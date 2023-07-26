Mobil uygulama pazarlaması, mobil uygulamanızı yeni kullanıcılara tanıtmanın ve mevcut kullanıcıları elde tutmanın kritik bir yönüdür. Uygulama mağazalarında bulunan milyonlarca mobil uygulama ile öne çıkmak ve uygulamanızın indirmelerden, etkileşimden ve gelirden adil pay almasını sağlamak giderek daha zor hale geldi. Bu rekabetçi arenada, uygulama geliştiricileri ve pazarlamacılar başarıya ulaşmak için etkili mobil uygulama pazarlama stratejileri kullanmalıdır.

Bu kılavuz, uygulama mağazası varlığınızı optimize etme ve mobil uygulamanıza başarılı olması için ihtiyaç duyduğu desteği vermek için kullanıcı edinme stratejilerini uygulama dahil olmak üzere mobil uygulama pazarlamasının temelleri konusunda size yol gösterecektir.

App Store Varlığınızı Optimize Etme

Mobil uygulama pazarlamasında ilk adım, uygulamanızın uygulama mağazalarında optimize edilmiş bir varlığa sahip olmasını sağlamaktır. Bu, göz alıcı bir simgeye, çekici bir uygulama başlığına, net ve ikna edici bir açıklamaya ve yüksek kaliteli uygulama ekran görüntülerine ve videolarına sahip olmayı içerir. Uygulama mağazası varlığınızı optimize ederek, uygulamanızın keşfedilebilirliğini iyileştirebilir ve kullanıcıların uygulamanızı indirme olasılığını artırabilirsiniz.

Görsel olarak çekici bir uygulama simgesi oluşturun : Göz alıcı bir uygulama simgesi, harika bir ilk izlenim bırakmak ve uygulamanızın öne çıkmasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Uygulama simgeniz görsel olarak çekici, benzersiz ve her boyutta net olacak kadar basit olmalıdır. Ayrıca, uygulamanızın temel işlevini veya temasını iletmeli ve uygulamanızın genel markasını tamamlamalıdır. İkna edici bir uygulama başlığı yazın : Uygulama başlığı, kullanıcıları uygulamanıza çekmek için başka bir kritik unsurdur. Uzunluk için uygulama mağazasının yönergelerini takip ederken aynı zamanda uygulamanızın amacını da iletmelidir. Alakalı anahtar kelimeler ekleyin, ancak başlığın özlü, kolay anlaşılır olduğundan ve potansiyel kullanıcılara bir değer teklifi ilettiğinden emin olun. Net ve ilgi çekici bir açıklama oluşturun : Uygulama açıklamanız, kullanıcılara uygulamanın işlevleri, özellikleri ve avantajları hakkında genel bir bakış sağlamalıdır. Kullanıcının dikkatini çeken güçlü bir açılış ifadesiyle başlayın, ardından uygulamanın temel özelliklerini açıklamak için madde işaretleri kullanın. Uygulamanızın çözdüğü olası sorunlu noktaları ele almayı ve rakiplerinden nasıl ayrıldığını açıklamayı unutmayın. Ek olarak, güvenilirliği daha da artırmak için kullanıcı referanslarını ve ödülleri veya başarıları dahil etmeyi düşünün. Alakalı anahtar kelimeler seçin : Alakalı anahtar kelimeleri uygulamanızın başlığına ve açıklamasına dahil etmek, uygulama mağazası arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olabilir. Uygulamanızın nişiyle alakalı en önemli anahtar kelimeleri belirlemek için anahtar kelime araştırması yapın ve bu anahtar kelimeleri stratejik olarak uygulama mağazası listenize entegre etmeye başlayın. Uzun vadede uygulamanızın sıralamasına zarar verebilecek anahtar kelimeleri fazla doldurmamaya veya yanıltıcı ifadeler kullanmamaya dikkat edin. Yüksek kaliteli ekran görüntülerini ve videoları sergileyin : Yüksek kaliteli ekran görüntüleri ve videolar, potansiyel kullanıcıların uygulamanızı indirmesi için belirleyici bir faktör olabilir. Ekran görüntülerinizin ve videolarınızın en ilgi çekici özellikleri vurguladığından ve uygulamanızın çalışmasını gösterdiğinden emin olun. Ek bağlam sağlamak ve yüksek çözünürlüklü görseller ve video formatları kullanmak için alt yazılar veya ek açıklamalar ekleyin. İzleyicinin ilgisini korumak için videolar kısa ve ilgi çekici tutulmalıdır.

