Einführung in das Software-Testen

Das Testen von Software ist ein wesentlicher Aspekt des Lebenszyklus der Softwareentwicklung (SDLC), um die Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung von Softwareanwendungen zu gewährleisten. Es handelt sich um einen iterativen Prozess, der dazu beiträgt, Fehler, Inkonsistenzen und potenzielle Probleme, die die Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Sicherheit der Anwendung beeinträchtigen könnten, zu identifizieren und zu beheben. Softwaretests umfassen ein breites Spektrum an Testmethoden, -werkzeugen und -techniken, um die Funktionalität und Leistung der Anwendung sowie die Einhaltung der festgelegten Anforderungen zu überprüfen.

Zu den wichtigsten Zielen von Softwaretests gehören:

Erkennen und Beheben von Defekten, Fehlern und Schwachstellen

Validierung, dass die Software die beabsichtigten Anforderungen und Erwartungen erfüllt

Sicherstellung einer nahtlosen und zufriedenstellenden Benutzererfahrung

Bestätigen der Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen, Browsern und Geräten

Maximierung von Leistung, Skalierbarkeit und Effizienz

Softwaretests werden in der Regel in funktionale Tests, nicht-funktionale Tests, manuelle Tests, automatisierte Tests, statische Tests und dynamische Tests unterteilt. Jede dieser Testkategorien hat ihre eigenen Techniken, Tools und Ansätze, die verschiedene Aspekte der Qualitätssicherung und Risikominderung bei der Softwareentwicklung effektiv angehen.

Funktionales Testen

Funktionstests sind eine Art von Softwaretests, die sich darauf konzentrieren, die Funktionen und das Verhalten der Anwendung anhand der festgelegten Anforderungen zu überprüfen. Das Hauptziel von Funktionstests ist es, sicherzustellen, dass die Software korrekt und wie beabsichtigt funktioniert und die gewünschten Funktionen bietet. Diese Testkategorie umfasst verschiedene Testtechniken, darunter:

Unit-Tests

Beim Unit-Testing werden einzelne Komponenten oder Einheiten der Softwareanwendung isoliert getestet. Er konzentriert sich in erster Linie auf die Überprüfung der Korrektheit der Funktionalität jeder Einheit, indem er Testeingabedaten verwendet und feststellt, ob die Testausgabe dem erwarteten Ergebnis entspricht. Unit-Tests sind ein wichtiges Verfahren zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses und tragen dazu bei, die Gesamtkosten und die Markteinführungszeit zu reduzieren.

Integrationstests

Beim Integrationstest werden verschiedene Einheiten oder Komponenten der Softwareanwendung kombiniert und als Gruppe getestet. Dabei geht es vor allem darum, die Interaktionen zwischen den integrierten Einheiten zu validieren und sicherzustellen, dass sie korrekt und nahtlos zusammenarbeiten. Integrationstests helfen dabei, Probleme im Zusammenhang mit dem Datenfluss, der Kommunikation und den Abhängigkeiten zwischen den Anwendungskomponenten zu erkennen und zu beheben.

Systemtests

Beim Systemtest wird die gesamte Softwareanwendung als Ganzes getestet, um ihre Gesamtfunktionalität, Leistung und Übereinstimmung mit den festgelegten Anforderungen zu beurteilen. Das Hauptziel von Systemtests besteht darin, das Verhalten der Softwareanwendung unter verschiedenen Bedingungen und Konfigurationen zu validieren, um ein nahtloses und zufriedenstellendes Benutzererlebnis zu gewährleisten. Systemtests helfen dabei, Probleme im Zusammenhang mit der Integration, der Kompatibilität und der allgemeinen Systemstabilität zu erkennen und zu lösen.

Regressionstests

Bei Regressionstests wird die Softwareanwendung getestet, nachdem Änderungen, Fehlerbehebungen oder Aktualisierungen vorgenommen worden sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die Änderungen an der Anwendung keine negativen Auswirkungen auf die bestehende Funktionalität haben oder neue Probleme verursachen. Regressionstests tragen dazu bei, die Softwarequalität und -zuverlässigkeit während des gesamten Entwicklungsprozesses aufrechtzuerhalten, indem sie sicherstellen, dass Änderungen oder Erweiterungen die Stabilität der Anwendung und die Benutzerfreundlichkeit nicht beeinträchtigen.

