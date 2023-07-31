Dağıtılmış sistemler, hata toleransı, yük dengeleme ve artırılmış yanıt hızı elde etmek için genellikle birkaç düğüm veya sunucuya yayılan birbirine bağlı birden çok bileşenle oluşturulur. Dağıtılmış sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamanın önemli bir yönü, bileşenler arası iletişimin etkin yönetimi ve orkestrasyonudur. Mesaj kuyruklarının gerekli hale geldiği yer burasıdır.

İleti kuyrukları, dağıtılmış bir sistemdeki farklı bileşenler arasında güvenilir ve eşzamansız ileti alışverişini sağlayan iletişim mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar, mesajların doğru sırada işlenmesini ve hatalardan kurtulabilmesini sağlayarak tutarlılığı, kullanılabilirliği ve bölüm toleransını korur. Dağıtılmış sistemlerin temel gereksinimlerini karşılarlar, örneğin:

Hata toleransı : Dağıtılmış bir sistemdeki bir bileşen arızalanırsa, mesaj kuyrukları mesajların kaybolmamasını ve sistem kurtarıldıktan sonra hedeflenen alıcılara teslim edilebilmesini sağlar. Ölçeklenebilirlik : Sistem boyutu ve kapasitesi büyüdükçe mesaj kuyrukları, iletişim trafiğini verimli bir şekilde yöneterek mesajların bileşenler arasındaki dağıtımını dengeleyebilir. Esneklik : İleti kuyrukları, tek bir bileşen arızası veya aşırı yük nedeniyle tüm sistemin çökmesini önler.

Günümüzde her birinin güçlü ve zayıf yönleri olan çeşitli mesaj kuyruğu teknolojileri mevcuttur. Popüler mesaj kuyruğu çözümlerinden ikisi RabbitMQ ve Apache Kafka'dır . Aşağıdaki bölümlerde, özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırmadan önce RabbitMQ ve Apache Kafka'yı kısaca tanıtacağız.

RabbitMQ'yu Anlamak

RabbitMQ, Gelişmiş Mesaj Sıralama Protokolünü (AMQP) uygulayan açık kaynaklı bir mesaj komisyoncusu yazılımıdır. Farklı bileşenler ve sistemler arasında ölçeklenebilir, güvenilir ve yüksek performanslı iletişimi kolaylaştırır.

RabbitMQ istikrarı ile bilinir ve finansal hizmetler, e-ticaret ve IoT gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılır. RabbitMQ'nun mimarisi, değiş tokuş ve kuyruk kavramına dayanmaktadır. Bir mesaj (bir üretici tarafından) gönderildiğinde, bir değiş tokuşa iletilir ve bu daha sonra mesajı önceden tanımlanmış yönlendirme kurallarına göre bir veya daha fazla kuyruğa yönlendirir. Bu mesajları işlemekle ilgilenen bileşenler olan tüketiciler, kuyruklara abone olur ve mesajları buna göre tüketir.

Apache Kafka'yı Anlamak

Apache Kafka, yüksek verimli, hataya dayanıklı ve ölçeklenebilir mesajlaşma ve gerçek zamanlı veri akışlarının işlenmesi için tasarlanmış dağıtılmış bir akış platformudur. Kafka, büyük miktarda olayı işlemek, düşük gecikmeli mesajlaşma hizmetleri sağlamak ve günlükler ve olaylar için merkezi bir depolama sistemi görevi görmek için çok uygundur.

Kafka'nın mimarisi, dağıtılmış günlük tabanlı bir mimari kullandığı için RabbitMQ'nunkinden önemli ölçüde farklıdır. Kafka'da mesajlar konulara göre düzenlenir ve ayrıca bölümlere ayrılır. Üreticiler belirli konulara mesaj gönderirken, tüketiciler mesajları almak için konulara abone olurlar. Her bölüm, sıralı bir günlük görevi görür ve iletilerin üretildikleri sırayla işlenmesini sağlar.

Sonraki bölümlerde, temel özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyerek RabbitMQ ve Apache Kafka'yı karşılaştırmaya daha derinlemesine dalacağız.

RabbitMQ ve Apache Kafka'nın Temel Özellikleri

RabbitMQ ve Apache Kafka'nın temel özelliklerini anlamak, dağıtılmış sisteminiz için doğru mesajlaşma teknolojisini seçerken karar vermenize yardımcı olacaktır. Her iki sistemin bazı temel özelliklerini karşılaştıralım.