Kullanıcı Edinme Stratejileri

Uygulama mağazası varlığınız optimize edildikten sonraki adım, yeni kullanıcılar edinmek için stratejiler uygulamaktır. Mobil uygulama indirmelerini artırmak için çeşitli teknikler vardır ve birden çok yöntemi birleştirmek, daha geniş bir potansiyel kitleye ulaşmanıza yardımcı olabilir.

App Store Optimizasyonu (ASO)

App Store Optimization (ASO), görünürlüğü artırmak ve daha fazla organik indirme sağlamak için uygulamanızın uygulama mağazalarındaki varlığını optimize etme sürecidir. Başlığınızı, anahtar kelimelerinizi, açıklamanızı, simgenizi ve ekran görüntülerinizi optimize etmek ASO'nun temel bileşenleridir. ASO ayrıca, uygulamanızın sıralamalarını ve dönüşüm oranlarını izlemeyi ve güncel ve alakalı kalması için uygulama mağazası girişinizi düzenli olarak güncellemeyi de içerir.

Organik trafik üretimi

İçerik pazarlaması ve sosyal medya yoluyla organik trafik oluşturmak, uygulamanıza yeni kullanıcılar çekmek için hayati olabilir. Değerli ve paylaşılabilir içerik oluşturmak, uygulamanızla ilgili konuşmaları ateşleyebilir ve markanızı nişinizde bir düşünce lideri haline getirebilir. Yorumları, soruları ve geri bildirimleri kullanarak kullanıcıları deneyimlerini paylaşmaya ve hedef kitlenizle etkileşime geçmeye teşvik edin.

Ücretli reklam kampanyaları

Google Reklamları, Facebook Reklamları ve Instagram Reklamları gibi kanallar aracılığıyla sunulan ücretli reklamlar, erişiminizi önemli ölçüde genişletebilir ve indirme sayısını artırmanıza yardımcı olabilir. Bu kampanyalar, belirli kullanıcı demografik özelliklerini ve ilgi alanlarını hedeflemenize olanak tanıyarak uygulamanızın uygun kitleye ulaşmasını sağlar. Yükleme başına maliyet (CPI) ve reklam harcamalarından elde edilen gelir (ROAS) gibi metrikleri izleyerek kampanyalarınızın başarısını ölçmeyi unutmayın.

etkileyici pazarlama

Nişinizdeki etkileyiciler veya içerik oluşturucularla ortaklık yapmak, uygulamanızı daha geniş ve daha ilgili bir kitleye gösterebilir. Uygulamanızın markasına ve değerlerine uygun etkileyicileri belirleyin ve kitlelerine özgün hissettiren tanıtım kampanyaları geliştirin. Influencer ortaklıkları, uygulamanızın özelliklerini gösteren sponsorlu gönderileri, uygulama incelemelerini veya ürün demolarını içerebilir.

Uygulama çapraz tanıtımı

Benzer bir hedef kitleyi paylaşan diğer uygulamalarla işbirliği yapmak, karşılıklı yarar sağlayan pazarlama fırsatları yaratabilir. Çapraz tanıtım, genellikle aynı muamele karşılığında başka bir uygulamayı öneren veya öne çıkaran bir uygulamayı içerir. Bu yaklaşım, kullanıcı tabanınızı genişletebilir ve yüksek reklam maliyetlerine neden olmadan uygulama görünürlüğünü artırabilir.

Tavsiye programları

Tavsiye programları aracılığıyla ağızdan ağza pazarlamayı teşvik etmek, sadık müşteri tabanınızı ödüllendirirken yeni kullanıcıları çekmenize yardımcı olabilir. Tavsiye programları genellikle mevcut kullanıcıları, uygulamanızı indirip kullanmaya arkadaşlarını veya kişileri davet etmeye teşvik eder. Yönlendirme sürecini basit tutun ve ödüllerin, yönlendiren ve yeni kullanıcı için çekici ve değerli olmasını sağlayın.

