"Wat is een back-up?" is een vraag die vaak wordt gesteld door computer- en mobiele gebruikers. Veel bedrijven en organisaties hebben ook back-ups nodig. Er zijn veel verschillende soorten back-upsystemen beschikbaar, en het antwoord op deze vraag kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften. In het algemeen is een back-up echter een kopie van belangrijke gegevens die kan worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te herstellen als ze verloren gaan of beschadigd raken.

Er zijn veel verschillende redenen waarom iemand een back-up van zijn gegevens zou willen maken. Als iemand bijvoorbeeld veel belangrijke gegevens op zijn computer heeft staan, kan hij een back-up willen maken voor het geval zijn computer crasht en hij al zijn gegevens verliest. Ook als iemand zich zorgen maakt over een virus dat zijn computer infecteert, kan hij een back-up maken om zijn gegevens te herstellen als zijn computer geïnfecteerd raakt.

Het belang van gegevensback-up

In de wereld van vandaag zijn gegevens alles. Hierdoor kunnen bedrijven functioneren en groeien. En hoewel het belangrijk is om gegevens te hebben, is het net zo belangrijk om een back-up plan te hebben.

Ten eerste helpt het om uw gegevens te beschermen in het geval van een hardwarestoring. Als de harde schijf uitvalt of uw computer beschadigd raakt, kunt u al uw gegevens verliezen als u geen back-up hebt. Het wordt dus gebruikt om gegevens te herstellen.

Ten tweede, als het gaat om uw computer, is het belangrijk voor gebruikers om een back-up software te hebben in geval van een software storing. Back-ups kunnen u veel tijd en frustratie besparen doordat u uw bestanden en gegevens kunt herstellen in geval van een softwarecrash.

Ten derde kunnen natuurrampen op elk moment en zonder waarschuwing toeslaan. Daarom is het zo belangrijk om een software back-up te hebben. In het geval van een natuurramp zal de back-up database u veel geld besparen. Wacht niet tot het te laat is om te plannen voor een natuurramp.

Ten vierde kan een menselijke fout, zoals het per ongeluk verwijderen van een bestand, uw belangrijke gegevens wissen. Gegevens kunnen beschadigd raken. Ze kunnen beschadigd en onbruikbaar worden, zelfs als u nooit een bestand verliest. Dit kan gebeuren door softwarefouten, hardwarefouten of zelfs menselijke fouten. Daarom is een back-up software en database van vitaal belang om ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd veilig zijn.

Ten vijfde kunnen gegevens worden gestolen. Hackers zijn altijd op zoek naar manieren om gegevens te stelen en worden steeds geraffineerder. Als uw gegevens onversleuteld en onbeschermd zijn, kunnen ze binnen enkele seconden worden gestolen. Kies dus een veilige back-upsoftware om gegevens te herstellen.

Ten zesde helpt het uw gegevens te beschermen in geval van een stroomstoring.

U kunt op verschillende manieren een back-up van uw gegevens maken. U kunt een back-up van uw gegevens maken op een externe harde schijf, een cloudopslagdienst, een netwerkgebonden opslagapparaat of een tapedrive. Bovendien kunt u uw gegevens ook op een cd, een dvd of een Blu-ray-schijf opslaan. U kunt zelfs een back-up maken op een USB-stick.

Het belangrijkste is dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens. U moet ten minste eenmaal per week een back-up maken en indien mogelijk vaker. Hoe vaker u een back-up maakt van uw gegevens, hoe groter de kans dat u de gegevens kunt herstellen in geval van een storing.

Van welke gegevens moet een back-up worden gemaakt en hoe vaak?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien de frequentie en het type gegevensback-up variëren naargelang het individuele bedrijf en zijn behoeften. Er zijn echter enkele algemene richtlijnen die bedrijven kunnen volgen om ervoor te zorgen dat hun gegevens goed worden beschermd.

Ten eerste is het belangrijk om te bepalen welke gegevens het meest kritisch zijn voor het bedrijf en waarvan regelmatig een back-up moet worden gemaakt. Dit zijn financiële, klant- en andere gegevens die bij verlies onvervangbaar zijn. Van deze gegevens moet ten minste wekelijks en bij voorkeur dagelijks een back-up worden gemaakt. Mogelijk is een volledige back-up nodig.

Naast kritieke gegevens moeten bedrijven ook overwegen een back-up te maken van regelmatig gebruikte of geraadpleegde gegevens. Denk hierbij aan belangrijke documenten, e-mailarchieven en websitebestanden. Van deze gegevens hoeft niet zo vaak een back-up te worden gemaakt als van kritieke gegevens, maar wekelijkse of maandelijkse back-ups worden aanbevolen. Verschillende back-up software kan dit doen.

Ten slotte moeten bedrijven een plan hebben voor het maken van back-ups van gegevens bij een ramp. Dit kan inhouden dat back-ups off-site of in de cloud worden opgeslagen, zodat ze zelfs toegankelijk zijn als de primaire gegevens verloren gaan.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat hun gegevens goed worden beschermd en kunnen worden hersteld in geval van verlies.

