"Was ist ein Backup?" ist eine Frage, die häufig von Computer- und Mobilfunknutzern gestellt wird. Auch viele Unternehmen und Organisationen benötigen Sicherungskopien. Es gibt viele verschiedene Arten von Sicherungssystemen, und die Antwort auf diese Frage kann je nach den Bedürfnissen des Einzelnen variieren. Im Allgemeinen handelt es sich bei einem Backup jedoch um eine Kopie wichtiger Daten, die bei Verlust oder Beschädigung zur Wiederherstellung der Originaldaten verwendet werden kann.

Es gibt viele verschiedene Gründe, warum jemand ein Backup seiner Daten erstellen möchte. Wenn jemand beispielsweise viele wichtige Daten auf seinem Computer gespeichert hat, möchte er vielleicht eine Sicherungskopie erstellen, für den Fall, dass sein Computer abstürzt und er alle Daten verliert. Wenn man sich Sorgen macht, dass der Computer von einem Virus befallen wird, kann man eine Sicherungskopie erstellen, um die Daten wiederherzustellen, falls der Computer infiziert wird.

In der heutigen Welt sind Daten alles. Sie ermöglichen es Unternehmen, zu funktionieren und zu wachsen. Es ist zwar wichtig, Daten zu haben, aber genauso wichtig ist es, einen Sicherungsplan zu haben.

Erstens hilft er, Ihre Daten im Falle eines Hardwareausfalls zu schützen. Wenn die Festplatte des Benutzers ausfällt oder der Computer beschädigt wird, können alle Daten verloren gehen, wenn Sie keine Sicherungskopie haben. Es wird also zur Wiederherstellung von Daten verwendet.

Zweitens ist es für den Computer wichtig, eine Backup-Software für den Fall eines Softwarefehlers zu haben. Backups können Ihnen viel Zeit und Frustration ersparen, da sie es Ihnen ermöglichen, Ihre Dateien und Daten im Falle eines Softwareabsturzes wiederherzustellen.

Drittens: Naturkatastrophen können jederzeit und ohne Vorwarnung eintreten. Deshalb ist es so wichtig, eine Datensicherungssoftware zu haben. Im Falle einer Naturkatastrophe können Sie mit der Sicherungsdatenbank viel Geld sparen. Bitte warten Sie nicht, bis es zu spät ist, um für eine Naturkatastrophe vorzusorgen.

Viertens kann ein menschliches Versagen, wie das versehentliche Löschen einer Datei, Ihre wichtigen Daten vernichten. Daten können korrumpiert werden. Sie können beschädigt und unbrauchbar werden, auch wenn Sie nie eine Datei verlieren. Dies kann aufgrund von Softwarepannen, Hardwarefehlern oder sogar menschlichem Versagen geschehen. Deshalb sind eine Sicherungssoftware und eine Datenbank unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihre Daten immer sicher sind.

Fünftens: Daten können gestohlen werden. Hacker sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Daten zu stehlen, und werden mit der Zeit immer raffinierter. Wenn Ihre Daten unverschlüsselt und ungeschützt sind, können sie innerhalb von Sekunden gestohlen werden. Wählen Sie daher eine sichere Backup-Software, um Ihre Daten wiederherzustellen.

Sechstens: Es hilft, Ihre Daten bei einem Stromausfall zu schützen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Daten zu sichern. Sie können Ihre Daten auf einer externen Festplatte, einem Cloud-Speicherdienst, einem netzgebundenen Speichergerät oder einem Bandlaufwerk sichern. Außerdem können Sie Ihre Daten auch auf einer CD, einer DVD oder einer Blu-ray-Disc sichern. Sie können Ihre Daten sogar auf einem USB-Flash-Laufwerk sichern.

Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Daten regelmäßig sichern. Sie sollten Ihre Daten mindestens einmal pro Woche sichern, wenn möglich auch öfter. Je häufiger Sie Ihre Daten sichern, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie die Daten im Falle eines Ausfalls wiederherstellen können.

Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort, da Häufigkeit und Art der Datensicherung von Unternehmen zu Unternehmen und dessen Bedürfnissen abhängen. Es gibt jedoch einige allgemeine Richtlinien, die Unternehmen befolgen können, um sicherzustellen, dass ihre Daten angemessen geschützt sind.

