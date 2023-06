Inleiding tot softwaretesten

Softwaretesten is een essentieel aspect van de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC), gericht op het waarborgen van de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van softwaretoepassingen. Het is een iteratief proces dat defecten, inconsistenties en potentiële problemen helpt identificeren en verhelpen die de bruikbaarheid, stabiliteit en veiligheid van de applicatie kunnen beïnvloeden. Softwaretesten omvat een breed scala aan testmethodologieën, -hulpmiddelen en -technieken om de functionaliteit, prestaties en naleving van de gespecificeerde vereisten van de applicatie te valideren.

De primaire doelstellingen van softwaretesten zijn onder andere:

Het opsporen en repareren van defecten, bugs en kwetsbaarheden

Valideren dat de software voldoet aan de beoogde eisen en verwachtingen

Zorgen voor een naadloze en bevredigende gebruikerservaring

Compatibiliteit bevestigen met verschillende platforms, browsers en apparaten

Prestaties, schaalbaarheid en efficiëntie maximaliseren

Softwaretesten wordt meestal ingedeeld in functioneel testen, niet-functioneel testen, handmatig testen, geautomatiseerd testen, statisch testen en dynamisch testen. Elk van deze testcategorieën heeft zijn eigen unieke technieken, tools en benaderingen, die effectief diverse aspecten van kwaliteitsborging en risicobeperking bij softwareontwikkeling aanpakken.

Functioneel testen

Functioneel testen is een type softwaretesten dat zich richt op het valideren van de functies en het gedrag van de applicatie ten opzichte van de gespecificeerde vereisten. Het primaire doel van functioneel testen is ervoor te zorgen dat de software correct werkt, zoals bedoeld, en de gewenste functionaliteit biedt. Deze testcategorie omvat verschillende testtechnieken, waaronder:

Unit testen

Unit testen is het proces waarbij individuele componenten of eenheden van de softwareapplicatie geïsoleerd worden getest. Het richt zich voornamelijk op het valideren van de juistheid van de functionaliteit van elke unit door gebruik te maken van testinvoergegevens en te bevestigen of de testuitvoer overeenkomt met het verwachte resultaat. Unit testen is een cruciale praktijk voor het identificeren en herstellen van defecten vroeg in het ontwikkelingsproces, wat helpt om de totale kosten en de tijd tot aan de markt te verminderen.

Integratietesten

Integratietesten is het proces waarbij verschillende eenheden of componenten van de softwareapplicatie worden gecombineerd en als groep worden getest. Het richt zich vooral op het valideren van de interacties tussen de geïntegreerde eenheden en zorgt ervoor dat ze correct en naadloos samenwerken. Integratietesten helpen bij het identificeren en oplossen van problemen met gegevensstromen, communicatie en afhankelijkheden tussen de componenten van de applicatie.

Systeemtesten

Systeemtesten is het proces van het testen van de gehele softwareapplicatie als geheel, waarbij de algehele functionaliteit, prestaties en conformiteit met de gespecificeerde vereisten worden beoordeeld. Het primaire doel van systeemtesten is het valideren van het gedrag van de softwareapplicatie onder verschillende omstandigheden en configuraties, om een naadloze en bevredigende gebruikerservaring te garanderen. Systeemtesten helpen bij het identificeren en aanpakken van problemen met betrekking tot integratie, compatibiliteit en algehele stabiliteit van het systeem.

Regressietesten

Regressietesten is het testen van de softwareapplicatie nadat wijzigingen, bugfixes of updates zijn doorgevoerd. Het doel is om te controleren of wijzigingen in de applicatie geen nadelige invloed hebben op de bestaande functionaliteit of nieuwe problemen introduceren. Regressietesten helpen de softwarekwaliteit en -betrouwbaarheid tijdens het ontwikkelingsproces te behouden en zorgen ervoor dat wijzigingen of verbeteringen de stabiliteit van de applicatie en de gebruikerservaring niet in gevaar brengen.

Acceptatietesten

Acceptatietesten, ook bekend als gebruikersacceptatietesten (UAT), is de laatste fase van functioneel testen waarin wordt geëvalueerd of de softwareapplicatie voldoet aan de gespecificeerde vereisten en gebruikersbehoeften. Acceptatietesten worden meestal uitgevoerd door de eindgebruikers of klanten, die de functionaliteit, bruikbaarheid en compatibiliteit van de software valideren met gebruiksscenario's in de echte wereld. Het primaire doel van acceptatietesten is ervoor te zorgen dat de softwareapplicatie de gewenste functionaliteit en waarde levert aan de beoogde gebruikers, waardoor het risico van potentiële ontevredenheid, afwijzingen of escalaties wordt geminimaliseerd.

