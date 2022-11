"O que é cópia de segurança?" é uma pergunta que é frequentemente feita por utilizadores de computadores e telemóveis. Muitas empresas e organizações também necessitam de cópias de segurança. Há muitos tipos diferentes de sistemas de backup disponíveis, e a resposta a esta pergunta pode variar dependendo das necessidades individuais. No entanto, em geral, uma cópia de segurança é uma cópia de dados importantes que pode ser utilizada para restaurar os dados originais se perdidos ou corrompidos.

Há muitas razões diferentes para que alguém possa querer criar uma cópia de segurança dos seus dados. Por exemplo, se alguém tiver muitos dados importantes no seu computador, pode querer criar uma cópia de segurança no caso do seu computador falhar, e perder todos os seus dados. Além disso, se alguém estiver preocupado com um vírus que infecte o seu computador, pode criar uma cópia de segurança para restaurar os seus dados se o seu computador ficar infectado.

A importância da cópia de segurança de dados

No mundo de hoje, os dados são tudo. É o que permite que as empresas funcionem e cresçam. E embora seja importante ter dados, é igualmente importante ter um plano de apoio.

Primeiro, ajuda a proteger os seus dados no caso de uma falha de hardware. Se o disco rígido dos utilizadores falhar ou o seu computador for danificado, os utilizadores podem perder todos os seus dados se não tiver uma cópia de segurança. Por isso, é utilizado para restaurar dados.

Em segundo lugar, quando se trata do seu computador, é importante que os utilizadores disponham de um software de cópia de segurança em caso de falha de software. As cópias de segurança podem poupar-lhe muito tempo e frustração, permitindo-lhe restaurar os seus ficheiros e dados no caso de uma falha de software.

Terceiro, as catástrofes naturais podem ocorrer em qualquer altura e sem aviso prévio. É por isso que é tão importante ter um software de cópia de segurança de dados instalado. No caso de uma catástrofe natural, a base de dados de cópia de segurança poupar-lhe-á muito dinheiro. Por favor, não espere até ser demasiado tarde para planear uma catástrofe natural.

Em quarto lugar, um erro humano, como apagar acidentalmente um ficheiro, pode apagar os seus dados importantes. Os dados podem ser corrompidos. Podem tornar-se corrompidos e inutilizáveis, mesmo que nunca se perca um ficheiro. Isto pode acontecer devido a falhas de software, falhas de hardware, ou mesmo erro humano. É por isso que um software de backup e uma base de dados são vitais para garantir que os seus dados estão sempre seguros.

Em quinto lugar, os dados podem ser roubados. Os hackers estão sempre à procura de formas de roubar dados e estão a ficar mais sofisticados com o tempo. Se os seus dados não estiverem encriptados e desprotegidos, podem ser roubados em questão de segundos. Por isso, escolha um software de backup seguro para restaurar os dados.

Em sexto lugar, ajuda a proteger os seus dados no caso de uma falha de energia.

Uma variedade de métodos pode fazer uma cópia de segurança dos seus dados. Pode fazer o backup dos seus dados para um disco rígido externo, um serviço de armazenamento em nuvem, um dispositivo de armazenamento ligado à rede, ou uma unidade de fita adesiva. Além disso, também pode fazer o backup dos seus dados para um CD, um DVD, ou um disco Blu-ray. Pode até fazer o backup dos seus dados para uma unidade flash USB.

O mais importante é assegurar-se de que efectua regularmente cópias de segurança dos seus dados. Deve fazer cópias de segurança dos seus dados pelo menos uma vez por semana e com maior frequência, se possível. Quanto mais vezes fizer cópias de segurança dos seus dados, maior a probabilidade de poder restaurar os dados em caso de falha.

Que dados devem ser armazenados e com que frequência?

Não existe uma resposta única para esta pergunta, uma vez que a frequência e o tipo de cópia de segurança dos dados variará dependendo do negócio individual e das suas necessidades. Contudo, existem algumas orientações gerais que as empresas podem seguir para assegurar que os seus dados sejam devidamente protegidos.

Em primeiro lugar, é importante identificar quais os dados que são mais críticos para a empresa e que precisam de ser regularmente armazenados. Isto incluirá normalmente dados financeiros, de clientes, e outros dados que seriam considerados insubstituíveis se perdidos. Estes dados devem ser armazenados pelo menos semanalmente e de preferência diariamente. Poderá necessitar de uma cópia de segurança completa.

Para além dos dados críticos, as empresas devem também considerar a possibilidade de efectuar o backup de quaisquer dados regularmente utilizados ou acedidos. Isto poderia incluir documentos importantes, arquivos de correio electrónico, e ficheiros de sítios web. Estes dados não precisam de ser armazenados com tanta frequência como os dados críticos, mas recomenda-se a realização de cópias de segurança semanais ou mensais. Vários programas de cópia de segurança podem fazê-lo.