Zunächst ist es wichtig zu ermitteln, welche Daten für das Unternehmen am wichtigsten sind und regelmäßig gesichert werden müssen. Dazu gehören in der Regel Finanz-, Kunden- und andere Daten, die bei einem Verlust als unersetzlich gelten würden. Diese Daten sollten mindestens wöchentlich und vorzugsweise täglich gesichert werden. Möglicherweise benötigen Sie eine vollständige Sicherung.

Zusätzlich zu den kritischen Daten sollten Unternehmen auch alle Daten sichern, die regelmäßig verwendet oder auf die regelmäßig zugegriffen wird. Dazu können wichtige Dokumente, E-Mail-Archive und Website-Dateien gehören. Diese Daten müssen nicht so häufig gesichert werden wie kritische Daten, aber wöchentliche oder monatliche Sicherungen sind empfehlenswert. Verschiedene Sicherungssoftware kann dies leisten.

Schließlich sollten Unternehmen einen Plan für die Sicherung von Daten im Katastrophenfall haben. Dazu könnte die Speicherung von Sicherungskopien außerhalb des Unternehmens oder in der Cloud gehören, damit auch bei einem Verlust der Primärdaten darauf zugegriffen werden kann.

Durch Befolgung dieser Richtlinien können Benutzer sicherstellen, dass ihre Daten ordnungsgemäß geschützt sind und im Falle eines Verlustes wiederhergestellt werden können.

Lokale Sicherung vs. Cloud-Speicher

Da sich die Welt zunehmend auf Cloud-basierte Lösungen für die Datenspeicherung zubewegt, gibt es eine anhaltende Debatte über die relativen Vorzüge von lokalen Backups gegenüber Cloud-Speichern. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Überlegungen zu den beiden Optionen, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welche Lösung für Ihre Bedürfnisse die beste ist.

Lokale Sicherung

Der Hauptvorteil einer lokalen Backup-Lösung besteht darin, dass der Benutzer die vollständige Kontrolle über seine Daten hat. Sie können sie speichern, wo immer Sie wollen, und sind nicht auf eine Internetverbindung angewiesen, um auf sie zuzugreifen. Dies kann wichtig sein, wenn Sie in einem Gebiet mit einer lückenhaften Internetverbindung leben oder wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihre Daten auch bei einem Stromausfall zugänglich sind.

Ein weiterer Vorteil der lokalen Datensicherung ist, dass sie schneller sein kann als die Sicherung in der Cloud, da die Internetgeschwindigkeit nicht eingeschränkt ist. Und wenn Sie große Datenmengen sichern, kann eine lokale Sicherung kostengünstiger sein als ein Cloud-Speicher, da Sie nicht für die Datenübertragung zum Rechenzentrum bezahlen müssen. Eine vollständige Sicherung ist also sinnvoll.

Cloud-Speicher

Der Hauptvorteil von Cloud-Speichern ist, dass sie bequem und einfach zu benutzen sind. Die Nutzer können von überall aus auf ihre Daten zugreifen und müssen sich keine Sorgen über Datenverluste machen, wenn ihr Computer abstürzt. Cloud-Speicher sind außerdem sicherer als lokale Backups, da die Daten außerhalb des Unternehmens in einem Rechenzentrum gespeichert werden und in der Regel verschlüsselt sind. Das bedeutet, dass Ihre Daten auch dann sicher sind, wenn Ihr Computer gehackt oder gestohlen wird. Ein weiterer Vorteil des Cloud-Speichers ist seine Skalierbarkeit - Sie können Ihre Speicherkapazität je nach Bedarf einfach erhöhen oder verringern. Und wenn Sie mehrere Geräte besitzen, können Sie in der Regel von allen Geräten aus auf Ihre Datenbank zugreifen.

Quelle: giphy.com

Welche Backup-Software ist also die richtige für Sie? Lokale Sicherung oder Cloud-Speicher? Die Antwort hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Ein lokales Backup ist eine gute Option, wenn Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten haben möchten und den Aufwand für die Verwaltung selbst nicht scheuen. Wenn Sie jedoch Komfort und Sicherheit wünschen, ist die Cloud-Speicherung die richtige Wahl.