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Mobil Uygulama Analitiklerini Anlama ve Yararlanma

Mobil uygulama analitiği, kullanıcı davranışı, uygulama performansı ve para kazanma hakkında bilgiler sunarak uygulama pazarlamasında çok önemli bir rol oynar. Temel metrikleri izleyip analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmek ve uygulamanızın genel başarısını artırmak için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz. İzlemeniz gereken en önemli ölçümlerden bazıları şunlardır:

Edinme Metrikleri

Edinme ölçümleri, kullanıcıların uygulamanızı nasıl keşfettiğini ve yüklediğini anlamanıza yardımcı olur. Bazı temel edinme ölçütleri şunları içerir:

İndirilenler: Uygulama yüklemelerinin toplam sayısı.">

Uygulama yüklemelerinin toplam sayısı."> Yükleme başına maliyet (CPI): Edinme çabaları (reklamcılık gibi) için harcadığınız tutarın, oluşturulan uygulama yüklemelerinin sayısına bölümü. Bu ölçüm, kullanıcı edinme kampanyalarınızın verimliliğini belirlemenize yardımcı olur.

Edinme çabaları (reklamcılık gibi) için harcadığınız tutarın, oluşturulan uygulama yüklemelerinin sayısına bölümü. Bu ölçüm, kullanıcı edinme kampanyalarınızın verimliliğini belirlemenize yardımcı olur. Kullanıcı kaynakları: Kullanıcıların uygulamanızı bulup yüklediği kanallar (ör. organik arama, yönlendirmeler, sosyal medya, ücretli reklamlar). Kullanıcı kaynaklarını anlamak, pazarlama çabalarını ve bütçe tahsisini optimize etmenize olanak tanır.

Etkileşim Metrikleri

Etkileşim ölçümleri, kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşimde bulunduğuna ve hangi özelliklerin en popüler olduğuna dair bilgi sağlar. Anahtar etkileşim metrikleri şunları içerir:

Oturum süresi: Kullanıcıların oturum başına uygulamanızda geçirdikleri ortalama süre. Daha uzun oturum süreleri tipik olarak daha yüksek katılım ve memnuniyet anlamına gelir.

Kullanıcıların oturum başına uygulamanızda geçirdikleri ortalama süre. Daha uzun oturum süreleri tipik olarak daha yüksek katılım ve memnuniyet anlamına gelir. Aktif kullanıcılar: Uygulamanızla aktif olarak etkileşim kuran toplam kullanıcı sayısı, genellikle günlük aktif kullanıcılar (DAU), haftalık aktif kullanıcılar (WAU) ve aylık aktif kullanıcılar (MAU) olarak ölçülür.

Uygulamanızla aktif olarak etkileşim kuran toplam kullanıcı sayısı, genellikle günlük aktif kullanıcılar (DAU), haftalık aktif kullanıcılar (WAU) ve aylık aktif kullanıcılar (MAU) olarak ölçülür. Ekran akışı: Ziyaret ettikleri ekranlar veya sayfalar ve eylemleri dahil olmak üzere, kullanıcıların uygulamanızda izledikleri yol. Ekran akışını analiz etmek, darboğazları belirlemenize, kullanıcı deneyimini optimize etmenize ve özellik güncellemelerine öncelik vermenize yardımcı olabilir.

Elde Tutma Metrikleri

Elde tutma ölçümleri, kullanıcıların uygulamanızı ne kadar süreyle kullandığını ve onu değerli bulup bulmadıklarını anlamanıza yardımcı olur. Önemli elde tutma ölçümleri şunları içerir:

Kaybetme oranı: Zamanla uygulamanızı kullanmayı bırakan kullanıcıların yüzdesi. Yüksek kullanıcı kaybı oranı, kullanıcı deneyimi, uygulama performansı veya elde tutma çabalarıyla ilgili sorunlara işaret edebilir.

Zamanla uygulamanızı kullanmayı bırakan kullanıcıların yüzdesi. Yüksek kullanıcı kaybı oranı, kullanıcı deneyimi, uygulama performansı veya elde tutma çabalarıyla ilgili sorunlara işaret edebilir. Kullanıcı yaşam boyu değeri (LTV): Bir kullanıcının uygulamanızla tüm yaşam döngüsü boyunca elde ettiği tahmini gelir. LTV, edinilen kullanıcıların uzun vadeli değerini değerlendirmenize ve pazarlama bütçelerini etkili bir şekilde ayırmanıza yardımcı olur.