TavşanMQ

Değişimler ve Kuyruklar: RabbitMQ, değişimlere ve kuyruklara dayalı esnek bir yönlendirme sistemi kullanır. Exchange'ler mesajları alır ve bunları bağlama kurallarına göre bir veya daha fazla kuyruğa yönlendirir.

RabbitMQ, değişimlere ve kuyruklara dayalı esnek bir yönlendirme sistemi kullanır. Exchange'ler mesajları alır ve bunları bağlama kurallarına göre bir veya daha fazla kuyruğa yönlendirir. İleti Sürekliliği: RabbitMQ, bir sunucu çöktüğünde veya yeniden başlatıldığında kaybolmamalarını sağlayarak iletileri diskte tutmanıza olanak tanır.

RabbitMQ, bir sunucu çöktüğünde veya yeniden başlatıldığında kaybolmamalarını sağlayarak iletileri diskte tutmanıza olanak tanır. Teşekkürler ve Yayıncı Onayları: RabbitMQ, güvenilir mesaj teslimini etkinleştirerek ve mesajların düzgün bir şekilde işlenmesini garanti ederek, teşekkürleri ve yayıncı onaylarını destekler.

RabbitMQ, güvenilir mesaj teslimini etkinleştirerek ve mesajların düzgün bir şekilde işlenmesini garanti ederek, teşekkürleri ve yayıncı onaylarını destekler. Çoklu Protokol Desteği: RabbitMQ, AMQP, MQTT ve STOMP gibi çeşitli mesajlaşma protokollerini destekleyerek farklı sistemlerle esneklik ve birlikte çalışabilirlik sağlar.

RabbitMQ, AMQP, MQTT ve STOMP gibi çeşitli mesajlaşma protokollerini destekleyerek farklı sistemlerle esneklik ve birlikte çalışabilirlik sağlar. Yüksek Kullanılabilirlik ve Kümeleme: RabbitMQ, kümeleme ve yansıtılmış kuyrukları aracılığıyla yüksek kullanılabilirliği destekleyerek hata toleransı ve felaket kurtarma sağlar.

RabbitMQ, kümeleme ve yansıtılmış kuyrukları aracılığıyla yüksek kullanılabilirliği destekleyerek hata toleransı ve felaket kurtarma sağlar. Yönetim ve İzleme: RabbitMQ, mesajlaşma sisteminizi yönetmek ve izlemek için yerleşik araçlar ve API'ler içerir, bu da performansı değerlendirmenize ve olası sorunları belirlemenize olanak tanır.

Görüntü kaynağı: RabbitMQ

Apaçi Kafkası

Dağıtılmış Günlük Tabanlı Mimari: Apache Kafka, yüksek verim, düşük gecikme süresi ve mükemmel ölçeklenebilirlik sağlayan dağıtılmış günlük tabanlı bir sistem kullanır.

Apache Kafka, yüksek verim, düşük gecikme süresi ve mükemmel ölçeklenebilirlik sağlayan dağıtılmış günlük tabanlı bir sistem kullanır. Konular ve Bölümler: Kafka, paralel işleme için bölümlere ayrılabilen, yüksek eşzamanlılık sağlayan ve performansı artıran konularda mesajlar düzenler.

Kafka, paralel işleme için bölümlere ayrılabilen, yüksek eşzamanlılık sağlayan ve performansı artıran konularda mesajlar düzenler. Çoğaltma ve Hata Toleransı: Apache Kafka, verileri birden çok aracı düğümde çoğaltarak hata toleransını ve hata direncini artırır.

Apache Kafka, verileri birden çok aracı düğümde çoğaltarak hata toleransını ve hata direncini artırır. Akış İşleme: Kafka, platform içinde gerçek zamanlı veri işleme ve analiz gerçekleştirmenize olanak tanıyan Kafka Akışları ve KSQL ile akış işleme için yerleşik desteğe sahiptir.

Kafka, platform içinde gerçek zamanlı veri işleme ve analiz gerçekleştirmenize olanak tanıyan Kafka Akışları ve KSQL ile akış işleme için yerleşik desteğe sahiptir. Connect ve REST API: Kafka Connect ve REST API , çeşitli veri kaynakları ve havuzları ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak karmaşık veri boru hatlarını kolayca oluşturmanıza olanak tanır.

