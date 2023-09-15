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Отложенная загрузка

15, сент. 2023

В контексте разработки веб-сайтов ленивая загрузка — это шаблон проектирования, который играет решающую роль в оптимизации производительности загрузки и пользовательского опыта веб-приложений. Это достигается за счет отсрочки инициализации и загрузки ресурсов, таких как изображения, видео, сценарии и другие некритические элементы контента, до тех пор, пока они не станут активно необходимы или не запрошены при взаимодействии пользователя с веб-приложением.

Вместо предварительной загрузки всех ресурсов и контента, что может привести к значительным задержкам и увеличению потребления памяти, особенно на медленных устройствах и сетях, отложенная загрузка повышает начальную скорость загрузки и воспринимаемую скорость реагирования веб-приложения. Тем самым он обеспечивает улучшенный пользовательский опыт, что жизненно важно для сохранения вовлеченности пользователей и снижения показателей отказов. По данным Google, 53% мобильных пользователей покидают сайт, если его загрузка занимает более 3 секунд, что подчеркивает важность оптимизации веб-приложений для соответствия ожиданиям по производительности.

Реализация отложенной загрузки обусловлена ​​несколькими факторами и методами: от использования JavaScript и CSS до внедрения новых функций HTML, таких как атрибут загрузки для изображений и iframe. Одним из таких широко используемых методов является «Intersection Observer API», который позволяет разработчикам отслеживать видимость или пересечение элементов с областью просмотра, тем самым обеспечивая точную загрузку ресурсов в нужное время.

Отложенная загрузка также играет жизненно важную роль в сохранении пропускной способности и снижении нагрузки на сервер, поскольку она уменьшает объем и размер контента, доставляемого конечному пользователю в любой момент времени. Это особенно полезно для мобильных пользователей, которые часто сталкиваются с ограничениями на использование данных, а также для тех, кто получает доступ к веб-сайтам через медленные или ненадежные сети.

Чтобы проиллюстрировать эффективность отложенной загрузки, давайте рассмотрим пример веб-сайта электронной коммерции с каталогом продуктов, содержащим большое количество изображений с высоким разрешением. Загрузка всех этих изображений при начальной загрузке страницы не только потребует значительной пропускной способности и памяти, но также отрицательно повлияет на взаимодействие с пользователем из-за медленной загрузки. Благодаря использованию отложенной загрузки изображения могут загружаться только тогда, когда пользователь прокручивает страницу рядом с ними, что обеспечивает более эффективную и оптимизированную работу.

На платформе AppMaster no-code разработчики могут дополнительно оптимизировать веб-приложения с помощью методов отложенной загрузки. В рамках платформы Vue3, которая является основой для веб-приложений, созданных на AppMaster, отложенную загрузку можно легко реализовать, используя такие функции, как динамический импорт или асинхронные компоненты. Благодаря этим методам компоненты загружаются по требованию и может быть достигнуто разделение кода, что приводит к сокращению времени начальной загрузки и более эффективной обработке ресурсов, тем самым повышая удобство работы и удовлетворенность пользователей.

Более того, серверный подход мобильных приложений AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API для своих приложений Android и iOS без отправки новых версий на рынки приложений. Оптимизированные серверные приложения без сохранения состояния, созданные с помощью языка программирования Go, также обеспечивают превосходную масштабируемость для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Кроме того, интеграция AppMaster с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, обеспечивает надежную производительность и бесперебойное управление данными.

Подводя итог, можно сказать, что отложенная загрузка — это очень актуальный и эффективный шаблон проектирования, который значительно повышает производительность и удобство использования веб-приложений. Интеллектуальное управление загрузкой ресурсов и контента обеспечивает ощутимые преимущества в виде снижения нагрузки на сервер, повышения начальной скорости загрузки и повышения общей скорости реагирования. Использование и внедрение отложенной загрузки на платформе AppMaster no-code позволяет клиентам создавать масштабируемые, бесперебойные и высокопроизводительные веб-приложения экономичным и эффективным способом, гарантируя, что конечные пользователи получат оптимизированный опыт просмотра независимо от сети. или ограничения устройства.

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JavaScript NPM (Менеджер пакетов узлов) SFTP (протокол безопасной передачи файлов) SPA (одностраничное приложение) URL (унифицированный указатель ресурса) Адаптивный дизайн Вебсокет Дисплей Retina Интерфейс Макет Мерзавец Начальная загрузка Полный стек Рубин на рельсах Структура Хлебные крошки

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