Niet-functioneel testen

Niet-functioneel testen is een vorm van softwaretesten die kritieke aspecten van de softwareapplicatie evalueert, zoals prestaties, bruikbaarheid en beveiliging, die bijdragen aan de algehele gebruikerservaring en de stabiliteit van het systeem. Niet-functioneel testen is gericht op het optimaliseren van het gedrag van de applicatie, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de applicatie voldoet aan de gespecificeerde prestatiebenchmarks, een naadloze en intuïtieve gebruikerservaring biedt en potentiële beveiligingsrisico's afschermt. Enkele belangrijke niet-functionele testtechnieken zijn:

Prestatietesten

Prestatie testen is het proces van het evalueren van het gedrag van de applicatie onder verschillende belastingen en omstandigheden, zoals veel verkeer, gelijktijdige gebruikers en resource-intensieve taken. Het richt zich voornamelijk op het beoordelen van de reactiesnelheid, schaalbaarheid en efficiëntie van de software, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de gespecificeerde prestatiebenchmarks en een bevredigende gebruikerservaring biedt. Prestatietesten helpen bij het identificeren en aanpakken van prestatieknelpunten, optimalisatiemogelijkheden en potentiële capaciteitsgerelateerde problemen.

Gebruikstesten

Gebruikstesten is het proces van het evalueren van de gebruikersinterface, het gebruiksgemak en de algemene gebruikerservaring van de softwareapplicatie. Het richt zich voornamelijk op het beoordelen van het ontwerp, de lay-out, de navigatie en de interacties van de applicatie op basis van de verwachtingen, voorkeuren en mentale modellen van de beoogde gebruikers. Bruikbaarheidstesten helpen bij het identificeren en oplossen van problemen met betrekking tot gebruikerstevredenheid, toegankelijkheid en efficiëntie, en zorgen ervoor dat de softwareapplicatie een naadloze en intuïtieve gebruikerservaring biedt.

Beveiligingstesten

Beveiliging testen is het proces van het beoordelen van de kwetsbaarheid van de softwareapplicatie voor potentiële aanvallen, ongeautoriseerde toegang en datalekken. Het richt zich voornamelijk op het evalueren van de beveiligingsmechanismen, beveiligingen en praktijken van de applicatie, met als doel potentiële beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken. Beveiligingstesten helpen ervoor te zorgen dat de softwareapplicatie wordt beschermd tegen potentiële bedreigingen, waarbij de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de applicatie en de onderliggende gegevens worden gewaarborgd.

Compatibiliteitstesten

Compatibiliteitstesten is het proces van het evalueren van het gedrag en de prestaties van de softwareapplicatie op verschillende platforms, configuraties en omgevingen. Het richt zich voornamelijk op het beoordelen van de compatibiliteit van de applicatie met verschillende besturingssystemen, browsers, apparaten en netwerkomstandigheden, en zorgt voor een naadloze en consistente gebruikerservaring in verschillende gebruiksscenario's. Compatibiliteitstesten helpen bij het identificeren en oplossen van potentiële problemen met betrekking tot platformonafhankelijke ondersteuning, interoperabiliteit en aanpasbaarheid, wat bijdraagt aan de algehele tevredenheid en acceptatie van de softwareapplicatie.

Handmatig testen

Handmatig testen is het proces van het testen van softwareapplicaties door mensen die interactie hebben met de applicatie en het gedrag ervan evalueren zonder de ondersteuning van geautomatiseerde testscripts of tools. Handmatig testen wordt nog steeds beschouwd als een vitaal onderdeel van het software testproces, vooral in de beginfase van de ontwikkeling of wanneer de applicatie wordt geïntroduceerd bij een nieuw doelpubliek. Enkele van de primaire handmatige testtechnieken zijn:

Verkennend testen: Bij verkennende tests leren testers actief over de applicatie, ontwerpen ze testgevallen en voeren ze deze gelijktijdig uit. Met deze aanpak kunnen testers defecten ontdekken die misschien niet waren voorzien tijdens de ontwerpfase van het project. Verkennend testen is nuttig als er weinig documentatie of formele testplannen zijn. Bruikbaarheidstesten: Bruikbaarheidstesten richten zich primair op het evalueren van de applicatie vanuit het perspectief van de eindgebruiker, waarbij wordt geanalyseerd hoe gebruiksvriendelijk en navigeerbaar de applicatie is. Testers beoordelen de algehele gebruikerservaring, inclusief aspecten als intuïtief ontwerp, leerbaarheid en toegankelijkheid. Dit type testen helpt ontwikkelaars om de gebruikersinterface van de applicatie te verbeteren en eventuele bruikbaarheidsproblemen aan te pakken die het succes van de applicatie op de markt kunnen beïnvloeden. Regressietesten: Regressietests moeten ervoor zorgen dat de bestaande functionaliteit van de applicatie niet wordt beïnvloed door nieuwe wijzigingen, zoals bugfixes, functieverbeteringen of systeemupgrades. Testers voeren eerder uitgevoerde testcases uit om te controleren of de wijzigingen geen nieuwe problemen hebben geïntroduceerd en of de applicatie blijft voldoen aan de gespecificeerde vereisten. Foutdetectie: Bij het uitvoeren van handmatige tests volgen testers meestal testcases die verwachte functionaliteiten en verschillende edge cases omvatten. Door middel van deze testgevallen kunnen testers fouten, discrepanties en inconsistenties vinden in het gedrag van de applicatie.

Handmatig testen heeft een aantal voordelen, zoals de mogelijkheid om onverwachte problemen aan het licht te brengen, zich aan te passen aan veranderende vereisten en waardevolle inzichten te bieden in echte gebruikerservaringen. Het heeft echter ook zijn beperkingen, zoals tijdrovend zijn, vatbaar voor menselijke fouten en mogelijk minder efficiënt dan geautomatiseerde testmethoden.

Geautomatiseerd testen

Geautomatiseerd testen is het proces van testen uitvoeren met behulp van testscripts, tools en frameworks. Het gaat om het automatiseren van repetitieve, tijdrovende taken, wat de algehele efficiëntie, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het testproces verbetert. Enkele populaire geautomatiseerde testtechnieken zijn

Unit testen: Unit testen richt zich op het verifiëren van de juistheid van individuele componenten of functies in de applicatie. Ontwikkelaars schrijven unit tests om te valideren dat hun code voldoet aan de vereisten zoals gespecificeerd. Populaire frameworks voor unit testing zijn JUnit en TestNG voor Java, NUnit voor .NET en XCTest voor iOS. Integratietesten: Integratietesten valideren de interactie tussen verschillende modules of componenten in de applicatie en zorgen ervoor dat ze correct samenwerken. Dit type testen helpt bij het opsporen van problemen met gegevensstromen, communicatie en afhankelijkheden tussen modules. Geschikte testtools voor integratietesten zijn SoapUI en Postman voor API-testen en Selenium en Appium voor UI-testen. Functioneel testen: Geautomatiseerd functioneel testen richt zich op het controleren of de functies en het gedrag van de applicatie voldoen aan de gespecificeerde vereisten. Testers ontwerpen testscripts om gebruikersacties te simuleren en te valideren of de applicatie zich onder verschillende omstandigheden gedraagt zoals verwacht. Selenium is een veelgebruikte tool voor functioneel testen van webapplicaties, terwijl Appium populair is voor het testen van mobiele applicaties. Belasting- en prestatietests: Belasting- en prestatietests helpen bij het identificeren van knelpunten, resourcegebruik en schaalbaarheidsproblemen die van invloed zijn op de algehele prestaties van de applicatie en de gebruikerservaring onder verschillende werkbelastingsomstandigheden. Tools zoals JMeter, LoadRunner en Gatling worden vaak gebruikt voor belasting- en prestatietests.

Geautomatiseerd testen biedt verschillende voordelen, zoals snellere uitvoering, meer testdekking, minder menselijke fouten en de mogelijkheid van parallelle testuitvoering. Het vereist echter een hogere initiële investering in termen van tijd, moeite en middelen om testscripts en frameworks te ontwikkelen en te onderhouden. Bovendien zijn niet alle testscenario's geschikt voor automatisering, vooral als het gaat om bruikbaarheidstesten en andere aspecten die een menselijke aanpak vereisen om effectief te evalueren.

