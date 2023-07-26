يُعد تسويق تطبيقات الأجهزة المحمولة جانبًا مهمًا للترويج لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك للمستخدمين الجدد والاحتفاظ بهم حاليًا. مع توفر الملايين من تطبيقات الأجهزة المحمولة في متاجر التطبيقات ، أصبح التميز وضمان حصول تطبيقك على نصيبه العادل من التنزيلات والمشاركة والأرباح أمرًا صعبًا بشكل متزايد. في هذه الساحة التنافسية ، يجب على مطوري التطبيقات والمسوقين استخدام استراتيجيات تسويق فعالة لتطبيقات الأجهزة المحمولة لتحقيق النجاح.

سيرشدك هذا الدليل إلى أساسيات تسويق تطبيقات الأجهزة المحمولة ، بما في ذلك تحسين وجودك في متجر التطبيقات وتنفيذ استراتيجيات اكتساب المستخدمين لمنح تطبيقك للجوّال الدفعة التي يحتاجها للنجاح.

تحسين وجودك في متجر التطبيقات

تتمثل الخطوة الأولى في تسويق تطبيقات الأجهزة المحمولة في ضمان حضور مُحسَّن لتطبيقك في متاجر التطبيقات. يتضمن ذلك وجود رمز ملفت للنظر وعنوان تطبيق مقنع ووصفًا واضحًا ومقنعًا ولقطات شاشة ومقاطع فيديو عالية الجودة للتطبيق. من خلال تحسين وجودك في متجر التطبيقات ، يمكنك تحسين قابلية اكتشاف تطبيقك وزيادة احتمالية تنزيل المستخدمين لتطبيقك.

إنشاء أيقونة تطبيق جذابة بصريًا : تعد أيقونة التطبيق الجذابة أمرًا بالغ الأهمية في تكوين انطباع أول رائع ومساعدة تطبيقك في التميز. يجب أن تكون أيقونة التطبيق جذابة بصريًا وفريدة من نوعها وبسيطة بما يكفي لتكون واضحة بأي حجم. يجب أن تنقل أيضًا الوظيفة أو الموضوع الأساسي لتطبيقك وأن تكمل العلامة التجارية الشاملة لتطبيقك. اكتب عنوان تطبيق مقنع : يعد عنوان التطبيق عنصرًا مهمًا آخر لجذب المستخدمين إلى تطبيقك. يجب أن يوضح الغرض من تطبيقك مع اتباع إرشادات متجر التطبيقات للطول. قم بتضمين الكلمات الرئيسية ذات الصلة ، ولكن تأكد من أن العنوان يظل موجزًا ​​وسهل الفهم وينقل عرض القيمة للمستخدمين المحتملين. صياغة وصف واضح وجذاب : يجب أن يزود وصف التطبيق المستخدمين بنظرة عامة على وظائف التطبيق وميزاته وفوائده. ابدأ بعبارة افتتاحية قوية تجذب انتباه المستخدم ، ثم استخدم النقاط لتقسيم الميزات الرئيسية للتطبيق. تذكر معالجة أي نقاط ضعف محتملة يحلها تطبيقك ، ووصف كيف يبرز عن المنافسين. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك تضمين شهادات المستخدمين وأي جوائز أو إنجازات لزيادة تعزيز المصداقية. اختر الكلمات الرئيسية ذات الصلة : يمكن أن يساعدك دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة في عنوان ووصف التطبيق الخاص بك في الحصول على مرتبة أعلى في نتائج البحث في متجر التطبيقات. قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لتحديد أهم الكلمات الرئيسية ذات الصلة بمكانة تطبيقك وابدأ في دمج هذه الكلمات الرئيسية بشكل استراتيجي في جميع أنحاء قائمة متجر التطبيقات. احذر من الإفراط في حشو الكلمات الرئيسية أو استخدام عبارات مضللة قد تضر بترتيب تطبيقك على المدى الطويل. عرض لقطات شاشة ومقاطع فيديو عالية الجودة : يمكن أن تكون لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو عالية الجودة عاملاً حاسمًا للمستخدمين المحتملين لتنزيل تطبيقك. تأكد من أن لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو الخاصة بك تبرز الميزات الأكثر جاذبية وتعرض عمل تطبيقك. قم بتضمين التسميات التوضيحية أو التعليقات التوضيحية لتوفير سياق إضافي واستخدام الصور وتنسيقات الفيديو عالية الدقة. يجب أن تكون مقاطع الفيديو قصيرة وجذابة للحفاظ على اهتمام المشاهد.

