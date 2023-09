Dans le contexte du déploiement, un « artefact de déploiement » fait référence à un fichier ou à un ensemble de fichiers, générés via un processus de construction, qui respectent des contraintes architecturales et structurelles spécifiques. Ces artefacts sont produits à la suite de stratégies d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD) dans le développement de logiciels, en particulier à l'aide de la plateforme no-code AppMaster, permettant un déploiement et une distribution transparents d'applications dans divers environnements.

Les artefacts de déploiement jouent un rôle central dans les pratiques modernes de développement de logiciels, comblant le fossé entre les équipes de développement et d'exploitation, permettant ainsi une plus grande collaboration et augmentant l'efficacité de la livraison de logiciels. Selon les statistiques d'un cabinet de recherche de premier plan, les stratégies CI/CD, qui incluent la gestion et le déploiement des artefacts, peuvent réduire les temps de publication jusqu'à 20 % et améliorer la fréquence de déploiement par 3. Alors que les organisations continuent d’adopter les pratiques DevOps, il est essentiel de comprendre le rôle des artefacts de déploiement pour rationaliser les processus de développement et de distribution.

À la base, un artefact de déploiement est un composant d'application autonome, versionné et immuable, prêt à être déployé dans son environnement cible. Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, voici des exemples d'artefacts de déploiement :

Applications backend : fichiers binaires exécutables ou conteneurs Docker générés à l'aide du langage de programmation Go (Golang).

fichiers binaires exécutables ou conteneurs Docker générés à l'aide du langage de programmation Go (Golang). Applications Web : applications groupées composées de fichiers HTML, CSS et Javascript/TypeScript, développées à l'aide du framework Vue3.

applications groupées composées de fichiers HTML, CSS et Javascript/TypeScript, développées à l'aide du framework Vue3. Applications mobiles : applications Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS créées à l'aide de l'approche serveur d' AppMaster .

Les artefacts de déploiement sont intrinsèques à la gestion du cycle de vie du développement logiciel et présentent de nombreux avantages, comme indiqué ci-dessous :

1. Contrôle des versions et traçabilité : chaque artefact généré pendant le processus de construction est étiqueté avec un numéro de version unique, permettant aux développeurs de revenir ou de revenir aux versions précédentes et de retracer toutes les modifications, dépendances ou problèmes pouvant survenir.

2. Déploiement standardisé : en utilisant des artefacts autonomes, les développeurs établissent un mécanisme standardisé et automatisé pour déployer des applications dans des environnements. Cela garantit que l'application est exécutée de manière cohérente, quelle que soit l'infrastructure sous-jacente.

3. Tests et validation : les artefacts sont soumis à des tests rigoureux dans des environnements contrôlés avant d'être déployés en production, réduisant ainsi le risque de problèmes de déploiement et garantissant la maintenabilité des applications logicielles.

4. Collaboration et communication : l'utilisation partagée des artefacts de déploiement aide à éliminer les barrières entre les équipes de développement, d'assurance qualité et d'exploitation, favorisant ainsi les efforts de collaboration, la communication et un processus de déploiement rationalisé.

AppMaster, une plateforme complète no-code, intègre de manière transparente la gestion et le déploiement d'artefacts dans le cadre de ses fonctionnalités de base. Positionné comme un outil de pointe, AppMaster permet aux clients de créer et de manipuler visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST et des composants d'interface utilisateur pour les applications Web et mobiles, rendant le processus de développement 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable que le processus traditionnel. méthodologies.

En conclusion, les artefacts de déploiement sont un composant indispensable dans le cycle de vie moderne du développement logiciel. Ils témoignent des avancées significatives dans les pratiques CI/CD, les méthodologies DevOps et les plateformes no-code comme AppMaster. En incorporant des artefacts de déploiement dans les processus de création et de déploiement, les organisations sont mieux équipées pour exploiter la puissance de l'automatisation, du contrôle de version et de la collaboration, ce qui aboutit finalement à des applications logicielles plus efficaces, évolutives et fiables dans des domaines d'activité variés.