Bir kullanıcının uygulamanızla tüm yaşam döngüsü boyunca elde ettiği tahmini gelir. LTV, edinilen kullanıcıların uzun vadeli değerini değerlendirmenize ve pazarlama bütçelerini etkili bir şekilde ayırmanıza yardımcı olur. Kullanıcı segmentleri: Ortak özellikleri, davranışları veya tercihleri ​​paylaşan kullanıcı grupları. Kullanıcıları her grubun ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyacak şekilde segmentlere ayırarak pazarlama kampanyalarını ve uygulama özelliklerini uyarlayabilirsiniz.

Para Kazanma Metrikleri

Uygulamanız gelir elde etmeyi amaçlıyorsa, para kazanma metriklerini izlemek, uygulamanın finansal başarısını değerlendirmek için hayati önem taşır. Temel para kazanma ölçümleri şunları içerir:

Uygulama içi satın almalar: Tek seferlik öğeler, yükseltmeler ve abonelikler dahil olmak üzere, kullanıcıların uygulama içinde yaptığı toplam satın alma sayısı.

Tek seferlik öğeler, yükseltmeler ve abonelikler dahil olmak üzere, kullanıcıların uygulama içinde yaptığı toplam satın alma sayısı. Gelir: Uygulamanızın, uygulama içi satın almalar, reklamcılık ve ortaklıklar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sağladığı toplam gelir.

Uygulamanızın, uygulama içi satın almalar, reklamcılık ve ortaklıklar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sağladığı toplam gelir. Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU): Kullanıcı başına elde edilen gelir, toplam gelirin kullanıcı sayısına bölünmesiyle hesaplanır. ARPU, kullanıcı değerini anlamanıza ve para kazanma hedefleri belirlemenize yardımcı olur.

Bu ölçümleri analiz etmek, uygulama pazarlama çabalarınızı optimize etmenize, kullanıcı deneyimini geliştirmenize ve daha etkili bir şekilde para kazanmanıza yardımcı olabilir. Google Analytics, Mixpanel ve App Annie gibi birçok mobil analiz aracı, mobil uygulama verilerini toplamanıza, analiz etmenize ve görselleştirmenize yardımcı olur.

Kullanıcı Etkileşimi ve Elde Tutma Teknikleri

Kullanıcıları çekmek sadece bir başlangıçtır; onları meşgul tutmak ve uzun vadeli elde tutma sağlamak, başarılı mobil uygulama pazarlaması için bir önceliktir. İşte bazı kritik kullanıcı etkileşimi ve elde tutma teknikleri:

İlk Katılımı ve Kullanıcı Deneyimini Optimize Edin : Sorunsuz bir katılım süreci ve sezgisel kullanıcı deneyimi (UX), kullanıcıları elde tutmak için çok önemlidir. Uygulamanızın ilk katılım sırasında net talimatlar sağladığından, gezinmesi kolay bir arayüz sunduğundan ve kafa karışıklığını ve hayal kırıklığını en aza indirmek için kullanıcı beklentileriyle uyumlu olduğundan emin olun. Kişiselleştirilmiş İçerik ve Ödüller : Kişiselleştirilmiş içerik, öneriler ve ödüller sunmak, uygulama deneyimini daha ilgili ve eğlenceli hale getirerek kullanıcı katılımını artırabilir. İçeriği ve özellikleri bireysel kullanıcılar veya segmentler için uyarlamak üzere kullanıcı verilerinden ve tercihlerinden yararlanın ve tekrar etkileşimi teşvik etmek için bir ödül veya sadakat programı uygulamayı düşünün. Anlık Bildirimler ve E-posta Pazarlama : Anlık bildirimler ve e-posta kampanyaları, kullanıcı katılımını ve elde tutmayı artırmak için güçlü araçlar olabilir. Yeni özellikleri, promosyonları veya faydalı ipuçlarını vurgulayan hedefli, alakalı mesajlar oluşturun. Bunaltıcı veya can sıkıcı kullanıcılardan kaçınmak için iletişim sıklığını dengelemeyi unutmayın. Uygulama Güncellemeleri ve İyileştirmeler : Kullanıcı geri bildirimlerine ve analiz verilerine dayalı olarak uygulamanızı sürekli olarak iyileştirin. Düzenli güncellemeler, elde tutma oranlarını artırabilen kalite, işlevsellik ve kullanıcı memnuniyeti taahhüdünü gösterir. Uygulama içi anketler veya uygulama mağazası incelemeleri yoluyla etkin bir şekilde kullanıcı geri bildirimi isteyin ve kullanıcıların sorunlu noktalarını gideren veya değer katan güncellemelere öncelik verin.