استراتيجيات اكتساب المستخدم

بمجرد تحسين وجودك في متجر التطبيقات ، فإن الخطوة التالية هي تنفيذ الإستراتيجيات لاكتساب مستخدمين جدد. هناك مجموعة متنوعة من الأساليب لزيادة تنزيلات تطبيقات الأجهزة المحمولة ، ويمكن أن يساعد الجمع بين طرق متعددة في ضمان الوصول إلى جمهور محتمل أوسع.

تحسين متجر التطبيقات (ASO)

تحسين متجر التطبيقات (ASO) هو عملية تحسين وجود تطبيقك في متاجر التطبيقات لتحسين الرؤية وجذب المزيد من التنزيلات العضوية. يعد تحسين العنوان والكلمات الرئيسية والوصف والرمز ولقطات الشاشة كلها مكونات أساسية لـ ASO. يتضمن ASO أيضًا مراقبة تصنيفات تطبيقك ومعدلات التحويل ، وتحديث قائمة متجر التطبيقات بانتظام لتبقى حديثة وذات صلة.

توليد حركة المرور العضوية

يمكن أن يكون توليد حركة مرور عضوية من خلال تسويق المحتوى والوسائط الاجتماعية أمرًا حيويًا في جذب مستخدمين جدد إلى تطبيقك. يمكن أن يؤدي إنشاء محتوى قيم وقابل للمشاركة إلى إثارة المحادثات حول تطبيقك وترسيخ علامتك التجارية كرائد فكري في مجال تخصصك. شجع المستخدمين على مشاركة تجاربهم والتفاعل مع جمهورك من خلال التعليقات والأسئلة والتعليقات.

حملات إعلانية مدفوعة

يمكن للإعلانات المدفوعة عبر قنوات مثل إعلانات Google و Facebook Ads و Instagram Ads توسيع نطاق وصولك بشكل كبير والمساعدة في زيادة التنزيلات. تتيح لك هذه الحملات استهداف الخصائص الديمغرافية والاهتمامات المحددة للمستخدمين ، مما يضمن وصول تطبيقك إلى الجمهور المناسب. تذكر قياس نجاح حملاتك من خلال تتبع المقاييس مثل التكلفة لكل تثبيت (CPI) وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS).

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التسويق المؤثر

يمكن للشراكة مع المؤثرين أو منشئي المحتوى في مجال تخصصك أن يعرض تطبيقك لجمهور أكبر وأكثر تفاعلاً. حدد المؤثرين الذين يتماشون مع العلامة التجارية لتطبيقك وقيمه وقم بتطوير حملات ترويجية تشعر بأنها حقيقية لجمهورهم. يمكن أن تتضمن شراكات المؤثرين المنشورات الدعائية أو مراجعات التطبيق أو العروض التوضيحية للمنتجات التي تعرض ميزات تطبيقك.

الترويج المشترك للتطبيق

يمكن أن يؤدي التعاون مع التطبيقات الأخرى التي تشترك في جمهور مستهدف مشابه إلى إنشاء فرص تسويقية مفيدة للطرفين. يتضمن الترويج المشترك تطبيقًا يوصي بتطبيق آخر أو يعرضه ، غالبًا في مقابل نفس المعاملة. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى توسيع قاعدة المستخدمين وزيادة ظهور التطبيق دون تكبد تكاليف إعلانية عالية.

برامج الإحالة

يمكن أن يساعد تشجيع التسويق الشفهي من خلال برامج الإحالة في جذب مستخدمين جدد مع مكافأة قاعدة عملائك الأوفياء. عادةً ما تحفز برامج الإحالة المستخدمين الحاليين على دعوة الأصدقاء أو جهات الاتصال لتنزيل تطبيقك واستخدامه. حافظ على عملية الإحالة بسيطة وتأكد من أن المكافآت جذابة وقيمة للمحيل والمستخدم الجديد.

