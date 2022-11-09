" Yedekleme nedir?" bilgisayar ve mobil kullanıcılar tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Birçok şirket ve kuruluş da yedekleme gerektirir. Pek çok farklı türde yedekleme sistemi mevcuttur ve bu sorunun cevabı kişinin ihtiyacına göre değişebilir. Ancak genel olarak yedekleme, önemli verilerin kaybolması veya bozulması durumunda orijinal verileri geri yüklemek için kullanılabilecek bir kopyasıdır.

Birinin verilerinin yedeğini oluşturmak istemesinin birçok farklı nedeni vardır. Örneğin, birinin bilgisayarında çok sayıda önemli veri varsa, bilgisayarının çökmesi durumunda bir yedek oluşturmak isteyebilir ve tüm verilerini kaybeder. Ayrıca, birisi bilgisayarına bir virüs bulaştığından endişe ederse, bilgisayarına virüs bulaşırsa verilerini geri yüklemek için bir yedek oluşturabilir.

Veri yedeklemenin önemi

Günümüz dünyasında veri her şeydir. İşletmelerin çalışmasına ve büyümesine izin veren şey budur. Ve veriye sahip olmak önemli olmakla birlikte, bir yedekleme planına sahip olmak da bir o kadar önemlidir.

İlk olarak, bir donanım arızası durumunda verilerinizin korunmasına yardımcı olur. Kullanıcıların sabit diski arızalanırsa veya bilgisayarınız hasar görürse, yedeğiniz yoksa kullanıcılar tüm verilerinizi kaybedebilir. Yani, verileri geri yüklemek için kullanılır.

İkincisi, söz konusu bilgisayarınıza geldiğinde, bir yazılım arızası durumunda kullanıcıların bir yedekleme yazılımına sahip olmaları önemlidir. Yedeklemeler, bir yazılım çökmesi durumunda dosyalarınızı ve verilerinizi geri yüklemenize izin vererek size çok fazla zaman ve hayal kırıklığı kazandırabilir.

Üçüncüsü, doğal afetler herhangi bir zamanda ve uyarı olmaksızın gelebilir. Bu yüzden yerinde bir veri yedekleme yazılımına sahip olmak çok önemlidir. Doğal bir felaket durumunda, yedekleme veritabanı size çok para kazandıracak. Lütfen bir doğal afet planı yapmak için çok geç olana kadar beklemeyin.

Dördüncüsü, bir dosyayı yanlışlıkla silmek gibi bir insan hatası, önemli verilerinizi silebilir. Veriler bozulabilir. Bir dosyayı asla kaybetmeseniz bile bozulabilir ve kullanılamaz hale gelebilir. Bu, yazılım aksaklıkları, donanım arızaları ve hatta insan hatası nedeniyle olabilir. Bu nedenle, verilerinizin her zaman güvende olmasını sağlamak için bir yedekleme yazılımı ve veritabanı hayati önem taşır.

Beşincisi, veriler çalınabilir. Bilgisayar korsanları her zaman veri çalmanın yollarını arar ve zamanla daha karmaşık hale gelir. Verileriniz şifrelenmemiş ve korumasızsa, birkaç saniye içinde çalınabilir. Bu nedenle, verileri geri yüklemek için güvenli bir yedekleme yazılımı seçin.

Altıncısı, elektrik kesintisi durumunda verilerinizin korunmasına yardımcı olur.

Çeşitli yöntemler verilerinizi yedekleyebilir. Verilerinizi harici bir sabit sürücüye, bir bulut depolama hizmetine, ağa bağlı bir depolama aygıtına veya bir teyp sürücüsüne yedekleyebilirsiniz. Ayrıca verilerinizi bir CD, DVD veya Blu-ray diske de yedekleyebilirsiniz. Hatta verilerinizi bir USB flash sürücüye yedekleyebilirsiniz.

En önemli şey, verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi sağlamaktır. Verilerinizi en az haftada bir ve mümkünse daha sık yedeklemelisiniz. Verilerinizi ne kadar sık yedeklerseniz, bir arıza durumunda verileri geri yükleme olasılığınız o kadar artar.

Hangi veriler yedeklenmeli ve ne sıklıkla?