Kafka Connect ve REST API , çeşitli veri kaynakları ve havuzları ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak karmaşık veri boru hatlarını kolayca oluşturmanıza olanak tanır. İzleme ve Yönetim: Kafka, mesajlaşma altyapınızı izlemek ve yönetmek için ölçümleri ortaya çıkarır ve Apache Kafka Kontrol Merkezi gibi araçlardan yararlanır.

RabbitMQ'nun Artıları ve Eksileri

Mesaj kuyruğu sisteminiz olarak RabbitMQ kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını inceleyelim.

Artıları

Mesaj Teslim Garantileri: RabbitMQ, mesaj kalıcılığı, alındı ​​bildirimleri ve yayıncı onayları ile güçlü mesaj teslim garantileri sağlar.

RabbitMQ, mesaj kalıcılığı, alındı ​​bildirimleri ve yayıncı onayları ile güçlü mesaj teslim garantileri sağlar. Gelişmiş Yönlendirme: RabbitMQ, esnek değişim ve kuyruk sistemi aracılığıyla çeşitli yönlendirme seçeneklerini destekleyerek hassas mesaj yönlendirme ve kontrolüne olanak tanır.

RabbitMQ, esnek değişim ve kuyruk sistemi aracılığıyla çeşitli yönlendirme seçeneklerini destekleyerek hassas mesaj yönlendirme ve kontrolüne olanak tanır. Yönetim ve İzleme: RabbitMQ'nun yerleşik yönetim araçları ve API'leri, mesajlaşma altyapınızın kolay yönetimini ve izlenmesini kolaylaştırır.

RabbitMQ'nun yerleşik yönetim araçları ve API'leri, mesajlaşma altyapınızın kolay yönetimini ve izlenmesini kolaylaştırır. Yaygın Olarak Kabul Edildi: RabbitMQ, farklı endüstrilerde geniş çapta benimsenmiştir ve geniş bir topluluk tarafından desteklenmektedir.

RabbitMQ, farklı endüstrilerde geniş çapta benimsenmiştir ve geniş bir topluluk tarafından desteklenmektedir. Çoklu Protokol Desteği: Çeşitli mesajlaşma protokollerini destekleyen RabbitMQ, sistem tasarımında esneklik sağlar ve farklı sistemlerle birlikte çalışabilirliği sağlar.

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Eksileri

Ölçeklenebilirlik: RabbitMQ, çok yüksek verimli uygulamalar için bir sınırlama olabilecek yatay ölçeklenebilirlikle ilgili zorluklarla karşılaşabilir.

RabbitMQ, çok yüksek verimli uygulamalar için bir sınırlama olabilecek yatay ölçeklenebilirlikle ilgili zorluklarla karşılaşabilir. Verim Kısıtlamaları: Mimarisi nedeniyle RabbitMQ, özellikle büyük hacimli verileri işlerken Apache Kafka ile aynı seviyede verim sağlamayabilir.

Apache Kafka'nın Artıları ve Eksileri

İşte mesajlaşma sisteminiz olarak Apache Kafka kullanmanın bazı avantajları ve dezavantajları.

Artıları

Yüksek Verim: Dağıtılmış günlük tabanlı mimarisi sayesinde, Apache Kafka yüksek verim sunarak büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işlemenizi sağlar.

Dağıtılmış günlük tabanlı mimarisi sayesinde, Apache Kafka yüksek verim sunarak büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işlemenizi sağlar. Düşük Gecikme: Kafka, düşük gecikmeli mesajlaşma sağlayarak mesajların hızlı bir şekilde teslim edilmesini ve işlenmesini sağlar.

Kafka, düşük gecikmeli mesajlaşma sağlayarak mesajların hızlı bir şekilde teslim edilmesini ve işlenmesini sağlar. Ölçeklenebilirlik: Kafka, ağır iş yüklerinin üstesinden gelmek için mesajlaşma sisteminizi birden fazla düğüme dağıtmanıza izin vererek yatay ölçeklenebilirlikte mükemmeldir.

Kafka, ağır iş yüklerinin üstesinden gelmek için mesajlaşma sisteminizi birden fazla düğüme dağıtmanıza izin vererek yatay ölçeklenebilirlikte mükemmeldir. Akış İşleme: Yerleşik Kafka Akışları ve KSQL desteğiyle Apache Kafka, gerçek zamanlı veri işleme ve analizi sağlar.