فهم والاستفادة من تحليلات تطبيقات الجوال

تلعب تحليلات تطبيقات الجوال دورًا مهمًا في تسويق التطبيقات من خلال تقديم رؤى حول سلوك المستخدم وأداء التطبيق وتحقيق الدخل. يمكنك اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجيات التسويق وتحسين النجاح الكلي لتطبيقك من خلال تتبع المقاييس الرئيسية وتحليلها. فيما يلي بعض أهم المقاييس التي يجب أن تراقبها:

مقاييس الاكتساب

تساعدك مقاييس الاكتساب على فهم كيفية اكتشاف المستخدمين لتطبيقك وتثبيته. تتضمن بعض مقاييس الاكتساب الرئيسية ما يلي:

التنزيلات: العدد الإجمالي لعمليات تثبيت التطبيق. ">

العدد الإجمالي لعمليات تثبيت التطبيق. "> التكلفة لكل تثبيت (CPI): المبلغ الذي تنفقه على جهود الاكتساب (مثل الإعلان) مقسومًا على عدد عمليات تثبيت التطبيق التي تم إنشاؤها. يساعدك هذا المقياس في تحديد كفاءة حملات اكتساب المستخدمين.

المبلغ الذي تنفقه على جهود الاكتساب (مثل الإعلان) مقسومًا على عدد عمليات تثبيت التطبيق التي تم إنشاؤها. يساعدك هذا المقياس في تحديد كفاءة حملات اكتساب المستخدمين. مصادر المستخدم: القنوات التي يعثر المستخدمون من خلالها على تطبيقك ويثبتونه (على سبيل المثال ، البحث المجاني ، والإحالات ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والإعلانات المدفوعة). يتيح لك فهم مصادر المستخدم تحسين جهود التسويق وتخصيص الميزانية.

مقاييس المشاركة

توفر مقاييس التفاعل نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك والميزات الأكثر شيوعًا. تشمل مقاييس المشاركة الرئيسية ما يلي:

مدة الجلسة: متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تطبيقك لكل جلسة. تشير فترات الجلسات الأطول عادةً إلى مشاركة ورضاء أعلى.

متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تطبيقك لكل جلسة. تشير فترات الجلسات الأطول عادةً إلى مشاركة ورضاء أعلى. المستخدمون النشطون: إجمالي عدد المستخدمين الذين يتفاعلون بنشاط مع تطبيقك ، ويقاس عادةً على أنهم مستخدمون نشطون يوميًا (DAU) ، ومستخدمون نشطون أسبوعيًا (WAU) ، ومستخدمون نشطون شهريًا (MAU).

إجمالي عدد المستخدمين الذين يتفاعلون بنشاط مع تطبيقك ، ويقاس عادةً على أنهم مستخدمون نشطون يوميًا (DAU) ، ومستخدمون نشطون أسبوعيًا (WAU) ، ومستخدمون نشطون شهريًا (MAU). تدفق الشاشة: المسار الذي يسلكه المستخدمون خلال تطبيقك ، بما في ذلك الشاشات أو الصفحات التي يزورونها وإجراءاتهم. يمكن أن يساعدك تحليل تدفق الشاشة في تحديد الاختناقات وتحسين تجربة المستخدم وتحديد أولويات تحديثات الميزات.

مقاييس الاحتفاظ

تساعدك مقاييس الاحتفاظ في فهم المدة التي يستخدمها المستخدمون لتطبيقك وما إذا كانوا يجدونها ذات قيمة. تشمل مقاييس الاستبقاء الحاسمة ما يلي:

معدل التخلخل: النسبة المئوية للمستخدمين الذين توقفوا عن استخدام تطبيقك بمرور الوقت. قد يشير معدل التغيير المرتفع إلى وجود مشكلات تتعلق بتجربة المستخدم أو أداء التطبيق أو جهود الاحتفاظ.

النسبة المئوية للمستخدمين الذين توقفوا عن استخدام تطبيقك بمرور الوقت. قد يشير معدل التغيير المرتفع إلى وجود مشكلات تتعلق بتجربة المستخدم أو أداء التطبيق أو جهود الاحتفاظ. قيمة عمر المستخدم (LTV): الإيرادات المقدرة التي يحققها المستخدم على مدار دورة حياته الكاملة مع تطبيقك. يساعدك LTV على تقييم القيمة طويلة المدى للمستخدمين المكتسبين وتخصيص ميزانيات التسويق بفعالية.