Veri yedekleme sıklığı ve türü bireysel işletmeye ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişeceğinden, bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur. Ancak, şirketlerin verilerinin uygun şekilde korunmasını sağlamak için izleyebileceği bazı genel kurallar vardır.

İlk olarak, işletme için hangi verilerin en kritik olduğunu ve düzenli olarak yedeklenmesi gerektiğini belirlemek önemlidir. Bu, tipik olarak, kaybolması durumunda yeri doldurulamaz olarak kabul edilecek finansal, müşteri ve diğer verileri içerecektir. Bu veriler en az haftalık ve tercihen günlük olarak yedeklenmelidir. Tam bir yedeklemeye ihtiyacınız olabilir.

İşletmeler, kritik verilere ek olarak, düzenli olarak kullanılan veya erişilen verileri yedeklemeyi de düşünmelidir. Bu, önemli belgeleri, e-posta arşivlerini ve web sitesi dosyalarını içerebilir. Bu verilerin kritik veriler kadar sık yedeklenmesi gerekmez, ancak haftalık veya aylık yedeklemeler önerilir. Birkaç yedekleme yazılımı bunu yapabilir.

Son olarak, işletmelerin bir felaket durumunda verileri yedeklemek için bir planı olmalıdır. Bu, birincil veriler kaybolsa bile yedeklerin saha dışında veya erişilecek bulutta saklanmasını içerebilir.

Kullanıcılar bu yönergeleri izleyerek verilerinin uygun şekilde korunmasını ve herhangi bir kayıp durumunda kurtarılabilmesini sağlayabilir.

Yerel yedekleme ve bulut depolama

Dünya giderek veri depolama için bulut tabanlı çözümlere doğru ilerlerken, yerel yedekleme ile bulut depolamanın göreceli faydaları hakkında devam eden bir tartışma var. Burada, ihtiyaçlarınız için hangisinin en iyi çözüm olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için her bir seçenek için önemli hususlara göz atıyoruz.

Yerel Yedekleme

Yerel bir yedekleme çözümü kullanmanın ana avantajı, kullanıcılara verileri üzerinde tam kontrol sağlamasıdır. İstediğiniz yerde saklayabilirsiniz ve erişmek için internet bağlantısına güvenmeniz gerekmez. Sivilceli bir internet bağlantısı olan bir bölgede yaşıyorsanız veya elektrik kesilse bile verilerinize erişilebildiğinden emin olmak istiyorsanız bu önemli olabilir.

Yerel yedeklemenin bir diğer avantajı da, internet hızları sizi sınırlamadığı için bulut yedeklemeden daha hızlı olabilmesidir. Ve büyük miktarda veri yedekliyorsanız, veri merkezine veri aktarımı için ödeme yapmanız gerekmeyeceğinden, yerel yedekleme bulut depolamadan daha uygun maliyetli olabilir. Bu nedenle, tam bir yedekleme yararlıdır.

Bulut depolama

Bulut depolamanın ana avantajı, kullanışlı ve kullanımı kolay olmasıdır. Kullanıcılar, verilerine her yerden erişebilir ve kullanıcıların, bilgisayarınızın çökmesi durumunda veri kaybı konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Bulut depolama, verileriniz tesis dışında bir veri merkezinde depolandığından ve genellikle şifrelendiğinden, yerel yedeklemeden daha güvenlidir. Bu, bilgisayarınız saldırıya uğrasa veya çalınsa bile verilerinizin güvende olacağı anlamına gelir. Bulut depolamanın bir başka avantajı da ölçeklenebilir olmasıdır - gerektiğinde depolama kapasitenizi kolayca artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ve birden fazla cihazınız varsa, veri tabanınıza genellikle hepsinden erişebilirsiniz.

Kaynak giphy.com

Peki sizin için yedekleme yazılımı hangisi? Yerel yedekleme veya bulut depolama? Cevap ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız ve bunları kendiniz yönetmenin zorluğunu dert etmiyorsanız, yerel bir yedekleme iyi bir seçenektir. Ancak kolaylık ve güvenlik istiyorsanız, bulut depolamanın yolu budur.

