móveis para facilitar uma solução rápida, eficiente e de baixo risco para seus clientes. Ao aproveitar metodologias avançadas, como implantação azul-verde, AppMaster capacita as empresas a criar aplicativos de alta qualidade com dívida técnica mínima, garantindo ao mesmo tempo tempo de atividade, escalabilidade e desempenho máximos.

Como AppMaster gera aplicativos do zero e fornece ferramentas para desenvolver modelos de dados e lógica de negócios visualmente atraentes, a implantação azul-verde torna-se parte integrante do processo. A integração perfeita da plataforma com pipelines de CI/CD e tecnologias de conteinerização simplifica e aprimora ainda mais o processo de implantação.

Como AppMaster suporta vários bancos de dados compatíveis com Postgresql como bancos de dados primários, seus aplicativos mantêm um nível impressionante de escalabilidade, especialmente no contexto de implantações azul-verde. Os aplicativos de back-end gerados por meio AppMaster são executados em Go (golang) e estão contidos em contêineres Docker, o que simplifica bastante a infraestrutura de implantação azul-verde, mitigando a necessidade de servidores físicos ou virtuais para gerenciar os dois ambientes.

Em resumo, a implantação azul-verde é um componente indispensável da engenharia de software moderna, especialmente no contexto de rápido desenvolvimento de aplicativos e gerenciamento de lançamentos. Ao empregar implantações azul-verde, as equipes de desenvolvimento minimizam o risco de possíveis tempos de inatividade e interrupções de serviço, garantindo ao mesmo tempo que seus aplicativos sejam exaustivamente testados, funcionais e prontamente escaláveis ​​de acordo com as demandas dos usuários. AppMaster, como plataforma no-code líder, utiliza a estratégia de implantações azul-verde para agilizar o ciclo de vida do aplicativo e fornecer uma solução altamente eficiente e econômica para empresas de todos os tamanhos e escalas.