Abnahmetests

Abnahmetests, auch Benutzerakzeptanztests (UAT) genannt, sind die letzte Phase der Funktionstests, in der bewertet wird, ob die Softwareanwendung die festgelegten Anforderungen und Benutzerbedürfnisse erfüllt. Abnahmetests werden in der Regel von den Endbenutzern oder Kunden durchgeführt, die die Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität der Software in realen Nutzungsszenarien überprüfen. Das Hauptziel von Akzeptanztests besteht darin, sicherzustellen, dass die Softwareanwendung die gewünschte Funktionalität und den gewünschten Nutzen für die vorgesehenen Benutzer bietet, und so das Risiko einer möglichen Unzufriedenheit, Ablehnung oder Eskalation zu minimieren.

Nicht-funktionale Tests

Nichtfunktionale Tests sind eine Art von Softwaretests, bei denen kritische Aspekte der Softwareanwendung wie Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit bewertet werden, die zur allgemeinen Benutzerfreundlichkeit und Systemstabilität beitragen. Nicht-funktionale Tests zielen darauf ab, das Verhalten der Anwendung zu optimieren und sicherzustellen, dass sie die vorgegebenen Leistungsmaßstäbe erfüllt, ein nahtloses und intuitives Benutzererlebnis bietet und vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen schützt. Zu den wichtigsten nicht-funktionalen Testtechniken gehören:

Leistungstests

Bei den Leistungstests wird das Verhalten der Anwendung unter verschiedenen Belastungen und Bedingungen bewertet, z. B. bei hohem Datenverkehr, gleichzeitigen Benutzern und ressourcenintensiven Aufgaben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewertung der Reaktionsfähigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz der Software, um sicherzustellen, dass sie die festgelegten Leistungsvorgaben erfüllt und ein zufriedenstellendes Benutzererlebnis bietet. Leistungstests helfen bei der Identifizierung und Behebung von Leistungsengpässen, Optimierungsmöglichkeiten und potenziellen kapazitätsbezogenen Problemen.

Usability-Tests

Beim Usability-Testing werden die Benutzeroberfläche der Softwareanwendung, die Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Benutzererfahrung bewertet. Dabei geht es in erster Linie um die Bewertung des Designs, des Layouts, der Navigation und der Interaktionen der Anwendung auf der Grundlage der Erwartungen, Präferenzen und mentalen Modelle der vorgesehenen Benutzer. Usability-Tests helfen dabei, Probleme in Bezug auf Benutzerzufriedenheit, Zugänglichkeit und Effizienz zu identifizieren und zu beheben, um sicherzustellen, dass die Softwareanwendung eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung bietet.

Sicherheitsprüfung

Bei Sicherheitstests wird die Anfälligkeit der Softwareanwendung für potenzielle Angriffe, unbefugten Zugriff und Datenverletzungen bewertet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewertung der Sicherheitsmechanismen, Schutzmaßnahmen und Praktiken der Anwendung, um potenzielle Sicherheitsrisiken und Schwachstellen zu ermitteln und zu beseitigen. Sicherheitstests tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die Softwareanwendung gegen potenzielle Bedrohungen geschützt ist und die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Anwendung und der zugrunde liegenden Daten gewährleistet ist.

Kompatibilitätstests

Bei Kompatibilitätstests wird das Verhalten und die Leistung der Softwareanwendung auf verschiedenen Plattformen, Konfigurationen und in unterschiedlichen Umgebungen bewertet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewertung der Kompatibilität der Anwendung mit verschiedenen Betriebssystemen, Browsern, Geräten und Netzwerkbedingungen, um ein nahtloses und konsistentes Benutzererlebnis in unterschiedlichen Nutzungsszenarien zu gewährleisten. Kompatibilitätstests helfen dabei, potenzielle Probleme im Zusammenhang mit der plattformübergreifenden Unterstützung, der Interoperabilität und der Anpassungsfähigkeit zu erkennen und zu beheben, was zur allgemeinen Zufriedenheit und Akzeptanz der Softwareanwendung beiträgt.