Mobil Uygulama Pazarlama Trendleri ve Yenilikler

Mobil uygulama pazarlaması, yeni teknolojiler ve davranış değişiklikleriyle sürekli olarak gelişmektedir. Endüstri trendlerinin zirvesinde kalmak, rekabet avantajınızı korumanıza ve pazarlama stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. İşte mobil uygulama pazarlamasında ortaya çıkan bazı trendler ve yenilikler:

Veriye Dayalı Kullanıcı Hedefleme : Mobil uygulama analitiği daha karmaşık hale geldikçe, pazarlamacılar bireysel kullanıcılara veya kullanıcı segmentlerine yönelik pazarlama çabalarını hedeflemek için verilerden giderek daha fazla yararlanıyor. Hedeflenen kampanyaları bilgilendirmek için analitik kullanmak, kullanıcı edinme, katılım ve elde tutma oranlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

: Mobil uygulama analitiği daha karmaşık hale geldikçe, pazarlamacılar bireysel kullanıcılara veya kullanıcı segmentlerine yönelik pazarlama çabalarını hedeflemek için verilerden giderek daha fazla yararlanıyor. Hedeflenen kampanyaları bilgilendirmek için analitik kullanmak, kullanıcı edinme, katılım ve elde tutma oranlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) : AR ve VR teknolojileri, kullanıcıların mobil uygulamalarla etkileşim biçimini dönüştürerek ve katılım ve para kazanma için yeni fırsatlar sunarak ivme kazanıyor. Markalar, kullanıcı edinimini artırabilecek ve elde tutmayı artırabilecek benzersiz, sürükleyici deneyimler sunmak için AR ve VR işlevlerinden yararlanıyor.

: AR ve VR teknolojileri, kullanıcıların mobil uygulamalarla etkileşim biçimini dönüştürerek ve katılım ve para kazanma için yeni fırsatlar sunarak ivme kazanıyor. Markalar, kullanıcı edinimini artırabilecek ve elde tutmayı artırabilecek benzersiz, sürükleyici deneyimler sunmak için AR ve VR işlevlerinden yararlanıyor. Etkileşimli Pazarlama : Sohbet robotları ve yapay zeka destekli mesajlaşma platformları tarafından yönlendirilen etkileşimli pazarlama, kullanıcıların mobil uygulamalar ve hizmetlerle etkileşime girmesi için popüler hale geliyor. Kişiselleştirilmiş öneriler, anında destek ve kolaylaştırılmış işlemler sunan diyaloga dayalı pazarlama, kullanıcı deneyimini ve katılımını artırabilir.

: Sohbet robotları ve yapay zeka destekli mesajlaşma platformları tarafından yönlendirilen etkileşimli pazarlama, kullanıcıların mobil uygulamalar ve hizmetlerle etkileşime girmesi için popüler hale geliyor. Kişiselleştirilmiş öneriler, anında destek ve kolaylaştırılmış işlemler sunan diyaloga dayalı pazarlama, kullanıcı deneyimini ve katılımını artırabilir. Gizliliğe ve Veri Korumaya Daha Fazla Odaklanma : Veri gizliliği ve GDPR ve CCPA gibi gizlilik düzenlemelerinin uygulanması konusunda artan tüketici endişesi ile mobil uygulama pazarlamacıları, veri korumasına ve şeffaflığa öncelik vermelidir. Uygulamanızın ilgili gizlilik düzenlemelerine uyduğundan emin olun ve uygulama pazarlama iletişimlerinizde kullanıcı verilerini koruma taahhüdünüzü iletin.

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Mobil uygulama analitiğini anlayarak ve bunlardan yararlanarak, kullanıcı etkileşimi ve elde tutma teknikleri uygulayarak ve trendler ile yeniliklerden haberdar olarak etkili pazarlama stratejileri oluşturabilir ve uygulamanızın başarısını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ek olarak, AppMaster gibi güçlü bir uygulama geliştirme platformuyla ortaklık yapmak, kodsuz uygulama geliştirme ve profesyonel desteğin avantajlarından yararlanırken uygulamanızı pazarlamaya odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Uygulama Geliştirme için AppMaster ile İşbirliği

Bir mobil uygulama oluştururken, pazarlama kampanyanızı başlatmadan önceki en önemli adımlardan biri, yüksek kaliteli, iyi tasarlanmış bir uygulama geliştirmektir. Doğru uygulama geliştirme platformuyla iş ortaklığı yapmak, uygulamanızın başarısını önemli ölçüde etkileyebilir ve pazarlama çabalarınıza olumlu katkı sağlayabilir.

