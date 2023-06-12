Yazılım Testine Giriş

Yazılım testi, yazılım uygulamalarının kalitesini, güvenilirliğini ve performansını sağlamayı amaçlayan yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) önemli bir yönüdür. Uygulamanın kullanılabilirliğini, kararlılığını ve güvenliğini etkileyebilecek kusurları, tutarsızlıkları ve olası sorunları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan yinelemeli bir süreçtir. Yazılım testi, uygulamanın işlevselliğini, performansını ve belirtilen gereksinimlere bağlılığını doğrulamak için çok çeşitli test metodolojilerini, araçlarını ve tekniklerini kapsar.

Yazılım testinin birincil hedefleri şunları içerir:

Kusurları, hataları ve güvenlik açıklarını tespit etme ve düzeltme

Yazılımın amaçlanan gereksinimleri ve beklentileri karşıladığının doğrulanması

Kesintisiz ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlama

Farklı platformlar, tarayıcılar ve cihazlarla uyumluluğun onaylanması

Performansı, ölçeklenebilirliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarma

Yazılım testi tipik olarak işlevsel test, işlevsel olmayan test, manuel test, otomatik test, statik test ve dinamik test olarak sınıflandırılır. Bu test kategorilerinin her biri, yazılım geliştirmede kalite güvencesi ve risk azaltmanın çeşitli yönlerini etkili bir şekilde ele alan benzersiz tekniklere, araçlara ve yaklaşımlara sahiptir.

Fonksiyonel test

İşlevsel test, uygulamanın özelliklerini ve davranışını belirtilen gereksinimlere göre doğrulamaya odaklanan bir tür yazılım testidir. İşlev testinin birincil amacı, yazılımın amaçlandığı gibi doğru şekilde çalışmasını ve istenen işlevselliği sağlamasını sağlamaktır. Bu test kategorisi, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli test tekniklerini içerir:

Birim Testi

Birim testi, yazılım uygulamasının ayrı ayrı bileşenlerini veya birimlerini ayrı ayrı test etme işlemidir. Öncelikle, test girdi verilerini kullanarak ve test çıktısının beklenen sonuçla eşleşip eşleşmediğini ileri sürerek her birimin işlevselliğinin doğruluğunu doğrulamaya odaklanır. Birim testi, geliştirme sürecinin başlarında kusurları tespit etmek ve düzeltmek için çok önemli bir uygulamadır ve genel maliyetleri ve pazara sunma süresini azaltmaya yardımcı olur.

Entegrasyon Testi

Entegrasyon testi, yazılım uygulamasının farklı birimlerini veya bileşenlerini birleştirme ve bunları bir grup olarak test etme işlemidir. Temel olarak, entegre birimler arasındaki etkileşimleri doğrulamaya, bunların birlikte doğru ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaya odaklanır. Entegrasyon testi, veri akışı, iletişim ve uygulamanın bileşenleri arasındaki bağımlılıklarla ilgili sorunları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olur.

Sistem Testi

Sistem testi, tüm yazılım uygulamasını bir bütün olarak test etme, genel işlevselliğini, performansını ve belirtilen gereksinimlere uygunluğunu değerlendirme sürecidir. Sistem testinin birincil amacı, yazılım uygulamasının davranışını çeşitli koşullar ve yapılandırmalar altında doğrulamak, sorunsuz ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamaktır. Sistem testi, entegrasyon, uyumluluk ve genel sistem kararlılığı ile ilgili sorunların belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olur.

Gerileme testi

Regresyon testi, yazılım uygulamasını değişiklikler, hata düzeltmeleri veya güncellemeler yapıldıktan sonra test etme uygulamasıdır. Uygulamaya getirilen herhangi bir değişikliğin mevcut işlevselliği olumsuz etkilemediğini veya yeni sorunlara yol açmadığını doğrulamayı amaçlar. Regresyon testi, geliştirme süreci boyunca yazılım kalitesinin ve güvenilirliğinin korunmasına yardımcı olarak, herhangi bir değişiklik veya geliştirmenin uygulamanın kararlılığından ve kullanıcı deneyiminden ödün vermemesini sağlar.