Yerleşik Kafka Akışları ve KSQL desteğiyle Apache Kafka, gerçek zamanlı veri işleme ve analizi sağlar. Zengin Ekosistem: Kafka'nın ekosistemi, çeşitli veri kaynakları ve havuzlarla entegrasyonu basitleştiren birçok araç, kitaplık ve bağlayıcı içerir.

Eksileri

Karmaşık Yapılandırma: Apache Kafka'nın yapılandırması karmaşık olabilir ve en iyi sonuçları elde etmek için dahili bileşenleri hakkında ileri düzeyde bilgi ve performans ayarlama anlayışı gerektirir.

Apache Kafka'nın yapılandırması karmaşık olabilir ve en iyi sonuçları elde etmek için dahili bileşenleri hakkında ileri düzeyde bilgi ve performans ayarlama anlayışı gerektirir. Hızlı Öğrenme Eğrisi: Gelişmiş özellikleri ve kavramları nedeniyle Kafka, yeni başlayanlar için dik bir öğrenme eğrisine sahip olabilir ve kurulumu ve yönetimi daha zor olabilir.

Gelişmiş özellikleri ve kavramları nedeniyle Kafka, yeni başlayanlar için dik bir öğrenme eğrisine sahip olabilir ve kurulumu ve yönetimi daha zor olabilir. Daha Basit Kullanım Durumları için Aşırı Kullanım: Apache Kafka'nın güçlü özellikleri, RabbitMQ gibi daha hafif mesajlaşma sistemleriyle ele alınabilecek daha küçük ölçekli veya daha basit kullanım durumları için gereğinden fazla olabilir.

RabbitMQ ve Apache Kafka: Kullanım Örnekleri

RabbitMQ ve Apache Kafka'nın kullanım durumlarını anlamak, özel uygulamanızı seçmek için çok önemlidir. Burada, her bir teknolojinin üstün olduğu farklı kullanım durumlarını keşfedeceğiz.

RabbitMQ Kullanım Örnekleri

Finansal Hizmetler: RabbitMQ, güvenilir mesaj iletiminin çok önemli olduğu finansal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, RabbitMQ, güçlü mesaj garantileri ve gelişmiş yönlendirme özellikleriyle sipariş işleme, portföy güncellemeleri ve ticaret yürütme işlemlerini gerçekleştirebilir.

RabbitMQ, güvenilir mesaj iletiminin çok önemli olduğu finansal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, RabbitMQ, güçlü mesaj garantileri ve gelişmiş yönlendirme özellikleriyle sipariş işleme, portföy güncellemeleri ve ticaret yürütme işlemlerini gerçekleştirebilir. IoT Uygulamaları: Bağlı cihazlarla IoT senaryolarında, RabbitMQ binlerce cihazdan cihaza iletişim talebini verimli bir şekilde işleyebilir. Parçalı yönlendirme seçenekleri ve çeşitli mesajlaşma kalıpları ve protokolleri için destek sunar.

Bağlı cihazlarla IoT senaryolarında, RabbitMQ binlerce cihazdan cihaza iletişim talebini verimli bir şekilde işleyebilir. Parçalı yönlendirme seçenekleri ve çeşitli mesajlaşma kalıpları ve protokolleri için destek sunar. Gerçek Zamanlı Veri İşleme: RabbitMQ, mesajların etkin bir şekilde önceliklendirilebildiği ve sıralanabildiği küçük ölçekli gerçek zamanlı veri işleme sistemleri için uygundur. Mesaj onayları, mesajların işlem sırasında kaybolmamasını sağlayarak mesaj tutarlılığını garanti eder.

RabbitMQ, mesajların etkin bir şekilde önceliklendirilebildiği ve sıralanabildiği küçük ölçekli gerçek zamanlı veri işleme sistemleri için uygundur. Mesaj onayları, mesajların işlem sırasında kaybolmamasını sağlayarak mesaj tutarlılığını garanti eder. Görev Kuyrukları ve Eşzamansız İşleme: RabbitMQ, iş yükünü dengelemek için birden çok çalışan örneğini desteklediği için görev kuyruğu yönetimi ve eşzamansız işleme için tercih edilir. Kullanıcılar, değişen iş yüklerinin üstesinden gelmek ve sistem performansını kolayca sürdürmek için çalışan sayısını ölçeklendirebilir.

