" ما هو النسخ الاحتياطي ؟" هو سؤال يطرحه غالبًا مستخدمو الكمبيوتر والجوّال. تتطلب العديد من الشركات والمؤسسات أيضًا نسخًا احتياطية. هناك العديد من الأنواع المختلفة لأنظمة النسخ الاحتياطي المتاحة ، ويمكن أن تختلف الإجابة على هذا السؤال حسب احتياجات الفرد. ومع ذلك ، بشكل عام ، النسخة الاحتياطية هي نسخة من البيانات المهمة التي يمكن استخدامها لاستعادة البيانات الأصلية في حالة فقدها أو تلفها.

هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء رغبة شخص ما في إنشاء نسخة احتياطية من بياناته. على سبيل المثال ، إذا كان لدى شخص ما الكثير من البيانات المهمة على جهاز الكمبيوتر الخاص به ، فقد يرغب في إنشاء نسخة احتياطية في حالة تعطل جهاز الكمبيوتر وفقد جميع بياناته. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان شخص ما قلقًا بشأن فيروس يصيب جهاز الكمبيوتر الخاص به ، فيمكنه إنشاء نسخة احتياطية لاستعادة بياناته إذا أصيب جهاز الكمبيوتر الخاص به.

أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات

في عالم اليوم ، البيانات هي كل شيء. إنه ما يسمح للشركات بالعمل والنمو. وعلى الرغم من أهمية الحصول على البيانات ، إلا أنه من المهم أيضًا أن يكون لديك خطة نسخ احتياطي.

أولاً ، يساعد على حماية بياناتك في حالة حدوث عطل في الأجهزة. إذا فشل محرك الأقراص الثابتة للمستخدمين أو تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتلف ، فقد يفقد المستخدمون جميع بياناتك إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية. لذلك ، يتم استخدامه لاستعادة البيانات.

ثانيًا ، عندما يتعلق الأمر بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فمن المهم أن يكون لدى المستخدمين برنامج نسخ احتياطي في حالة فشل البرنامج. يمكن أن توفر لك النسخ الاحتياطية الكثير من الوقت والإحباط من خلال السماح لك باستعادة ملفاتك وبياناتك في حالة تعطل البرنامج.

ثالثًا ، يمكن أن تحدث الكوارث الطبيعية في أي وقت ودون سابق إنذار. لهذا السبب من المهم جدًا أن يكون لديك برنامج نسخ احتياطي للبيانات. في حالة وقوع كارثة طبيعية ، ستوفر لك قاعدة البيانات الاحتياطية الكثير من المال. من فضلك لا تنتظر حتى فوات الأوان للتخطيط لكارثة طبيعية.

رابعًا ، يمكن لخطأ بشري ، مثل حذف ملف عن طريق الخطأ ، أن يمحو بياناتك المهمة. يمكن أن تتلف البيانات. يمكن أن يصبح تالفًا وغير قابل للاستخدام حتى إذا لم تفقد ملفًا مطلقًا. يمكن أن يحدث هذا بسبب مواطن الخلل في البرامج أو فشل الأجهزة أو حتى خطأ بشري. لهذا السبب يعد برنامج النسخ الاحتياطي وقاعدة البيانات أمرًا حيويًا لضمان أمان بياناتك دائمًا.

خامسًا ، يمكن سرقة البيانات. يبحث المتسللون دائمًا عن طرق لسرقة البيانات ويزدادون تعقيدًا بمرور الوقت. إذا كانت بياناتك غير مشفرة وغير محمية ، فقد تتم سرقتها في غضون ثوانٍ. لذلك ، اختر برنامج نسخ احتياطي آمنًا لاستعادة البيانات.

سادساً ، يساعد على حماية بياناتك في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

مجموعة متنوعة من الأساليب قد النسخ الاحتياطي لبياناتك. يمكنك نسخ بياناتك احتياطيًا إلى محرك أقراص ثابت خارجي ، أو خدمة تخزين سحابية ، أو جهاز تخزين متصل بالشبكة ، أو محرك أشرطة. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك على قرص مضغوط أو قرص DVD أو قرص Blu-ray. يمكنك أيضًا نسخ بياناتك احتياطيًا إلى محرك أقراص فلاش USB.

أهم شيء هو التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك بانتظام. يجب عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ومرات أكثر إن أمكن. كلما قمت بنسخ بياناتك احتياطيًا ، زاد احتمال قدرتك على استعادة البيانات في حالة حدوث فشل.

ما هي البيانات التي يجب نسخها احتياطيًا وكم مرة؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال ، حيث إن تواتر ونوع النسخ الاحتياطي للبيانات سيختلفان تبعًا للعمل الفردي واحتياجاته. ومع ذلك ، هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن للشركات اتباعها لضمان حماية بياناتها بشكل صحيح.