الإيرادات المقدرة التي يحققها المستخدم على مدار دورة حياته الكاملة مع تطبيقك. يساعدك LTV على تقييم القيمة طويلة المدى للمستخدمين المكتسبين وتخصيص ميزانيات التسويق بفعالية. شرائح المستخدمين: مجموعات المستخدمين الذين يتشاركون في خصائص أو سلوكيات أو تفضيلات مشتركة. يمكنك تخصيص الحملات التسويقية وميزات التطبيق من خلال تقسيم المستخدمين لتناسب احتياجات وتفضيلات كل مجموعة بشكل أفضل.

مقاييس تحقيق الدخل

إذا كان تطبيقك يعتمد على توليد الإيرادات ، فإن تتبع مقاييس تحقيق الدخل أمر حيوي لتقييم نجاحه المالي. تشمل مقاييس تحقيق الدخل الرئيسية ما يلي:

عمليات الشراء داخل التطبيق: إجمالي عدد عمليات الشراء التي يجريها المستخدمون داخل التطبيق ، بما في ذلك العناصر لمرة واحدة والترقيات والاشتراكات.

إجمالي عدد عمليات الشراء التي يجريها المستخدمون داخل التطبيق ، بما في ذلك العناصر لمرة واحدة والترقيات والاشتراكات. الإيرادات: إجمالي الدخل الذي يولده تطبيقك من خلال قنوات مختلفة ، مثل عمليات الشراء داخل التطبيق والإعلان والشراكات.

إجمالي الدخل الذي يولده تطبيقك من خلال قنوات مختلفة ، مثل عمليات الشراء داخل التطبيق والإعلان والشراكات. متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): يتم احتساب العائد المتولد لكل مستخدم بقسمة إجمالي الإيرادات على عدد المستخدمين. تساعدك ARPU على فهم قيمة المستخدم وتحديد أهداف تحقيق الدخل.

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يمكن أن يساعدك تحليل هذه المقاييس على تحسين جهود تسويق التطبيقات ، وتحسين تجربة المستخدم ، وتحقيق الدخل بشكل أكثر فعالية. تساعدك العديد من أدوات تحليل الأجهزة المحمولة ، مثل Google Analytics و Mixpanel و App Annie ، في جمع بيانات تطبيقات الأجهزة المحمولة وتحليلها وتصورها.

تقنيات إشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم

جذب المستخدمين هو مجرد بداية ؛ يُعد الحفاظ على مشاركتهم وقيادة الاحتفاظ بهم على المدى الطويل من أولويات التسويق الناجح لتطبيقات الأجهزة المحمولة. في ما يلي بعض الأساليب المهمة لمشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم:

تحسين الإعداد وتجربة المستخدم : تعد عملية الإعداد السلسة وتجربة المستخدم البديهية (UX) ضرورية للاحتفاظ بالمستخدمين. تأكد من أن تطبيقك يقدم تعليمات واضحة أثناء الإعداد ، ويوفر واجهة سهلة التنقل ، ويتوافق مع توقعات المستخدم لتقليل الارتباك والإحباط. المحتوى والمكافآت المخصصة : يمكن أن يؤدي تقديم محتوى مخصص وتوصيات ومكافآت إلى زيادة تفاعل المستخدم من خلال جعل تجربة التطبيق أكثر صلة ومتعة. استفد من بيانات المستخدم وتفضيلاته لتخصيص المحتوى والميزات للمستخدمين الفرديين أو الشرائح ، وفكر في تنفيذ برنامج مكافآت أو ولاء لتشجيع المشاركة المتكررة. الإخطارات الفورية والتسويق عبر البريد الإلكتروني : يمكن أن تكون الإخطارات الفورية وحملات البريد الإلكتروني أدوات فعالة لزيادة تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. قم بإنشاء رسائل مستهدفة وذات صلة تسلط الضوء على الميزات الجديدة أو العروض الترويجية أو النصائح المفيدة. تذكر الموازنة بين وتيرة الاتصالات لتجنب إزعاج المستخدمين أو إزعاجهم. تحديثات وتحسينات التطبيق : قم بتحسين تطبيقك باستمرار بناءً على ملاحظات المستخدم وبيانات التحليلات. تشير التحديثات المنتظمة إلى الالتزام بالجودة والوظائف ورضا المستخدم ، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الاستبقاء. ابحث بنشاط عن تعليقات المستخدمين من خلال استطلاعات الرأي داخل التطبيق أو مراجعات متجر التطبيقات وحدد أولويات التحديثات التي تعالج نقاط ألم المستخدم أو تضيف قيمة.