Mobil cihazlar için yedek depolama

Geçmişte, insanlar verilerini bilgisayarlarının sabit disklerinde depolardı. Ancak şimdi, mobil cihazların yükselişiyle birlikte insanlar akıllı telefonlarında ve tabletlerinde giderek daha fazla veri depoluyor. Ve tıpkı bir bilgisayarda olduğu gibi, mobil cihazınıza bir şey olması ihtimaline karşı bir yedekleme planınızın olması önemlidir.

Mobil cihazınızdaki verileri yedeklemek için birkaç yedekleme yazılımı vardır. Bir yol, iCloud veya Google Drive gibi bir bulut depolama hizmeti kullanmaktır. Bu hizmetler ile bilgileriniz uzak sunucularda saklanır ve her yerden erişilebilir. Verilerinizi yedeklemenin başka bir yolu da harici sabit sürücü veya USB flash sürücü gibi fiziksel bir depolama aygıtı kullanmaktır.

Mobil cihazınız için yedekleme depolama teknolojilerini seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Kullanım kolaylığı : Önemli bir husus, yedekleme yazılımının kullanımının ne kadar kolay olduğudur. Sonuçta, verilerinizi nasıl yedekleyeceğinizi bulmak için saatler harcamak istemezsiniz. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış ve çok fazla zamanınızı almayacak bir çözüm arayın.

: Önemli bir husus, yedekleme yazılımının kullanımının ne kadar kolay olduğudur. Sonuçta, verilerinizi nasıl yedekleyeceğinizi bulmak için saatler harcamak istemezsiniz. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış ve çok fazla zamanınızı almayacak bir çözüm arayın. Uyumluluk : Seçtiğiniz yedekleme yazılımının mobil cihazınızla uyumlu olduğundan da emin olmak isteyeceksiniz. Aksi takdirde, onu kullanamayabilir veya uyumluluk sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Son kararınızı vermeden önce çözümün uyumluluğunu kontrol ettiğinizden emin olun.

: Seçtiğiniz yedekleme yazılımının mobil cihazınızla uyumlu olduğundan da emin olmak isteyeceksiniz. Aksi takdirde, onu kullanamayabilir veya uyumluluk sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Son kararınızı vermeden önce çözümün uyumluluğunu kontrol ettiğinizden emin olun. Otomatik yedekleme : En iyi yedekleme yazılımı, mobil cihazınızı düzenli olarak otomatik olarak yedekler, böylece bunu kendiniz yapmayı hatırlamak zorunda kalmazsınız.

: En iyi yedekleme yazılımı, mobil cihazınızı düzenli olarak otomatik olarak yedekler, böylece bunu kendiniz yapmayı hatırlamak zorunda kalmazsınız. Güvenlik : Verileriniz söz konusu olduğunda, güvenlik her zaman birinci öncelik olacaktır. Verilerinizi bilgisayar korsanlarından ve diğer tehditlerden korumak için yüksek düzeyde veri güvenliği sunan bir yedekleme yazılımı seçtiğinizden emin olun.

: Verileriniz söz konusu olduğunda, güvenlik her zaman birinci öncelik olacaktır. Verilerinizi bilgisayar korsanlarından ve diğer tehditlerden korumak için yüksek düzeyde veri güvenliği sunan bir yedekleme yazılımı seçtiğinizden emin olun. Uygun Fiyatlılık : Mobil cihazınız için yedekleme yazılımı teknolojilerini seçerken, satın alınabilirlik her zaman önemli bir husus olacaktır. Sonuçta, verilerinizi güvende tutmak için harcamanız gerekenden fazlasını harcamak istemezsiniz. Piyasada birçok farklı depolama çözümü var, bu nedenle nihai kararınızı vermeden önce fiyatları karşılaştırdığınızdan emin olun.

Hangi yedekleme yazılımını seçerseniz seçin, verilerinizi düzenli olarak yedeklediğinizden emin olmanız önemlidir. Örneğin, veritabanınızı haftada bir veya ayda bir yedeklemek isteyebilirsiniz. Ve çok fazla veriniz varsa, güvenli olması için birden fazla yerde saklamayı düşünebilirsiniz.