Apache Kafka Kullanım Örnekleri

Gerçek Zamanlı Analitik: Apache Kafka, gerçek zamanlı analitik için büyük ölçekli veri işlemeyi ve akışı yönetmede mükemmeldir. Yüksek veri hacmi ve düşük gecikme süresi ile Kafka, izleme, dolandırıcılık tespiti ve öneri motorları gibi uygulamalara güç verir.

Apache Kafka, gerçek zamanlı analitik için büyük ölçekli veri işlemeyi ve akışı yönetmede mükemmeldir. Yüksek veri hacmi ve düşük gecikme süresi ile Kafka, izleme, dolandırıcılık tespiti ve öneri motorları gibi uygulamalara güç verir. İzleme Sistemleri: Apache Kafka, uygulama performansı izleme (APM) ve dağıtılmış günlük teslimi gibi izleme ve izleme sistemleri için idealdir. Kafka, çok büyük miktarda veriyi alıp işleyebilir, sistem izlemeyi ve altyapı ve yazılım olayları hakkında uyarı vermeyi mümkün kılar.

Apache Kafka, uygulama performansı izleme (APM) ve dağıtılmış günlük teslimi gibi izleme ve izleme sistemleri için idealdir. Kafka, çok büyük miktarda veriyi alıp işleyebilir, sistem izlemeyi ve altyapı ve yazılım olayları hakkında uyarı vermeyi mümkün kılar. Akış İşleme: Apache Kafka, dağıtılmış günlük tabanlı mimarisi nedeniyle akış işleme uygulamaları için popüler bir seçimdir. Kafka ayrıca Apache Flink, Apache Samza ve Kafka Streams gibi çeşitli akış işleme çerçeveleriyle de bütünleşerek bu tür çözümler oluşturmak için onu daha da çok yönlü hale getirir.

Apache Kafka, dağıtılmış günlük tabanlı mimarisi nedeniyle akış işleme uygulamaları için popüler bir seçimdir. Kafka ayrıca Apache Flink, Apache Samza ve Kafka Streams gibi çeşitli akış işleme çerçeveleriyle de bütünleşerek bu tür çözümler oluşturmak için onu daha da çok yönlü hale getirir. Olaya Yönelik Mimariler: Apache Kafka, olayları yerel olarak desteklediği ve olaya dayalı sistemlerin uygulanması için kapsamlı bir araçlar, kitaplıklar ve entegrasyonlar ekosistemi sağladığı için karmaşık olaya dayalı mimariler için çok uygundur.

Mesaj Kuyruklarını AppMaster.io ile Entegre Etme

RabbitMQ ve Apache Kafka'yı AppMaster.io uygulamalarıyla entegre etmek, AppMaster kodsuz geliştirme yeteneklerini kullanırken dağıtılmış sistemler arasındaki iletişimi optimize etmeye yardımcı olabilir. AppMaster ile sorunsuz entegrasyona şu şekilde ulaşabilirsiniz:

API Entegrasyonu: Hem RabbitMQ hem de Apache Kafka, RESTful API'ler sağlayarak hizmetleriyle programatik olarak etkileşim kurmanıza olanak tanır. AppMaster .io kullanarak uygulamanızı oluştururken, istenen mesaj kuyruğu hizmeti API'si ile eşleşen API endpoints tanımlayabilir ve bunları uygulama planlarınızda kullanabilirsiniz. Kod Oluşturma: AppMaster .io'nun çok yönlü kod oluşturma yetenekleri, mesaj kuyruğu kitaplıklarını ve istemci SDK'larını arka uç, web veya mobil uygulamalarınıza dahil etmek için kullanılabilir. Uygulamanızın kaynak kodunu oluştururken, RabbitMQ veya Apache Kafka aracılığıyla iletilerin bağlantısını, yayınlanmasını ve tüketilmesini sağlamak için uygun istemci kitaplıklarını eklediğinizden emin olun. Özel İş Süreçleri: AppMaster özel iş süreçleri ile mesaj kuyruğu etkileşimlerini görsel olarak tasarlayarak entegrasyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, AppMaster projenizde hem RabbitMQ hem de Apache Kafka için tüm mesaj gönderme ve kullanma iş akışlarını tasarlayabilirsiniz.

RabbitMQ veya Apache Kafka'yı AppMaster.io uygulamalarınızla entegre ederek, dağıtılmış sistemlerinizde mesajların optimum dağıtımını ve işlenmesini kullanırken no-code geliştirme özelliklerinden yararlanabileceksiniz. Bu güçlü kombinasyon, daha verimli, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir uygulamalara yol açabilir.