Kabul testleri

Kullanıcı kabul testi (UAT) olarak da bilinen kabul testi, yazılım uygulamasının belirtilen gereksinimleri ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendiren işlevsel testin son aşamasıdır. Kabul testi tipik olarak, yazılımın işlevselliğini, kullanılabilirliğini ve gerçek dünya kullanım senaryolarıyla uyumluluğunu doğrulayan son kullanıcılar veya istemciler tarafından gerçekleştirilir. Kabul testinin birincil amacı, yazılım uygulamasının hedeflenen kullanıcılara istenen işlevselliği ve değeri sunmasını sağlamak, böylece potansiyel memnuniyetsizlik, reddetme veya yükseltme riskini en aza indirmektir.

İşlevsel Olmayan Test

İşlevsel olmayan test, yazılım uygulamasının performans, kullanılabilirlik ve güvenlik gibi kritik yönlerini değerlendiren ve genel kullanıcı deneyimine ve sistem kararlılığına katkıda bulunan bir tür yazılım testidir. İşlevsel olmayan testler, uygulamanın davranışını optimize ederek, uygulamanın belirlenen performans ölçütlerini karşılamasını, sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmasını ve potansiyel güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamayı amaçlar. İşlevsel olmayan bazı temel test teknikleri şunları içerir:

Performans testi

Performans testi, uygulamanın davranışını yüksek trafik, eşzamanlı kullanıcılar ve yoğun kaynak gerektiren görevler gibi farklı yükler ve koşullar altında değerlendirme sürecidir. Temel olarak, yazılımın yanıt verebilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini değerlendirmeye odaklanır, belirtilen performans ölçütlerini karşıladığından ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olur. Performans testi, performans darboğazlarını, optimizasyon fırsatlarını ve kapasiteyle ilgili olası sorunları belirlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

Kullanılabilirlik testi

Kullanılabilirlik testi, yazılım uygulamasının kullanıcı arabirimini, kullanım kolaylığını ve genel kullanıcı deneyimini değerlendirme sürecidir. Öncelikle, hedeflenen kullanıcıların beklentilerine, tercihlerine ve zihinsel modellerine dayalı olarak uygulamanın tasarımını, düzenini, gezinmesini ve etkileşimlerini değerlendirmeye odaklanır. Kullanılabilirlik testi, yazılım uygulamasının sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayarak kullanıcı memnuniyeti, erişilebilirlik ve verimlilikle ilgili sorunları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olur.

Güvenlik Testi

Güvenlik testi, yazılım uygulamasının olası saldırılara, yetkisiz erişime ve veri ihlallerine karşı savunmasızlığını değerlendirme sürecidir. Potansiyel güvenlik risklerini ve güvenlik açıklarını belirlemeyi ve ele almayı amaçlayan, öncelikle uygulamanın güvenlik mekanizmalarını, önlemlerini ve uygulamalarını değerlendirmeye odaklanır. Güvenlik testi, yazılım uygulamasının potansiyel tehditlere karşı korunmasını sağlamaya yardımcı olur ve uygulamanın ve altında yatan verilerin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini korur.

Uyumluluk Testi

Uyumluluk testi, yazılım uygulamasının davranışını ve performansını farklı platformlar, yapılandırmalar ve ortamlarda değerlendirme sürecidir. Temel olarak uygulamanın çeşitli işletim sistemleri, tarayıcılar, cihazlar ve ağ koşullarıyla uyumluluğunu değerlendirmeye odaklanır ve çeşitli kullanım senaryolarında sorunsuz ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlar. Uyumluluk testi, platformlar arası destek, birlikte çalışabilirlik ve uyarlanabilirlik ile ilgili potansiyel sorunları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olarak, yazılım uygulamasının genel memnuniyetine ve kabulüne katkıda bulunur.