أولاً ، من المهم تحديد البيانات الأكثر أهمية للأعمال والتي تحتاج إلى نسخ احتياطي بشكل منتظم. سيشمل هذا عادةً البيانات المالية وبيانات العملاء والبيانات الأخرى التي يمكن اعتبارها غير قابلة للاستبدال في حالة فقدها. يجب عمل نسخة احتياطية من هذه البيانات أسبوعيًا على الأقل ويفضل أن يكون ذلك يوميًا. قد تحتاج إلى نسخة احتياطية كاملة.

بالإضافة إلى البيانات الهامة ، يجب على الشركات أيضًا التفكير في إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات يتم استخدامها أو الوصول إليها بانتظام. يمكن أن يشمل ذلك المستندات المهمة وأرشيفات البريد الإلكتروني وملفات مواقع الويب. لا تحتاج هذه البيانات إلى النسخ الاحتياطي بشكل متكرر مثل البيانات الهامة ، ولكن يوصى بالنسخ الاحتياطي الأسبوعي أو الشهري. يمكن للعديد من برامج النسخ الاحتياطي القيام بذلك.

أخيرًا ، يجب أن يكون لدى الشركات خطة لعمل نسخة احتياطية من البيانات في حالة وقوع كارثة. يمكن أن يشمل ذلك تخزين النسخ الاحتياطية خارج الموقع أو في السحابة ليتم الوصول إليها حتى في حالة فقد البيانات الأساسية.

باتباع هذه الإرشادات ، يمكن للمستخدمين التأكد من حماية بياناتهم بشكل صحيح ويمكن استردادها في حالة حدوث أي خسارة.

النسخ الاحتياطي المحلي مقابل التخزين السحابي

مع تحرك العالم بشكل متزايد نحو الحلول المستندة إلى السحابة لتخزين البيانات ، هناك نقاش مستمر حول المزايا النسبية للنسخ الاحتياطي المحلي مقابل التخزين السحابي. هنا ، نلقي نظرة على الاعتبارات الرئيسية لكل خيار لمساعدتك في تحديد الحل الأفضل لاحتياجاتك.

النسخ الاحتياطي المحلي

تتمثل الميزة الرئيسية لاستخدام حل النسخ الاحتياطي المحلي في أنه يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في بياناتهم. يمكنك تخزينه أينما تريد ، ولن تضطر إلى الاعتماد على اتصال بالإنترنت للوصول إليه. قد يكون هذا مهمًا إذا كنت تعيش في منطقة بها اتصال إنترنت متقطع أو إذا كنت تريد التأكد من إمكانية الوصول إلى بياناتك حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ميزة أخرى للنسخ الاحتياطي المحلي هي أنه يمكن أن يكون أسرع من النسخ الاحتياطي السحابي لأن سرعات الإنترنت لا تحدك. وإذا كنت تقوم بإجراء نسخ احتياطي لكميات كبيرة من البيانات ، فقد يكون النسخ الاحتياطي المحلي أكثر فعالية من حيث التكلفة من التخزين السحابي حيث لن تضطر إلى الدفع مقابل نقل البيانات إلى مركز البيانات. لذا ، فإن النسخ الاحتياطي الكامل مفيد.

سحابة التخزين

الميزة الرئيسية للتخزين السحابي هي أنها مريحة وسهلة الاستخدام. يمكن للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم من أي مكان ، ولا داعي للقلق بشأن فقد البيانات في حالة تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. التخزين السحابي هو أيضًا أكثر أمانًا من النسخ الاحتياطي المحلي حيث يتم تخزين بياناتك خارج الموقع في مركز البيانات وعادة ما يتم تشفيرها. هذا يعني أن بياناتك ستكون آمنة حتى لو تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاختراق أو السرقة. ميزة أخرى للتخزين السحابي هي أنه قابل للتطوير - يمكنك بسهولة زيادة أو تقليل سعة التخزين حسب الحاجة. وإذا كان لديك أجهزة متعددة ، فيمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بك من جميع الأجهزة.

المصدر giphy.com

إذن ، ما هو برنامج النسخ الاحتياطي المناسب لك؟ النسخ الاحتياطي المحلي أو التخزين السحابي؟ الجواب يعتمد على احتياجاتك. يعد النسخ الاحتياطي المحلي خيارًا جيدًا إذا كنت تريد التحكم الكامل في بياناتك ولا تمانع في متاعب إدارتها بنفسك. لكن التخزين السحابي هو السبيل للذهاب إذا كنت تريد الراحة والأمان.

تخزين النسخ الاحتياطي للأجهزة المحمولة

في الماضي ، اعتاد الناس على تخزين بياناتهم على محركات الأقراص الثابتة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. ولكن الآن ، مع ظهور الأجهزة المحمولة ، يقوم الأشخاص بتخزين المزيد والمزيد من البيانات على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية. ومثلما هو الحال مع الكمبيوتر ، من المهم أن يكون لديك خطة احتياطية لجهازك المحمول في حالة حدوث شيء له.

هناك العديد من برامج النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات احتياطيًا على جهازك المحمول. إحدى الطرق هي استخدام خدمة التخزين السحابي مثل iCloud أو Google Drive. باستخدام هذه الخدمات ، يتم تخزين معلوماتك على خوادم بعيدة ويمكن الوصول إليها من أي مكان. هناك طريقة أخرى لنسخ بياناتك احتياطيًا وهي استخدام جهاز تخزين مادي ، مثل محرك أقراص ثابت خارجي أو محرك أقراص فلاش USB.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار تقنيات تخزين النسخ الاحتياطي لجهازك المحمول:

سهولة الاستخدام : أحد الاعتبارات المهمة هو مدى سهولة استخدام برنامج النسخ الاحتياطي. بعد كل شيء ، لا تريد قضاء ساعات في معرفة كيفية عمل نسخة احتياطية من بياناتك. ابحث عن حل مصمم ليكون سهل الاستخدام ولن يستغرق الكثير من وقتك.

: أحد الاعتبارات المهمة هو مدى سهولة استخدام برنامج النسخ الاحتياطي. بعد كل شيء ، لا تريد قضاء ساعات في معرفة كيفية عمل نسخة احتياطية من بياناتك. ابحث عن حل مصمم ليكون سهل الاستخدام ولن يستغرق الكثير من وقتك. التوافق : ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن برنامج النسخ الاحتياطي الذي تختاره متوافق مع جهازك المحمول. وإلا ، فقد لا تتمكن من استخدامه أو تواجه مشكلات في التوافق. تأكد من التحقق من توافق الحل قبل اتخاذ قرارك النهائي.

: ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن برنامج النسخ الاحتياطي الذي تختاره متوافق مع جهازك المحمول. وإلا ، فقد لا تتمكن من استخدامه أو تواجه مشكلات في التوافق. تأكد من التحقق من توافق الحل قبل اتخاذ قرارك النهائي. النسخ الاحتياطي التلقائي : سيعمل أفضل برنامج نسخ احتياطي تلقائيًا على نسخ جهازك المحمول احتياطيًا بانتظام ، لذلك لن تضطر إلى تذكر القيام بذلك بنفسك.

: سيعمل أفضل برنامج نسخ احتياطي تلقائيًا على نسخ جهازك المحمول احتياطيًا بانتظام ، لذلك لن تضطر إلى تذكر القيام بذلك بنفسك. الأمان : عندما يتعلق الأمر ببياناتك ، ستكون السلامة دائمًا أولوية قصوى. تأكد من اختيار برنامج نسخ احتياطي يوفر مستوى عالٍ من أمان البيانات للحفاظ على بياناتك آمنة من المتسللين والتهديدات الأخرى.

: عندما يتعلق الأمر ببياناتك ، ستكون السلامة دائمًا أولوية قصوى. تأكد من اختيار برنامج نسخ احتياطي يوفر مستوى عالٍ من أمان البيانات للحفاظ على بياناتك آمنة من المتسللين والتهديدات الأخرى. القدرة على تحمل التكاليف : عند اختيار تقنيات برامج النسخ الاحتياطي لجهازك المحمول ، ستكون القدرة على تحمل التكاليف دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية. بعد كل شيء ، لا تريد أن تنفق أكثر مما تحتاج للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة. هناك العديد من حلول التخزين المختلفة في السوق ، لذا تأكد من مقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرارك النهائي.

أيًا كان برنامج النسخ الاحتياطي الذي تختاره ، فمن المهم التأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك بانتظام. على سبيل المثال ، قد ترغب في إجراء نسخ احتياطي لقاعدة البيانات الخاصة بك مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في الشهر. وإذا كان لديك الكثير من البيانات ، فقد تفكر في تخزينها في مواقع متعددة لتكون آمنة.

أنواع النسخ الاحتياطي

هناك نوعان من تقنيات النسخ الاحتياطي: النسخ الاحتياطي الكامل والتزايدي. تقوم النسخة الاحتياطية الكاملة بنسخ جميع الملفات الموجودة في الدلائل المحددة ، بغض النظر عن تاريخ آخر تعديل لها. النسخ الاحتياطي التزايدي ينسخ فقط تلك الملفات التي تم تغييرها منذ آخر نسخ احتياطي ، سواء كانت نسخ احتياطي كامل أو تزايدي.