Yedekleme Türleri

İki tür yedekleme teknolojisi vardır: tam yedekleme ve artımlı. Tam yedekleme, en son ne zaman değiştirildiklerine bakılmaksızın, belirtilen dizinlerdeki tüm dosyaları kopyalar. Artımlı yedekleme, ister tam yedekleme ister artımlı olsun, yalnızca son yedeklemeden bu yana değişen dosyaları kopyalar.

Yedekleme türü seçimi, dosyaların ne sıklıkta değiştiğine ve yedekleme için ne kadar zaman harcamak istediğinize bağlıdır. Dosyalar nadiren değişiyorsa, tam yedekleme ve ardından artımlı yedeklemeler muhtemelen en iyi yaklaşımdır. Bu şekilde, yalnızca bir kez tam yedekleme yapmanız yeterlidir ve artımlı yedeklemeler çok daha hızlı olacaktır.

Dosyalar sık sık değişiyorsa, artımlı yedekleme ve ardından tam yedekleme muhtemelen en iyi yaklaşımdır. Bu şekilde, sık sık tam yedekleme yapmak zorunda kalmazsınız ve artımlı yedeklemeler çok daha hızlı olur. İki yaklaşımı da birleştirebilirsiniz: tam yedekleme ve ardından bir dizi artımlı yedekleme. Bu, hız ve güvenilirlik arasında iyi bir uzlaşmadır.

Diferansiyel yedekleme: bir diferansiyel yedekleme, yalnızca son tam yedeklemeden bu yana değişen verileri kopyalar. Bu yedekleme türü, hız, maliyet ve eksiksizlik açısından tam yedekleme ile artımlı yedekleme arasındadır.

Doğru yedekleme seçeneği nasıl seçilir

Doğru yedekleme seçeneğini seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Kapasite, yedekleme hızı, güvenilirlik ve fiyat, akılda tutulması gereken bazı önemli faktörlerdir. İhtiyaçlarınız için doğru yedekleme sürecini seçmenize yardımcı olacak birkaç ipucu.

Kapasite ihtiyaçlarınızı belirleyin. Ne kadar veri yedeklemeniz gerekiyor? Tüm verilerinizin veya yalnızca bir kısmının tam yedeğine mi ihtiyacınız var? Yalnızca az miktarda veriyi yedeklemeniz gerekiyorsa, daha küçük ve daha ucuz bir yedekleme işlemiyle kurtulabilirsiniz. Yedekleme hızını düşünün. Yedeklemelerinizin ne kadar hızlı olması gerekiyor? Yedeklenecek çok veriniz varsa, bu miktarda veriyi hızla işleyebilecek bir yedekleme seçeneğine ihtiyacınız olacaktır.

Güvenilirlik önemlidir. Yedekleme işleminizin güvenilir olduğundan ve verilerinizin güvende olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Veri güvenliğini sağlamak için düzenli güncellemeler ve yedeklemeler sunan yedekleme seçeneklerine bakın. Güvenilir bir veri yönetim sistemi kullanmalısınız. Fiyat da dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bir yedekleme seçeneği için harcamanız gerekenden fazlasını harcamak istemezsiniz, ancak aynı zamanda kalite veya güvenilirlikten de ödün vermek istemezsiniz. Fiyat için iyi bir değer sunan yedekleme seçeneklerine bakın.

Çözüm

Bir veri yedeği, verilerin kopyalarını oluşturur, böylece orijinal veriler kaybolursa veya bozulursa bu ekstra kopyalar kullanılarak kurtarılabilir. Veri yedekleme gerçekleştirmenin birçok farklı yolu vardır ve sizin için en iyi yöntem ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır. Ancak, tüm veri yedekleme yöntemlerinin ortak bir yanı vardır: bir şeyler ters giderse dosyalarınızı geri yükleyebilmeniz için verilerinizin ek kopyalarını oluştururlar. Bu nedenle, veri yönetimi tüm şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Uygulamalarınızı kodsuz uygulama oluşturucu no-code kullanarak oluştururken, AppMaster uygulamanızın yeni bir sürümünü bulutta yayınlamadan önce yedekleme AppMaster verileriniz için endişelenmenize gerek yoktur. Öngörülemeyen durumlarda verileriniz güvende olacak ve her zaman geri yükleyebilirsiniz.