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Manuel Test

Manuel test, yazılım uygulamalarını, otomatik test komut dizileri veya araçlarının desteği olmadan uygulamayla etkileşime giren ve davranışını değerlendiren insanlar tarafından test etme işlemidir. Manuel test, özellikle geliştirmenin ilk aşamalarında veya uygulama yeni bir hedef kitleye tanıtılırken, yazılım test sürecinin hayati bir parçası olarak kabul edilmektedir. Birincil manuel test tekniklerinden bazıları şunları içerir:

Keşif Testi: Keşif testinde, test uzmanları uygulama hakkında aktif olarak bilgi edinir, test senaryoları tasarlar ve bunları eş zamanlı olarak yürütür. Bu yaklaşım, test uzmanlarının projenin tasarım aşamasında beklenmeyen kusurları keşfetmesine olanak tanır. Keşif testi, sınırlı dokümantasyon veya resmi test planları olduğunda yararlıdır. Kullanılabilirlik Testi: Kullanılabilirlik testi, öncelikle uygulamayı son kullanıcının bakış açısından değerlendirmeye, kullanmanın ve gezinmenin ne kadar kolay olduğunu analiz etmeye odaklanır. Test uzmanları, sezgisel tasarım, öğrenilebilirlik ve erişilebilirlik gibi özellikler de dahil olmak üzere genel kullanıcı deneyimini değerlendirir. Bu tür testler, geliştiricilerin uygulamanın kullanıcı arabirimini geliştirmesine ve uygulamanın pazardaki başarısını etkileyebilecek kullanılabilirlik sorunlarını ele almasına yardımcı olur. Regresyon Testi: Regresyon testi, uygulamanın mevcut işlevselliğinin hata düzeltmeleri, özellik geliştirmeleri veya sistem yükseltmeleri gibi yeni değişikliklerden etkilenmemesini sağlamayı amaçlar. Test uzmanları, değişikliklerin herhangi bir yeni soruna yol açmadığını ve uygulamanın belirtilen gereksinimleri karşılamaya devam ettiğini doğrulamak için önceden çalıştırılan test senaryolarını yürütür. Hata Tespiti: Manuel testler yürütürken, test uzmanları genellikle beklenen işlevleri ve çeşitli uç durumları kapsayan test senaryolarını takip eder. Bu test durumları aracılığıyla, test uzmanları uygulamanın davranışındaki hataları, tutarsızlıkları ve tutarsızlıkları bulabilir.

Manuel testin beklenmeyen sorunları ortaya çıkarma, değişen gereksinimlere uyum sağlama ve gerçek kullanıcı deneyimlerine ilişkin değerli içgörüler sağlama gibi bazı avantajları vardır. Bununla birlikte, zaman alıcı olması, insan hatalarına açık olması ve potansiyel olarak otomatikleştirilmiş test yöntemlerinden daha az verimli olması gibi sınırlamaları da vardır.

Otomatik Test

Otomatik test, test betikleri, araçları ve çerçeveleri yardımıyla testleri yürütme sürecidir. Test sürecinin genel verimliliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu artıran tekrarlayan, zaman alıcı görevlerin otomatikleştirilmesini içerir. Bazı popüler otomatik test teknikleri şunları içerir:

Birim Testi: Birim testi, uygulamadaki tek tek bileşenlerin veya işlevlerin doğruluğunu doğrulamaya odaklanır. Geliştiriciler, kodlarının belirtilen gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için birim testleri yazar. Popüler birim testi çerçeveleri arasında Java için JUnit ve TestNG, .NET için NUnit ve iOS için XCTest bulunur. Entegrasyon Testi: Entegrasyon testi, uygulamadaki farklı modüller veya bileşenler arasındaki etkileşimi doğrulayarak bunların birlikte doğru şekilde çalışmasını sağlar. Bu tür testler, modüller arasındaki veri akışı, iletişim ve bağımlılıklarla ilgili sorunların saptanmasına yardımcı olur. Entegrasyon testi için uygun test araçları arasında API testi için SoapUI ve Postman ve UI testi için Selenium ve Appium yer alır. İşlev Testi: Otomatik işlev testi, uygulamanın özelliklerinin ve davranışının belirtilen gereksinimleri karşıladığını doğrulamaya odaklanır. Test uzmanları, kullanıcı eylemlerini simüle etmek ve uygulamanın çeşitli koşullar altında beklendiği gibi davranıp davranmadığını doğrulamak için test komut dosyaları tasarlar. Selenium, web uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir fonksiyonel test aracıdır, Appium ise mobil uygulama testi için popülerdir. Yük ve Performans Testi: Yük ve performans testi, farklı iş yükü koşullarında uygulamanın genel performansını ve kullanıcı deneyimini etkileyen darboğazları, kaynak kullanımını ve ölçeklenebilirlik sorunlarını belirlemeye yardımcı olur. JMeter, LoadRunner ve Gatling gibi araçlar genellikle yük ve performans testi için kullanılır.

Otomatik test, daha hızlı uygulama, daha fazla test kapsamı, daha az insan hatası ve paralel test yürütme olasılığı gibi çeşitli avantajlar sunar. Ancak, test betiklerini ve çerçevelerini geliştirmek ve sürdürmek için zaman, çaba ve kaynaklar açısından daha yüksek bir başlangıç ​​yatırımı gerektirir. Ek olarak, özellikle kullanılabilirlik testi ve etkili bir şekilde değerlendirmek için insan dokunuşu gerektiren diğer yönler söz konusu olduğunda, tüm test senaryoları otomasyon için uygun değildir.

Statik Test

Statik test, kodu gerçekten yürütmeden bir uygulamanın kodunu, tasarımını ve belgelerini değerlendirmeyi içeren bir tür yazılım testidir. Statik testin birincil amacı, yazılım geliştirme sürecinin başlarında sorunları, tutarsızlıkları ve olası iyileştirmeleri belirlemektir. Statik teste yönelik bazı yaygın yaklaşımlar şunları içerir:

Kod İncelemesi: Kod incelemesi, genel uygulama kalitesini etkileyebilecek hataları, tasarım sorunlarını ve tutarsızlıkları belirlemek için kaynak kodu manuel olarak inceleme sürecidir. Kod incelemeleri işbirliğini, bilgi paylaşımını ve kodlama standartlarına ve en iyi uygulamalara bağlılığı teşvik eder. Geliştiricilerin, düzeltilmesi zor ve pahalı hale gelmeden önce olası sorunları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olurlar. Statik Analiz: Statik analiz araçları, kodlama standartları, en iyi uygulamalar ve potansiyel güvenlik açıklarıyla ilgili sorunları tespit etmek için kaynak kodunu otomatik olarak analiz eder. Bu araçlar, geliştiricilerin ölü kodu, bellek sızıntılarını, boş işaretçi başvurularını ve diğer yaygın programlama sorunlarını belirlemesine yardımcı olur. Popüler statik analiz araçları arasında SonarQube, Checkstyle ve PMD bulunur. Dokümantasyon İncelemesi: Dokümantasyon incelemesi, doğruluk, tutarlılık ve netlik sağlamak için gereksinimler, tasarım belgeleri ve kullanıcı kılavuzları gibi proje belgelerinin değerlendirilmesine odaklanır. Bu süreç, uygulamada yanlış yorumlara, varsayımlara ve kusurlara yol açabilecek belirsizliklerin, tutarsızlıkların ve eksik bilgilerin belirlenmesine yardımcı olur.

