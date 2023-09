No contexto de arquitetura e padrões de software, um disjuntor é um padrão de design usado para aprimorar a tolerância a falhas, resiliência e estabilidade de sistemas distribuídos. Este padrão visa minimizar o impacto de falhas em uma parte de um sistema no desempenho geral do sistema e na experiência do usuário. Ele faz isso evitando falhas em cascata e orquestrando a degradação normal da funcionalidade quando ocorre uma falha em um serviço ou recurso remoto do qual um sistema depende. O padrão Circuit Breaker é especialmente relevante em arquiteturas de microsserviços, onde vários componentes independentes interagem entre si para formar um sistema complexo, e cada componente pode depender de vários recursos remotos para cumprir suas responsabilidades.

O nome Disjuntor é inspirado nos disjuntores elétricos comumente encontrados em sistemas elétricos. Num sistema eléctrico, um disjuntor “desarma” quando detecta uma corrente ou tensão elevada, para interromper o fluxo de electricidade e evitar danos no equipamento eléctrico e potenciais incêndios. Da mesma forma, em um sistema de software, um disjuntor monitora a integridade e o desempenho dos recursos remotos e, quando detecta um problema, ele “desarma” para evitar comunicação adicional com o recurso com falha, evitando assim falhas em cascata e preservando a estabilidade e o desempenho do sistema. .

O padrão Circuit Breaker é normalmente implementado como um wrapper em torno da parte de um aplicativo que invoca serviços ou recursos remotos. Ele monitora todas as chamadas para esses serviços remotos e mantém uma janela contínua do histórico de chamadas recentes. Ao analisar esse histórico de chamadas, o disjuntor pode detectar automaticamente problemas como tempos limite excessivos, altas taxas de erros ou outros sinais de degradação da qualidade do serviço. Quando um problema é detectado, o disjuntor toma as medidas apropriadas, como:

Estado aberto: ele 'viaja' para o estado aberto e todas as chamadas subsequentes ao recurso com falha são imediatamente encerradas sem invocar o serviço remoto. Isto reduz a pressão sobre o recurso com falha e evita falhas em cascata no sistema.

Estado semiaberto: Após um tempo limite configurável, o disjuntor passa para o estado semiaberto, permitindo um número limitado de chamadas de teste para o recurso com falha. Se essas chamadas forem bem-sucedidas, o disjuntor assume que o recurso foi recuperado e retorna ao estado fechado, permitindo a operação normal. Se as chamadas de teste continuarem a falhar, o disjuntor retorna ao estado aberto e repete o processo até que o recurso se recupere.

Enquanto o disjuntor estiver no estado aberto ou semiaberto, o aplicativo pode implementar estratégias de fallback para fornecer a melhor experiência possível ao usuário e manter a funcionalidade. Essas estratégias de fallback podem incluir a exibição de dados em cache ou padrão, o redirecionamento de solicitações para recursos alternativos ou simplesmente a informação ao usuário de que um determinado recurso está temporariamente indisponível.

Na AppMaster, entendemos a importância de construir aplicativos resilientes e tolerantes a falhas no complexo ecossistema de software atual. Nossa plataforma no-code permite que os usuários desenvolvam e implantem rapidamente aplicativos web, móveis e back-end, com forte ênfase em escalabilidade, estabilidade e desempenho. Ao integrar padrões de arquitetura de software de melhores práticas, como o padrão Circuit Breaker, nos aplicativos gerados pelo AppMaster, garantimos que os aplicativos resultantes possam resistir e se recuperar facilmente de falhas nos sistemas cada vez mais interconectados e distribuídos dos quais dependem.

O BP Designer visual do AppMaster permite que os usuários incorporem facilmente esses padrões em sua arquitetura de aplicativos sem exigir profundo conhecimento técnico. Com a plataforma AppMaster, você obtém os benefícios de aplicativos resilientes e projetados por especialistas, sem o custo e a complexidade da codificação manual tradicional. Com geração rápida de aplicativos, documentação abrangente e suporte para uma ampla variedade de sistemas de banco de dados, AppMaster garante que a infraestrutura de seu aplicativo seja ágil, resiliente e capaz de crescer junto com as necessidades de seu negócio.

Concluindo, o padrão Circuit Breaker é um elemento-chave na arquitetura de software moderna e desempenha um papel crucial na garantia da resiliência e tolerância a falhas de sistemas distribuídos. Ao aproveitar a plataforma no-code do AppMaster e seu suporte robusto para padrões de arquitetura como o Circuit Breaker, desenvolvedores e empresas podem construir e implantar aplicativos que não são apenas de alto desempenho e escaláveis, mas também resilientes e confiáveis, mesmo diante de imprevistos. falhas e desafios inerentes ao complexo cenário de software atual.