Backup-Speicher für mobile Geräte

Früher haben die Menschen ihre Daten auf den Festplatten ihrer Computer gespeichert. Doch mit dem Aufkommen mobiler Geräte speichern die Menschen jetzt immer mehr Daten auf ihren Smartphones und Tablets. Und genau wie bei einem Computer ist es wichtig, einen Sicherungsplan für Ihr mobiles Gerät zu haben, für den Fall, dass ihm etwas zustößt.

Es gibt verschiedene Sicherungssoftware, um die Daten auf Ihrem mobilen Gerät zu sichern. Eine Möglichkeit ist die Nutzung eines Cloud-Speicherdienstes wie iCloud oder Google Drive. Bei diesen Diensten werden Ihre Daten auf entfernten Servern gespeichert und können von überall abgerufen werden. Eine andere Möglichkeit, Ihre Daten zu sichern, ist die Verwendung eines physischen Speichermediums, z. B. einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks.

Bei der Auswahl von Speichertechnologien für Ihr mobiles Gerät sollten Sie einige Dinge beachten:

Benutzerfreundlichkeit : Ein wichtiger Aspekt ist die Benutzerfreundlichkeit der Sicherungssoftware. Schließlich möchten Sie nicht stundenlang darüber nachdenken, wie Sie Ihre Daten sichern können. Suchen Sie nach einer Lösung, die benutzerfreundlich ist und nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

: Ein wichtiger Aspekt ist die Benutzerfreundlichkeit der Sicherungssoftware. Schließlich möchten Sie nicht stundenlang darüber nachdenken, wie Sie Ihre Daten sichern können. Suchen Sie nach einer Lösung, die benutzerfreundlich ist und nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Kompatibilität : Sie sollten auch darauf achten, dass die von Ihnen gewählte Sicherungssoftware mit Ihrem mobilen Gerät kompatibel ist. Andernfalls kann es sein, dass Sie sie nicht verwenden können oder Kompatibilitätsprobleme auftreten. Prüfen Sie die Kompatibilität der Lösung, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.

: Sie sollten auch darauf achten, dass die von Ihnen gewählte Sicherungssoftware mit Ihrem mobilen Gerät kompatibel ist. Andernfalls kann es sein, dass Sie sie nicht verwenden können oder Kompatibilitätsprobleme auftreten. Prüfen Sie die Kompatibilität der Lösung, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen. Automatische Sicherung : Die beste Sicherungssoftware erstellt regelmäßig automatisch Sicherungskopien Ihres mobilen Geräts, so dass Sie sich nicht selbst darum kümmern müssen.

: Die beste Sicherungssoftware erstellt regelmäßig automatisch Sicherungskopien Ihres mobilen Geräts, so dass Sie sich nicht selbst darum kümmern müssen. Sicherheit : Wenn es um Ihre Daten geht, hat die Sicherheit immer oberste Priorität. Wählen Sie eine Sicherungssoftware, die ein hohes Maß an Datensicherheit bietet, damit Ihre Daten vor Hackern und anderen Bedrohungen geschützt sind.

: Wenn es um Ihre Daten geht, hat die Sicherheit immer oberste Priorität. Wählen Sie eine Sicherungssoftware, die ein hohes Maß an Datensicherheit bietet, damit Ihre Daten vor Hackern und anderen Bedrohungen geschützt sind. Erschwinglichkeit: Bei der Auswahl von Sicherungssoftwaretechnologien für Ihr mobiles Gerät wird die Erschwinglichkeit immer eine wichtige Rolle spielen. Schließlich wollen Sie nicht mehr ausgeben, als Sie für die Sicherheit Ihrer Daten benötigen. Es gibt viele verschiedene Speicherlösungen auf dem Markt, vergleichen Sie also unbedingt die Preise, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.

Unabhängig davon, für welche Sicherungssoftware Sie sich entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihre Daten regelmäßig sichern. So sollten Sie beispielsweise Ihre Datenbank einmal pro Woche oder einmal im Monat sichern. Und wenn Sie sehr viele Daten haben, sollten Sie sie zur Sicherheit an mehreren Orten speichern.

