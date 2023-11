Skalowalność jako usługa (SaaS) to kluczowy aspekt współczesnego tworzenia oprogramowania, charakteryzujący się zdolnością usługi do obsługi rosnącej ilości pracy poprzez dodawanie zasobów do systemu, w miarę potrzeb. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić płynne skalowanie, dostosowując się zarówno do przewidywanych, jak i nieprzewidzianych zmian w obciążeniu, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności systemu.

W kontekście platform do tworzenia i tworzenia oprogramowania, takich jak AppMaster, skalowalność jest kluczowym czynnikiem dla klientów pragnących ulepszyć funkcjonalność swoich aplikacji bez napotykania wąskich gardeł lub przechodzenia na starsze oprogramowanie. Dzięki platformie no-code AppMaster skalowalność jest zintegrowana z każdym aspektem systemu, zapewniając płynne skalowanie aplikacji zbudowanych na niej bez konieczności dodatkowych ręcznych dostosowań lub modyfikacji kodu przez programistów. Umożliwia to klientom tworzenie aplikacji o skalowalności poziomej i pionowej, zgodnie z potrzebami konkretnego przypadku użycia lub w odpowiedzi na gwałtowny wzrost popytu.

Rozumiejąc znaczenie skalowalności w tworzeniu oprogramowania, AppMaster wykracza poza zwykłe oferowanie skalowalności jako cechy swoich aplikacji. Jako platforma no-code, AppMaster zapewnia „Skalowalność jako usługę”, która stanowi wszechstronne podejście gwarantujące, że wszystkie aplikacje utworzone przy użyciu tej platformy będą miały wbudowaną skalowalność. Osiąga się to poprzez wdrażanie zasad skalowalności i najlepszych praktyk na każdym etapie procesu rozwoju, od wizualnego tworzenia modeli danych, projektowania logiki biznesowej, endpoints REST API i WSS, po faktyczne generowanie kodu źródłowego i późniejsze wdrożenie w chmurze.

Do kluczowych praktyk popartych badaniami, które przyczyniają się do skalowalności jako usługi w AppMaster należą:

Oddzielenie komponentów: Promując konstrukcję modułową, AppMaster ułatwia niezależne skalowanie każdego komponentu w aplikacji. Pozwala to na łatwiejsze dostosowywanie do zmieniających się wymagań i gwarantuje, że każdy moduł zużywa zasoby tylko proporcjonalnie do swojego obciążenia.

ułatwia niezależne skalowanie każdego komponentu w aplikacji. Pozwala to na łatwiejsze dostosowywanie do zmieniających się wymagań i gwarantuje, że każdy moduł zużywa zasoby tylko proporcjonalnie do swojego obciążenia. Architektura bezstanowa: Wykorzystując Go (golang) do aplikacji zaplecza, AppMaster zapewnia, że ​​wygenerowane aplikacje są bezstanowe, co prowadzi do łatwego skalowania w poziomie poprzez proste dodanie większej liczby instancji w razie potrzeby. Zapobiega to problemom związanym z wydajnością pamięci i ułatwia lepsze równoważenie obciążenia w całym systemie.

zapewnia, że ​​wygenerowane aplikacje są bezstanowe, co prowadzi do łatwego skalowania w poziomie poprzez proste dodanie większej liczby instancji w razie potrzeby. Zapobiega to problemom związanym z wydajnością pamięci i ułatwia lepsze równoważenie obciążenia w całym systemie. Podejście oparte na serwerze: AppMaster wykorzystuje model oparty na serwerze dla aplikacji mobilnych, umożliwiając klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Dzięki temu aplikacje mogą szybko dostosowywać się do opinii użytkowników, wymagań rynku i zmian, bez konieczności ponownej instalacji lub aktualizacji aplikacji.

wykorzystuje model oparty na serwerze dla aplikacji mobilnych, umożliwiając klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Dzięki temu aplikacje mogą szybko dostosowywać się do opinii użytkowników, wymagań rynku i zmian, bez konieczności ponownej instalacji lub aktualizacji aplikacji. Praktyki projektowania responsywnych stron internetowych: Ponieważ platforma koncentruje się na tworzeniu responsywnych aplikacji internetowych, wykorzystanie przez AppMaster frameworku Vue3 i JS/TS gwarantuje, że wygenerowane aplikacje internetowe pozostaną skalowalne na wielu urządzeniach, przeglądarkach i rozdzielczościach, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego doświadczenia użytkownika .

frameworku Vue3 i JS/TS gwarantuje, że wygenerowane aplikacje internetowe pozostaną skalowalne na wielu urządzeniach, przeglądarkach i rozdzielczościach, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego doświadczenia użytkownika . Polityka zerowego długu technicznego: AppMaster eliminuje dług techniczny, odtwarzając aplikacje od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, zapewniając, że wygenerowane aplikacje pozostaną aktualne i wolne od starszych problemów, które mogą utrudniać skalowalność.

Prawdziwym przykładem skalowalności usługi AppMaster jest jej wykorzystanie w scenariuszach przedsiębiorstw o ​​dużym obciążeniu, w których aplikacje generują ogromne ilości danych, otrzymują liczne żądania użytkowników i wymagają ciągłej adaptacji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania biznesowe. Zbudowane na platformie AppMaster no-code, aplikacje te można bez wysiłku skalować zarówno w poziomie, jak i w pionie, ponieważ są generowane od podstaw przy każdej modyfikacji i projektowane ze zoptymalizowanym schematem bazy danych (opartym na PostgreSQL), wdrażaniem w chmurze i zarządzaniem zasobami na poziomie ich rdzeń.

Podsumowując, skalowalność jako usługa świadczona przez platformę no-code AppMaster jest istotnym aspektem tworzenia nowoczesnego oprogramowania, zapewniającym trwałość, zdolność adaptacji i rozwój aplikacji w coraz bardziej wymagającym i rozwijającym się środowisku cyfrowym. Integrując zasady skalowalności na każdym etapie procesu tworzenia aplikacji, AppMaster umożliwia klientom tworzenie oprogramowania, które nie tylko spełnia ich bieżące potrzeby, ale może być również łatwo skalowane w celu spełnienia przyszłych wymagań i wymagań bez ponoszenia problemów z wydajnością, długów technicznych lub ręcznej interwencji ze strony deweloperzy.