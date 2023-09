Dans le contexte de l'architecture et des modèles logiciels, un disjoncteur est un modèle de conception utilisé pour améliorer la tolérance aux pannes, la résilience et la stabilité des systèmes distribués. Ce modèle vise à minimiser l'impact des pannes dans une partie d'un système sur les performances globales du système et l'expérience utilisateur. Pour ce faire, il empêche les pannes en cascade et orchestre une dégradation progressive des fonctionnalités lorsqu'une panne se produit dans un service ou une ressource distante dont dépend un système. Le modèle Circuit Breaker est particulièrement pertinent dans les architectures de microservices, où plusieurs composants indépendants interagissent les uns avec les autres pour former un système complexe, et chaque composant peut dépendre de plusieurs ressources distantes pour remplir ses responsabilités.

Le nom Circuit Breaker est inspiré des disjoncteurs électriques que l’on trouve couramment dans les systèmes électriques. Dans un système électrique, un disjoncteur « se déclenche » lorsqu'il détecte un courant ou une tension élevée, pour arrêter le flux d'électricité et éviter tout dommage à l'équipement électrique et tout incendie potentiel. De même, dans un système logiciel, un disjoncteur surveille l'état et les performances des ressources distantes et lorsqu'il détecte un problème, il se « déclenche » pour empêcher toute communication ultérieure avec la ressource défaillante, évitant ainsi les pannes en cascade et préservant la stabilité et les performances du système. .

Le modèle Circuit Breaker est généralement implémenté sous forme de wrapper autour de la partie d'une application qui appelle des services ou des ressources distants. Il surveille tous les appels vers ces services distants et maintient une fenêtre continue de l'historique des appels récents. En analysant cet historique d'appels, le disjoncteur peut détecter automatiquement des problèmes tels que des délais d'attente excessifs, des taux d'erreur élevés ou d'autres signes de qualité de service dégradée. Lorsqu'un problème est détecté, le disjoncteur prend les mesures appropriées, telles que :

État ouvert : il passe à l'état ouvert et tous les appels ultérieurs à la ressource défaillante prennent immédiatement fin sans appeler le service distant. Cela réduit la pression sur la ressource défaillante et évite les pannes en cascade dans le système.

État semi-ouvert : après un délai d'attente configurable, le disjoncteur passe à l'état semi-ouvert, permettant un nombre limité d'appels de test vers la ressource défaillante. Si ces appels réussissent, le disjoncteur suppose que la ressource a récupéré et se réinitialise à l'état fermé, permettant un fonctionnement normal. Si les appels de test continuent d'échouer, le disjoncteur revient à l'état ouvert et répète le processus jusqu'à ce que la ressource soit récupérée.

Lorsque le disjoncteur est à l'état ouvert ou semi-ouvert, l'application peut mettre en œuvre des stratégies de secours pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible et maintenir les fonctionnalités. Ces stratégies de secours peuvent inclure l'affichage des données mises en cache ou par défaut, le réacheminement des requêtes vers des ressources alternatives ou simplement l'information de l'utilisateur qu'une fonctionnalité particulière est temporairement indisponible.

Chez AppMaster, nous comprenons l'importance de créer des applications résilientes et tolérantes aux pannes dans l'écosystème logiciel complexe d'aujourd'hui. Notre plate no-code permet aux utilisateurs de développer et de déployer rapidement des applications Web, mobiles et back-end, en mettant fortement l'accent sur l'évolutivité, la stabilité et les performances. En intégrant des modèles d'architecture logicielle basés sur les meilleures pratiques, tels que le modèle Circuit Breaker, dans les applications générées par AppMaster, nous garantissons que les applications résultantes peuvent résister et se remettre facilement des pannes des systèmes de plus en plus interconnectés et distribués sur lesquels elles s'appuient.

Le Visual BP Designer d' AppMaster permet aux utilisateurs d'incorporer facilement de tels modèles dans leur architecture d'application sans nécessiter une expertise technique approfondie. Avec la plateforme AppMaster, vous bénéficiez des avantages d'applications résilientes et conçues par des experts, sans le coût et la complexité du codage manuel traditionnel. Avec une génération rapide d'applications, une documentation complète et la prise en charge d'un large éventail de systèmes de bases de données, AppMaster garantit que l'infrastructure de votre application est agile, résiliente et capable de croître parallèlement aux besoins de votre entreprise.

En conclusion, le modèle de disjoncteur est un élément clé de l'architecture logicielle moderne et joue un rôle crucial pour garantir la résilience et la tolérance aux pannes des systèmes distribués. En tirant parti de la plate no-code d' AppMaster et de sa prise en charge robuste de modèles architecturaux tels que le disjoncteur, les développeurs et les entreprises peuvent créer et déployer des applications non seulement performantes et évolutives, mais également résilientes et fiables, même face à des imprévus. les échecs et les défis inhérents au paysage logiciel complexe d'aujourd'hui.