Manuelles Testen

Manuelles Testen ist der Prozess des Testens von Softwareanwendungen durch Menschen, die mit der Anwendung interagieren und ihr Verhalten ohne die Unterstützung automatisierter Testskripte oder Tools bewerten. Manuelle Tests sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Softwaretestprozesses, insbesondere in der Anfangsphase der Entwicklung oder wenn die Anwendung einem neuen Zielpublikum vorgestellt werden soll. Einige der wichtigsten manuellen Testtechniken sind:

Erkundungstests: Beim explorativen Testen lernen die Tester die Anwendung aktiv kennen, entwerfen Testfälle und führen sie gleichzeitig aus. Dieser Ansatz ermöglicht es den Testern, Fehler zu entdecken, die in der Entwurfsphase des Projekts nicht vorhergesehen werden konnten. Exploratives Testen ist nützlich, wenn es nur eine begrenzte Dokumentation oder formale Testpläne gibt. Benutzerfreundlichkeitstests: Beim Usability-Testing geht es in erster Linie darum, die Anwendung aus der Sicht des Endbenutzers zu bewerten und zu analysieren, wie einfach sie zu bedienen und zu navigieren ist. Die Tester bewerten die gesamte Benutzererfahrung, einschließlich Aspekten wie intuitives Design, Lernfähigkeit und Zugänglichkeit. Diese Art von Tests hilft den Entwicklern, die Benutzeroberfläche der Anwendung zu verbessern und etwaige Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit zu beheben, die den Erfolg der Anwendung auf dem Markt beeinträchtigen können. Regressionstests: Mit Regressionstests soll sichergestellt werden, dass die bestehende Funktionalität der Anwendung nicht durch neue Änderungen, wie Fehlerbehebungen, Funktionserweiterungen oder System-Upgrades, beeinträchtigt wird. Die Tester führen zuvor ausgeführte Testfälle aus, um zu überprüfen, dass die Änderungen keine neuen Probleme verursacht haben und dass die Anwendung weiterhin die festgelegten Anforderungen erfüllt. Fehlererkennung: Bei der Durchführung manueller Tests folgen die Tester in der Regel Testfällen, die erwartete Funktionalitäten und verschiedene Randfälle abdecken. Anhand dieser Testfälle können die Tester Fehler, Unstimmigkeiten und Inkonsistenzen im Verhalten der Anwendung aufdecken.

Manuelle Tests haben einige Vorteile, z. B. die Fähigkeit, unerwartete Probleme aufzudecken, sich an veränderte Anforderungen anzupassen und wertvolle Einblicke in die realen Benutzererfahrungen zu gewinnen. Sie haben jedoch auch ihre Grenzen: Sie sind zeitaufwändig, anfällig für menschliche Fehler und möglicherweise weniger effizient als automatisierte Testmethoden.

Automatisiertes Testen

Automatisiertes Testen ist ein Prozess, bei dem Tests mit Hilfe von Testskripten, Tools und Frameworks ausgeführt werden. Dabei werden sich wiederholende, zeitaufwändige Aufgaben automatisiert, wodurch sich die Gesamteffizienz, Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Testprozesses erhöht. Einige beliebte automatisierte Testtechniken sind:

Unit-Tests: Unit-Tests konzentrieren sich auf die Überprüfung der Korrektheit einzelner Komponenten oder Funktionen in der Anwendung. Entwickler schreiben Unit-Tests, um zu überprüfen, ob ihr Code die Anforderungen wie angegeben erfüllt. Beliebte Unit-Test-Frameworks sind JUnit und TestNG für Java, NUnit für .NET und XCTest für iOS. Integrationstests: Bei Integrationstests wird die Interaktion zwischen verschiedenen Modulen oder Komponenten in der Anwendung überprüft, um sicherzustellen, dass sie korrekt zusammenarbeiten. Diese Art von Tests hilft bei der Erkennung von Problemen im Zusammenhang mit Datenfluss, Kommunikation und Abhängigkeiten zwischen Modulen. Geeignete Testwerkzeuge für Integrationstests sind SoapUI und Postman für API-Tests sowie Selenium und Appium für UI-Tests. Funktionstests: Automatisierte Funktionstests konzentrieren sich darauf, zu überprüfen, ob die Funktionen und das Verhalten der Anwendung den festgelegten Anforderungen entsprechen. Tester entwerfen Testskripte, um Benutzeraktionen zu simulieren und zu überprüfen, ob sich die Anwendung unter verschiedenen Bedingungen wie erwartet verhält. Selenium ist ein weit verbreitetes funktionales Testwerkzeug für Webanwendungen, während Appium für das Testen mobiler Anwendungen beliebt ist. Last- und Leistungstests: Last- und Leistungstests helfen bei der Identifizierung von Engpässen, der Ressourcennutzung und Skalierbarkeitsproblemen, die sich auf die Gesamtleistung der Anwendung und das Benutzererlebnis unter verschiedenen Arbeitslastbedingungen auswirken. Tools wie JMeter, LoadRunner und Gatling werden üblicherweise für Last- und Leistungstests verwendet.

Automatisierte Tests bieten mehrere Vorteile, wie z. B. eine schnellere Ausführung, eine höhere Testabdeckung, weniger menschliche Fehler und die Möglichkeit der parallelen Testausführung. Sie erfordern jedoch eine höhere Anfangsinvestition in Form von Zeit, Aufwand und Ressourcen für die Entwicklung und Pflege von Testskripten und Frameworks. Darüber hinaus eignen sich nicht alle Testszenarien für die Automatisierung, insbesondere wenn es um Usability-Tests und andere Aspekte geht, die für eine effektive Bewertung einen menschlichen Touch erfordern.

Statisches Testen

Statische Tests sind eine Art von Softwaretests, bei denen der Code, das Design und die Dokumentation einer Anwendung bewertet werden, ohne dass der Code tatsächlich ausgeführt wird. Der Hauptzweck des statischen Testens besteht darin, Probleme, Inkonsistenzen und mögliche Verbesserungen in einem frühen Stadium des Softwareentwicklungsprozesses zu erkennen. Einige gängige Ansätze für statische Tests sind:

Code-Überprüfung: Bei der Codeüberprüfung wird der Quellcode manuell überprüft, um Fehler, Designprobleme und Inkonsistenzen zu erkennen, die sich auf die Gesamtqualität der Anwendung auswirken können. Code-Reviews fördern die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und die Einhaltung von Kodierungsstandards und Best Practices. Sie helfen den Entwicklern, potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie schwierig und teuer werden. Statische Analyse: Statische Analysetools analysieren automatisch den Quellcode, um Probleme im Zusammenhang mit Codierungsstandards, Best Practices und potenziellen Schwachstellen zu erkennen. Diese Tools helfen Entwicklern, toten Code, Speicherlecks, Nullzeiger-Dereferenzen und andere häufige Programmierprobleme zu erkennen. Zu den beliebten statischen Analysetools gehören SonarQube, Checkstyle und PMD. Überprüfung der Dokumentation: Die Überprüfung der Dokumentation konzentriert sich auf die Bewertung der Projektdokumentation, wie z. B. Anforderungen, Entwurfsdokumente und Benutzerhandbücher, um Genauigkeit, Konsistenz und Klarheit sicherzustellen. Dieser Prozess hilft bei der Identifizierung von Mehrdeutigkeiten, Diskrepanzen und unvollständigen Informationen, die zu falschen Interpretationen, Annahmen und Fehlern in der Anwendung führen könnten.

Statische Tests bieten zahlreiche Vorteile, z. B. die frühzeitige Erkennung von Fehlern, die Reduzierung von Entwicklungszeit und -kosten sowie die Verbesserung der Code- und Dokumentationsqualität. Es hilft den Entwicklern, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich zu größeren Problemen auswachsen, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Fehler in späteren Phasen des Softwareentwicklungszyklus auftreten.