Finalmente, as empresas devem ter um plano para efectuar o backup de dados num desastre. Isto poderia incluir o armazenamento de cópias de segurança fora do local ou na nuvem para serem acedidas, mesmo que os dados primários se percam.

Seguindo estas directrizes, os utilizadores podem garantir que os seus dados são devidamente protegidos e podem ser recuperados em caso de qualquer perda.

Backup local vs. armazenamento em nuvem

À medida que o mundo avança cada vez mais para soluções baseadas na nuvem para o armazenamento de dados, há um debate contínuo sobre os méritos relativos do backup local versus o armazenamento em nuvem. Aqui, analisamos as considerações chave para cada opção para o ajudar a decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades.

Cópia de segurança local

A principal vantagem de utilizar uma solução de backup local é que dá aos utilizadores um controlo completo sobre os seus dados. Pode armazená-los onde quiser, e não tem de depender de uma ligação à Internet para aceder aos mesmos. Isto pode ser importante se viver numa área com uma ligação à Internet com manchas ou se quiser ter a certeza de que os seus dados estão acessíveis mesmo que a energia se esgote.

Outra vantagem do backup local é que pode ser mais rápido do que o backup em nuvem, uma vez que as velocidades da Internet não o limitam. E se estiver a fazer o backup de grandes quantidades de dados, o backup local pode ser mais económico do que o armazenamento em nuvem, uma vez que não terá de pagar pela transferência de dados para o centro de dados. Por isso, uma cópia de segurança completa é útil.

Armazenamento em nuvem

A principal vantagem do armazenamento em nuvem é que é conveniente e fácil de usar. Os utilizadores podem aceder aos seus dados a partir de qualquer lugar, e os utilizadores não têm de se preocupar com a perda de dados se o seu computador falhar. O armazenamento em nuvem é também mais seguro do que o backup local, uma vez que os seus dados são armazenados fora do local num centro de dados e são tipicamente encriptados. Isto significa que os seus dados estarão seguros mesmo que o seu computador seja pirateado ou roubado. Outra vantagem do armazenamento em nuvem é que é escalável - pode facilmente aumentar ou diminuir a sua capacidade de armazenamento, conforme necessário. E se tiver vários dispositivos, pode tipicamente aceder à sua base de dados a partir de todos eles.

Fonte giphy.com

Então, qual é o software de apoio para si? Backup local ou armazenamento em nuvem? A resposta depende das suas necessidades. Uma cópia de segurança local é uma boa opção se quiser um controlo completo sobre os seus dados e não se preocupe com o incómodo de os gerir você mesmo. Mas o armazenamento em nuvem é o caminho a seguir se quiser conveniência e segurança.

Armazenamento de cópias de segurança para dispositivos móveis

No passado, as pessoas costumavam armazenar os seus dados nos discos rígidos dos seus computadores. Mas agora, com o aumento dos dispositivos móveis, as pessoas armazenam cada vez mais dados nos seus smartphones e tablets. E, tal como com um computador, é importante ter um plano de backup para o seu dispositivo móvel, no caso de lhe acontecer alguma coisa.

Existem vários softwares de backup para fazer o backup dos dados no seu dispositivo móvel. Uma forma é utilizar um serviço de armazenamento em nuvem como o iCloud ou o Google Drive. Com estes serviços, a sua informação é armazenada em servidores remotos e pode ser acedida a partir de qualquer lugar. Outra forma de fazer o backup dos seus dados é utilizar um dispositivo de armazenamento físico, tal como um disco rígido externo ou uma unidade flash USB.

Aqui estão algumas coisas a considerar ao escolher tecnologias de armazenamento de cópias de segurança para o seu dispositivo móvel:

Facilidade de utilização : Uma consideração importante é como o software de cópia de segurança é fácil de utilizar. Afinal de contas, não quer passar horas a descobrir como fazer o backup dos seus dados. Procure uma solução concebida para ser de fácil utilização e que não lhe tome muito tempo.

: Uma consideração importante é como o software de cópia de segurança é fácil de utilizar. Afinal de contas, não quer passar horas a descobrir como fazer o backup dos seus dados. Procure uma solução concebida para ser de fácil utilização e que não lhe tome muito tempo. Compatibilidade : Também vai querer garantir que o software de cópia de segurança que escolher é compatível com o seu dispositivo móvel. Caso contrário, poderá não conseguir utilizá-lo ou deparar-se com problemas de compatibilidade. Certifique-se de verificar a compatibilidade da solução antes de tomar a sua decisão final.

: Também vai querer garantir que o software de cópia de segurança que escolher é compatível com o seu dispositivo móvel. Caso contrário, poderá não conseguir utilizá-lo ou deparar-se com problemas de compatibilidade. Certifique-se de verificar a compatibilidade da solução antes de tomar a sua decisão final. Cópia de segurança automática : O melhor software de cópia de segurança fará automaticamente a cópia de segurança do seu dispositivo móvel regularmente, para que não tenha de se lembrar de o fazer você mesmo.