Lokale back-up vs. cloudopslag

Nu de wereld steeds meer overgaat op cloud-gebaseerde oplossingen voor gegevensopslag, is er een voortdurend debat gaande over de relatieve verdiensten van lokale back-up versus cloud-opslag. Hier bekijken we de belangrijkste overwegingen voor elke optie om u te helpen beslissen wat de beste oplossing voor uw behoeften is.

Lokale back-up

Het belangrijkste voordeel van een lokale back-upoplossing is dat gebruikers volledige controle hebben over hun gegevens. U kunt ze opslaan waar u maar wilt, en u bent niet afhankelijk van een internetverbinding om toegang te krijgen. Dit kan belangrijk zijn als u in een gebied woont met een onregelmatige internetverbinding of als u er zeker van wilt zijn dat uw gegevens toegankelijk zijn, zelfs als de stroom uitvalt.

Een ander voordeel van lokale back-ups is dat ze sneller kunnen zijn dan back-ups in de cloud, omdat de internetsnelheid u niet beperkt. En als u een back-up maakt van grote hoeveelheden gegevens, kan lokale back-up kosteneffectiever zijn dan cloud-opslag omdat u niet hoeft te betalen voor de overdracht van gegevens naar het datacenter. Een volledige back-up is dus nuttig.

Cloudopslag

Het belangrijkste voordeel van cloud-opslag is dat het handig en gemakkelijk te gebruiken is. Gebruikers hebben overal toegang tot hun gegevens en hoeven zich geen zorgen te maken over gegevensverlies als de computer crasht. Cloud-opslag is ook veiliger dan lokale back-up, omdat uw gegevens off-site worden opgeslagen in een datacenter en meestal worden versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, zelfs als uw computer wordt gehackt of gestolen. Een ander voordeel van cloud-opslag is dat het schaalbaar is - u kunt uw opslagcapaciteit gemakkelijk vergroten of verkleinen als dat nodig is. En als u meerdere apparaten hebt, hebt u meestal vanaf alle apparaten toegang tot uw database.

Bron giphy.com

Dus, wat is de back-up software voor u? Lokale back-up of cloudopslag? Het antwoord hangt af van uw behoeften. Een lokale back-up is een goede optie als u volledige controle over uw gegevens wilt en het niet erg vindt om het zelf te beheren. Maar cloudopslag is de manier om te gaan als u gemak en veiligheid wilt.

Back-upopslag voor mobiele apparaten

Vroeger sloegen mensen hun gegevens op de harde schijf van hun computer op. Maar nu, met de opkomst van mobiele apparaten, slaan mensen steeds meer gegevens op hun smartphones en tablets op. En net als bij een computer is het belangrijk om een back-up plan te hebben voor je mobiele apparaat voor het geval er iets mee gebeurt.

Er zijn verschillende back-upsoftware om de gegevens op uw mobiele apparaat te back-uppen. Eén manier is het gebruik van een cloudopslagdienst zoals iCloud of Google Drive. Met deze diensten worden uw gegevens opgeslagen op externe servers en zijn ze overal toegankelijk. Een andere manier om een back-up van uw gegevens te maken is het gebruik van een fysiek opslagapparaat, zoals een externe harde schijf of een USB-stick.

Hier zijn een paar dingen om te overwegen bij het kiezen van back-up opslagtechnologieën voor uw mobiele apparaat:

Gebruiksgemak : Een belangrijke overweging is hoe gemakkelijk de back-upsoftware te gebruiken is. U wilt immers niet urenlang moeten uitzoeken hoe u een back-up van uw gegevens moet maken. Zoek naar een gebruiksvriendelijke oplossing die niet te veel van uw tijd in beslag neemt.

: Een belangrijke overweging is hoe gemakkelijk de back-upsoftware te gebruiken is. U wilt immers niet urenlang moeten uitzoeken hoe u een back-up van uw gegevens moet maken. Zoek naar een gebruiksvriendelijke oplossing die niet te veel van uw tijd in beslag neemt. Compatibiliteit : Je moet er ook voor zorgen dat de back-upsoftware die je kiest compatibel is met je mobiele apparaat. Anders kunt u het misschien niet gebruiken of ondervindt u compatibiliteitsproblemen. Controleer de compatibiliteit van de oplossing voordat u een definitieve beslissing neemt.

: Je moet er ook voor zorgen dat de back-upsoftware die je kiest compatibel is met je mobiele apparaat. Anders kunt u het misschien niet gebruiken of ondervindt u compatibiliteitsproblemen. Controleer de compatibiliteit van de oplossing voordat u een definitieve beslissing neemt. Automatische back-up : De beste back-upsoftware maakt regelmatig automatisch een back-up van uw mobiele apparaat, zodat u er niet aan hoeft te denken om het zelf te doen.

: De beste back-upsoftware maakt regelmatig automatisch een back-up van uw mobiele apparaat, zodat u er niet aan hoeft te denken om het zelf te doen. Veiligheid : Als het om uw gegevens gaat, is veiligheid altijd een topprioriteit. Zorg ervoor dat u een back-up software kiest die een hoog niveau van gegevensbeveiliging biedt om uw gegevens te beschermen tegen hackers en andere bedreigingen.

: Als het om uw gegevens gaat, is veiligheid altijd een topprioriteit. Zorg ervoor dat u een back-up software kiest die een hoog niveau van gegevensbeveiliging biedt om uw gegevens te beschermen tegen hackers en andere bedreigingen. Betaalbaarheid: Bij het kiezen van back-up software technologieën voor uw mobiele apparaat, zal betaalbaarheid altijd een belangrijke overweging zijn. U wilt immers niet meer uitgeven dan nodig is om uw gegevens veilig te houden. Er zijn veel verschillende opslagoplossingen op de markt, dus vergelijk de prijzen voordat u een definitieve beslissing neemt.

Welke back-upsoftware u ook kiest, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens. U kunt bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand een back-up van uw database maken. En als u veel gegevens hebt, kunt u overwegen deze voor de zekerheid op meerdere locaties op te slaan.

Soorten back-ups

Er zijn twee soorten back-uptechnologieën: volledige back-up en incrementele. Een volledige back-up kopieert alle bestanden in de opgegeven mappen, ongeacht wanneer ze voor het laatst zijn gewijzigd. Een incrementele back-up kopieert alleen de bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste back-up, of deze nu volledig of incrementeel is.

De keuze van het type back-up hangt af van hoe vaak de bestanden veranderen en hoeveel tijd u aan de back-up wilt besteden. Als de bestanden zelden veranderen, is een volledige back-up gevolgd door incrementele back-ups waarschijnlijk de beste aanpak. Op die manier hoeft u maar één keer een volledige back-up te maken, en zullen de incrementele back-ups veel sneller gaan.

Als de bestanden vaak veranderen, is een incrementele back-up gevolgd door een volledige back-up waarschijnlijk de beste aanpak. Zo hoeft u minder vaak een volledige back-up te maken, en zullen de incrementele back-ups veel sneller gaan. U kunt de twee benaderingen ook combineren: een volledige back-up gevolgd door een reeks incrementele back-ups. Dit is een goed compromis tussen snelheid en betrouwbaarheid.

Differentiële back-up: een differentiële back-up kopieert alleen de gegevens die zijn gewijzigd sinds de laatste volledige back-up. Dit type back-up zit qua snelheid, kosten en volledigheid tussen een volledige back-up en een incrementele back-up in.

Hoe kiest u de juiste back-upoptie?

Bij het kiezen van de juiste back-upoptie zijn veel factoren van belang. Capaciteit, back-up snelheid, betrouwbaarheid en prijs zijn enkele belangrijke factoren om in gedachten te houden. Hier volgen enkele tips om u te helpen het juiste back-upproces voor uw behoeften te kiezen.

Bepaal uw capaciteitsbehoeften. Hoeveel gegevens moet u back-uppen? Hebt u een volledige back-up van al uw gegevens nodig of slechts een deel ervan? Als u slechts een kleine hoeveelheid gegevens hoeft te back-uppen, kunt u wellicht volstaan met een kleiner en goedkoper back-upproces. Denk aan de snelheid van de back-up. Hoe snel moeten uw back-ups zijn? Als u veel gegevens moet back-uppen, hebt u een back-upoptie nodig die die hoeveelheid gegevens snel kan verwerken.

Betrouwbaarheid is belangrijk. U wilt er zeker van zijn dat uw back-upproces betrouwbaar is en dat uw gegevens veilig zijn. Zoek naar back-upopties die regelmatige updates en back-ups bieden om de veiligheid van de gegevens te garanderen. U moet een betrouwbaar gegevensbeheersysteem gebruiken. De prijs is ook een belangrijke factor om te overwegen. U wilt niet meer uitgeven aan een back-upoptie dan nodig is, maar u wilt ook niet inleveren op kwaliteit of betrouwbaarheid. Zoek naar back-upopties die een goede waarde bieden voor de prijs.

Conclusie

Een gegevensback-up is het maken van kopieën van de gegevens, zodat de oorspronkelijke gegevens met behulp van deze extra kopieën kunnen worden hersteld als ze verloren gaan of beschadigd raken. Er zijn veel verschillende manieren om een gegevensback-up uit te voeren, en de beste methode voor u zal afhangen van uw behoeften. Alle methoden voor gegevensback-up hebben echter één ding gemeen: ze maken extra kopieën van uw gegevens, zodat u uw bestanden kunt herstellen als er iets misgaat. Gegevensbeheer is dus van vitaal belang voor alle bedrijven.

Als u uw applicaties maakt met behulp van no-code app builder AppMaster, hoeft u zich geen zorgen te maken over uw gegevens, omdat AppMaster een back-up maakt voordat u een nieuwe versie van uw applicatie naar de cloud publiceert. In geval van onvoorziene situaties zijn uw gegevens veilig en kunt u ze altijd herstellen.