يعتمد اختيار نوع النسخ الاحتياطي على عدد المرات التي تتغير فيها الملفات ومقدار الوقت الذي تريد أن تقضيه في النسخ الاحتياطي. إذا كانت الملفات نادراً ما تتغير ، فمن المحتمل أن يكون النسخ الاحتياطي الكامل متبوعًا بنسخ احتياطية تزايدي هو أفضل طريقة. بهذه الطريقة ، ما عليك سوى عمل نسخة احتياطية كاملة مرة واحدة ، وستكون النسخ الاحتياطية المتزايدة أسرع بكثير.

إذا تغيرت الملفات بشكل متكرر ، فمن المحتمل أن يكون النسخ الاحتياطي التزايدي متبوعًا بنسخة احتياطية كاملة هو أفضل طريقة. بهذه الطريقة ، لن تضطر إلى عمل نسخة احتياطية كاملة كما هو الحال في كثير من الأحيان ، وستكون النسخ الاحتياطية المتزايدة أسرع بكثير. يمكنك أيضًا الجمع بين الطريقتين: نسخة احتياطية كاملة متبوعة بسلسلة من النسخ الاحتياطية المتزايدة. هذا حل وسط جيد بين السرعة والموثوقية.

النسخ الاحتياطي التفاضلي: النسخ الاحتياطي التفاضلي ينسخ فقط البيانات التي تغيرت منذ آخر نسخ احتياطي كامل. يقع هذا النوع من النسخ الاحتياطي بين نسخة احتياطية كاملة ونسخة احتياطية تزايدي من حيث السرعة والتكلفة والاكتمال.

كيفية اختيار خيار النسخ الاحتياطي الصحيح

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار خيار النسخ الاحتياطي الصحيح. تعد السعة وسرعة النسخ الاحتياطي والموثوقية والسعر بعض العوامل المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في اختيار عملية النسخ الاحتياطي المناسبة لاحتياجاتك.

تحديد احتياجات السعة الخاصة بك. ما مقدار البيانات التي تحتاجها للنسخ الاحتياطي؟ هل تحتاج إلى نسخة احتياطية كاملة لجميع بياناتك أو بعضها فقط؟ إذا كنت تحتاج فقط إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كمية صغيرة من البيانات ، فقد تتمكن من التخلص من عملية نسخ احتياطي أصغر وأقل تكلفة. ضع في اعتبارك سرعة النسخ الاحتياطي. ما مدى السرعة التي تحتاجها أن تكون النسخ الاحتياطية الخاصة بك؟ إذا كان لديك الكثير من البيانات للنسخ الاحتياطي ، فستحتاج إلى خيار نسخ احتياطي يمكنه التعامل بسرعة مع هذا المقدار من البيانات.

الموثوقية مهمة. تريد التأكد من أن عملية النسخ الاحتياطي موثوقة وأن بياناتك آمنة. ابحث عن خيارات النسخ الاحتياطي التي توفر تحديثات ونسخًا احتياطية منتظمة لضمان أمان البيانات. يجب عليك استخدام نظام موثوق لإدارة البيانات. السعر أيضًا عامل مهم يجب مراعاته. لا تريد أن تنفق أكثر مما يجب على خيار النسخ الاحتياطي ، لكنك أيضًا لا تريد التضحية بالجودة أو الموثوقية. ابحث عن خيارات النسخ الاحتياطي التي تقدم قيمة جيدة للسعر.

استنتاج

يقوم النسخ الاحتياطي للبيانات بإنشاء نسخ من البيانات بحيث يمكن استعادة البيانات الأصلية باستخدام هذه النسخ الإضافية في حالة فقدها أو تلفها. هناك العديد من الطرق المختلفة لإجراء نسخ احتياطي للبيانات ، وستعتمد أفضل طريقة لك على احتياجاتك. ومع ذلك ، تشترك جميع طرق النسخ الاحتياطي للبيانات في شيء واحد: فهي تنشئ نسخًا إضافية من بياناتك حتى تتمكن من استعادة ملفاتك إذا حدث خطأ ما. لذلك ، تعد إدارة البيانات أمرًا حيويًا لجميع الشركات.

عند إنشاء تطبيقاتك باستخدام AppMaster منشئ التطبيقات no-code ، لا داعي للقلق بشأن بياناتك ، حيث يقوم AppMaster بعمل نسخة احتياطية قبل نشر إصدار جديد من تطبيقك على السحابة. في حالة حدوث مواقف غير متوقعة ، ستكون بياناتك آمنة ويمكنك دائمًا استعادتها.