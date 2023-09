No contexto da implantação, um "Artefato de Implantação" refere-se a um arquivo ou coleção de arquivos, gerados por meio de um processo de construção, que aderem a restrições arquitetônicas e estruturais específicas. Esses artefatos são produzidos como resultado de estratégias de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) no desenvolvimento de software, principalmente usando a plataforma no-code AppMaster, permitindo uma implantação e distribuição contínua de aplicativos em vários ambientes.

Os artefatos de implantação desempenham um papel fundamental nas práticas modernas de desenvolvimento de software, preenchendo a lacuna entre as equipes de desenvolvimento e operações – permitindo assim uma maior colaboração e aumentando a eficiência da entrega de software. De acordo com estatísticas de uma empresa líder de pesquisa, as estratégias de CI/CD, que incluem o gerenciamento e a implantação de artefatos, podem diminuir os tempos de liberação em até 20% e melhorar a frequência de implantação em 3 vezes. À medida que as organizações continuam a adotar práticas de DevOps, compreender a função dos artefatos de implantação é vital para processos simplificados de desenvolvimento e distribuição.

Basicamente, um artefato de implantação é um componente de aplicativo independente, com versão e imutável que está pronto para ser implantado em seu ambiente de destino. No contexto da plataforma no-code AppMaster, a seguir estão exemplos de artefatos de implantação:

Aplicativos de back-end: arquivos binários executáveis ​​ou contêineres Docker gerados usando a linguagem de programação Go (Golang).

arquivos binários executáveis ​​ou contêineres Docker gerados usando a linguagem de programação Go (Golang). Aplicativos da Web: aplicativos agrupados que consistem em arquivos HTML, CSS e Javascript/TypeScript, desenvolvidos usando a estrutura Vue3.

aplicativos agrupados que consistem em arquivos HTML, CSS e Javascript/TypeScript, desenvolvidos usando a estrutura Vue3. Aplicativos móveis: Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para aplicativos iOS criados usando a abordagem orientada a servidor do AppMaster .

Os artefatos de implantação são intrínsecos ao gerenciamento do ciclo de vida de desenvolvimento de software, apresentando inúmeros benefícios, conforme descrito abaixo:

1. Controle de versão e rastreabilidade: cada artefato gerado durante o processo de construção é rotulado com um número de versão exclusivo, proporcionando aos desenvolvedores a capacidade de reverter ou reverter para versões anteriores e rastrear quaisquer alterações, dependências ou problemas que possam surgir.

2. Implantação padronizada: Ao utilizar artefatos independentes, os desenvolvedores estabelecem um mecanismo padronizado e automatizado para implantação de aplicativos em vários ambientes. Isso garante que o aplicativo seja executado de maneira consistente, independentemente da infraestrutura subjacente.

3. Teste e validação: Os artefatos são submetidos a testes rigorosos em ambientes controlados antes de serem implantados em produção, reduzindo assim o risco de problemas de implantação e garantindo a capacidade de manutenção dos aplicativos de software.

4. Colaboração e comunicação: O uso compartilhado de artefatos de implantação ajuda a quebrar barreiras entre as equipes de desenvolvimento, garantia de qualidade e operações, promovendo esforços colaborativos, comunicação e um processo de implantação simplificado.

AppMaster, uma plataforma abrangente no-code, integra perfeitamente o gerenciamento e a implantação de artefatos como parte de sua funcionalidade principal. Posicionado como uma ferramenta de ponta, AppMaster capacita os clientes a criar e manipular visualmente modelos de dados, lógica de negócios, APIs REST e componentes de UI para aplicativos web e móveis, tornando o processo de desenvolvimento 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico do que o tradicional. metodologias.

Concluindo, os artefatos de implantação são um componente indispensável no ciclo de vida de desenvolvimento de software moderno. Eles são uma prova dos avanços significativos nas práticas de CI/CD, metodologias DevOps e plataformas no-code como AppMaster. Ao incorporar artefatos de implantação nos processos de construção e implantação, as organizações ficam mais bem equipadas para aproveitar o poder da automação, do controle de versão e da colaboração, resultando em aplicativos de software mais eficientes, escaláveis ​​e confiáveis ​​em diversos domínios de negócios.