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Statik test, erken hata tespiti, azaltılmış geliştirme süresi ve maliyetleri ve geliştirilmiş kod ve dokümantasyon kalitesi gibi çok sayıda avantaj sunar. Geliştiricilerin sorunları daha önemli sorunlara dönüşmeden önce tespit edip düzeltmelerine yardımcı olur, bu da yazılım geliştirme yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında hataların ortaya çıkma olasılığını azaltır .

Dinamik Test

Dinamik test, bir uygulamayı kodunu yürüterek ve farklı koşullar altındaki davranışını gözlemleyerek değerlendirme yöntemidir. Kodu, tasarımı ve belgeleri incelemeye odaklanan statik testten farklı olarak dinamik test, işlevselliğini, performansını ve güvenilirliğini doğrulamak için uygulamayı çalıştırmayı içerir. Dinamik test, yalnızca statik test yoluyla tespit edilemeyen çalışma zamanı hatalarının, performans darboğazlarının ve güvenlik açıklarının belirlenmesine yardımcı olur.

Dinamik test, hem manuel hem de otomatik teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir ve ayrıca iki ana kategoriye ayrılır:

Kara Kutu Testi

Kara kutu testi, bir uygulamanın işlevselliğini, iç yapısı veya uygulama ayrıntıları hakkında herhangi bir bilgi olmadan değerlendirmeyi içerir. Test uzmanları, girdilere, çıktılara ve beklenen davranışa odaklanarak uygulamayla yalnızca kullanıcı arabirimi aracılığıyla etkileşime girer. Kara kutu testi, uygulamayı kullanıcı gereksinimlerine göre doğrulamak ve tüm özelliklerin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için kullanışlıdır.

Çeşitli kara kutu testi türleri şunları içerir:

Fonksiyonel test

Entegrasyon testi

Sistem testi

Kabul testleri

Gerileme testi

Beyaz Kutu Testi

Şeffaf kutu veya cam kutu testi olarak da bilinen beyaz kutu testi, uygulamanın dahili yazılım yapısını ve kodlamasını incelemeyi içerir. Bu tür testler genellikle uygulamada kullanılan programlama dili, algoritmalar ve mimari hakkında bilgi sahibi olan geliştiriciler veya uzman test uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Beyaz kutu testi, kod mantığındaki hataları belirlemeye, kod kapsamını değerlendirmeye ve olası güvenlik açıklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Beyaz kutu testi türleri şunları içerir:

Birim testi

Entegrasyon testi

Kod kapsamı analizi

Güvenlik testi

Performans testi

Yazılım Test Araçları ve Çerçeveleri

Modern uygulamaların artan karmaşıklığıyla birlikte, yazılım testini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için uygun araçları ve çerçeveleri kullanmak çok önemlidir. Farklı test yaklaşımları, ortamları ve gereksinimleri karşılayan çok çeşitli yazılım test araçları mevcuttur. Burada, yazılım testinin çeşitli yönlerini kapsayan bazı popüler araçları ve çerçeveleri listeliyoruz:

Test Yönetimi ve Planlaması

HP Quality Center : Test planlama, test yürütme, kusur yönetimi ve raporlama yetenekleri sunan kapsamlı bir test yönetimi aracı.

: Test planlama, test yürütme, kusur yönetimi ve raporlama yetenekleri sunan kapsamlı bir test yönetimi aracı. Visual Studio Team Services : Microsoft Visual Studio ile entegre, çevik test metodolojilerini destekleyen bir test yönetimi çözümü.

: Microsoft Visual Studio ile entegre, çevik test metodolojilerini destekleyen bir test yönetimi çözümü. TestRail : Test planlama, yürütme ve raporlama yetenekleri sağlayan web tabanlı bir test yönetim aracı.

İşlevsellik ve Birim Testi

Selenium : Çeşitli programlama dilleri ve tarayıcılarla uyumlu, web uygulamalarının işlevsel testi için açık kaynaklı bir tarayıcı otomasyon aracı.

