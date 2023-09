Dans le contexte des bases de données relationnelles, le « verrouillage » fait référence à un mécanisme critique et essentiel qui garantit la cohérence des données et l'intégrité transactionnelle du système de base de données. Le verrouillage est utilisé par les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) pour gérer l'accès simultané à différentes ressources, notamment les tables, les lignes, les index et d'autres objets de la base de données. En appliquant efficacement des verrous, un SGBD peut empêcher des modifications simultanées pouvant entraîner des incohérences, des corruptions ou des mises à jour perdues. Le verrouillage fait partie intégrante des propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité) qui régissent les transactions au sein d'une base de données relationnelle.

Le verrouillage peut généralement être divisé en deux types principaux : les verrous partagés et les verrous exclusifs. Les verrous partagés accordent à plusieurs utilisateurs un accès simultané en lecture seule à une ressource de données spécifique, tandis que les verrous exclusifs restreignent l'accès à un seul utilisateur disposant du droit de modifier la ressource verrouillée.

La granularité du verrouillage définit le niveau auquel les verrous sont appliqués, qui peut aller de la base de données entière (verrouillage au niveau de la base de données) aux lignes individuelles (verrouillage au niveau des lignes). Avec une granularité plus fine telle que les verrous au niveau des lignes, les conflits entre les transactions sont minimisés, ce qui conduit à une meilleure concurrence et à une augmentation des performances globales du système. Cependant, cela peut également nécessiter une surcharge plus élevée en termes de gestion des verrous, car davantage de verrous doivent être suivis et entretenus.

Un aspect important de la gestion des verrous concerne la gestion des blocages, qui se produisent lorsque deux transactions ou plus attendent de manière circulaire les ressources sur lesquelles l'autre transaction détient un verrou. Les SGBD utilisent généralement des algorithmes de détection de blocage pour identifier et résoudre de telles situations en abandonnant une ou plusieurs transactions et en permettant aux autres de poursuivre leur travail. Les SGBD sophistiqués peuvent également utiliser une combinaison de mécanismes, notamment l'escalade des verrous, les délais d'expiration des verrous et les techniques de prévention des blocages, afin de minimiser les blocages et d'améliorer les performances du système.

Dans la plateforme no-code d' AppMaster, les mécanismes de verrouillage sont cruciaux pour maintenir la cohérence des données et l'intégrité transactionnelle au sein des applications générées. Lors de l'interaction avec des bases de données relationnelles à l'aide de la plateforme AppMaster, le verrouillage joue un rôle important pour garantir que les applications sont fiables, précises et efficaces dans leurs opérations de stockage et de récupération de données.

Par exemple, lorsque plusieurs utilisateurs tentent de modifier simultanément la même ressource de données, des conflits peuvent survenir et introduire une incohérence dans les données. Le verrouillage sert de mécanisme de contrôle qui évite de tels problèmes, en accordant à un seul utilisateur le pouvoir d'effectuer les modifications nécessaires et aux autres d'attendre que le verrou soit libéré. En mettant en œuvre efficacement le verrouillage, AppMaster garantit le maintien du plus haut niveau d'intégrité des données dans les applications générées via sa plate-forme.

La plateforme AppMaster prend en charge l'utilisation de bases de données compatibles Postgresql comme système de base de données principal pour les applications générées, permettant aux clients de bénéficier de ses mécanismes et capacités de verrouillage bien établis. Compte tenu des exigences d'évolutivité et de hautes performances des cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée, la plate-forme AppMaster garantit la cohérence des données, l'intégrité transactionnelle et des mécanismes de contrôle de concurrence efficaces en intégrant des fonctionnalités de verrouillage robustes offertes par le système de base de données PostgreSQL.

En conclusion, le verrouillage est un aspect essentiel des bases de données relationnelles, jouant un rôle crucial dans le maintien de la cohérence des données, de l'intégrité transactionnelle et garantissant un accès simultané transparent aux ressources partagées. En utilisant des mécanismes de verrouillage efficaces en conjonction avec des bases de données compatibles Postgresql, la plate no-code d' AppMaster permet à ses clients de créer des applications hautement évolutives, tolérantes aux pannes et performantes, capables de répondre aux exigences les plus exigeantes et les plus diverses.