: O melhor software de cópia de segurança fará automaticamente a cópia de segurança do seu dispositivo móvel regularmente, para que não tenha de se lembrar de o fazer você mesmo. Segurança : No que diz respeito aos seus dados, a segurança será sempre uma prioridade máxima. Certifique-se de escolher um software de cópia de segurança que oferece um elevado nível de segurança de dados para manter os seus dados a salvo de hackers e outras ameaças.

: No que diz respeito aos seus dados, a segurança será sempre uma prioridade máxima. Certifique-se de escolher um software de cópia de segurança que oferece um elevado nível de segurança de dados para manter os seus dados a salvo de hackers e outras ameaças. Acessibilidade de preços: Ao escolher tecnologias de software de cópia de segurança para o seu dispositivo móvel, a acessibilidade económica será sempre uma consideração fundamental. Afinal de contas, não quer gastar mais do que o necessário para manter os seus dados a salvo e seguros. Existem muitas soluções de armazenamento diferentes no mercado, por isso não se esqueça de comparar preços antes de tomar a sua decisão final.

Seja qual for o software de backup que escolher, é importante certificar-se de que faz regularmente cópias de segurança dos seus dados. Por exemplo, poderá querer fazer uma cópia de segurança da sua base de dados uma vez por semana ou uma vez por mês. E se tiver muitos dados, poderá considerar armazená-los em múltiplos locais para que sejam seguros.

Tipos de cópias de segurança

Existem dois tipos de tecnologias de backup: backup completo e incremental. Uma cópia de segurança completa copia todos os ficheiros nos directórios especificados, independentemente de quando foram modificados pela última vez. Uma cópia de segurança incremental copia apenas os ficheiros que foram alterados desde a última cópia de segurança, quer sejam cópias de segurança completas ou incrementais.

A escolha do tipo de backup depende da frequência com que os ficheiros mudam e de quanto tempo se pretende passar a fazer o backup. Se os ficheiros raramente mudam, um backup completo seguido de backups incrementais é provavelmente a melhor abordagem. Desta forma, só terá de fazer um backup completo uma vez, e os backups incrementais serão muito mais rápidos.

Se os ficheiros mudam frequentemente, um backup incremental seguido de um backup completo é provavelmente a melhor abordagem. Desta forma, não terá de fazer um backup completo com a mesma frequência, e os backups incrementais serão muito mais rápidos. Também pode combinar as duas abordagens: um backup completo seguido por uma série de backups incrementais. Este é um bom compromisso entre velocidade e fiabilidade.

Backup diferencial: um backup diferencial copia apenas os dados que tenham sido alterados desde o último backup completo. Este tipo de backup está entre um backup completo e um backup incremental em termos de velocidade, custo e exaustividade.

Como escolher a opção de cópia de segurança correcta

Há muitos factores a considerar ao escolher a opção de backup correcta. Capacidade, velocidade de cópia de segurança, fiabilidade e preço são alguns factores importantes a ter em mente. Aqui estão algumas dicas para o ajudar a escolher o processo de cópia de segurança adequado às suas necessidades.

Determine as suas necessidades em termos de capacidade. De quantos dados precisa para efectuar o backup? Precisa de uma cópia de segurança completa de todos os seus dados ou apenas alguns deles? Se precisar apenas de fazer uma pequena cópia de segurança de uma pequena quantidade de dados, talvez consiga safar-se com um processo de cópia de segurança mais pequeno e menos dispendioso. Considere a velocidade de cópia de segurança. Quão rápido precisa que as suas cópias de segurança sejam? Se tiver muitos dados para fazer cópias de segurança, precisará de uma opção de cópia de segurança que possa tratar rapidamente essa quantidade de dados.

A fiabilidade é importante. Quer ter a certeza de que o seu processo de cópia de segurança é fiável e que os seus dados são seguros. Procure opções de backup que ofereçam actualizações e backups regulares para garantir a segurança dos dados. Deve utilizar um sistema de gestão de dados fiável. O preço é também um factor importante a considerar. Não quer gastar mais do que o necessário numa opção de cópia de segurança, mas também não quer sacrificar a qualidade ou fiabilidade. Procure opções de cópia de segurança que ofereçam um bom valor pelo preço.

Conclusão

Uma cópia de segurança de dados está a criar cópias dos dados para que os dados originais possam ser recuperados utilizando estas cópias extra se forem perdidos ou corrompidos. Há muitas formas diferentes de efectuar uma cópia de segurança de dados, e o melhor método para si dependerá das suas necessidades. No entanto, todos os métodos de cópia de segurança de dados têm uma coisa em comum: criam cópias adicionais dos seus dados para que possa restaurar os seus ficheiros se algo correr mal. Portanto, a gestão de dados é vital para todas as empresas.