AppMaster, her büyüklükteki işletme için mobil ve web uygulamalarının oluşturulmasını basitleştiren kodsuz bir platformdur . Kullanıcı dostu bir görsel tasarım arayüzü ile AppMaster, uygulamanızı herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden geliştirmenize olanak tanır. Ayrıca, sorunsuz entegrasyon ve devreye alma için kaynak kodu oluşturarak uygulamanızın yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir kodla oluşturulmasını sağlar.

AppMaster mobil uygulama geliştirmenizde size şu şekilde yardımcı olabilir:

Hız ve Uygun Maliyetli Geliştirme

AppMaster, uygulama geliştirme sürecini hızlandırarak geleneksel yöntemlere göre 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirir. Mobil uygulamanızı piyasaya sürerken uzman geliştiricilere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz.

Özelleştirme ve Esneklik

AppMaster kullanıcı arabirimleri oluşturmanıza, iş süreçleri oluşturmanıza ve API ve WSS endpoints düzenlemenize olanak tanıyan görsel bir sürükle ve bırak arabirimi sağlar. Bu, uygulamanızı özel gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirmenizi kolaylaştırır ve uygulamanızın hedef kitlenizin ihtiyaç ve tercihlerine hitap etmesini sağlar.

Arka Uç, Web ve Mobil Uygulama Desteği

AppMaster ile veri modellerini, iş mantığı süreçlerini ve REST API endpoints görsel olarak tasarlayan arka uç uygulamaları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar, web uygulamaları için drag-and-drop işlevine sahip UI bileşenleri oluşturabilir ve Web BP tasarımcısını kullanarak iş mantığını kurabilir. Mobil BP'ler, kullanıcının tarayıcısında yürütülerek sorunsuz performans ve etkileyici yanıt süresi sağlar. Öte yandan mobil uygulamalar, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan sunucu odaklı çerçevesinden yararlanır.

Ölçeklenebilirlik ve Güvenlik

AppMaster, uygulamanızın kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını güvenilir bir şekilde işlemek için etkileyici ölçeklenebilirlikle oluşturulmasını sağlar. Platform, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilen arka uç uygulamaları oluşturmak için Go (golang) kullanır. Bu, uygulamanızın hem ölçeklenebilir hem de güvenli olmasını ve optimum performans için hazır olmasını sağlar.

Abonelik Seçenekleri

AppMaster çeşitli işletme ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden altı abonelik türü sunar. İster yeni başlayan, ister küçük işletme veya büyük bir kuruluş olun, AppMaster sizin için bir planı vardır. Bu planlar şunları içerir:

Öğrenin ve Keşfedin (Ücretsiz) – yeni kullanıcıların platformu öğrenmesi ve yeteneklerini test etmesi için

Başlangıç ​​– arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için temel özelliklere sahip, ancak ikili dosyaları veya kaynak kodunu dışa aktarmadan giriş seviyesi abonelik

Startup+ – Startup planına kıyasla daha fazla kaynak, BP ve Bitiş Noktası ile

İş – birden fazla arka uç mikro hizmetine ve şirket içi barındırma için ikili dosyaları dışa aktarmaya izin verir

Business+ – daha da fazla kaynak ve genişletilmiş özelliklerle

Kurumsal – birden çok mikro hizmet, uygulama kaynak kodu erişimi ve ısmarlama yapılandırmalar içeren büyük projeler için özelleştirilmiş çözüm (en az 1 yıllık sözleşme gereklidir)

Uygulama geliştirme ihtiyaçlarınız için AppMaster ile işbirliği yapmaya başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun . Ek olarak, AppMaster yeni başlayanlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı kuruluşlar için özel indirimler sunar.

Sonuç olarak, mobil uygulama geliştirme ortağınız olarak AppMaster seçerek yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir uygulama geliştirebilirsiniz. Bu temel, sizi uygulama pazarlama çabalarınızda başarıya hazırlayacak, kullanıcı edinme ve elde tutma oranlarını en üst düzeye çıkaracak ve geliri artıracaktır.