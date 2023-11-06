تعد قابلية التوسع كخدمة (SaaS) جانبًا حاسمًا في تطوير البرمجيات الحديثة، وتتميز بقدرة الخدمة على التعامل مع قدر متزايد من العمل عن طريق إضافة الموارد إلى النظام، عند الحاجة. وهو مصمم لتوفير إمكانية التوسع السلس والتكيف مع التغييرات المتوقعة وغير المتوقعة في عبء العمل مع الحفاظ على الأداء الأمثل للنظام.

في سياق تطوير البرامج ومنصات بناء التطبيقات مثل AppMaster ، تعد قابلية التوسع أحد الاعتبارات المهمة للعملاء الذين يسعون إلى تحسين وظائف تطبيقاتهم دون مواجهة اختناقات أو التحول إلى برامج قديمة. من خلال منصة AppMaster no-code ، يتم دمج قابلية التوسع في كل جانب من جوانب النظام، مما يضمن إمكانية توسيع التطبيقات المبنية عليها بسلاسة دون الحاجة إلى تعديلات يدوية إضافية أو تعديلات على التعليمات البرمجية من قبل المطورين. وهذا يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات ذات قابلية للتوسع الأفقي والرأسي، حسب الحاجة لحالة استخدام محددة أو استجابة للزيادة في الطلب.

من خلال فهم أهمية قابلية التوسع في تطوير البرمجيات، AppMaster يتجاوز مجرد تقديم قابلية التوسع كميزة لتطبيقاته. باعتباره نظامًا no-code ، يوفر AppMaster "قابلية التوسع كخدمة"، وهو نهج شامل لضمان أن جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي تتمتع بقابلية توسيع متأصلة ومضمنة. يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق مبادئ قابلية التوسع وأفضل الممارسات في كل مرحلة من مراحل عملية التطوير، بدءًا من الإنشاء المرئي لنماذج البيانات وتصميم منطق الأعمال وREST API endpoints WSS، وحتى إنشاء كود المصدر الفعلي والنشر اللاحق إلى السحابة.

من بين الممارسات الرئيسية المدعومة بالأبحاث والتي تساهم في قابلية التوسع كخدمة في AppMaster هي:

فصل المكونات: من خلال تعزيز التصميم المعياري، يسهل AppMaster القياس المستقل لكل مكون داخل التطبيق. وهذا يسمح بإجراء تعديلات أسهل وفقًا للمتطلبات المتغيرة ويضمن أن كل وحدة تستهلك فقط الموارد التي تتناسب مع حجم عملها.

القياس المستقل لكل مكون داخل التطبيق. وهذا يسمح بإجراء تعديلات أسهل وفقًا للمتطلبات المتغيرة ويضمن أن كل وحدة تستهلك فقط الموارد التي تتناسب مع حجم عملها. بنية عديمة الحالة: باستخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، يضمن AppMaster أن التطبيقات التي تم إنشاؤها عديمة الحالة، مما يؤدي إلى التوسع الأفقي بسهولة عن طريق إضافة المزيد من المثيلات حسب الحاجة. وهذا يمنع مشكلات الأداء المتعلقة بالذاكرة ويسهل موازنة التحميل بشكل أفضل عبر النظام.

أن التطبيقات التي تم إنشاؤها عديمة الحالة، مما يؤدي إلى التوسع الأفقي بسهولة عن طريق إضافة المزيد من المثيلات حسب الحاجة. وهذا يمنع مشكلات الأداء المتعلقة بالذاكرة ويسهل موازنة التحميل بشكل أفضل عبر النظام. النهج المعتمد على الخادم: يستفيد AppMaster من النموذج المستند إلى الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكّن العملاء من تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. ويضمن ذلك قدرة التطبيقات على التكيف بسرعة استجابةً لتعليقات المستخدمين ومتطلبات السوق والتغييرات دون الحاجة إلى أي عمليات إعادة تثبيت أو تحديثات للتطبيق.

من النموذج المستند إلى الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكّن العملاء من تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. ويضمن ذلك قدرة التطبيقات على التكيف بسرعة استجابةً لتعليقات المستخدمين ومتطلبات السوق والتغييرات دون الحاجة إلى أي عمليات إعادة تثبيت أو تحديثات للتطبيق. ممارسات تصميم الويب سريعة الاستجابة: نظرًا لأن النظام الأساسي يركز على إنشاء تطبيقات ويب سريعة الاستجابة، فإن استخدام AppMaster لإطار عمل Vue3 وJS/TS يضمن أن تظل تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها قابلة للتطوير عبر أجهزة ومتصفحات ودقة متعددة مع الحفاظ على تجربة مستخدم متسقة. .

لإطار عمل Vue3 وJS/TS يضمن أن تظل تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها قابلة للتطوير عبر أجهزة ومتصفحات ودقة متعددة مع الحفاظ على تجربة مستخدم متسقة. . سياسة عدم وجود ديون فنية: تعمل AppMaster على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن بقاء التطبيقات التي تم إنشاؤها محدثة وخالية من المشكلات القديمة التي يمكن أن تعيق قابلية التوسع.

أحد الأمثلة الواقعية على قابلية التوسع التي يقدمها AppMaster كخدمة هو استخدامها في سيناريوهات المؤسسات ذات التحميل العالي حيث تولد التطبيقات كميات هائلة من البيانات، وتتلقى العديد من طلبات المستخدمين، وتتطلب قدرة على التكيف المستمر استجابة لمتطلبات العمل المتغيرة. تم بناء هذه التطبيقات على منصة AppMaster no-code ، ويمكن توسيع نطاقها بسهولة، أفقيًا وعموديًا، حيث يتم إنشاؤها من الصفر مع كل تعديل ويتم تصميمها باستخدام مخطط قاعدة بيانات محسّن (استنادًا إلى PostgreSQL)، والنشر السحابي، وإدارة الموارد في جوهرهم.

في الختام، تعد قابلية التوسع كخدمة مقدمة من منصة AppMaster no-code جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة، مما يضمن طول عمر التطبيقات وقابليتها للتكيف ونموها في مشهد رقمي متزايد الطلب والمتطور. من خلال دمج مبادئ قابلية التوسع في كل مرحلة من مراحل عملية تطوير التطبيق، يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء برامج لا تلبي احتياجاتهم الحالية فحسب، بل يمكن أيضًا توسيع نطاقها بسهولة لتلبية المتطلبات والمتطلبات المستقبلية دون تكبد مشكلات في الأداء أو ديون فنية أو تدخل يدوي من قبل المطورين.