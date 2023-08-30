В контексте развертывания «Артефакт развертывания» относится к файлу или коллекции файлов, созданных в процессе сборки и соответствующих определенным архитектурным и структурным ограничениям. Эти артефакты создаются в результате стратегий непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD) при разработке программного обеспечения, в частности с использованием платформы no-code AppMaster, позволяющей плавно развертывать и распространять приложения в различных средах.

Артефакты развертывания играют ключевую роль в современной практике разработки программного обеспечения, устраняя разрыв между командами разработки и эксплуатации, тем самым обеспечивая более тесное сотрудничество и повышая эффективность доставки программного обеспечения. Согласно статистике ведущей исследовательской фирмы, стратегии CI/CD, включающие управление и развертывание артефактов, позволяют сократить время выпуска релизов до 20 % и повысить частоту развертывания в 3 раза. Поскольку организации продолжают внедрять методы DevOps, понимание роли артефактов развертывания имеет жизненно важное значение для оптимизации процессов разработки и распространения.

По своей сути артефакт развертывания представляет собой автономный, управляемый версиями и неизменяемый компонент приложения, готовый к развертыванию в целевой среде. В контексте платформы AppMaster no-code приведены примеры артефактов развертывания:

Серверные приложения: исполняемые двоичные файлы или контейнеры Docker, созданные с использованием языка программирования Go (Golang).

исполняемые двоичные файлы или контейнеры Docker, созданные с использованием языка программирования Go (Golang). Веб-приложения: комплексные приложения, состоящие из файлов HTML, CSS и Javascript/TypeScript, разработанные с использованием платформы Vue3.

комплексные приложения, состоящие из файлов HTML, CSS и Javascript/TypeScript, разработанные с использованием платформы Vue3. Мобильные приложения: приложения Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, созданные с использованием серверного подхода AppMaster .

Артефакты развертывания являются неотъемлемой частью управления жизненным циклом разработки программного обеспечения и обладают многочисленными преимуществами, описанными ниже:

1. Контроль версий и отслеживаемость. Каждый артефакт, созданный в процессе сборки, помечается уникальным номером версии, что дает разработчикам возможность вернуться к предыдущим версиям или откатиться к ним и отслеживать любые изменения, зависимости или проблемы, которые могут возникнуть.

2. Стандартизированное развертывание. Используя автономные артефакты, разработчики создают стандартизированный и автоматизированный механизм развертывания приложений в разных средах. Это гарантирует, что приложение выполняется согласованно, независимо от базовой инфраструктуры.

3. Тестирование и проверка. Артефакты подвергаются тщательному тестированию в контролируемых средах перед развертыванием в производстве, что снижает риск проблем с развертыванием и обеспечивает удобство сопровождения программных приложений.

4. Сотрудничество и общение. Совместное использование артефактов развертывания помогает разрушить барьеры между группами разработки, обеспечения качества и эксплуатации, способствуя совместной работе, общению и оптимизированному процессу развертывания.

AppMaster, комплексная платформа no-code, легко интегрирует управление и развертывание артефактов как часть своей основной функциональности. AppMaster, позиционируемый как передовой инструмент, позволяет клиентам визуально создавать и манипулировать моделями данных, бизнес-логикой, REST API и компонентами пользовательского интерфейса для веб- и мобильных приложений, делая процесс разработки в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные. методологии.

В заключение следует отметить, что артефакты развертывания являются незаменимым компонентом современного жизненного цикла разработки программного обеспечения. Они являются свидетельством значительных достижений в практиках CI/CD, методологиях DevOps и платформах no-code таких как AppMaster. Включая артефакты развертывания в процессы сборки и развертывания, организации получают больше возможностей для использования возможностей автоматизации, контроля версий и совместной работы, что в конечном итоге приводит к созданию более эффективных, масштабируемых и надежных программных приложений в различных сферах бизнеса.