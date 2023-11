L'évolutivité en tant que service (SaaS) est un aspect crucial du développement logiciel moderne, caractérisé par la capacité d'un service à gérer une quantité croissante de travail en ajoutant des ressources au système, en fonction des besoins. Il est conçu pour fournir une évolutivité transparente, s'adaptant aux changements anticipés et imprévus de la charge de travail tout en maintenant des performances système optimales.

Dans le contexte des plates-formes de développement de logiciels et de création d'applications telles AppMaster, l'évolutivité est une considération essentielle pour les clients cherchant à améliorer les fonctionnalités de leur application sans rencontrer de goulots d'étranglement ni se transformer en logiciel existant. Avec la plate no-code d' AppMaster, l'évolutivité est intégrée dans tous les aspects du système, garantissant que les applications construites dessus peuvent évoluer en douceur sans nécessiter d'ajustements manuels supplémentaires ou de modifications de code de la part des développeurs. Cela permet aux clients de créer des applications avec une évolutivité à la fois horizontale et verticale, selon les besoins pour un cas d'utilisation spécifique ou en réponse à une augmentation de la demande.

Comprenant l'importance de l'évolutivité dans le développement de logiciels, AppMaster va au-delà de la simple offre d'évolutivité comme fonctionnalité de ses applications. En tant que plate no-code, AppMaster propose une « évolutivité en tant que service », une approche globale garantissant que toutes les applications créées à l'aide de la plate-forme disposent d'une évolutivité inhérente et intégrée. Ceci est réalisé en mettant en œuvre des principes d'évolutivité et des meilleures pratiques à chaque étape du processus de développement, depuis la création visuelle de modèles de données, la conception de la logique métier, l'API REST et endpoints WSS, jusqu'à la génération réelle du code source et son déploiement ultérieur dans le cloud.

Parmi les principales pratiques fondées sur la recherche qui contribuent à l'évolutivité en tant que service dans AppMaster figurent :

Découplage des composants : en favorisant la conception modulaire, AppMaster facilite la mise à l'échelle indépendante de chaque composant au sein de l'application. Cela permet des ajustements plus faciles en fonction de l'évolution des exigences et garantit que chaque module ne consomme que des ressources proportionnelles à sa charge de travail.

Architecture sans état : en utilisant Go (golang) pour les applications backend, AppMaster garantit que ses applications générées sont sans état, ce qui permet une mise à l'échelle horizontale facile en ajoutant simplement plus d'instances selon les besoins. Cela évite les problèmes de performances liés à la mémoire et facilite un meilleur équilibrage de la charge sur l'ensemble du système.

Approche basée sur le serveur : AppMaster exploite un modèle basé sur le serveur pour les applications mobiles, permettant aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. Cela garantit que les applications peuvent s'adapter rapidement en réponse aux commentaires des utilisateurs, aux demandes du marché et aux changements sans nécessiter de réinstallation ou de mise à jour d'application.

Pratiques de conception Web réactive : étant donné que la plate-forme se concentre sur la création d'applications Web réactives, l'utilisation par AppMaster du framework Vue3 et de JS/TS garantit que les applications Web générées restent évolutives sur plusieurs appareils, navigateurs et résolutions tout en conservant une expérience utilisateur cohérente.

Politique de dette technique zéro : AppMaster élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, garantissant ainsi que les applications générées restent à jour et exemptes de problèmes hérités qui peuvent entraver l'évolutivité.

Un exemple concret de l'évolutivité en tant que service d' AppMaster est son utilisation dans des scénarios d'entreprise à forte charge où les applications génèrent d'énormes quantités de données, reçoivent de nombreuses demandes d'utilisateurs et nécessitent une adaptabilité constante en réponse aux exigences changeantes de l'entreprise. Construites sur la plateforme no-code d' AppMaster, ces applications peuvent évoluer sans effort, à la fois horizontalement et verticalement, car elles sont générées à partir de zéro à chaque modification et sont conçues avec un schéma de base de données optimisé (basé sur PostgreSQL), un déploiement cloud et une gestion des ressources à leur noyau.

En conclusion, l'évolutivité en tant que service fournie par la plateforme no-code AppMaster est un aspect essentiel du développement logiciel moderne, garantissant la longévité, l'adaptabilité et la croissance des applications dans un paysage numérique de plus en plus exigeant et en évolution. En intégrant les principes d'évolutivité à chaque étape du processus de développement d'applications, AppMaster permet aux clients de créer des logiciels qui non seulement répondent à leurs besoins actuels, mais peuvent également être facilement mis à l'échelle pour répondre aux demandes et exigences futures sans encourir de problèmes de performances, de dettes techniques ou d'intervention manuelle de la part de développeurs.