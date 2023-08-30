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Артефакт развертывания

30, авг. 2023

В контексте развертывания «Артефакт развертывания» относится к файлу или коллекции файлов, созданных в процессе сборки и соответствующих определенным архитектурным и структурным ограничениям. Эти артефакты создаются в результате стратегий непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD) при разработке программного обеспечения, в частности с использованием платформы no-code AppMaster, позволяющей плавно развертывать и распространять приложения в различных средах.

Артефакты развертывания играют ключевую роль в современной практике разработки программного обеспечения, устраняя разрыв между командами разработки и эксплуатации, тем самым обеспечивая более тесное сотрудничество и повышая эффективность доставки программного обеспечения. Согласно статистике ведущей исследовательской фирмы, стратегии CI/CD, включающие управление и развертывание артефактов, позволяют сократить время выпуска релизов до 20 % и повысить частоту развертывания в 3 раза. Поскольку организации продолжают внедрять методы DevOps, понимание роли артефактов развертывания имеет жизненно важное значение для оптимизации процессов разработки и распространения.

По своей сути артефакт развертывания представляет собой автономный, управляемый версиями и неизменяемый компонент приложения, готовый к развертыванию в целевой среде. В контексте платформы AppMaster no-code приведены примеры артефактов развертывания:

  • Серверные приложения: исполняемые двоичные файлы или контейнеры Docker, созданные с использованием языка программирования Go (Golang).
  • Веб-приложения: комплексные приложения, состоящие из файлов HTML, CSS и Javascript/TypeScript, разработанные с использованием платформы Vue3.
  • Мобильные приложения: приложения Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, созданные с использованием серверного подхода AppMaster.

Артефакты развертывания являются неотъемлемой частью управления жизненным циклом разработки программного обеспечения и обладают многочисленными преимуществами, описанными ниже:

1. Контроль версий и отслеживаемость. Каждый артефакт, созданный в процессе сборки, помечается уникальным номером версии, что дает разработчикам возможность вернуться к предыдущим версиям или откатиться к ним и отслеживать любые изменения, зависимости или проблемы, которые могут возникнуть.

2. Стандартизированное развертывание. Используя автономные артефакты, разработчики создают стандартизированный и автоматизированный механизм развертывания приложений в разных средах. Это гарантирует, что приложение выполняется согласованно, независимо от базовой инфраструктуры.

3. Тестирование и проверка. Артефакты подвергаются тщательному тестированию в контролируемых средах перед развертыванием в производстве, что снижает риск проблем с развертыванием и обеспечивает удобство сопровождения программных приложений.

4. Сотрудничество и общение. Совместное использование артефактов развертывания помогает разрушить барьеры между группами разработки, обеспечения качества и эксплуатации, способствуя совместной работе, общению и оптимизированному процессу развертывания.

AppMaster, комплексная платформа no-code, легко интегрирует управление и развертывание артефактов как часть своей основной функциональности. AppMaster, позиционируемый как передовой инструмент, позволяет клиентам визуально создавать и манипулировать моделями данных, бизнес-логикой, REST API и компонентами пользовательского интерфейса для веб- и мобильных приложений, делая процесс разработки в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные. методологии.

В заключение следует отметить, что артефакты развертывания являются незаменимым компонентом современного жизненного цикла разработки программного обеспечения. Они являются свидетельством значительных достижений в практиках CI/CD, методологиях DevOps и платформах no-code таких как AppMaster. Включая артефакты развертывания в процессы сборки и развертывания, организации получают больше возможностей для использования возможностей автоматизации, контроля версий и совместной работы, что в конечном итоге приводит к созданию более эффективных, масштабируемых и надежных программных приложений в различных сферах бизнеса.

Изучите больше терминов:
Виртуализация развертывания Зависимости развертывания Исправление развертывания Конечная точка развертывания Масштаб развертывания Масштабируемость развертывания Менеджер развертывания Окно развертывания Оркестровка развертывания Панель развертывания Последовательное развертывание Проверка работоспособности развертывания Проверка развертывания Статус развертывания Управление рисками развертывания

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