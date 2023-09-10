В контексте архитектуры и шаблонов программного обеспечения автоматический выключатель — это шаблон проектирования, используемый для повышения отказоустойчивости, отказоустойчивости и стабильности распределенных систем. Целью этого шаблона является минимизация влияния сбоев в одной части системы на общую производительность системы и удобство работы пользователей. Это достигается за счет предотвращения каскадных сбоев и организации плавного снижения функциональности при возникновении сбоя в удаленной службе или ресурсе, от которого зависит система. Шаблон «Выключатель цепи» особенно актуален в архитектурах микросервисов, где несколько независимых компонентов взаимодействуют друг с другом, образуя сложную систему, и каждый компонент может зависеть от нескольких удаленных ресурсов для выполнения своих обязанностей.

Название «Автоматический выключатель» происходит от электрических автоматических выключателей, обычно встречающихся в электрических системах. В электрической системе автоматический выключатель «срабатывает» при обнаружении высокого тока или напряжения, чтобы остановить поток электричества и предотвратить повреждение электрооборудования и возможные пожары. Аналогичным образом, в программной системе автоматический выключатель контролирует состояние и производительность удаленных ресурсов, и при обнаружении проблемы он «срабатывает», предотвращая дальнейшую связь с неисправным ресурсом, тем самым избегая каскадных сбоев и сохраняя стабильность и производительность системы. .

Шаблон «Выключатель» обычно реализуется как оболочка той части приложения, которая вызывает удаленные службы или ресурсы. Он отслеживает все вызовы к этим удаленным службам и поддерживает скользящее окно истории недавних вызовов. Анализируя эту историю вызовов, автоматический выключатель может автоматически обнаруживать такие проблемы, как чрезмерные тайм-ауты, высокий уровень ошибок или другие признаки ухудшения качества обслуживания. При обнаружении проблемы автоматический выключатель предпринимает соответствующие действия, например:

Открытое состояние: он «переходит» в открытое состояние, и все последующие вызовы неисправного ресурса немедленно завершаются без вызова удаленной службы. Это снижает нагрузку на отказавший ресурс и предотвращает каскадные сбои в системе.

Полуоткрытое состояние: после настраиваемого тайм-аута автоматический выключатель переходит в полуоткрытое состояние, позволяя выполнить ограниченное количество тестовых вызовов к неисправному ресурсу. Если эти вызовы успешны, автоматический выключатель предполагает, что ресурс восстановился, и возвращается в закрытое состояние, обеспечивая нормальную работу. Если тестовые вызовы по-прежнему терпят неудачу, автоматический выключатель возвращается в разомкнутое состояние и повторяет процесс до тех пор, пока ресурс не восстановится.

Пока автоматический выключатель находится в разомкнутом или полуразомкнутом состоянии, приложение может реализовывать резервные стратегии, чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем и сохранить функциональность. Эти резервные стратегии могут включать отображение кэшированных данных или данных по умолчанию, перенаправление запросов к альтернативным ресурсам или простое информирование пользователя о том, что определенная функция временно недоступна.

В AppMaster мы понимаем важность создания устойчивых и отказоустойчивых приложений в современной сложной экосистеме программного обеспечения. Наша платформа no-code позволяет пользователям быстро разрабатывать и развертывать веб-, мобильные и серверные приложения, уделяя особое внимание масштабируемости, стабильности и производительности. Интегрируя передовые шаблоны архитектуры программного обеспечения, такие как шаблон Circuit Breaker, в приложения, созданные AppMaster, мы гарантируем, что полученные приложения смогут выдерживать и корректно восстанавливаться после сбоев во все более взаимосвязанных и распределенных системах, от которых они зависят.

Визуальный BP Designer AppMaster позволяет пользователям легко включать такие шаблоны в архитектуру своих приложений, не требуя глубоких технических знаний. С платформой AppMaster вы получаете преимущества профессионально разработанных и отказоустойчивых приложений без затрат и сложности традиционного ручного кодирования. Благодаря быстрому созданию приложений, комплексной документации и поддержке широкого спектра систем баз данных AppMaster гарантирует, что инфраструктура вашего приложения будет гибкой, отказоустойчивой и способной расти вместе с потребностями вашего бизнеса.

В заключение отметим, что шаблон «Выключатель» является ключевым элементом современной архитектуры программного обеспечения и играет решающую роль в обеспечении отказоустойчивости и отказоустойчивости распределенных систем. Используя платформу AppMaster no-code и ее надежную поддержку архитектурных шаблонов, таких как автоматический выключатель, разработчики и предприятия могут создавать и развертывать приложения, которые не только производительны и масштабируемы, но также отказоустойчивы и надежны даже перед лицом непредвиденных обстоятельств. неудачи и проблемы, которые присущи сегодняшнему сложному ландшафту программного обеспечения.