Sicherungsarten

Es gibt zwei Arten von Sicherungstechnologien: Vollsicherung und inkrementelle Sicherung. Bei einer vollständigen Sicherung werden alle Dateien in den angegebenen Verzeichnissen kopiert, unabhängig davon, wann sie zuletzt geändert wurden. Bei einer inkrementellen Sicherung werden nur die Dateien kopiert, die sich seit der letzten Sicherung (Vollsicherung oder inkrementelle Sicherung) geändert haben.

Die Wahl der Sicherungsart hängt davon ab, wie oft sich die Dateien ändern und wie viel Zeit Sie für die Sicherung aufwenden möchten. Wenn sich die Dateien nur selten ändern, ist eine Vollsicherung, gefolgt von inkrementellen Sicherungen, wahrscheinlich der beste Ansatz. Auf diese Weise müssen Sie nur einmal eine vollständige Sicherung durchführen, und die inkrementellen Sicherungen sind viel schneller.

Wenn sich die Dateien häufig ändern, ist eine inkrementelle Sicherung, gefolgt von einer vollständigen Sicherung, wahrscheinlich die beste Lösung. Auf diese Weise müssen Sie nicht so oft eine vollständige Sicherung durchführen, und die inkrementellen Sicherungen sind viel schneller. Sie können die beiden Ansätze auch kombinieren: eine vollständige Sicherung gefolgt von einer Reihe inkrementeller Sicherungen. Dies ist ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Differenzielle Sicherung: Bei einer differenziellen Sicherung werden nur die Daten kopiert, die sich seit der letzten vollständigen Sicherung geändert haben. Diese Art der Sicherung liegt in Bezug auf Geschwindigkeit, Kosten und Vollständigkeit zwischen einer Vollsicherung und einer inkrementellen Sicherung.

Wie man die richtige Backup-Option auswählt

Bei der Wahl der richtigen Backup-Option sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Kapazität, Sicherungsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Preis sind einige wichtige Faktoren, die es zu beachten gilt. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl des richtigen Sicherungsprozesses für Ihre Bedürfnisse helfen.

Bestimmen Sie Ihren Kapazitätsbedarf. Wie viele Daten müssen Sie sichern? Benötigen Sie eine vollständige Sicherung aller Ihrer Daten oder nur eines Teils davon? Wenn Sie nur eine kleine Datenmenge sichern müssen, können Sie möglicherweise mit einem kleineren, weniger teuren Sicherungsprozess auskommen. Berücksichtigen Sie die Backup-Geschwindigkeit. Wie schnell müssen Ihre Backups sein? Wenn Sie eine große Datenmenge sichern müssen, brauchen Sie eine Sicherungsoption, die diese Datenmenge schnell verarbeiten kann.

Verlässlichkeit ist wichtig. Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Sicherungsprozess zuverlässig ist und Ihre Daten sicher sind. Achten Sie auf Sicherungsoptionen, die regelmäßige Aktualisierungen und Backups anbieten, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Sie sollten ein zuverlässiges Datenverwaltungssystem verwenden. Auch der Preis ist ein wichtiger Faktor, den Sie berücksichtigen sollten. Sie wollen nicht mehr Geld als nötig für eine Datensicherungslösung ausgeben, aber Sie wollen auch nicht auf Qualität und Zuverlässigkeit verzichten. Suchen Sie nach Sicherungsoptionen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Fazit

Bei einer Datensicherung werden Kopien der Daten erstellt, so dass die Originaldaten im Falle eines Verlusts oder einer Beschädigung mit Hilfe dieser zusätzlichen Kopien wiederhergestellt werden können. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Datensicherung durchzuführen, und die beste Methode für Sie hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Alle Datensicherungsmethoden haben jedoch eines gemeinsam: Sie erstellen zusätzliche Kopien Ihrer Daten, damit Sie Ihre Dateien wiederherstellen können, wenn etwas schief geht. Die Datenverwaltung ist also für alle Unternehmen unerlässlich.

Сerstellen Sie Ihre Anwendungen mit no-code app builder AppMaster erstellen, brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihre Daten zu machen, denn AppMaster erstellt ein Backup, bevor eine neue Version Ihrer Anwendung in der Cloud veröffentlicht wird. In unvorhergesehenen Situationen sind Ihre Daten sicher und Sie können sie jederzeit wiederherstellen.