Dynamisches Testen

Dynamisches Testen ist eine Methode zur Bewertung einer Anwendung, bei der ihr Code ausgeführt und ihr Verhalten unter verschiedenen Bedingungen beobachtet wird. Im Gegensatz zum statischen Testen, das sich auf die Untersuchung von Code, Design und Dokumentation konzentriert, wird beim dynamischen Testen die Anwendung ausgeführt, um ihre Funktionalität, Leistung und Zuverlässigkeit zu überprüfen. Dynamische Tests helfen bei der Identifizierung von Laufzeitfehlern, Leistungsengpässen und Sicherheitsschwachstellen, die durch statische Tests allein möglicherweise nicht erkannt werden können.

Dynamische Tests können sowohl mit manuellen als auch mit automatisierten Techniken durchgeführt werden und werden in zwei Hauptkategorien unterteilt:

Black-Box-Tests

Beim Black-Box-Testing wird die Funktionalität einer Anwendung ohne Kenntnis ihrer internen Struktur oder Implementierungsdetails bewertet. Die Tester interagieren mit der Anwendung ausschließlich über die Benutzeroberfläche und konzentrieren sich auf Eingaben, Ausgaben und das erwartete Verhalten. Black-Box-Tests sind nützlich, um die Anwendung anhand der Benutzeranforderungen zu validieren und sicherzustellen, dass alle Funktionen wie erwartet funktionieren.

Zu den verschiedenen Arten von Blackbox-Tests gehören:

Funktionstests

Integrationstests

Systemtests

Abnahmetests

Regressionstests

White-Box-Tests

Bei White-Box-Tests, auch bekannt als Transparent-Box- oder Glass-Box-Tests, werden die interne Softwarestruktur und -codierung der Anwendung untersucht. Diese Art des Testens wird in der Regel von Entwicklern oder spezialisierten Testern durchgeführt, die über Kenntnisse der Programmiersprache, der Algorithmen und der Architektur der Anwendung verfügen. White-Box-Tests helfen dabei, Fehler in der Codelogik zu identifizieren, die Codeabdeckung zu bewerten und mögliche Schwachstellen aufzudecken.

Zu den Arten von White-Box-Tests gehören:

Unit-Tests

Integrationstests

Analyse der Codeabdeckung

Sicherheitstests

Leistungstests

Mit der zunehmenden Komplexität moderner Anwendungen ist es unerlässlich, geeignete Tools und Frameworks einzusetzen, um Softwaretests effektiv durchzuführen. Es gibt eine breite Palette von Softwaretest-Tools, die für unterschiedliche Testansätze, Umgebungen und Anforderungen geeignet sind. Im Folgenden werden einige beliebte Tools und Frameworks aufgeführt, die verschiedene Aspekte des Softwaretestens abdecken:

Testmanagement und -planung

HP Quality Center : Ein umfassendes Testmanagement-Tool, das Funktionen zur Testplanung, Testdurchführung, Fehlerverwaltung und Berichterstellung bietet.

: Ein umfassendes Testmanagement-Tool, das Funktionen zur Testplanung, Testdurchführung, Fehlerverwaltung und Berichterstellung bietet. Visual Studio Team Services : Eine in Microsoft Visual Studio integrierte Testmanagementlösung, die agile Testmethoden unterstützt.

: Eine in Microsoft Visual Studio integrierte Testmanagementlösung, die agile Testmethoden unterstützt. TestRail: Ein webbasiertes Testmanagement-Tool, das Funktionen für die Testplanung, -ausführung und -berichterstattung bietet.

Funktionalität und Unit-Tests

Selenium : Ein Open-Source-Browser-Automatisierungstool für funktionale Tests von Webanwendungen, das mit verschiedenen Programmiersprachen und Browsern kompatibel ist.

: Ein Open-Source-Browser-Automatisierungstool für funktionale Tests von Webanwendungen, das mit verschiedenen Programmiersprachen und Browsern kompatibel ist. JUnit : Ein weit verbreitetes Test-Framework für Java-Anwendungen, das Unit-Tests, Integrationstests und testgetriebene Entwicklung (TDD) unterstützt.