Statisch testen

Statisch testen is een vorm van softwaretesten waarbij de code, het ontwerp en de documentatie van een applicatie worden geëvalueerd zonder dat de code daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het primaire doel van statisch testen is om problemen, inconsistenties en mogelijke verbeteringen vroeg in het softwareontwikkelingsproces te identificeren. Enkele veelgebruikte benaderingen van statisch testen zijn

Code Review: Code review is het proces van het handmatig beoordelen van de broncode om fouten, ontwerpproblemen en inconsistenties te identificeren die de algehele kwaliteit van de applicatie kunnen beïnvloeden. Code review bevordert samenwerking, het delen van kennis en het naleven van coderingsstandaarden en best practices. Ze helpen ontwikkelaars potentiële problemen te identificeren en op te lossen voordat het moeilijk en duur wordt om ze op te lossen. Statische analyse: Tools voor statische analyse analyseren automatisch de broncode om problemen op te sporen met betrekking tot coderingsstandaarden, best practices en potentiële kwetsbaarheden. Deze tools helpen ontwikkelaars bij het identificeren van dode code, geheugenlekken, null pointer dereferences en andere veelvoorkomende programmeerproblemen. Populaire tools voor statische analyse zijn SonarQube, Checkstyle en PMD. Beoordeling van documentatie: Documentatie review richt zich op het evalueren van projectdocumentatie, zoals eisen, ontwerpdocumenten en gebruikershandleidingen, om nauwkeurigheid, consistentie en duidelijkheid te garanderen. Dit proces helpt bij het identificeren van dubbelzinnigheden, discrepanties en onvolledige informatie die kunnen leiden tot onjuiste interpretaties, aannames en defecten in de applicatie.

Statisch testen biedt talloze voordelen, zoals het vroegtijdig opsporen van defecten, minder ontwikkeltijd en -kosten en een betere kwaliteit van code en documentatie. Het helpt ontwikkelaars problemen te identificeren en op te lossen voordat ze escaleren tot grotere problemen, wat de kans verkleint dat bugs opduiken in latere stadia van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Dynamisch testen

Dynamisch testen is een methode om een applicatie te evalueren door de code uit te voeren en het gedrag onder verschillende omstandigheden te observeren. In tegenstelling tot statisch testen, dat zich richt op het onderzoeken van de code, het ontwerp en de documentatie, houdt dynamisch testen in dat de applicatie wordt uitgevoerd om de functionaliteit, prestaties en betrouwbaarheid te valideren. Dynamisch testen helpt bij het identificeren van runtime fouten, prestatie knelpunten en veiligheidslekken die misschien niet ontdekt kunnen worden door statische testen alleen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Dynamisch testen kan worden uitgevoerd met behulp van zowel handmatige als geautomatiseerde technieken en wordt verder ingedeeld in twee hoofdcategorieën:

Black box testen

Black box testen omvat het evalueren van de functionaliteit van een applicatie zonder enige kennis van de interne structuur of implementatiedetails. Testers communiceren alleen met de applicatie via de gebruikersinterface en richten zich op invoer, uitvoer en verwacht gedrag. Black box testen is nuttig voor het valideren van de applicatie aan de hand van de gebruikerseisen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle functies werken zoals verwacht.

Verschillende soorten black box testen zijn onder andere

Functioneel testen

Integratie testen

Systeemtesten

Acceptatietesten

Regressietesten

White box testen

Bij white box testing, ook wel bekend als transparent box of glass box testing, worden de interne softwarestructuur en codering van de applicatie geïnspecteerd. Dit type testen wordt meestal uitgevoerd door ontwikkelaars of gespecialiseerde testers die kennis hebben van de programmeertaal, algoritmen en architectuur die in de applicatie worden gebruikt. White box testing helpt bij het identificeren van fouten in de logica van de code, het beoordelen van de codedekking en het onthullen van mogelijke kwetsbaarheden.

Soorten white box tests zijn onder andere

Unit testen

Integratie testen

Code dekking analyse

Beveiligingstesten

Prestatie testen

Met de toenemende complexiteit van moderne applicaties is het essentieel om de juiste tools en frameworks te gebruiken om software effectief te testen. Er is een breed scala aan software testtools beschikbaar die inspelen op verschillende testbenaderingen, omgevingen en vereisten. Hier geven we een overzicht van een aantal populaire tools en frameworks die verschillende aspecten van het testen van software dekken:

Testbeheer en planning

HP Quality Center : Een uitgebreide test management tool die test planning, test uitvoering, defect management en rapportage mogelijkheden biedt.