ابتكارات واتجاهات تسويق تطبيقات الهاتف المحمول

يتطور تسويق تطبيقات الهاتف المحمول باستمرار ، مدفوعًا بالتقنيات الجديدة والتغيرات في السلوك. يمكن أن يساعدك البقاء على اطلاع على اتجاهات الصناعة في الحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز استراتيجيات التسويق الخاصة بك. فيما يلي بعض الاتجاهات والابتكارات الناشئة في تسويق تطبيقات الأجهزة المحمولة:

استهداف المستخدم المستند إلى البيانات : نظرًا لأن تحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة أصبحت أكثر تعقيدًا ، يستفيد المسوقون بشكل متزايد من البيانات لاستهداف جهود التسويق على المستخدمين الفرديين أو شرائح المستخدمين. يمكن أن يساعد استخدام التحليلات لإبلاغ الحملات المستهدفة في تحسين معدلات اكتساب المستخدمين والمشاركة والاحتفاظ بهم.

: نظرًا لأن تحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة أصبحت أكثر تعقيدًا ، يستفيد المسوقون بشكل متزايد من البيانات لاستهداف جهود التسويق على المستخدمين الفرديين أو شرائح المستخدمين. يمكن أن يساعد استخدام التحليلات لإبلاغ الحملات المستهدفة في تحسين معدلات اكتساب المستخدمين والمشاركة والاحتفاظ بهم. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): تكتسب تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي زخمًا ، وتحول طريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيقات الأجهزة المحمولة وتوفر فرصًا جديدة للمشاركة وتحقيق الدخل. تستفيد العلامات التجارية من وظائف AR و VR لتقديم تجارب فريدة وغامرة يمكن أن تزيد من اكتساب المستخدمين وتعزز الاحتفاظ بهم.

المعزز والواقع الافتراضي زخمًا ، وتحول طريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيقات الأجهزة المحمولة وتوفر فرصًا جديدة للمشاركة وتحقيق الدخل. تستفيد العلامات التجارية من وظائف AR و VR لتقديم تجارب فريدة وغامرة يمكن أن تزيد من اكتساب المستخدمين وتعزز الاحتفاظ بهم. التسويق التحادثي : أصبح التسويق التحادثي ، الذي تقوده روبوتات المحادثة ومنصات الرسائل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، شائعًا لدى المستخدمين للتفاعل مع تطبيقات وخدمات الهاتف المحمول. من خلال تقديم توصيات مخصصة ودعم فوري ومعاملات مبسطة ، يمكن للتسويق التحادثي تحسين تجربة المستخدم والمشاركة.

: أصبح التسويق التحادثي ، الذي تقوده روبوتات المحادثة ومنصات الرسائل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، شائعًا لدى المستخدمين للتفاعل مع تطبيقات وخدمات الهاتف المحمول. من خلال تقديم توصيات مخصصة ودعم فوري ومعاملات مبسطة ، يمكن للتسويق التحادثي تحسين تجربة المستخدم والمشاركة. زيادة التركيز على الخصوصية وحماية البيانات : مع تزايد قلق المستهلك بشأن خصوصية البيانات وتنفيذ لوائح الخصوصية مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية خصوصية المستهلك (CCPA) ، يجب على جهات تسويق تطبيقات الأجهزة المحمولة إعطاء الأولوية لحماية البيانات والشفافية. تأكد من امتثال تطبيقك للوائح الخصوصية ذات الصلة وإبلاغ التزامك بحماية بيانات المستخدم في اتصالات تسويق التطبيق.

يمكنك إنشاء استراتيجيات تسويقية فعالة وتعظيم نجاح تطبيقك من خلال فهم تحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة والاستفادة منها ، وتطبيق تقنيات تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم ، والبقاء على اطلاع على الاتجاهات والابتكارات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعدك الشراكة مع نظام أساسي قوي لتطوير التطبيقات مثل AppMaster في التركيز على تسويق تطبيقك مع الاستمتاع بفوائد تطوير التطبيقات بدون رمز والدعم الاحترافي.

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التعاون مع AppMaster لتطوير التطبيقات

عند إنشاء تطبيق جوال ، فإن إحدى الخطوات الحاسمة قبل إطلاق حملتك التسويقية هي تطوير تطبيق عالي الجودة ومصمم جيدًا. يمكن للشراكة مع النظام الأساسي المناسب لتطوير التطبيقات أن تؤثر بشكل كبير على نجاح تطبيقك وتساهم بشكل إيجابي في جهودك التسويقية.

AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يبسط إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب للشركات من جميع الأحجام. من خلال واجهة تصميم مرئية سهلة الاستخدام ، يتيح لك AppMaster تطوير تطبيقك دون أي خبرة فنية. علاوة على ذلك ، فإنه ينشئ رمز مصدر للتكامل والنشر السلس ، مما يضمن أن تطبيقك سيتم إنشاؤه باستخدام كود عالي الجودة وقابل للتطوير ويمكن صيانته.

إليك كيف يمكن لـ AppMaster مساعدتك في تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك:

التطوير السريع والفعال من حيث التكلفة

يعمل AppMaster على تسريع عملية تطوير التطبيق ، مما يجعله أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية. يمكنك توفير الوقت والموارد من خلال التخلص من الحاجة إلى مطورين خبراء أثناء طرح تطبيق الجوال الخاص بك في السوق.

التخصيص والمرونة

يوفر AppMaster واجهة سحب وإفلات مرئية تتيح لك إنشاء واجهات مستخدم وإنشاء عمليات أعمال وتنسيق endpoints API و WSS. هذا يجعل من السهل تخصيص تطبيقك ليناسب متطلباتك المحددة ويضمن أن تطبيقك يلبي احتياجات وتفضيلات جمهورك المستهدف.

دعم الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول

باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات خلفية تصمم بشكل مرئي نماذج البيانات وعمليات منطق الأعمال ونقاط endpoints REST API . يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات واجهة المستخدم بوظيفة drag-and-drop لتطبيقات الويب وإنشاء منطق الأعمال باستخدام مصمم Web BP. يتم تنفيذ عمليات BP المتنقلة داخل متصفح المستخدم ، مما يضمن أداءً سلسًا واستجابة رائعة. من ناحية أخرى ، تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم ، والذي يستخدم Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS.

قابلية التوسع والأمان

يضمن AppMaster أن يتم إنشاء تطبيقك بقابلية توسع مذهلة للتعامل مع المؤسسات وحالات الاستخدام ذات الأحمال الكبيرة بشكل موثوق. يستخدم النظام الأساسي Go (golang) لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية ، والتي يمكن أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL . يضمن ذلك أن يكون تطبيقك قابلاً للتطوير وآمنًا وجاهزًا لتحقيق الأداء الأمثل.

خيارات الاشتراك

يقدم AppMaster ستة أنواع من الاشتراكات تلبي احتياجات العمل والميزانيات المختلفة. سواء كنت شركة ناشئة أو شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة ، AppMaster لديه خطة لك. تشمل هذه الخطط:

Learn & Explore (مجانًا) - للمستخدمين الجدد لتعلم النظام الأساسي واختبار قدراته

بدء التشغيل - اشتراك على مستوى الدخول مع ميزات أساسية لتطوير تطبيقات الخلفية والويب والجوال ، ولكن بدون تصدير الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر

بدء التشغيل + - بمزيد من الموارد ، و BPs ، ونقاط النهاية مقارنة بخطة بدء التشغيل

الأعمال - يسمح بخدمات مصغرة متعددة للخلفية وتصدير الملفات الثنائية للاستضافة في مقر الشركة

الأعمال + - مع المزيد من الموارد والميزات الموسعة

المؤسسة - حل مخصص للمشروعات الكبيرة ذات الخدمات الصغيرة المتعددة ، والوصول إلى كود مصدر التطبيق ، والتكوينات المخصصة (يلزم عقد لمدة سنة واحدة على الأقل)

لبدء التعاون مع AppMaster لتلبية احتياجات تطوير التطبيق ، قم بإنشاء حساب مجاني . بالإضافة إلى ذلك ، يقدم AppMaster خصومات خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الهادفة للربح والمفتوحة المصدر.

في الختام ، من خلال اختيار AppMaster كشريك لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يمكنك تطوير تطبيق عالي الأداء وقابل للتطوير وقابل للتخصيص. سيعمل هذا الأساس على إعدادك للنجاح في جهود تسويق التطبيقات لديك ، وزيادة اكتساب المستخدمين ومعدلات الاحتفاظ بهم ، وزيادة الإيرادات.