: Ein weit verbreitetes Test-Framework für Java-Anwendungen, das Unit-Tests, Integrationstests und testgetriebene Entwicklung (TDD) unterstützt. TestNG: Ein Test-Framework für Java-Anwendungen, das von JUnit inspiriert ist und zusätzliche Funktionen wie parallele Testausführung und Konfigurationsflexibilität bietet.

Mobile Anwendungstests

Appium : Ein Open-Source-Testautomatisierungstool für native, hybride und mobile Webanwendungen, das die Plattformen Android und iOS unterstützt.

: Ein Open-Source-Testautomatisierungstool für native, hybride und mobile Webanwendungen, das die Plattformen Android und iOS unterstützt. Espresso : Ein Test-Framework speziell für Android-Anwendungen, mit dem Entwickler UI-Tests für ihre Anwendungen schreiben können.

: Ein Test-Framework speziell für Android-Anwendungen, mit dem Entwickler UI-Tests für ihre Anwendungen schreiben können. XCUITest: Ein iOS-spezifisches Testframework, das von Apple für UI-Tests von iOS-Anwendungen entwickelt wurde.

Leistungs- und Lasttests

JMeter : Ein Open-Source-Tool für Leistungstests, das für Lasttests, Stresstests und funktionale Tests von Webanwendungen verwendet wird.

: Ein Open-Source-Tool für Leistungstests, das für Lasttests, Stresstests und funktionale Tests von Webanwendungen verwendet wird. LoadRunner : Ein weit verbreitetes Tool für Leistungstests, das eine Vielzahl von Anwendungsumgebungen und Protokollen unterstützt und über umfangreiche Analysefunktionen verfügt.

: Ein weit verbreitetes Tool für Leistungstests, das eine Vielzahl von Anwendungsumgebungen und Protokollen unterstützt und über umfangreiche Analysefunktionen verfügt. Gatling: Ein modernes, hochleistungsfähiges Lasttest-Tool für Webanwendungen, bei dem der Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit liegt.

Sicherheitstests

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) : Ein Open-Source-Scanner für die Sicherheit von Webanwendungen zur Erkennung von Schwachstellen und für Sicherheitstests.

: Ein Open-Source-Scanner für die Sicherheit von Webanwendungen zur Erkennung von Schwachstellen und für Sicherheitstests. Burp Suite : Eine umfassende Plattform für Sicherheitstests von Webanwendungen mit verschiedenen Tools zum Scannen, Ausnutzen und Analysieren von Schwachstellen.

: Eine umfassende Plattform für Sicherheitstests von Webanwendungen mit verschiedenen Tools zum Scannen, Ausnutzen und Analysieren von Schwachstellen. Metasploit: Ein weit verbreitetes Framework für Penetrationstests, das Sicherheitsexperten bei der Bewertung von Schwachstellen, der Ausnutzung von Schwachstellen und der Verbesserung der allgemeinen Sicherheitsposition hilft.

Bei der Auswahl von Testtools und Frameworks müssen Faktoren wie die Komplexität der Anwendung, die Umgebung, die Erfahrung des Teams und die Projektanforderungen berücksichtigt werden. Jedes Tool bietet einzigartige Funktionen und Vorteile, so dass das Verständnis ihrer Stärken und Schwächen entscheidend für die Maximierung der Effektivität Ihres Softwaretestprozesses ist.

Im Zusammenhang mit der AppMaster.io-Plattform spielt das Testen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der hohen Qualität der erstellten Anwendungen. Durch den Einsatz leistungsfähiger Tools und Frameworks stellt AppMaster.io sicher, dass jede generierte Anwendung frei von Fehlern ist und ein nahtloses Benutzererlebnis bietet. Darüber hinaus eliminiert die umfassende integrierte Entwicklungsumgebung von AppMaster.io die Notwendigkeit, technische Schulden einzuführen, indem Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wenn sich die Anforderungen ändern, und verbessert so die Gesamtqualität und Wartbarkeit Ihrer Softwarelösungen.