: Een uitgebreide test management tool die test planning, test uitvoering, defect management en rapportage mogelijkheden biedt. Visual Studio Team Services : Een oplossing voor testbeheer, geïntegreerd met Microsoft Visual Studio, die agile testmethodologieën ondersteunt.

: Een oplossing voor testbeheer, geïntegreerd met Microsoft Visual Studio, die agile testmethodologieën ondersteunt. TestRail: Een webgebaseerde tool voor testbeheer die mogelijkheden biedt voor testplanning, -uitvoering en -rapportage.

Functionaliteit en eenheidstesten

Selenium : Een open-source browser automatiseringstool voor functioneel testen van webapplicaties, compatibel met verschillende programmeertalen en browsers.

: Een open-source browser automatiseringstool voor functioneel testen van webapplicaties, compatibel met verschillende programmeertalen en browsers. JUnit : Een veelgebruikt testraamwerk voor Java-toepassingen dat eenheidstests, integratietests en testgestuurde ontwikkeling (TDD) ondersteunt.

: Een veelgebruikt testraamwerk voor Java-toepassingen dat eenheidstests, integratietests en testgestuurde ontwikkeling (TDD) ondersteunt. TestNG: Een testraamwerk voor Java-applicaties, geïnspireerd op JUnit, met extra functies zoals parallelle testuitvoering en configuratieflexibiliteit.

Testen van mobiele toepassingen

Appium : Een open-source testautomatiseringstool voor native, hybride en mobiele webapplicaties, met ondersteuning voor Android- en iOS-platforms.

: Een open-source testautomatiseringstool voor native, hybride en mobiele webapplicaties, met ondersteuning voor Android- en iOS-platforms. Espresso : Een testraamwerk dat speciaal is ontworpen voor Android-applicaties en waarmee ontwikkelaars UI-tests voor hun applicaties kunnen schrijven.

: Een testraamwerk dat speciaal is ontworpen voor Android-applicaties en waarmee ontwikkelaars UI-tests voor hun applicaties kunnen schrijven. XCUITest: Een iOS-specifiek testframework ontwikkeld door Apple voor UI-tests van iOS-applicaties.

Prestatie- en belastingstesten

JMeter : Een open-source tool voor prestatietests die wordt gebruikt voor belastingstests, stresstests en functionele tests van webapplicaties.

: Een open-source tool voor prestatietests die wordt gebruikt voor belastingstests, stresstests en functionele tests van webapplicaties. LoadRunner : Een veelgebruikte tool voor prestatietests die verschillende applicatieomgevingen en protocollen ondersteunt, met uitgebreide analysemogelijkheden.

: Een veelgebruikte tool voor prestatietests die verschillende applicatieomgevingen en protocollen ondersteunt, met uitgebreide analysemogelijkheden. Gatling: Een moderne, krachtige tool voor het testen van de belasting van webapplicaties, met de nadruk op schaalbaarheid en gebruiksgemak.

Beveiligingstesten

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) : Een open-source beveiligingsscanner voor webtoepassingen voor het opsporen van kwetsbaarheden en het testen van de beveiliging.

: Een open-source beveiligingsscanner voor webtoepassingen voor het opsporen van kwetsbaarheden en het testen van de beveiliging. Burp Suite : Een uitgebreid platform voor het testen van de beveiliging van webtoepassingen met verschillende tools voor het scannen, uitbuiten en analyseren van kwetsbaarheden.

: Een uitgebreid platform voor het testen van de beveiliging van webtoepassingen met verschillende tools voor het scannen, uitbuiten en analyseren van kwetsbaarheden. Metasploit: Een veelgebruikt framework voor penetratietests dat beveiligingsprofessionals helpt bij het beoordelen van kwetsbaarheden, het misbruiken van zwakke plekken en het verbeteren van de algehele beveiliging.

Bij het kiezen van testtools en frameworks is het essentieel om rekening te houden met factoren zoals de complexiteit van de applicatie, de omgeving, de expertise van het team en de projectvereisten. Elke tool biedt unieke mogelijkheden en voordelen, dus inzicht in hun sterke en zwakke punten is cruciaal voor het maximaliseren van de effectiviteit van uw softwaretestproces.