: Çeşitli programlama dilleri ve tarayıcılarla uyumlu, web uygulamalarının işlevsel testi için açık kaynaklı bir tarayıcı otomasyon aracı. JUnit : Birim testini, entegrasyon testini ve test güdümlü geliştirmeyi (TDD) destekleyen Java uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir test çerçevesi.

: Birim testini, entegrasyon testini ve test güdümlü geliştirmeyi (TDD) destekleyen Java uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir test çerçevesi. TestNG : Paralel test yürütme ve yapılandırma esnekliği gibi ek özelliklere sahip, JUnit'ten ilham alan, Java uygulamaları için bir test çerçevesi.

Mobil Uygulama Testi

Appium : Yerel, hibrit ve mobil web uygulamaları için Android ve iOS platformlarını destekleyen açık kaynaklı bir test otomasyon aracı.

: Yerel, hibrit ve mobil web uygulamaları için Android ve iOS platformlarını destekleyen açık kaynaklı bir test otomasyon aracı. Espresso : Geliştiricilerin uygulamaları için UI testleri yazmalarına olanak tanıyan, Android uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir test çerçevesi.

: Geliştiricilerin uygulamaları için UI testleri yazmalarına olanak tanıyan, Android uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir test çerçevesi. XCUITest : iOS uygulamalarının kullanıcı arabirimi testi için Apple tarafından geliştirilen iOS'a özgü bir test çerçevesi.

Performans ve Yük Testi

JMeter : Web uygulamalarının yük testi, stres testi ve işlevsel testi için kullanılan açık kaynaklı bir performans testi aracı.

: Web uygulamalarının yük testi, stres testi ve işlevsel testi için kullanılan açık kaynaklı bir performans testi aracı. LoadRunner : Kapsamlı analiz yetenekleriyle çeşitli uygulama ortamlarını ve protokolleri destekleyen, yaygın olarak kullanılan bir performans testi aracı.

: Kapsamlı analiz yetenekleriyle çeşitli uygulama ortamlarını ve protokolleri destekleyen, yaygın olarak kullanılan bir performans testi aracı. Gatling : Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığına odaklanan, web uygulamaları için modern, yüksek performanslı bir yük testi aracı.

Güvenlik Testi

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) : Güvenlik açığı tespiti ve güvenlik testi için açık kaynaklı bir web uygulaması güvenlik tarayıcısı.

: Güvenlik açığı tespiti ve güvenlik testi için açık kaynaklı bir web uygulaması güvenlik tarayıcısı. Burp Suite : Güvenlik açıklarını taramak, kullanmak ve analiz etmek için çeşitli araçlara sahip kapsamlı bir web uygulaması güvenlik testi platformu.

: Güvenlik açıklarını taramak, kullanmak ve analiz etmek için çeşitli araçlara sahip kapsamlı bir web uygulaması güvenlik testi platformu. Metasploit : Güvenlik uzmanlarının güvenlik açıklarını değerlendirmesine, zayıflıklardan yararlanmasına ve genel güvenlik duruşunu iyileştirmesine yardımcı olan, yaygın olarak kullanılan bir sızma testi çerçevesi.

Test araçlarını ve çerçevelerini seçerken uygulama karmaşıklığı, ortam, ekip uzmanlığı ve proje gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Her araç benzersiz yetenekler ve faydalar sunar, bu nedenle güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, yazılım test sürecinizin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.

AppMaster.io platformu bağlamında test, oluşturulan uygulamaların yüksek kalitesini sağlamada çok önemli bir rol oynar. Güçlü araçlardan ve çerçevelerden yararlanan AppMaster.io, oluşturulan her uygulamanın hatasız olmasını sağlar ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, AppMaster.io'nun kapsamlı entegre geliştirme ortamı, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borç getirme ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece yazılım çözümlerinizin genel kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırır.