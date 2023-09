Nel contesto della distribuzione, un "Artefatto di distribuzione" si riferisce a un file o una raccolta di file, generati attraverso un processo di creazione, che aderiscono a specifici vincoli architettonici e strutturali. Questi artefatti sono prodotti come risultato di strategie di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) nello sviluppo del software, in particolare utilizzando la piattaforma no-code AppMaster, consentendo un'implementazione e una distribuzione senza soluzione di continuità delle applicazioni in vari ambienti.

Gli artefatti di distribuzione svolgono un ruolo fondamentale nelle moderne pratiche di sviluppo software, colmando il divario tra i team di sviluppo e quelli operativi, consentendo così una maggiore collaborazione e aumentando l'efficienza della distribuzione del software. Secondo le statistiche di un'importante società di ricerca, le strategie CI/CD, che includono la gestione e la distribuzione degli artefatti, possono ridurre i tempi di rilascio fino al 20% e migliorare la frequenza di distribuzione di 3 volte. Poiché le organizzazioni continuano ad adottare pratiche DevOps, comprendere il ruolo degli artefatti di distribuzione è vitale per semplificare i processi di sviluppo e distribuzione.

Fondamentalmente, un artefatto di distribuzione è un componente applicativo autonomo, con versione e immutabile, pronto per essere distribuito nel suo ambiente di destinazione. Nel contesto della piattaforma no-code AppMaster, di seguito sono riportati esempi di artefatti di distribuzione:

Applicazioni backend: file binari eseguibili o contenitori Docker generati utilizzando il linguaggio di programmazione Go (Golang).

file binari eseguibili o contenitori Docker generati utilizzando il linguaggio di programmazione Go (Golang). Applicazioni Web: applicazioni in bundle costituite da file HTML, CSS e Javascript/TypeScript, sviluppate utilizzando il framework Vue3.

applicazioni in bundle costituite da file HTML, CSS e Javascript/TypeScript, sviluppate utilizzando il framework Vue3. Applicazioni mobili: Kotlin/ Jetpack Compose per Android e SwiftUI per applicazioni iOS create utilizzando l'approccio basato su server di AppMaster .

Gli artefatti di distribuzione sono intrinseci alla gestione del ciclo di vita dello sviluppo del software e vantano numerosi vantaggi, come delineato di seguito:

1. Controllo della versione e tracciabilità: ogni artefatto generato durante il processo di creazione è etichettato con un numero di versione univoco, offrendo agli sviluppatori la possibilità di ripristinare o ripristinare le versioni precedenti e tracciare eventuali modifiche, dipendenze o problemi che potrebbero sorgere.

2. Distribuzione standardizzata: utilizzando elementi autonomi, gli sviluppatori stabiliscono un meccanismo standardizzato e automatizzato per la distribuzione delle applicazioni tra ambienti. Ciò garantisce che l'applicazione venga eseguita in modo coerente, indipendentemente dall'infrastruttura sottostante.

3. Test e convalida: gli artefatti sono sottoposti a test rigorosi in ambienti controllati prima di essere distribuiti in produzione, riducendo così il rischio di problemi di distribuzione e garantendo la manutenibilità delle applicazioni software.

4. Collaborazione e comunicazione: l'uso condiviso degli artefatti di distribuzione aiuta ad abbattere le barriere tra i team di sviluppo, controllo qualità e operazioni, favorendo sforzi di collaborazione, comunicazione e un processo di distribuzione semplificato.

AppMaster, una piattaforma completa no-code, integra perfettamente la gestione e la distribuzione degli artefatti come parte delle sue funzionalità principali. Posizionato come strumento all'avanguardia, AppMaster consente ai clienti di creare e manipolare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST e componenti dell'interfaccia utente per applicazioni web e mobili, rendendo il processo di sviluppo 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente rispetto a quello tradizionale. metodologie.

In conclusione, gli artefatti di distribuzione sono una componente indispensabile nel moderno ciclo di vita dello sviluppo software. Sono una testimonianza dei progressi significativi nelle pratiche CI/CD, nelle metodologie DevOps e nelle piattaforme no-code come AppMaster. Incorporando gli artefatti di distribuzione nei processi di creazione e distribuzione, le organizzazioni sono meglio attrezzate per sfruttare la potenza dell'automazione, del controllo delle versioni e della collaborazione, ottenendo in definitiva applicazioni software più efficienti, scalabili e affidabili in diversi domini aziendali.